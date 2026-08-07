Premium|Kudal Stone Inscription : कुडलच्या शिलालेखामुळे इतिहास संशोधनाला नवे पुरावे आणि नवी दिशा

डॉ. नागनाथ बळतेशिलालेख संशोधनाच्या क्षेत्रात नित्यनवीन पुरावे प्रकाशात येत असतात. संशोधक सातत्यपूर्ण परिश्रम, सूक्ष्म निरीक्षण आणि चिकित्सक अभ्यास यांच्या आधारे नवीन साधनसामग्री उपलब्ध करून देतात. परिणामी, एखाद्या शिलालेखाला किंवा ऐतिहासिक पुराव्याला पूर्वी बहाल झालेला ‘प्रथम’ किंवा ‘आद्य’ असा दर्जा नव्या संशोधनाच्या आधारे बदलू शकतो.शीर्षकातील उक्ती कुडलच्या शिलालेखात कोरलेली आहे. हा शिलालेख सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कुडल येथे भीमा व सीना नद्यांच्या संगमावर वसलेल्या संगमेश्वर मंदिराच्या सभामंडपातील एका तुळईवर कोरलेला आहे. कुडल येथील संगमस्थळी उभारलेले संगमेश्वर मंदिर ऐतिहासिक व पुरातत्त्वीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे.याच मंदिराच्या मंडपाबाहेर आणखी एक शिलालेख असून तो कन्नड लिपी व भाषेतील आहे. हा शिलालेख काही अंशी संस्कृतमधील असण्याचीही शक्यता आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या शिलालेखाचे अद्याप शास्त्रीय वाचन व संपादन झालेले नाही. या शिलालेखाचा आकार साधारणतः सहा फूट लांब व साडेतीन फूट रुंद असून, सध्या तो दोन तुकड्यांत विभागलेला आहे. या महत्त्वपूर्ण शिलालेखांकडे आजवर अपेक्षित तेवढे संवर्धनात्मक व संशोधनात्मक लक्ष दिले गेलेले नाही. .संगमेश्वर मंदिराच्या पूर्वेस शिल्पसौंदर्याने नटलेले आणखी एक समाधी मंदिर आहे. तेथे कन्नड व मराठी भाषांतील दोन स्वतंत्र शिलालेख आढळून येतात. या सर्व शिलालेखांचा एकत्रित अभ्यास केल्यास मध्ययुगीन महाराष्ट्र व कर्नाटक यांचा सांस्कृतिक, भाषिक आणि धार्मिक संबंधांचा उलगडा होऊ शकतो. कुडलच्या शिलालेखाची लांबी साधारण ९४ सेंटिमीटर व रुंदी १६ सेंटिमीटर आहे. तुळईची शिळा घडीव आहे. लेख खोदण्यापूर्वी शिळा गुळगुळीत वगैरे केलेली नाही. साधारण सफाईदार जागा पाहूनच लेख खोदलेला आहे. लेख अवघ्या अडीच ओळींचा आहे. या अडीच ओळींत अनुक्रमे २७, २६ व ९ अशी अक्षरे आहेत. अक्षरांची उंची सुमारे चार सेंटिमीटरपर्यंत आहे. अक्षरे सुंदर, सुबक आहेत. लेख काळजीपूर्वक कोरलेला असला, तरी त्यात धरसोड वृत्ती दिसते. डाव्या बाजूकडील अक्षरे फारच वरवर खोदलेली असल्यामुळे त्या भागातील दोन ओळींतील अक्षरे वाचणे जिकिरीचे झाले आहे. एकंदरीत लेख सुस्थितीत आहे असे म्हणावे लागेल, असे मत संशोधक आनंद कुंभार यांनी व्यक्त केले आहे.