Premium|Konark Temple History : विजयाचे मंदिररूपी स्मारक!

शंतनू परांजपेनरसिंहदेवाचा निर्णय केवळ ‘भव्य मंदिर बांधावे’ इतकाच नव्हता. त्याने सूर्यदेवतेच्या पवित्र स्थळावर, रथाच्या स्वरूपातील, आपल्या घराण्याच्या मंदिरपरंपरेला मागे टाकणारे आणि आपल्या विजयांचे स्मरण ठेवणारे स्मारक उभारण्याचा विचार केला. या विचाराला नंतर भूमीशुद्धी, मोजमाप, दगडपुरवठा, कामगार छावण्या, नाणी, नदीमार्ग, मचाणे, धार्मिक विधी आणि प्रतिष्ठापना या सर्व टप्प्यांतून आकार मिळाला.कोणार्कच्या अभ्यासाचा आरंभ आपण मागील लेखात बया चकादा या दुर्मीळ हस्तलिखितापासून केला. त्या हिशोबवहीमुळे कोणार्कचे मंदिर केवळ शिल्प आणि स्थापत्याच्या पातळीवर न राहता, तेराव्या शतकातील एका विशाल राजकीय उपक्रमासारखे आपल्या समोर येते. परंतु कोणत्याही मोठ्या मंदिराच्या निर्मितीत केवळ दगड, पैसा आणि कारागीर पुरेसे नसतात. त्यामागे संकल्प असतो, त्या संकल्पामागे काळ असतो, आणि त्या काळाला दिशा देणारा राजा असतो. कोणार्कच्या बाबतीत हा राजा म्हणजे पूर्व गंग राजवंशातील नरसिंहदेव पहिला..Premium|Crypto Tax: ‘क्रिप्टो’मध्ये पैसे गुंतवलेत मग ITR कसा भरायचा ते जाणून घ्या!.नरसिंहदेव समजून घेतल्याशिवाय कोणार्क समजत नाही. कारण हे मंदिर एखाद्या अनाम दानशूराची धार्मिक देणगी नव्हती, ते एका राजाने निवडलेले स्मारक होते. त्या राजाची लष्करी महत्त्वाकांक्षा, त्याच्या घराण्यातील मंदिरनिर्मितीचा वारसा आणि स्वतःच्या राजकीय कारकिर्दीची आठवण दगडात टिकवण्याची त्याची इच्छा या सर्वांचा संगम कोणार्कमध्ये घडला. म्हणून कोणार्कचा विचार केवळ सूर्योपासनेच्या संदर्भात करणे अर्धवट ठरेल. ते सूर्याचे मंदिर आहेच; परंतु त्या सूर्याच्या रथाला चालना देणारी शक्ती राजकीय होती.पूर्व गंग राजसत्तेने ओडिशाच्या इतिहासात मंदिरनिर्मितीला विशेष महत्त्व दिले होते. अनंतवर्मन चोडगंगदेवाने पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराची उभारणी सुरू केली आणि त्या मंदिराने गंग राजसत्तेला धार्मिक अधिष्ठान मिळवून दिले. गंग राजांनी ओडिशातील पवित्र भूगोल, धार्मिक संस्था आणि राज्यकारभार यांचा परस्परसंबंध नीट ओळखला होता. पुरी हे त्या प्रक्रियेचे मोठे केंद्र ठरले. नरसिंहदेवाने हा वारसा स्वीकारला; पण त्याला आपल्या कारकीर्दीची स्वतंत्र छाप उमटवायची होती. कोणार्क ही त्या इच्छेची मूर्त अभिव्यक्ती ठरली.इ.स. १२३८च्या सुमारास नरसिंहदेव गंग सिंहासनावर आला. त्याच्या आधीचे राज्य कमकुवत नव्हते; उलट पूर्व किनाऱ्यावर पसरलेले हे एक प्रबळ राज्य होते. उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंतच्या किनारी प्रदेशांवर गंगांचा प्रभाव होता. अशा वेळी सिंहासनावर येणाऱ्या तरुण राजापुढे दोन गोष्टी असतात - वारशाची प्रतिष्ठा टिकवणे आणि स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणे. नरसिंहदेवाने ही ओळख युद्ध आणि मंदिर या दोन्ही मार्गांनी निर्माण केली. मध्ययुगीन भारतात या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी नव्हत्या. लष्करी विजय आणि धार्मिक स्मारकनिर्मिती यांचे नाते अनेक राजवंशांत स्पष्ट दिसते. विजयाने राजाला कीर्ती मिळते; मंदिर त्या कीर्तीला पवित्र रूप देते..