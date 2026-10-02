Premium|Konark Sun Temple History : कोणार्क मंदिराच्या भव्यतेमागे हजारो हातांचे अनामिक श्रमविश्व

शंतनू परांजपेकोणार्कचे कामगारविश्व पाहताना एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते - येथे केवळ अनामिक श्रम नाहीत. अर्थात हजारो हातांपैकी अनेक कायम अनामच राहतात, पण बया चकादा इतके तरी करतो, की तो मंदिराच्या इतिहासाला केवळ राजाच्या नावात अडकू देत नाही. तो आपल्याला आठवण करून देतो, की भव्य स्मारके नेहमी अनेक लहान कामांच्या बेरजेनेच तयार होतात.या लेखमालेच्या मागील लेखात (ता. १९ सप्टेंबर, मंदिर उभारणारी अदृश्य यंत्रणा) आपण कोणार्क मंदिराच्या मागे उभी राहिलेली पदरचना पाहिली. राजापासून सूत्रधारापर्यंत, राजगुरूपासून महापात्रांपर्यंत, करणांपासून कोठार अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेक पदे या कामात गुंतलेली होती. परंतु कोणतीही पदरचना कागदावर जितकी प्रभावी दिसते, तितकीच ती प्रत्यक्षात लोकांच्या श्रमांवर टिकलेली असते. कोणार्कसारखे मंदिर एका राजाच्या इच्छेने सुरू झाले, सूत्रधाराच्या आराखड्याने दिशा घेतली, पण ते उभे राहिले ते हजारो हातांच्या मदतीने. या हातांचे जग समजून घेतले नाही, तर कोणार्कच्या निर्मितीचा इतिहास अर्धवट राहतो.मोठ्या मंदिरांच्या संदर्भात ते ‘शिल्पकारांनी बांधले’ असे एक वाक्य आपण सहज म्हणतो. पण त्या एका शब्दात किती विविध लोक सामावलेले असतात, याचा विचार क्वचितच केला जातो. दगड कापणारे, दगड ओढून आणणारे, मचाणे बांधणारे, रचना तपासणारे, छिन्नीने सूक्ष्म काम करणारे, धातुकाम करणारे, नावाडी, स्वयंपाकी, छावणी सांभाळणारे, विधी करणारे, लेखणी चालवणारे... एका मंदिराच्या बांधकामात दगडांइतक्याच प्रकारचे मनुष्यही असतात. बया चकादा या बाबतीत आपल्याला फार दुर्मीळ दृष्टी देतो, कारण तो केवळ मुख्य शिल्पकारांची नावे देत नाही; तो संपूर्ण कामगारविश्वाची रचना दाखवतो..Premium|Kailasa Temple Ellora : कैलास मंदिर; वेरूळच्या पाषाणी महाकाव्याची अद्भुत गाथा .मादला पांजीतील एका उल्लेखानुसार नरसिंहदेवाने कोणार्कमध्ये सूर्यदेवाचे रथस्वरूप मंदिर उभारण्याचा संकल्प जाहीर केल्यानंतर बाराशे कामगारांसह काम सुरू झाले. ही संख्या सुरुवातीच्या काळातील आहे. पुढील वर्षांत कामाचा विस्तार झाला, दगडपुरवठा वाढला, छावण्या स्थिर झाल्या आणि विविध कौशल्यांची गरज वाढत गेली. बया चकादा अंतिम गणना देत नाही; परंतु काम संपण्याच्यावेळी दिलेली देयके, निकासी, वेगवेगळ्या गटांना दिलेले मोबदले आणि छावण्यांच्या नोंदी यांच्या आधारे हे कार्यबल केवळ मोठे नव्हते, तर विविध थरांत विभागलेले होते, हे स्पष्ट होते.