कुडलच्या शिलालेखातील अक्षरे नवव्या-दहाव्या शतकांतील इतर नागरी लिपीतील कोरीव लेखांप्रमाणे आहेत. लेख लहान असल्यामुळे त्यात लेखनवैशिष्ट्य क्वचितच दृष्टोत्पत्तीस येते. अक्षरांवरील अनुस्वार पोकळ आहेत. लेखाच्या सुरुवातीस कोरलेला ‘स्वस्ति’ हा शब्द वाचणे कोरीव लेखांचा गाढा अभ्यास असणाऱ्यांनाच शक्य आहे. वास्तविक तो शब्द अगदी स्पष्ट आहे. लेख नागरी लिपी आणि मराठी भाषेत आहे. हे त्याचे खास वैशिष्ट्य आहे. या शिलालेखाचा कालनिर्देश पहिल्याच ओळीत आला आहे, तो असा - ‘सकु ९४० कालयुक्त संवत्सरे’. त्यात काळासंबंधी इतर तपशील आलेले नाहीत. शकाशी व संवत्सराशी बरोबर मेळ बसून त्याचा काळ इसवी सन १०१८ असा येतो. दक्षिणेतील कोरीव लेखात शक चालू, तर संवत्सर गतवर्षांचे असा असतो. परंतु काही लेखांतून दोन्ही एकाच वर्षाची म्हणजे चालू वर्षाचीच असतात.कुडलच्या शिलालेखातून इतिहासात भर पडेल अशी कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळत नाही किंवा कोणत्याही राजवंशाचा यात उल्लेख नाही. म्हणून हा लेख इतिहासाच्या दृष्टीने निरुपद्रवी ठरतो. आशयाच्या बाबतीत निश्चित असे काही सांगता आले नाही, तरी लेखातील लागलेल्या भागावरून काही अनुमान करता येते, ते असे - शके ९४० कालयुक्त संवत्सर असताना कोणी एका पंडिताने संगमेश्वर मंदिरास भेट दिली होती. त्यावेळी त्यास एक सहस्र निष्क (त्या काळची प्रचलीत नाणी) देण्यात आले. आणि शेवटी हा लेख वाचणारा विजयी होवो, असा आशीर्वाद दिला आहे. लेखाच्या दुसऱ्या ओळीत ‘पंडित’ म्हणून आलेल्या उल्लेखाचा समाधानकारक उलगडा करता येईनासा झाला आहे. पंडित हा शब्द विद्वत्तादर्शक आहे, का तो दक्षिणेतील एखादा संप्रदायनिदर्शक आहे हे साधनांअभावी समजेनासे झाले आहे. कारण पंडित हा शब्द इकडच्या इतर कोरीव लेखांतूनसुद्धा डोकावतो. तरीही साधनांअभावी जास्त चर्चा करणे तूर्त तरी शक्य नाही..कुडल येथील समाधी मंदिर स्थापत्यकला, शिल्पवैभव आणि शिलालेख या तिन्ही दृष्टींनी महत्त्वपूर्ण असले, तरी सध्या ते जीर्ण व उपेक्षित अवस्थेत आहे. मंदिरातील कोरीव शिल्पकला दक्षिण भारतीय मंदिर परंपरेचे उत्कृष्ट उदाहरण असून, संशोधकांसाठी ती महत्त्वपूर्ण अभ्याससामग्री आहे.या मंदिरात एकमेकांना लागून दोन गर्भगृहे आहेत. डाव्या गर्भगृहाच्या भिंतीवर जमिनीपासून सुमारे आठ ते दहा फूट उंचीवर दोन भागांत विभागलेला शिलालेख असून, मध्यभागी हात जोडलेल्या साधुपुरुषाचे शिल्प कोरलेले आहे. दोन्ही बाजूंना नागरी लिपीत कन्नड भाषेतील लेख आहे. लेखातील ‘श्री सिद्धनायर सिषराद...’ आणि ‘समाधी’ या उल्लेखांवरून तो एखाद्या नाथपंथीय किंवा वीरशैव सिद्धपुरुषाच्या समाधीशी संबंधित असावा, असा तर्क करता येतो. तथापि, निश्चित निष्कर्षासाठी संपूर्ण वाचन आवश्यक आहे.याच मंदिरातील एका तुळईवर नागरी लिपीत आणि मराठी भाषेत तीन ओळींचा आणखी एक शिलालेख आहे. त्याची लिपी अकराव्या-बाराव्या शतकातील नागरी लिपीशी साधर्म्य दर्शवित असल्याने तो यादवकालीन असावा, असे अनुमान काढता येते. लेख खडबडीत दगडावर कोरलेला असल्यामुळे वाचन कठीण आहे. ‘...