नरसिंहदेवाची संपूर्ण उपाधी या संदर्भात फार बोलकी आहे, ती म्हणजे ‘वीरश्री गजपती गौडेश्वर नवकोटी कर्नाट कलावर्गेश्वर प्रतापी वीरवर महाराज लांगुल नरसिंहदेव’. अशी बिरुदावली केवळ अलंकार म्हणून वाचू नये. तिच्यात राजकीय भूगोल दडलेला आहे. गजपती हा हत्तींच्या संपत्तीचा, सैनिकी सामर्थ्याचा आणि गंग परंपरेचा शब्द आहे. गौडेश्वर हा बंगालवरील विजयाशी संबंधित शब्द आहे. कर्नाटावर प्रभुत्वाचा उल्लेख दक्षिणेकडील राजकीय आकांक्षांकडे निर्देश करतो. ‘प्रतापी वीरवर’ हे राजाचा पराक्रम दर्शवते, कोणार्कसारखे मंदिर या उपाधींना सार्थ ठरवते.नरसिंहदेवाच्या राजकीय कारकिर्दीत बंगालचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा होता. तेराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात उत्तर भारतातील तुर्क सत्तेचा विस्तार गंगेच्या खोऱ्यापर्यंत पोहोचला होता. बंगालमध्ये मुस्लिम सत्तेचे अस्तित्व ओडिशासाठी दूरचे नव्हते. ते सीमेजवळचे, सतत लक्ष ठेवावे लागणारे राजकीय वास्तव होते. या परिस्थितीत गंग राजसत्तेने फक्त बचावात्मक भूमिका घेतली नाही. नरसिंहदेवाने उत्तरेकडे लष्करी मोहिमा केल्या. मादला पंजी आणि बया करणा या दोन्ही ग्रंथांतील उल्लेखांवरून बंगाल मोहिमा त्याच्या कारकिर्दीतील मोठा भाग होता, हे स्पष्ट होते.मादला पंजी या ग्रंथात राजा गौडाच्या बादशहाविरुद्ध युद्धाला गेला, त्याने त्याचा पराभव केला, किल्ले घेतले आणि दागदागिने व सोन्याने भरलेले हत्ती परत आणले, असा उल्लेख येतो. इतिहासकारांनी या मोहिमांचा संबंध लखनोर किंवा नखौरचा नवाब तुघान खान याच्याशी जोडला आहे. बया करणा या ग्रंथात त्याचे नाव तुगैन खान असे येते. या नावांतील भिन्नता बाजूला ठेवली तरी मुख्य गोष्ट महत्त्वाची राहते, ती म्हणजे नरसिंहदेवाच्या सैनिकी मोहिमांनी गंग राजसत्तेला विजय प्राप्त झाला आणि त्या विजयातून आलेली संपत्ती कोणार्कच्या बांधकामात वळली..Premium|Sant Namdev Abhang : नामा म्हणे तो विरळा.युद्धाचा कोणार्कशी संबंध फक्त प्रतिकात्मक नव्हता, तर तो आर्थिकही होता. बया करणा युद्धातून मिळालेल्या संपत्तीची नोंद अत्यंत नेमकेपणाने करतो. गौडदेशाकडून आलेल्या खजिन्यात सुवर्ण असरापी, बादशाही चांदीची नाणी आणि चांदीचे गोळे यांचा उल्लेख येतो. हा खजिना हत्तींच्या मार्फत आणला गेला. एका नोंदीत युद्धलूट रात्री कोणार्कला आल्याचे म्हटले आहे. ही ओळ छोटी आहे, पण त्यामागे संपूर्ण दृश्य उभे राहते. दूरच्या मोहिमेतून परतलेली संपत्ती, अंधारात आणलेला खजिना, त्याची मोजणी, आणि त्याचा हिशोबात समावेश. कोणार्कच्या दगडात फक्त भक्ती मिसळलेली नाही; त्यात युद्धातून आलेले सोने आणि चांदीही मिसळलेले आहे.