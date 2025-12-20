साप्ताहिक

Premium|Winter Wear for Men and Women : हिवाळ्यातील फॅशन; गरम कपड्यांची योग्य निवड कशी करावी?

Cold Weather Clothing : हिवाळ्यात फॅशन आणि ऊब यांचा समतोल साधण्यासाठी योग्य लेयरिंग, स्वेटर्स-जॅकेट्सची निवड आणि वूलन कपड्यांची शास्त्रोक्त देखभाल कशी करावी, याचे मार्गदर्शन फॅशन तज्ज्ञांनी केले आहे.
Winter Wear for Men and Women

Winter Wear for Men and Women

साप्ताहिक टीम
Updated on

सोनिया उपासनी

थंडीत योग्य गरम कपड्यांची निवड महत्त्वाची ठरते. खूप थंडीमध्ये जाड जॅकेट्स, हातमोजे, सॉक्स आणि टोप्या घालणे आवश्यक आहे. तुमचा लुक कितीही स्टायलिश असला, तरी ऊब आणि सुरक्षितता गरजेची आहे. योग्य रंग, योग्य लेयरिंग आणि योग्य फॅब्रिक निवडल्यास तुमचा हिवाळी लुक नक्कीच ‘कूल’ दिसेल.

हिवाळ्याची चाहूल लागली की सर्वात आधी आठवतात ते म्हणजे गरम कपडे, स्वेटर्स, जॅकेट्स आणि आरामदायी शूज! तापमानाचा पारा खाली येऊ लागला, की फॅशन आणि ऊब यांचा योग्य तो समतोल साधणे गरजेचे असते. आजकाल पुरुष आणि स्त्रिया दोघेही हिवाळी पेहरावात स्टाइल आणि कम्फर्ट या दोन्ही गोष्टींकडे सारखेच लक्ष देतात. योग्य कपड्यांची निवड, त्यांचे प्रकार, ट्रेंड्स आणि त्यांची देखभाल हेही तितकेच महत्त्वाचे असते. हिवाळ्यात ऊब टिकवून ठेवायला वॉर्डरोबमध्ये कुठले कपडे महत्त्वाचे असतात ते बघूयात.

Loading content, please wait...
Weather
fashion tips
Cold
Winter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com