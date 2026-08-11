Premium|Konark Sun Temple : कोणार्क; एका मंदिराच्या जन्मामागील कथा

शंतनू परांजपेआपल्या मंदिरांविषयीची चर्चा अनेकदा स्थापत्याच्या सौंदर्यावर किंवा आख्यायिकांवर थांबते. त्यात कारागीर, हिशोब, ऋतू, कामाची गती, लेखापरीक्षण आणि छावणी-जीवन या गोष्टी मागे पडतात. कोणार्कच्या संदर्भात मात्र या सर्वांचे लेखी पुरावे आपल्याजवळ आहेत. त्यामुळे या मंदिराकडे पाहताना ते ‘कोणी बांधले?’ या प्रश्नाइतका ‘कोणत्या यंत्रणेने कसे बांधले असेल?’ हा प्रश्नदेखील महत्त्वाचा ठरतो. ही लेखमालिका दुसऱ्या प्रश्नाला केंद्रस्थानी ठेवेल.ओडिशाच्या पूर्व किनाऱ्यावर कोणार्कचे सूर्यमंदिर आज अर्धवट उभे आहे. मूळ गर्भगृहाचे शिखर नाहीसे झाले आहे, समुद्र मागे सरकला आहे आणि ज्या रूपात हे मंदिर तेराव्या शतकात उभे राहिले असेल, त्या रूपाची आज फक्त कल्पनाच करावी लागते. तरीही कोणार्कसमोर उभे राहिल्यावर त्याचा प्रभाव कमी झालेला जाणवत नाही. शंभर फुटांवर अजून उभी असलेली मुखशाळा, तिच्या बाह्य अंगावर असलेली विविध शिल्पे, चोवीस दगडी चाकांनी सजलेला मुख्य मंदिराच्या पीठाचा भाग आणि सूर्याच्या रथाची कल्पना दगडात उतरवण्याची धाडसी दृष्टी हे सर्व पाहताना आपण एका विशाल कलाकृतीसमोर आहोत असे वाटते. पण कोणार्कचा खरा अभ्यास येथे सुरू होत नाही; तो सुरू होतो, अशी रचना तेराव्या शतकातील राज्याने प्रत्यक्षात कशी उभी केली असेल असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर!भारतातील अनेक मंदिरांकडे पाहताना आपली दृष्टी मुख्यतः देवता, मंदिरांवरील शिल्पे, स्थापत्यशैली आणि दंतकथा यांभोवती फिरते. हे स्वाभाविकच आहे, कारण मंदिराचे दृश्यमान रूप आपल्याला आधी धरून ठेवते. कोणार्कच्या बाबतीतही तेच घडते. चोवीस चाके, चाकांवरून वेळ मोजणे, सूर्याच्या पहिल्या किरणांनी गर्भगृह उजळण्याची कल्पना, ‘ब्लॅक पॅगोडा’ म्हणून युरोपीय खलाशांनी केलेले उल्लेख, चुंबक आणि जहाजांच्या दिशाभ्रमाच्या कथा या साऱ्यांनी कोणार्कभोवती एक मोठे लोककथात्मक वलय तयार केले आहे. पण या वलयातून बाहेर पडून मंदिराच्या उभारणीचा वास्तव इतिहास पाहिला, तर वेगळेच कोणार्क उलगडते. येथे देखणी शिल्पकला आहेच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ते एका राजसत्तेच्या योजनाबद्ध कामकाजाची साक्ष देणारे ठिकाण आहे..Premium|Kailasa Temple Ellora : कैलास मंदिर; वेरूळच्या पाषाणी महाकाव्याची अद्भुत गाथा .