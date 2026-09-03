Premium|Kolhapuri Saaj : कोल्हापुरी साज; सोन्याच्या दागिन्यात जपलेली महाराष्ट्राची समृद्ध परंपरा

नंदिनी नरेवाडीमहाराष्ट्राच्या पारंपरिक सुवर्णवैभवाचा अनमोल मानबिंदू म्हणजे ‘कोल्हापुरी साज’. हा केवळ सोन्याचा दागिना नसून, करवीरनगरीची समृद्ध कलाकुसर, निसर्गाची शुभ प्रतीके आणि लोकसंस्कृती यांचा मिलाफ आहे. पाना-फुलांच्या नाजूक नक्षींमधून निसर्गाचे वरदान आणि देवदेवतांचे आशीर्वाद गुंफणाऱ्या या दागिन्यात स्थानिक कारागिरांच्या अनेक पिढ्यांचे कौशल्य सामावलेले आहे. शतकानुशतके मराठी स्त्रीच्या सौंदर्याला राजेशाही थाट देणाऱ्या आणि अभिमानाचे प्रतीक व सौभाग्याचे लेणे असणाऱ्या या सुवर्णसाजाला ऐतिहासिक व भावनिक महत्त्वही आहे. साजाची नाजूक हस्तकला आजच्या आधुनिक युगातही तितकीच देखणी आहे.मराठमोळ्या सौंदर्याची व्याख्या करताना नजरेसमोर येतो तो नऊवारी पैठणीचा जरतारी काठ, कपाळावरची ठसठशीत चंद्रकोर, नाकात मोत्यांची डौलदार नथ आणि गळ्यात दिमाखात रुळणारा कोल्हापुरी साज. तसे बघायला गेले तर कोल्हापूर म्हटले की पंचगंगेचा शांत प्रवाह आठवतो, रंकाळ्यावर घालवलेली एखादी सायंकाळ आठवते, मर्दानी कुस्तीचे आखाडे, तांबड्या-पांढऱ्या रश्श्याचा ठसका आठवतो आणि करवीरनिवासिनी आई अंबाबाईच्या चरणी टेकलेला माथाही आठवतो. पण याच कोल्हापूरची आणखी एक अमूल्य आणि नाजूक ओळख म्हणजे येथील सुवर्णकारांच्या हातांनी साकारलेली अजरामर सुवर्णकला. दागिन्यांच्या विश्वात सौंदर्याचे लेणे म्हणून ज्या दागिन्याला गौरविले जाते, तो दागिना म्हणजे कोल्हापुरी साज. दागिनेप्रेमींसाठी हा केवळ सोन्यापासून तयार झालेला एखादा दागिना नव्हे, तर एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे वाहणारा मायेचा आणि संस्कृतीचा सुवर्णझराच आहे जणू!.Live Updates Marathi : आज राज्यासह देशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....साजाचा इतिहास करवीर संस्थानाच्या वैभवशाली परंपरेत आणि छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्या कलाप्रिय दृष्टिकोनात खोलवर रुजलेला आहे. अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात कोल्हापूरच्या हस्तकलेला राजाश्रयाचे सुवर्णपंख लाभले, तेव्हा स्थानिक सोनार कारागिरांनी आपल्या कल्पकतेने या दागिन्याला एक स्वतंत्र आणि शाश्वत ओळख दिली. मंदिरातील अंबाबाईच्या गळ्यात जो साज शोभून दिसे, तोच पुढे राजघराण्यातील राण्या-महाराण्यांच्याही गळ्यातील महत्त्वाचा दागिना झाला. हळूहळू हा साज सर्वच मराठी स्त्रियांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठे सुवर्णस्वप्न ठरू लागला. सासुरवाशिणीच्या गळ्यात साजाची माळ पडणे म्हणजे संपूर्ण घराण्याने तिला भरभरून दिलेले प्रेम आणि तिच्यावर टाकलेला विश्वास आहे, असे मानले जाते.