या कामाची सुरुवात मंगलारोपण या समारंभातून झाली. हा शब्द धार्मिक वाटतो; आणि तो धार्मिक आहेही. पण कोणार्कच्या संदर्भात मंगलारोपण केवळ शुभारंभाचा विधी नव्हता. त्याच प्रसंगी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या वाटल्या गेल्या. म्हणजे बांधकामाचा धार्मिक आरंभ आणि प्रशासकीय चौकट यांची सुरुवात एकाच वेळी झाली. कोण धार्मिक काम पाहणार, कोण तांत्रिक काम पाहणार, कोण दगडाशी संबंधित कामकाज पाहणार, कोण छावण्या व संसाधनांचा ताळमेळ पाहणार अशा मूलभूत गोष्टी काम सुरू होण्यापूर्वीच निश्चित झाल्या. यावरून गंग राजसत्तेला मंदिरनिर्मितीचा अनुभव होता आणि कोणार्क हा अविचारी उत्साहातून सुरू झालेला उपक्रम नव्हता, हे दिसते.कार्यबलाच्या व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा तपशील म्हणजे दोन स्वतंत्र छावण्यांची रचना - वेदपुर आणि रूपसा. वेदपुर हे नावच त्याच्या स्वरूपाचा निर्देश करते. येथे ब्राह्मण तज्ज्ञ, वेदपाठी, आचार्य, राजगुरूंच्या वर्तुळातील धार्मिक अधिकारी आणि विधिज्ञ यांचे वास्तव्य असावे. मंदिराचे बांधकाम सुरू असले तरी त्या बांधकामाला सतत धार्मिक अर्थ देणारी मंडळी वेगळी ठेवणे आवश्यक होते. भूमिशुद्धी, पूजाविधी, प्रतिष्ठापना, यज्ञ, मोजमापांना धार्मिक संमती, देवप्रतिमांशी संबंधित विधी या कामांसाठी अशा छावणीची आवश्यकता होती.रूपसा ही दुसरी छावणी म्हणजे कारागीर आणि कामगारांचे जग होती. दगडाला आकार देणारे, शिल्प घडवणारे, मचाणांवर चढणारे, मोठे दगड ओढणारे, लाकूड वापरणारे, लोखंडी घटक तयार करणारे, दैनंदिन बांधकामातील श्रम करणारे लोक येथे असावेत. ‘रूपसा’ या नावातच रूप, आकार, दगडाला घडणारे सौंदर्य यांचा अर्थ दडलेला जाणवतो. एकीकडे वेदपुरातील मंत्र आणि विधी, तर दुसरीकडे रूपसातील धूळ, दगड, घाम आणि छिन्नीचा आवाज; कोणार्कचे वास्तविक जग या दोन छावण्यांमध्ये विभागलेले होते..या दोन मुख्य छावण्यांव्यतिरिक्त इतर उपछावण्यांचेही संकेत मिळतात. एका नोंदीत देउली छावणीचा उल्लेख आहे. चार छावण्यांत मिळून बावीस स्वयंपाकी होते, अशी नोंद विशेष लक्षवेधी आहे. स्वयंपाक्यांची संख्या सांगितली जाते याचा अर्थ असा, की छावणीतील अन्नपुरवठा ही स्वतंत्रपणे नोंद घेण्यासारखी बाब होती. हजारो लोकांना कामावर ठेवायचे असेल, तर त्यांना वेळेवर अन्न मिळणे, धान्याचा पुरेसा साठा असणे, स्वयंपाकाची व्यवस्था असणे, वेगवेगळ्या सामाजिक गटांच्या आहारशुद्धीची काळजी घेणे हे सर्व बांधकामाइतकेच आवश्यक होते. मंदिराच्या उंच शिखरापूर्वी छावणीतील चुली पेटल्या पाहिजेत, हे अशा प्रकल्पाचे साधे पण मूलभूत सत्य आहे.