त्यामुळेच ‘बया चकादा’ हे हस्तलिखित अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या नावाचा अर्थ ‘खर्चाचा हिशोब’ असा होतो. हा शब्द साधा आणि छोटासा असला, तरी त्यातून मंदिर बांधकामाविषयीचे आढळणारे जग अतिशय विस्तृत आहे. जुन्या ओडिया लिपीत ताडपत्रांवर लिहिलेला हा दस्तावेज कोणार्कच्या बांधकामाशी संबंधित खर्च, देयके, कामगार, अधिकारी, दगडपुरवठा, वाहतूक, धार्मिक विधी, अपघात, मजुरांचे वाद, प्रतिष्ठापनेनंतरची कामे आणि विविध पूजापद्धती यांची नोंद ठेवतो. मोठ्या देवळांच्या बांधणीविषयी आपण अनेकदा शिल्पशास्त्र, वास्तुशास्त्र किंवा शिलालेख यांतून माहिती घेतो, पण ते लेख बहुतांश वेळा मंदिराचे रूप कसे असावे, शिल्प कशी कोरावीत किंवा राजाने मंदिर बांधताना किती दानधर्म केला यांची माहिती देतात. बया चकादा मात्र काम प्रत्यक्ष कसे कसे झाले याचे दर्शन घडवते.बया चकादाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची भाषा भाटगिरीची नाही, तर रोजच्या कामाच्या वहीची आहे. राजाचे कौतुक करणारी चकादारी बिरुदावली त्यात येते, पण त्याचबरोबर एखाद्या नावाड्याला दंड झाला, एखाद्या कामगाराला मोबदला मिळाला, एखाद्या मचाणाचे पैसे दिले गेले, एखादे काम पावसाळ्यामुळे थांबले अशा नोंदीही येतात. अशा नोंदी इतिहास अभ्यासकांसाठी महत्त्वाच्या असतात, कारण त्यातून दंतकथा नव्हे, तर इतिहासाबद्दल अनेक महत्त्वाच्या बाबी सापडतात. राजकीय आशयही समजतो. पण त्याचवेळी दगड जागेवर बसवण्याची साधी व्यावहारिक अडचणही दिसते. बांधून पूर्ण झालेले मंदिर हा परिणाम आहे; बया चकादा त्यामागील दैनंदिन श्रमांचे धागे पकडतो. या नोंदी वाचताना एक सावधगिरी बाळगावी लागते. आज आपल्याकडे असलेला मजकूर मूळ ताडपत्रांच्या थेट स्वरूपात नाही. उत्तरकाळात नकलेच्या स्वरूपात तयार केलेल्या प्रतींमधून तो आपल्यापर्यंत आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक नोंद जशीच्या तशी मानून चालणे योग्य ठरणार नाही. काही तारखा, काही शब्द, काही वाचनभेद अभ्यासकाला तपासावे लागतात. पण या मर्यादा मान्य केल्या तरी दस्तावेजाचे महत्त्व कमी होत नाही. उलट अशा अभिलेखाकडे पाहताना इतिहासकाराने दाखवावी लागणारी शिस्त अधिक स्पष्ट होते. जिथे पुरावा ठोस आहे तिथे ठाम बोलायचे, जिथे शंका आहे तिथे संयम ठेवायचा, आणि जिथे परंपरा व नोंद यांत फरक आहे तिथे दोन्ही वेगळे दाखवायचे.या हस्तलिखितातील सर्वांत महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे विद्याधर पट्टनायक. कोणार्कच्या हजारो कारागिरांत आणि अधिकाऱ्यांत अनेकांनी प्रत्यक्ष मंदिराला हात लावला असेल, पण विद्याधराने तसे केले नाही. तो दगड कोरणारा नव्हता, मचाणावर चढणारा नव्हता, सूत्र ताणून आराखडा आखणाराही नव्हता. तरीही त्याच्यामुळेच आपल्याला कोणार्कच्या बांधकामस्थळी रोज काय घडत होते याची कल्पना येते. तो बया चकादा, म्हणजे खर्चहिशोबाचा अधीक्षक, म्हणून नेमला गेला होता. त्याच्या हाताखाली बारा लेखाधिकारी होते. कोठार, धान्य, पगार, दगडांची मोजणी आणि अहवाल यांची स्वतंत्र व्यवस्था त्याच्याशी जोडलेली होती. मंदिर उभे राहिले ते शिल्पकारांच्या हातांनी, पण त्या हातांच्या श्रमांची लेखी स्मृती विद्याधराने जतन केली..