पंडिताचा नमस्कार...’ असा उल्लेख वाचता येतो; मात्र संबंधित व्यक्तीची ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. या दोन्ही शिलालेखांमध्ये काळाचा उल्लेख आढळत नाही.मंदिराच्या बाह्यभागावरील एका कोरीव खणात पाच धडे आणि एकच शिर असलेले एका नर्तकीचे अप्रतिम शिल्प आहे. दृष्टिभ्रम निर्माण करणारी ही कलाकृती शिल्पकाराच्या कल्पकतेची साक्ष देते आणि मंदिराचे प्रमुख आकर्षण मानली जाते. या समाधी मंदिरातील शिल्पकला, स्थापत्यशैली आणि शिलालेख मध्ययुगीन महाराष्ट्र-कर्नाटकाच्या सांस्कृतिक इतिहासाच्या अभ्यासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. दुर्गम स्थान आणि दुर्लक्षामुळे ही मंदिरे दीर्घकाळ संशोधकांच्या नजरेआड राहिली असली, तरी त्यांचे शास्त्रीय दस्तावेजीकरण, संवर्धन आणि संरक्षण तातडीने होणे आवश्यक आहे..Premium|Marathi book review : ‘अंगठा, लाईक आणि द्रोणाचार्य’; सोशल मीडियाच्या वेडावर उपरोधिक, बौद्धिक मराठी विनोदाची नवी उडी .शिलालेख संशोधनाच्या क्षेत्रात नित्यनवीन पुरावे प्रकाशात येत असतात. संशोधक सातत्यपूर्ण परिश्रम, सूक्ष्म निरीक्षण आणि चिकित्सक अभ्यास यांच्या आधारे नवीन साधनसामग्री उपलब्ध करून देतात. परिणामी, एखाद्या शिलालेखाला किंवा ऐतिहासिक पुराव्याला पूर्वी बहाल झालेला ‘प्रथम’ किंवा ‘आद्य’ असा दर्जा नव्या संशोधनाच्या आधारे बदलू शकतो. इतिहास संशोधनाच्या क्षेत्रात ही प्रक्रिया स्वाभाविक मानली जाते. त्यामुळे संशोधनातील निष्कर्ष अंतिम नसून उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पुनर्विलोकनास सदैव खुले असतात.मराठी भाषेच्या सर्वांत प्राचीन उपलब्ध शिलालेखाच्या संदर्भातही अशीच परिस्थिती दिसून येते. विविध काळांत उपलब्ध झालेल्या पुराव्यांच्या आधारे हा मान वेगवेगळ्या लेखांना प्राप्त झाला आहे. प्रारंभी श्रवणबेळगोळ येथील गोमटेश्वराच्या परिसरातील शिलालेखास हा मान देण्यात आला होता. त्यानंतर दिवेआगर येथील शके ९८२च्या ताम्रपटास, तसेच अक्षी येथील शिलाहारकालीन शिलालेखासही काही अभ्यासकांनी मराठीतील प्राचीनतम लेख म्हणून मान्यता दिली होती. तथापि, पुढील संशोधनातून या शिलालेखांच्या कालनिर्धारणासंबंधी आणि भाषिक स्वरूपासंबंधी नव्याने चिकित्सक परीक्षण करण्यात आले.श्रवणबेळगोळ येथील लेखामध्ये काळाचा स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नसल्यामुळे, तसेच त्याच्या दिनांकनासंबंधीही काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे त्याचे आद्यत्व संशयास्पद ठरले. अक्षी येथील शिलालेखाच्या कालनिर्धारणाबाबतही निश्चितता नसून, अंतर्गत पुराव्यांच्या आधारे तो तुलनेने उत्तरकालीन असल्याचे अनेक संशोधकांनी दर्शविले आहे. याउलट दिवेआगर येथील शके ९८२चा ताम्रपट स्पष्ट कालोल्लेखयुक्त असल्यामुळे दीर्घकाळ तो मराठी भाषेचा