कोल्हापुरी साजाची रचना म्हणजे एकाच वेळी अध्यात्म, निसर्ग आणि मानवी जीवनाच्या गूढ तत्त्वज्ञानाची केलेली एक अलौकिक गुंफण आहे, असं वाटतं. पारंपरिक साजात प्रामुख्याने एकवीस पाने किंवा पदके असतात. या प्रत्येक पानाची स्वतःची अशी एक वेगळी गोष्ट असते, एक विशिष्ट अर्थ असतो. साजातले पहिले दहा घटक विष्णूच्या दशावतारांचे प्रतिनिधित्व करतात. मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध आणि कल्की या अवतारांची सुवर्णपाने स्त्रीच्या गळ्यात विराजमान होऊन दागिन्याचे सौंदर्य वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवतात.दशावतारांच्या जोडीला साजात उमटतात ते निसर्गाचे आणि मांगल्याचे विविध रंग. यात कमळाचे फूल असते. हे फूल चिखलात उमलूनही अलिप्त आणि पवित्र राहण्याची शिकवण देते. यातील नागवेलीचे पान आरोग्याची आणि ताजेपणाची साक्ष देते, तर शंकराला प्रिय असणारे बेलपान त्रिगुणांच्या संतुलनाचे स्मरण करून देते. तुळशीचे पान सात्त्विकतेचे आणि घराच्या उंबरठ्यावरील पवित्रतेचे प्रतीक आहे. सूर्य आणि चंद्राची पाने ऊर्जा, तेज आणि मनाची शीतलता यांचा समतोल साधतात. शंखाचे पान मांगल्याचा नाद घुमवते, तर सुवर्णमय मोराचे रूप निसर्गाच्या निखळ सौंदर्याची आठवण करून देते. या सगळ्यांच्या मध्यभागी लोंबणारे मुख्य पदक म्हणजे शक्तीचे अधिष्ठान. त्यावर कोरलेली देवीची प्रतिमा किंवा जडवलेले लाल-हिरवे खडे संपूर्ण साजाला राजेशाही रूप बहाल करतात..हा साज घडवण्याची प्रक्रिया म्हणजे फक्त कारागिरी नसून, ती तपश्चर्येसारखी असते. गुजरीच्या अरुंद गल्ल्यांमधल्या लहानशा पेढ्यांमध्ये बसून सोनार जेव्हा हातातील बारीक हत्यारांनी सोन्याच्या पातळ पत्र्यावर दशावतारांचे रूप कोरतो, तेव्हा तो त्यात त्याचा जीव ओततो. पोकळ सोन्याच्या पाठीमागे लाखेचा आधार भरून त्या पानांना दिलेला उठाव अनेक वर्षे त्या दागिन्याचा तोरा कायम ठेवतो. यानंतर कारागिरांच्या हातांची खरी जादू दिसायला सुरुवात होते. रेशमी किंवा जरीच्या ताव्यात सोन्याचे मणी, जावळे आणि एकवीस पाने ज्या लयीत, समतोलात गुंफली जातात, तो क्षण पाहण्यासारखा असतो. धाग्यात ओवलेले हे सुवर्णप्रतीक पूर्ण झाल्यानंतर तो दागिना केवळ दागिना न राहता, ती एक जिवंत कलाकृती होते.मराठी स्त्रीच्या आयुष्यातील आनंदाच्या आणि उत्सवाच्या क्षणी साज तिच्या सौंदर्याला ‘चार चाँद’ लावत आला आहे. लग्नाच्या मांडवात नववधू शालू व पैठणी नेसून डोक्याला बाशिंग बांधून आणि गळ्यात कोल्हापुरी साज घालून उभी राहते, तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावर उमटणारे लाजरे तेज या दागिन्यामुळे अधिकच खुलून दिसते. दसरा-दिवाळीच्या सणाला, गुढीपाडव्याच्या नवप्रभाती किंवा घरातल्या एखाद्या मंगलप्रसंगी नऊवारी पैठणीवर रुळणारा साज स्त्रीच्या व्यक्तिमत्त्वाला एक वेगळाच भारदस्तपणा आणि मराठमोळा डौल प्रदान करतो. दागिन्याची नजाकत प्रत्येक स्त्रीला तिच्या समृद्ध वारशाची जाणीव करून देत राहते.