विद्याधराचे स्वतःबद्दलचे काही उल्लेख विशेष लक्षात राहतात. त्याच्या कुटुंबाने गंग राजसत्तेची पूर्वीपासून सेवा केली होती. त्याचे आजोबा राजसेवेत मरण पावले, वडील बंगाल मोहिमेत मृत्युमुखी पडले. त्यामुळे त्याच्या लेखनात केवळ सरकारी कर्मचाऱ्याची भाषा नाही, राजसत्तेशी पिढ्यान्पिढ्या जोडलेल्या घराण्याचा भाव दिसतो. कोणार्कच्या सेवेत त्याचे काळे केस पांढरे झाले, असा त्याचा उल्लेख भावनिक असला तरी तो काळाच्या दीर्घतेचा आणि जबाबदारीच्या ओझ्याचा संकेत देतो. त्याने जवळजवळ तेरा वर्षे या कामाशी संबंधित हिशोब सांभाळला. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर त्याने हिशोबाच्या तीन प्रती तयार केल्या - एक पुरीच्या पुरुषोत्तम मंदिर भांडारासाठी, दुसरी कोणार्कच्या पद्मकेसर मंदिर भांडारासाठी आणि तिसरी रूपसा दलबेहेरांकडे ठेवण्यासाठी. हा हिशोब त्या क्षणापुरता नव्हता, तो पुढील काळात अधिकार, आठवण आणि जबाबदारी यांचे प्रमाण म्हणून जपण्यासाठी होता.कोणार्कची मूळ ओळख ‘पद्मकेसर रथ देउळ’ अशी नोंदलेली आहे. पद्मकेसर हे सूर्याचे नाव, आणि रथ देउळ म्हणजे रथाच्या रूपातील मंदिर. हा उल्लेख फार बोलका आहे. आज आपण कोणार्कला सूर्याच्या रथाचे मंदिर म्हणतो, पण ही नंतरच्या अभ्यासकांनी केलेली कल्पना नाही. मंदिराच्या बांधकामकाळातच त्याचे रथस्वरूप ठरलेले होते. चोवीस चाके, सात घोडे, पूर्वाभिमुख रचना, सूर्याचा सारथी अरुण याच्याशी संबंधित स्तंभ आणि संपूर्ण वास्तूला गतिमान रथाचा आकार देण्याचा प्रयत्न या साऱ्या गोष्टी एकाच विचाराकडे नेतात. सूर्यदेवाच्या प्रवासाला दगडात पकडण्याचा हा प्रयत्न आहे.हे ठिकाण मंदिर बांधण्यापूर्वीही सूर्योपासनेशी संबंधित होते. बया चकादामध्ये येथे पूर्वीपासून महाभास्कराची प्रतिमा पूजेत असल्याचा उल्लेख येतो. तिची लक्षणे झिजली होती, अशी नोंद आहे. म्हणजे नरसिंहदेवाने पूर्ण नवे पवित्र क्षेत्र निर्माण केले असे नाही, त्याने जुने सूर्यक्षेत्र राजकीय आणि स्थापत्यिक प्रमाणावर विस्तारले. भारतीय मंदिरांच्या इतिहासात हा प्रकार महत्त्वाचा आहे. एखादे स्थान आधीपासून पवित्र असते, नंतर एखादा राजा त्याला विशाल मंदिराच्या रूपाने नवा आवाका देतो. अशा वेळी देवता, भूगोल आणि राज्यसत्ता हे तिन्ही घटक एकत्र येतात. कोणार्कमध्ये हाच संगम स्पष्टपणे दिसतो. या संगमात राजा नरसिंहदेव पहिला हा केंद्रस्थानी आहे. त्याला फक्त मंदिराचा स्थापक म्हणून पाहणे अपुरे आहे. तो योद्धा, जिंकणारा शासक आणि आपल्या घराण्याच्या वैभवाला दगडात टिकवू पाहणारा राजा होता. त्याची उपाधीच त्याच्या राजकीय यशाचा पट उलगडते - गजपती, गौडेश्वर, नवकोटी कर्नाट कलावर्गेश्वर, प्रतापी वीरवर, लांगुल नरसिंहदेव. ‘गौडेश्वर’ ही उपाधी बंगालवरील प्रभुत्व सांगते. ‘गजपती’ पूर्व गंग परंपरेतील सामर्थ्य दाखवते. नरसिंहदेवाचे कोणार्क हे भक्तीचे काम होतेच, पण त्यामागे विजय, साम्राज्य आणि इतिहास टिकवण्याची इच्छा होती.