येथील कामगारांची भरती एकाच वेळी झालेली नव्हती. विविध टप्प्यांत, विविध अधिकाऱ्यांनी आणि वेगवेगळ्या प्रदेशांतून लोक गोळा केले. विंगुरागडाचा नायक महारथी याने संपूर्ण उड्रखंडभर शिल्पी भरती केल्याची नोंद येते. हा तपशील अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उड्रखंड म्हणजे ओडियाभाषिक प्रदेशाचा विस्तृत परिसर. म्हणजे कोणार्कचे शिल्पकार्य स्थानिक गावापुरते किंवा एका कारागीर कुळापुरते मर्यादित नव्हते. राजसत्तेने संपूर्ण प्रदेशातून कौशल्य शोधून आणले. अशी भरती करणे म्हणजे त्या काळातील कारागिरांचे जाळे, प्रांतीय अधिकारी आणि राजाज्ञेची पोच यांचा एकत्रित उपयोग होय.दाम बडाजेनाने मंदिर बांधकामासाठी आणि सैन्यासाठी लोकांची भरती केली, अशी नोंद आणखी एक दुवा दाखवते. त्या काळात मंदिर बांधकाम आणि सैन्य यांची प्रशासकीय पातळीवर पूर्ण वेगळी विभागणी नव्हती. राजसत्ता ज्या साधनांनी युद्धासाठी मनुष्यबळ उभे करते, त्याच साधनांनी बांधकामासाठीही कामगार उभे करू शकत होती. कोणार्क युद्धोत्तर विजयाचे स्मारक होते, पण त्याच्या बांधकामातही सैनिकी राज्ययंत्रणेची संघटनक्षमता उपयोगी पडली. याच कारणाने हा प्रकल्प केवळ धार्मिक संस्था हाताळू शकली नसती; तो राज्याच्या यंत्रणेनेच हाताळला..Premium|Quaker peace philosophy : राजकारण विरुद्ध धर्मचर्चा; अर्जुन-भीष्म संवादातून मानवी संघर्षाचे ऐतिहासिक विश्लेषण.तेरुंडियाचा विश्वंभर प्रधान सामंत याने मजूर भरती केले आणि त्या बदल्यात जमिनीचे अनुदान मिळाले. अशा नोंदी दाखवतात की भरती हा साधा आदेश नव्हता, ती सेवाही होती आणि तिचा मोबदला होता. योग्य माणसे मिळवणे, त्यांना कामाच्या ठिकाणी आणणे, त्यांच्या गटांची व्यवस्था करणे, हे सर्व स्वतंत्र प्रशासकीय काम होते. भरती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जमीनदान किंवा सन्मान मिळणे हे त्याच्या कामाच्या महत्त्वाचे द्योतक आहे.कोणार्कचे कार्यबल भौगोलिकदृष्ट्या फार व्यापक होते. सर्वांत बोलके उदाहरण म्हणजे मदुरा मंडलातील शिल्पी. सुदूर दक्षिणेकडून, आजच्या तमिळ प्रदेशाशी संबंधित असलेल्या भागातून कारागीर कोणार्कपर्यंत आणले गेले. हे अंतर कमी नव्हते. त्या काळातील वाहतूक, भाषा, अन्न, शैली आणि कामाचे निकष लक्षात घेतले, तर अशा कारागिरांना प्रकल्पात सामावून घेणे सोपे नव्हते. तरीही त्यांना आणले गेले म्हणजे त्यांच्या विशिष्ट कौशल्यांची गरज ओळखली गेली होती. कोणार्कचे शिल्पविश्व पूर्णतः स्थानिक शैलीत घडले असे म्हणणे त्यामुळे चुकीचे ठरेल. स्थानिक कलिंग परंपरा केंद्रस्थानी असली, तरी बाहेरील कारागीरसमूहसुद्धा काही कामांत सामील झाले.मदुरा शिल्पींच्या बाबतीत पुढे वाद निर्माण झाला, ही बाबही त्याच प्रक्रियेचा भाग आहे. सूत्रधाराने त्यांच्या कामाचा स्वीकार न केल्यावर त्यांनी उपोषण केले. नंतर त्यांना वेलकाम, म्हणजे सजावटी वेलबुट्टीच्या कामाकडे वळवले गेले. या प्रसंगाचा सविस्तर विचार पुढच्या लेखात होईलच; परंतु येथे एवढे लक्षात ठेवणे पुरेसे आहे, की त्याकाळी आंतरप्रादेशिक कारागिरांना आणणे हा केवळ गौरवाचा भाग नव्हता. वेगवेगळ्या शैली, वेगळे कामाचे मानक, स्थानिक सूत्रधाराची नियंत्रणाची भूमिका आणि कारागिरांचा आत्मसन्मान या सर्वांचा ताण त्यात येत होता..