नव्या पिढीच्या आवडीप्रमाणे कोल्हापुरी साज स्वतःचे रूप बदलत राहिला आहे. हल्ली पारंपरिक एकवीस पानांच्या जड साजासोबतच दहा, बारा किंवा पंधरा पानांचे सुटसुटीत साजही घडवले जात आहेत. अठरा कॅरेट सोन्यामध्ये, चांदीवर सोन्याचा मुलामा देऊन किंवा एक ग्रॅम सोन्यातही साज उपलब्ध झाल्यामुळे तो आजच्या तरुणींच्याही पसंतीस उतरतो आहे. कॉलेजची तरुणी असो वा कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणारी स्त्री असो, पारंपरिक पोशाखावर साजाचे एक लहानसे पान किंवा त्याचे नाजूक लॉकेट मंगळसूत्रासारखे घालून मिरवण्यात तिला वेगळाच आनंद मिळतो. जुन्या परंपरेने नव्या फॅशनचा हात धरून ही सुंदर वाटचाल केली आहे.कोल्हापुरी साज काळाच्या मर्यादांच्या पलीकडे गेलेला दागिना आहे. अनेक फॅशन्स आल्या आणि गेल्या, सोन्याच्या डिझाईन्सचे अनेक नवे ट्रेंड्स आले आणि विरूनही गेले, परंतु कोल्हापुरी साजाचे स्थान अढळ आहे. तो महाराष्ट्राच्या मातीशी, संस्कृतीशी आणि माणसांच्या भावनांशी जोडलेला एक सुवर्णबंध आहे. शतकानुशतके मराठी स्त्रीच्या गळ्याला अलंकृत करणारा साज महाराष्ट्राच्या कारागिरीचे, श्रद्धेचे आणि सौंदर्याचे चिरंतन काव्य आहे. हे काव्य पिढ्यान्पिढ्या असेच अविरत झळाळत राहील, यात शंका नाही..गळ्यात एकच दागिना पुरेसालग्नकार्यात, सणासुदीला किंवा कोणत्याही मंगल प्रसंगी भरजरी पैठणी अथवा नऊवारी साडीवर कोल्हापुरी साज घातल्यानंतर इतर कोणत्याही दागिन्याची उणीव भासत नाही. शिवाय, संपूर्ण धातूच्या साखळीऐवजी रेशमी दोऱ्यात गुंफलेला असल्यामुळे साज गळ्याभोवती सहज बसतो, त्वचेला टोचत नाही आणि दिवसभर सहजतेने वावरता येते. प्रत्येक मराठी स्त्रीच्या दागिन्यांच्या पेटीत साज असायलाच हवा, असा आग्रह असतो.चोकर, मंगळसूत्रामध्येही साजआजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत आणि साध्या कार्यक्रमांमध्ये घालण्यासाठी महिलांच्या सोयीनुसार दहा, बारा किंवा पंधरा पानांचे सुटसुटीत व गळ्याभोवती बसणारे चोकरसारखे शॉर्ट साज मोठ्या प्रमाणावर तयार केले जात आहेत. आधुनिक तरुणींसाठी काळ्या पोतीच्या बारीक मंगळसूत्राच्या मध्यभागी साजाचे मुख्य पदक आणि दोन नाजूक पाने जोडून साज-मंगळसूत्र तयार करण्याचा फ्युजन ट्रेंड सध्या अत्यंत लोकप्रिय ठरत आहे. याशिवाय वाढत्या सोन्याच्या भावामुळे हा दागिना अठरा कॅरेट सोन्यात, चांदीवर सोन्याचा मुलामा देऊन किंवा एक ग्रॅम सोन्याच्या स्वरूपातही उपलब्ध आहे, त्यामुळे तो सर्वसामान्यांना परवडणारा आहे आणि प्रवासात घालण्यासही सुरक्षित ठरत आहे.लेखिका दै. सकाळच्या कोल्हापूर आवृत्तीच्या बातमीदार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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