तेराव्या शतकाच्या मध्यावर पूर्व भारतातील राजकीय परिस्थिती वेगाने बदलत होती. बंगालमध्ये मुस्लिम सत्तेची ताकद वाढत होती. उत्तर भारतातील तुर्क सत्तेच्या विस्ताराचा परिणाम गंगेच्या खोऱ्यातील राज्यांवर होत होता. अशा वेळी ओडिशाच्या गंग राजसत्तेला आपले सामर्थ्य केवळ संरक्षणात्मक पातळीवर दाखवायचे नव्हते; उलट ती उत्तर दिशेने लष्करी हालचाल करू शकते, विजय मिळवू शकते आणि त्या विजयाची संपत्ती धार्मिक-राजकीयदृष्ट्या कोणार्कसारख्या एका स्मारकात रूपांतरित करू शकते हे दाखवायचे होते. नरसिंहदेवाच्या बंगाल मोहिमांचा कोणार्कशी असलेला संबंध येथे अर्थपूर्ण ठरतो. युद्धातून आलेले सोने, चांदी आणि लूट ही मंदिर उभारणीच्या कामात खर्च झाली..Live Updates Marathi : आज राज्यासह देशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....असे असले तरी कोणार्कची निर्मिती एखाद्या भावनिक किंवा अचानक घेतलेल्या निर्णयातून झालेली नाही. मादला पांजीमध्ये अशी नोंद आहे, की पाचव्या अंकवर्षी (राज्यरोहणाच्या पाचव्या वर्षी) नरसिंहदेवाने सात बिसोईंना कोणार्कमध्ये सूर्यदेवाचे रथस्वरूप मंदिर उभारण्याचा संकल्प सांगितला आणि प्रारंभी १२०० कामगारांसह काम सुरू झाले. बिसोई हे प्रांतीय अधिकारपदाचे प्रमुख. म्हणजे राजाने मंदिराची घोषणा करताना आपल्या राज्ययंत्रणेच्या महत्त्वाच्या स्तराला सामावून घेतले. पुढे या कामात सूत्रधार, राजगुरू, महापात्र, दलबेहेरा, करण, पाथुरिया, नावाडी, धातुकामगार, स्वयंपाकी, मोजणी चकादारे, लेखापरीक्षक आणि छावण्यांचे अधिकारी अशा कितीतरी लोकांची भर पडली. मंदिराच्या बांधकामापूर्वीच त्याची यंत्रणा तयार झाली.बया चकादा हा दस्तावेज आपल्याला वेगवेगळ्या नोंदींतून या यंत्रणेची झलक देतो. एखाद्या दिवशी भूमीशुद्धी होते, दुसऱ्या दिवशी सूत्रधार भूमी मोजतो, काही दिवसांनी दोरांनी रेषा आखल्या जातात. पावसाळा आल्यावर कामगारांना रजा दिली जाते, पण नावाडी आणि दगड वाहून आणणारे लोक कामावर ठेवले जातात, कारण नद्यांतून दगड आणण्यास नदीचे वाहते पाणी उपयोगी पडू शकते. एखाद्या दिवशी राजाची भेट अपेक्षित असते पण तो येत नाही, इतकी बारीक नोंददेखील राहते. एखाद्या दिवशी मचाणाचे पैसे दिले जातात आणि त्याच दिवशी मदुराईहून आलेल्या शिल्पकारांच्या कामावरून वाद निर्माण होतो. अशा तपशिलांमुळे कोणार्क आपल्यासमोर केवळ दगडांची रचना म्हणून नाही, तर जिवंत बांधकामस्थळ म्हणून उभे राहते.या बांधकामात आर्थिक व्यवहारही तितकेच गुंतागुंतीचे होते. सोन्याची वेगवेगळी नाणी, चांदीची नाणी, कवड्या, धान्य, कापड, दागिने आणि जमीन अशा अनेक पद्धतींनी देयके केली जात होती. राजाच्या राज्याभिषेकातील सुवर्णतुला, विवाहातील कनकस्नान, युद्धातील संपत्ती, किल्ल्यांतील खजिने, प्रांतीय महसूल, राजघराण्यातील स्त्रियांचे योगदान आणि पुरुषोत्तम मंदिराकडून आलेला निधी या सर्व स्रोतांमधून पैसा या प्रकल्पाकडे वळला. यावरून कोणार्कचा खर्च एखाद्या व्यक्तीच्या देणगीतून भागला नाही, तर जणू काही संपूर्ण राज्यानेच या मंदिराचा भार आपल्या खांद्यावर घेतला होता.