पुरी किंवा पुरुषोत्तम क्षेत्र कोणार्कच्या कामगार आणि धार्मिक जगाचा दुसरा महत्त्वाचा स्रोत होता. पुरीचे जगन्नाथ मंदिर गंग राजसत्तेच्या धार्मिक विश्वाचे केंद्र होते. तेथून चित्रकार आले, नर्तिका आल्या, राजगुरू व विधिज्ञ मंडळी आली, प्रतिष्ठापनेशी संबंधित लोक आले. कोणार्क स्वतंत्र मंदिर म्हणून उभे राहत असले, तरी ते पुरीच्या धार्मिक संस्थेशी पूर्णपणे तुटलेले नव्हते. उलट कोणार्कच्या बांधकामाला विधी, कला आणि संस्थात्मक अनुभव यांचा एक महत्त्वाचा पुरवठा पुरीकडून होत होता. यामुळे पूर्व गंग राजसत्तेच्या दोन महान धार्मिक केंद्रांमधील संबंध स्पष्ट होतो - पुरी हे आधीचे अधिष्ठान, कोणार्क नवे स्मारक.कामगारांच्या गटांत स्त्रियांचाही सहभाग होता, हे बया चकादातील नोंदीतून दिसते. सुखी मुलियानी यांच्या नेतृत्वाखाली चौऱ्याहत्तर महिला मजुरांना मोबदला दिल्याचा उल्लेख विशेष महत्त्वाचा आहे. मंदिरनिर्मितीचा इतिहास अनेकदा पुरुष शिल्पकार, राजा, पुरोहित आणि अधिकारी यांच्या नावांनी लिहिला जातो. परंतु प्रत्यक्ष बांधकामात स्त्रियांचा सहभाग असू शकतो, हे अशा नोंदी स्पष्ट करतात. त्यांनी नेमके कोणते काम केले, याचे तपशील मर्यादित असले तरी त्यांच्या गटाचा उल्लेख आणि त्यांच्या प्रमुखाचे नाव नोंदले जाणे, हे स्वतःच महत्त्वाचे आहे. कोणार्कची निर्मिती हा सर्वार्थाने बहुस्तरीय श्रमांचा परिणाम होता.कामगारांचे जग छावणीतून चालत होते. छावणी म्हणजे फक्त निवाऱ्याची जागा नव्हे. तेथे अन्न, शिस्त, दैनंदिन जीवन, वेतन, धार्मिक सण, वाद, आजारपण, अपघात आणि माहितीचा प्रवाह होता. चार छावण्यांत स्वयंपाकी असणे, वेदपुर आणि रूपसा यांसारखी विभागणी असणे, दळबेहेरांसारख्या स्थानिक अधिकारसाखळ्या असणे, छावणी अधीक्षक असणे या सगळ्यांवरून छावणी ही तात्पुरती वस्ती असूनही व्यवस्थित सामाजिक जग होते, हे दिसून येते. अनेक वर्षे चालणाऱ्या या प्रकल्पात कामगार रोज सकाळी येऊन संध्याकाळी गावाला परत जात नव्हते. त्यांच्यासाठी संपूर्ण पर्यायी वस्ती उभी करण्यात आलेली होती.या छावण्यांत जात, व्यवसाय आणि धार्मिक शुचिता यांची विभागणीही असावी. वेदपुर आणि रूपसा वेगवेगळे ठेवणे यामागे केवळ सोय नव्हती; ती त्या काळातील सामाजिक जीवनाची गरज होती. ब्राह्मण विधिज्ञांना स्वतंत्र जागा, कारागिरांना स्वतंत्र कार्यक्षेत्र, धान्यसाठे, स्वयंपाक, कदाचित प्राण्यांची व्यवस्था, दगडांची ये-जा, लाकडाचा साठा, धातुकामासाठी जागा अशा विविध गरजा एका जागेत सांभाळाव्या लागत होत्या. कोणार्कचा परिसर त्या काळात एखाद्या विशाल बांधकामनगरासारखा झाला असावा.