मध्ययुगीन राजकारणात युद्धातील यशाचे रूपांतर मंदिरात करणे हे अनोळखी नव्हते. चोलांनी दक्षिणेत, चालुक्यांनी दख्खनात, होयसळांनी कर्नाटकात आणि इतर अनेक घराण्यांनी आपल्या विजयांच्या आठवणीची मंदिरे बांधली आहेत. मंदिर हे देवासाठी असते; पण ते राजा, समाज आणि राजकीय यशाची आठवण यांच्यासाठीही असते. देवतेला अर्पण केलेली वास्तू राजाच्या सामर्थ्याची जाणीव करून देते. कोणार्कमध्ये सूर्यदेवतेची निवड याच व्यापक अर्थाने पाहावी लागते. सूर्य हा तेज, काल, शिस्त, मार्गक्रमण आणि राजवैभव यांचा देव. सूर्याचा रथ ही केवळ पुराणातील प्रतिमा नाही, तर ती राजकीय अर्थवाही प्रतिमा आहे. जो राजा स्वतःला विजयी, तेजस्वी आणि सार्वभौम दाखवू इच्छितो, त्याच्यासाठी सूर्यदेवाचे रथमंदिर योग्यच ठरते.कोणार्कच्या जागेची निवडही योगायोगाने झाली नव्हती. त्या क्षेत्रात पूर्वीपासून महाभास्कराची प्रतिमा पूजेत होती, असा उल्लेख बया करणात येतो. म्हणजे नरसिंहदेवाने सूर्योपासनेची पूर्ण नवीन परंपरा निर्माण केली नाही, त्याने आधीच्या पवित्र स्थळालाच विस्तारीत केले. ही प्रक्रिया भारतीय मंदिरांच्या इतिहासात वारंवार दिसते. जुन्या तीर्थाला नवीन राजाश्रय मिळतो, लहान देवस्थानाचे भव्य मंदिरात रूपांतर होते आणि स्थानिक देवपूजा साम्राज्याच्या प्रतिष्ठेशी जोडली जाते. कोणार्कचे सूर्यक्षेत्र अशाच एका मोठ्या रूपांतरणातून गेले असावे..मादला पंजीत कोणार्क प्रकल्पाच्या सुरुवातीचा उल्लेख विशेष महत्त्वाचा आहे. पाचव्या अंकवर्षी नरसिंहदेवाने सात बिसोईंना कोणार्कच्या भूमीत सूर्यदेवाचे रथस्वरूप मंदिर उभारण्याचा संकल्प सांगितला आणि प्रारंभी १२०० कामगारांसह काम सुरू झाले. या उल्लेखातील ‘सात बिसोई’ हा तपशील दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. बिसोई म्हणजे प्रादेशिक अधिकार असलेले अधिकारी. राजा मंदिर बांधणार आहे, ही गोष्ट तो केवळ पुरोहितांना किंवा शिल्पकारांना सांगत नाही, तो ती प्रांतीय प्रशासनाला सांगतो. यावरून प्रकल्पाचा आकार लक्षात येतो. कोणार्क हा राजाच्या वैयक्तिक कोशातून किंवा एका मठाच्या इच्छेतून उभा राहणारा उपक्रम नव्हता. तो संपूर्ण राज्याच्या यंत्रणेतून पुढे ढकलला जाणारा प्रकल्प होता.राजा युद्धावर गेल्यावरही काम थांबले नाही, यावरून ही यंत्रणा किती सक्षम होती ते दिसते. बया करणात नोंद आहे, की महाश्रम बंगाल युद्धात असताना सुआसमल्ल बडाजेना कामांची तपासणी करण्यास आले. सुआसमल्ल हा राजाशी निकट संबंध असलेला उच्च अधिकारी होता. याचा अर्थ राजाची अनुपस्थिती लक्षात घेऊन बांधकामावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रतिनिधी पाठवले जात होते. आज आपण ज्याला प्रकल्पावर उच्चस्तरीय निरीक्षण म्हणू, त्याचे स्पष्ट रूप येथे दिसते. राजा स्वतः उपस्थित नसला तरी त्याची नजर स्थळावरून दूर गेलेली नव्हती.कोणार्क मंदिर आणि राजा यांच्या संबंधाने अनेक नोंदी आपल्याला आढळून येतात. एका ठिकाणी महाश्रम येणे अपेक्षित होते, पण आले नाहीत, असे नमूद केले आहे. ही नोंद नेहमीच्या खर्च-हिशोबातली वाटत नाही. ती बांधकामस्थळावर राजाच्या उपस्थितीला असलेल्या प्रतीक्षेची खूण आहे. राजा येणार असला की तयारी होत असेल, कामगार आणि अधिकारी सज्ज होत असतील, देयके किंवा भेटींची अपेक्षा असेल, प्रगती दाखवण्याची इच्छा असेल. त्याचे न येणे इतके लक्षणीय ठरते की हिशेबात नोंदवले जाते. यावरून महाश्रम हा दूर बसलेला दाता नव्हता; तो या प्रकल्पाच्या जगात प्रत्यक्ष ये-जा करणारा घटक होता.