सामान्यतः मंदिरांचे वर्णन करताना आपण मंदिरातील शिल्पांची संख्या, त्यांचे देखणेपण, शिखराची उंची, देवतांची रूपे, स्थापत्यशैली यांची चर्चा करतो. ती आवश्यक आहेच, पण कोणार्कच्या बाबतीत आणखी एक प्रश्न विचारावा लागतो - या सर्वांमागे काम चकादारी व्यवस्था कोणती होती? हजारो माणसांचे अन्न कसे पुरवले गेले? दगड कोठून आले? ते नद्यांतून कसे वाहून आणले गेले? कोणत्या अधिकाऱ्याने मोजणी केली? कामगारांमध्ये वाद झाला तर तो कोणी सोडवला? एखादा दगड पोहोचला नाही तर जबाबदारी कोणावर आली? या प्रश्नांची उत्तरे मिळू लागली की मध्ययुगीन भारतीय मंदिरनिर्मितीविषयीची आपली कल्पना बदलते. प्रेरणा आणि श्रद्धा महत्त्वाच्या होत्याच, परंतु त्यांना रूप देण्यासाठी शिस्त, लेखन, मोजमाप, करसंकलन, वाहतूक आणि कष्ट यांचीही तितकीच गरज होती.यामुळे कोणार्ककडे पाहण्याची दृष्टी बदलते. भग्न शिखर आणि जतन झालेली मुखशाळा यांच्यापलीकडे एक मोठा कार्यभाग उभा राहतो. आज पर्यटक दगडी चाकांसमोर छायाचित्र काढतात, तेथे कधीकाळी दगड मोजणारे गणक, दोर ओढणारे नावाडी, छिन्नी हातात धरलेले शिल्पकार, छावणीत अन्न शिजवणारे स्वयंपाकी, हिशोब लिहिणारे करण आणि निरीक्षणासाठी येणारे राजपुरुष फिरत होते. कोणार्कचा अभ्यास म्हणजे या अदृश्य लोकांना पुन्हा पाहण्याचा प्रयत्न आहे..मराठी वाचकांसाठी या विषयाचे महत्त्व आणखी एका कारणाने आहे. आपल्या मंदिरांविषयीची चर्चा अनेकदा स्थापत्याच्या सौंदर्यावर किंवा आख्यायिकांवर थांबते. त्यात कारागीर, हिशोब, ऋतू, कामाची गती, लेखापरीक्षण आणि छावणी-जीवन या गोष्टी मागे पडतात. कोणार्कच्या संदर्भात मात्र या सर्वांचे लेखी पुरावे आपल्याजवळ आहेत. त्यामुळे या मंदिराकडे पाहताना ते ‘कोणी बांधले?’ या प्रश्नाइतका ‘कोणत्या यंत्रणेने कसे बांधले असेल?’ हा प्रश्नदेखील महत्त्वाचा ठरतो. ही लेखमालिका दुसऱ्या प्रश्नाला केंद्रस्थानी ठेवेल.या लेखमालिकेत आपण कोणार्कच्या इतिहासाचा मागोवा घेऊ या. प्रथम पाहता हे मंदिर सूर्यदेवाला अर्पण केलेले भव्य देवालय दिसते. पुढे ते गंग राजसत्तेचे सामर्थ्य दाखवणारे स्मारक वाटते. आणखी खोलात जाऊन पाहिले ते आर्थिक आणि प्रशासकीय कौशल्याचे उदाहरण ठरते. बया चकादा वाचताना, ते मनुष्यांनी उभे केलेले, त्यांच्या श्रमांनी, तणावांनी, कौशल्यांनी आणि चुका-सुधारणांनी तयार झालेले एक प्रचंड मोठे स्मारक दिसते.पुढील लेखात आपण नरसिंहदेवाच्या राजकीय जगात अधिक खोल जाऊ - बंगाल मोहिमा, गौडेश्वर ही उपाधी, युद्धातून आलेली संपत्ती आणि त्या विजयाचे सूर्याच्या रथात झालेले रूपांतर. कोणार्क समजून घ्यायचे असेल, तर राजसत्ता समजून घ्यावी लागते. कोणार्क बांधणीचा उगम नरसिंहदेवापासून सुरू होतो...लेखक पुणेस्थित सनदी लेखापाल व इतिहास अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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