या कार्यबलाच्या पायावर कौशल्यांचे अनेक स्तर होते. पाथुरिया हे दगडकामाचे मुख्य कारागीर. शिल्पी सूक्ष्म शिल्परचना करणारे. महाराण किंवा सुतार मचाणे, लाकडी फ्रेम आणि इतर तात्पुरत्या रचना उभ्या करणारे. कामारकांत किंवा धातुकाम करणारे लोखंडी कड्या, आधार, सांधे आणि भट्टीकामाशी जोडलेले. नावाडी आणि दगडवाहक नदीमार्गाने दगड आणणारे. स्वयंपाकी छावण्यांचे अन्न सांभाळणारे. करण आणि गणक मोजमाप व नोंदी करणारे. अशा प्रत्येक गटाने मंदिरात आपला अदृश्य वाटा ठेवला. तयार मंदिरावर शिल्पकाराचा ठसा दिसतो; पण मचाण बांधणाऱ्या माणसाचा ठसा दिसत नाही. बया चकादा त्या अदृश्य हातांना इतिहासात स्थान देतो.कामगारांनी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत निष्ठेने काम केले, असा उल्लेख पाथुरियांच्या संदर्भात येतो. ही नोंद केवळ प्रशंसा म्हणून न वाचता त्या दीर्घ कामाचा संदर्भ लक्षात घेतला पाहिजे. वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या प्रकल्पात माणसे बदलतात, थकतात, रागावतात, स्थलांतर करतात, आजारी पडतात. तरी काही गट अखेरपर्यंत राहिले. त्यांना निकासीत मोबदला देण्यात आला. ‘निकासी’ ही संकल्पना महत्त्वाची आहे. काम संपल्यानंतर लोकांना व्यवस्थित सोडणे, त्यांची देणी चुकती करणे, सन्मान देणे, काहींना दान किंवा जमीन देणे यामुळे प्रकल्पाची समाप्तीही नियोजित होती, हे दिसते. मोठे काम सुरू करणे जितके आवश्यक, तितकेच ते व्यवस्थित पूर्ण करून कामगारांना सोडणेही आवश्यक असते.कोणार्कचे कामगारविश्व पाहताना एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते - येथे केवळ अनामिक श्रम नाहीत. अनेक ठिकाणी नावे येतात. अधिकारी, भरती करणारे, महापात्र, करण, शिल्पी, नर्तिका, स्वयंपाकी, महिला मजुरांची प्रमुख असे अनेकजण नोंदीत सापडतात. अर्थात सर्वांची नावे नाहीत; हजारो हातांपैकी अनेक कायम अनामच राहतात, पण बया चकादा इतके तरी करतो, की तो मंदिराच्या इतिहासाला केवळ राजाच्या नावात अडकू देत नाही. तो आपल्याला आठवण करून देतो, की भव्य स्मारके नेहमी अनेक लहान कामांच्या बेरजेनेच तयार होतात.या सगळ्यामुळे कोणार्कचा इतिहास अधिक मानवी होतो. दगड, रथ, सूर्य आणि शिखर यांची भव्यता महत्त्वाची आहेच; पण त्या भव्यतेमागे छावण्यांत राहणाऱ्या, रोजच्या श्रमांत गुंतलेल्या, वेतन घेणाऱ्या, वाद करणाऱ्या, सण साजरे करणाऱ्या आणि कधी अपघातांना सामोरे जाणाऱ्या लोकांचे जग होते.पुढील लेखात आपण या कामगारविश्वाच्या दैनंदिन व्यापाकडे पाहू. मोठ्या कार्यबलात वाद कसे निर्माण झाले? मदुरा शिल्पींच्या उपोषणामागे काय कारण होते? कामगारांमध्ये भांडण होऊन काम थांबले, तेव्हा व्यवस्थेने काय केले? उंचीवर दगड चढवताना घडलेल्या अपघातांतून या कामाची मानवी किंमत काय दिसते? कोणार्कचा इतिहास केवळ विजयाचा आणि सौंदर्याचा नाही; तो श्रम, संघर्ष आणि जोखमीचाही आहे.लेखक पुणेस्थित सनदी लेखापाल व इतिहास अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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