नरसिंहदेवाच्या युद्धकथेत सुदेही या लहान हत्तीचा प्रसंगही विशेष आहे. साहिपूरच्या लढाईत राजा जखमी होऊन बेशुद्ध पडला, लोकांनी तो मृत झाला असे समजले आणि सुदेही या हत्तीने त्याला उचलून छावणीत आणले, अशी मादला पंजीतील कथा आहे. नंतर राजाने त्या हत्तीला पुत्रासारखे मानले आणि कोणार्कमध्ये त्याची प्रतिमा कोरण्याची आज्ञा दिली, असा उल्लेख येतो. अर्थात यातील सर्वच कथा १०० टक्के सत्य असतील असे नाही. तरीही या प्रसंगाचे महत्त्व आहे. युद्धातील एक आठवण मंदिरातील शिल्परूपाने जतन होऊ शकते, हेसुद्धा या निमित्ताने समजते..कोणार्कच्या संकल्पनेत अनेक स्तर एकत्र येतात. एक स्तर आहे सूर्यक्षेत्राचा - आधीपासून पवित्र असलेल्या जागेचा. दुसरा स्तर आहे गंग घराण्याच्या मंदिरनिर्मिती परंपरेचा. तिसरा स्तर आहे नरसिंहदेवाच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचा. चौथा स्तर आहे बंगाल मोहिमांमधून मिळालेल्या विजयाचा आणि संपत्तीचा. पाचवा स्तर आहे राज्ययंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचा. या सर्व स्तरांना एकत्र केले, तर कोणार्कची प्रतिमा अधिक स्पष्ट होते. ते फक्त बांधकाम नाही; ते राज्य, युद्ध, देवता आणि राजकीय युद्धांचा वारसा यांना जोडणारे एक मोठे ऐतिहासिक कार्य आहे.नरसिंहदेवाचा निर्णय केवळ ‘भव्य मंदिर बांधावे’ इतकाच नव्हता. त्याने सूर्यदेवतेच्या पवित्र स्थळावर, रथाच्या स्वरूपातील, आपल्या घराण्याच्या मंदिर परंपरेला मागे टाकणारे आणि आपल्या विजयांचे स्मरण ठेवणारे स्मारक उभारण्याचा विचार केला. या विचाराला नंतर भूमीशुद्धी, मोजमाप, दगडपुरवठा, कामगार छावण्या, नाणी, नदीमार्ग, मचाणे, धार्मिक विधी आणि प्रतिष्ठापना या सर्व टप्प्यांतून आकार मिळाला. पण त्याची सुरुवात राजकीय होती. दगड नंतर आले; आधी संकल्प आला.कोणार्क पाहताना आपण चाकांपाशी थांबतो, घोड्यांकडे पाहतो, मुखशाळेच्या शिल्पांत हरवतो. पण त्या दगडांच्या मागे उभा असलेला नरसिंहदेव विसरला, तर मंदिराचा एक महत्त्वाचा अर्थ हरवतो. तो राजा केवळ नावापुरता स्थापक नाही. त्याचे युद्ध, त्याच्या उपाध्या, त्याच्या भेटी, त्याच्या प्रतिनिधींच्या तपासण्या, त्याच्या जीवनातील प्रसंग आणि त्याने उभारलेली आर्थिक व्यवस्था या सर्वांनी कोणार्कला आकार दिला. म्हणून कोणार्क हा सूर्याचा रथ असला, तरी त्या रथाला गती देणारे चाक राजसत्तेचे होते.पुढील लेखात आपण या राजकीय संकल्पनेच्या पुढील टप्प्याकडे पाहू. राजा आणि युद्धे समजली, की लगेच प्रश्न उभा राहतो - एवढ्या मोठ्या कामासाठी यंत्रणा कशी उभी राहिली? कोण कोणत्या पदावर होते? सूत्रधाराची भूमिका काय होती? राजगुरू आणि महापात्र यांचे काम नेमके काय? दगड, पैसा, कामगार आणि हिशेब यांचा ताळमेळ कोण घालत होते? कोणार्कच्या निर्मितीचा खरा गाभा या संघटनरचनेत आहे. त्या जगात आपण पुढच्या भागात प्रवेश करू.लेखक पुणेस्थित सनदी लेखापाल व इतिहास अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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