सर्वांत प्राचीन उपलब्ध अभिलेख म्हणून स्वीकारला गेला. कुडल येथील संगमेश्वर मंदिरात उपलब्ध झालेल्या शके ९४०च्या शिलालेखात कालोल्लेख स्पष्ट असून, त्यामधील भाषिक वैशिष्ट्ये, लिपी, आशय आणि ऐतिहासिक संदर्भ यांचा सखोल अभ्यास करता तो मराठी भाषेच्या उपलब्ध अभिलेखीय इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करतो. त्यामुळे सध्याच्या उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे हा शिलालेख मराठीच्या प्राचीन अभिलेखीय परंपरेतील एक महत्त्वाचा आणि प्रारंभीच्या काळातील विश्वसनीय पुरावा म्हणून विचारात घेतला जाऊ शकतो.तथापि, इतिहास संशोधनाचे स्वरूप गतिशील असल्यामुळे भविष्यात आणखी प्राचीन, स्पष्ट दिनांकित किंवा अधिक विश्वसनीय अभिलेख उपलब्ध झाल्यास या निष्कर्षांचे पुनर्मूल्यांकन होणेही तितकेच स्वाभाविक आहे. म्हणूनच कोणत्याही शिलालेखास आद्य किंवा प्रथम असा दर्जा देताना उपलब्ध पुराव्यांचे चिकित्सक परीक्षण, तुलनात्मक अभ्यास आणि नव्या संशोधनाचा सातत्याने विचार करणे आवश्यक ठरते..कुडलच्या शिलालेखात खालील मजकूर कोरलेला आहे -१. ओम'' स्वस्ति'' सकु ९४० काळयुक्त संवत्सरे ''माङकधनुळिकाळछेळा.२. पंडित त गछतो आयाता मछ XXX मि×× छिमळनि'' १०००३. वाछितो विजेयां होइवा ।।~‘वाछितो विजेयां होइवा’ या ओळीतील ‘वाछितो’ या रूपाचा एक अर्थ वांछित (इच्छित) या शब्दाचे प्राचीन रूप असाही घेता येईल. तर ‘विजेयां होइवा’ या वाक्याचा अर्थ ‘विजय प्राप्त होवो’ किंवा ‘इष्ट कार्यात विजय लाभो’ असा शुभाशयपर आहे. मध्ययुगीन मराठीतील ‘होइवा’ हे रूप आधुनिक होवो या इच्छार्थक क्रियापदाचे जुने रूप आहे.या शिलालेखात शके ९४० (इ.स. १०१८) असा स्पष्ट कालोल्लेख आढळतो. त्यामुळे हा लेख मराठी भाषेच्या आरंभीच्या विकासाचा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा ठरतो. विशेषतः पंडित, वाछितो, होइवा यांसारखी रूपे प्राचीन मराठीच्या शब्दरचना व क्रियापदरूपांच्या अभ्यासासाठी उपयुक्त आहेत. लेखातील काही भाग झिजल्यामुळे संपूर्ण आशय स्पष्ट होत नसला, तरी उपलब्ध मजकुरावरून हा लेख म्हणजे धार्मिक अथवा दानविषयक नोंद असावी. या शिलालेखाच्या शेवटी विजय व मंगलकामना व्यक्त करण्यात आल्याचे दिसून येते. वाचनसंस्कृतीचे प्राचीनत्व अधोरेखित करणारा हा लेख अभिजात मराठीची परंपरा अभ्यासात असताना महत्त्वाचा वाटतो.संदर्भ :संगमेश्वर मंदिर कुडल येथील शके ९४०चा मराठी शिलालेख, नवभारत, जुलै १९७५, कुंभार आनंद.मिराशी, वा. वि. (१९७९) सातवाहन आणि पश्चिमी क्षत्रप यांचा इतिहास आणि कोरीव लेख, मुंबई.तुळपुळे शं. गो., प्राचीन मराठी कोरीव लेख, पुणे विद्यापीठ प्रकाशन, ऑगस्ट १९६३.अभिजात मराठी अहवाल, २०१३, मराठी भाषा विभाग, नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई.लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.