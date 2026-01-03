Premium|Lace Fashion Trends 2026 : भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय फॅशनमध्ये लेसची वाढती लोकप्रियता

सोनिया उपासनीलेस हे फॅशन जगातील सदाबहार कापड मानले जाते. आज पॅरिस, मिलान, लंडन, न्यूयॉर्क यांसारख्या फॅशन कॅपिटल्समध्ये लेसचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. इंटरनॅशनल रनवेवर लेस गाऊन्स, ड्रेसेस, टॉप्स आणि अगदी पँट्सही पाहायला मिळतात. भारतीय फॅशनमध्येही लेसने साडी, कुर्ती, लेहेंगा आणि ड्रेस या प्रकारांमध्ये आपले स्थान निर्माण केले आहे.फॅशनच्या जगात काही फॅब्रिक्स अशी असतात, जी काळाच्या ओघात बदलतात, पण कधीच जुनी वाटत नाहीत. लेस (Lace) हे त्यापैकीच एक अत्यंत नाजूक, मोहक आणि सदाबहार कापड. पारंपरिक पोशाखांपासून ते आधुनिक वेस्टर्न वेअरपर्यंत, सगळ्या प्रकारांत लेसने आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. स्त्रीसौंदर्य अधिक खुलवणारे हे कापड आजही जागतिक फॅशनमध्ये तितकेच महत्त्वाचे आहे..Red Christmas Dress for Woman: स्टाइल आणि एलिगन्सचा परफेक्ट कॉम्बो! Christmas पार्टीसाठी बेस्ट रेड आउटफिट्स.लेसची फॅशन कधीच जुनी होत नाही, कारण ती सतत नव्या डिझाईन्स, रंग आणि स्टाइल्समध्ये समोर येत राहते. क्लासिक आणि मॉडर्न यांचा सुंदर संगम लेसमध्ये दिसतो. लग्नसमारंभ, पार्टी, ऑफिस किंवा कॅज्युअल अशा प्रत्येक प्रसंगावेळी लेस आपली वेगळी छाप पाडते. म्हणूनच लेस हे फॅशन जगातील सदाबहार कापड मानले जाते.लेसची सुरुवात युरोपमध्ये झाली, असे मानले जाते. पूर्वी लेस हाताने विणली जात असे. त्याकाळी ती केवळ राजघराण्यात, श्रीमंत वर्गात किंवा खास प्रसंगांसाठी वापरली जाई. काळानुसार मशिननिर्मित लेस उपलब्ध झाली आणि सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली. आज पॅरिस, मिलान, लंडन, न्यू यॉर्क यांसारख्या फॅशन कॅपिटल्समध्ये लेसचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. इंटरनॅशनल रॅम्पवर लेस गाऊन्स, ड्रेसेस, टॉप्स आणि अगदी पँट्सही पाहायला मिळतात. भारतीय फॅशन विश्वात साडी, कुर्ती, लेहेंगा आणि ड्रेस या प्रकारांमध्येही लेसने आपले स्थान निर्माण केले आहे..लेस केवळ पार्टीवेअरपुरती मर्यादित नाही, तर योग्य डिझाईन आणि स्टायलिंगने ती फॉर्मल, कॅज्युअल आणि कॉर्पोरेट लुकमध्येही वापरता येते.फॉर्मल लुक : लेसचे सटल डिझाईन असलेले टॉप्स, ब्लाउजेस किंवा ड्रेसेस ऑफिस मीटिंग्ज किंवा फॉर्मल इव्हेंट्ससाठी योग्य ठरतात. न्यूट्रल रंगातील लेस अतिशय एलिगंट दिसते.कॅज्युअल लुक : टॉप्स, जीन्स किंवा स्कर्टबरोबर लेस वापरता येते. हलक्या रंगातील लेस कॅज्युअल आणि फ्रेश लुक देते.कॉर्पोरेट लुक : पूर्ण लेसपेक्षा लेस डिटेलिंग असलेले कपडे कॉर्पोरेट वातावरणासाठी अधिक योग्य असतात. उदाहरणार्थ, कॉलरजवळ किंवा स्लीव्ह्जवरील लेस, पेस्टल शेडमधील लेस.लेस अनेक प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे आणि प्रत्येक प्रकाराचा वापर वेगवेगळ्या फॅशनसाठी केला जातो.शॅन्टिली लेस (Chantilly Lace) : लेसचा हा प्रकार अतिशय बारीक आणि नाजूक असतो, प्रामुख्याने इव्हिनिंग गाऊन्स व वनपीस ड्रेसेससाठी वापरला जातो.गिप्यूर लेस (Guipure Lace) : हे लेसचे कापड जाड डिझाईनचे असते. हे मुख्यतः टॉप्स आणि श्रगसाठी वापरले जाते.क्रोशे लेस (Crochet Lace) : लेसचा हा प्रकार हाताने विणलेला असतो. हा प्रकार बोहेमियन लुकसाठी लोकप्रिय आहे.नेट लेस : हे लेसचे कापड साड्या, दुपट्टे आणि ड्रेससाठी वापरले जाते. यावर हलकी एम्ब्रॉयडरीही केली जाते.एम्ब्रॉयडर्ड लेस : या प्रकारचे लेसचे कापड लग्न व पार्टीवेअर कपड्यांमध्ये वापरले जाते. भरजरी असलेल्या या कापडाला बरेचदा श्रीमंती दर्शवणारे लेसचे कापडही म्हणतात..लेसच्या कापडाचे टॉप्स आजच्या तरुणींमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. ते वेगवेगळ्या प्रकारे स्टाइल करता येतात -लेस टॉप्स : जीन्स, पलाझो किंवा स्कर्टसोबत छान दिसतात.लेस ओव्हरकोट्स : साध्या ड्रेसवर घातल्यास लगेच स्टायलिश लुक मिळतो.लेस श्रग : स्लीव्हलेस ड्रेस किंवा टॉपवर श्रग घालून फॅशन आणि कम्फर्ट दोन्ही साधता येते.कॉटन, सॅटिन, सिल्क, डेनिम अशा विविध प्रकारांबरोबरही लेस मॅच करता येते. अॅक्सेसरीजमध्येही लेस मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. लेस स्कार्फ, लेस हेअरबँड्स, लेस ग्लोव्ह्ज, लेस बेल्ट, लेस हँडबॅग डिटेलिंग या आणि अशा अॅक्सेसरीज कोणत्याही साध्या आउटफिटला वेगळा आणि आकर्षक लुक देतात.लेसचे कापड हे सौंदर्य, नजाकत आणि स्टाइल यांचे प्रतीक आहे. जागतिक फॅशनपासून ते भारतीय पारंपरिक पोशाखांपर्यंत लेसने आपले अढळ स्थान निर्माण केले आहे. बदलत्या ट्रेंडनुसार जुळवून घेत लेसचे कापड आजही तितकेच लोकप्रिय आहे आणि भविष्यातही राहील.(सोनिया उपासनी पुणे स्थितफॅशन डिझायनिंग तज्ज्ञ आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.