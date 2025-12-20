Premium|Winter Wear for Men and Women : हिवाळ्यातील फॅशन; गरम कपड्यांची योग्य निवड कशी करावी?

सोनिया उपासनीथंडीत योग्य गरम कपड्यांची निवड महत्त्वाची ठरते. खूप थंडीमध्ये जाड जॅकेट्स, हातमोजे, सॉक्स आणि टोप्या घालणे आवश्यक आहे. तुमचा लुक कितीही स्टायलिश असला, तरी ऊब आणि सुरक्षितता गरजेची आहे. योग्य रंग, योग्य लेयरिंग आणि योग्य फॅब्रिक निवडल्यास तुमचा हिवाळी लुक नक्कीच ‘कूल’ दिसेल.हिवाळ्याची चाहूल लागली की सर्वात आधी आठवतात ते म्हणजे गरम कपडे, स्वेटर्स, जॅकेट्स आणि आरामदायी शूज! तापमानाचा पारा खाली येऊ लागला, की फॅशन आणि ऊब यांचा योग्य तो समतोल साधणे गरजेचे असते. आजकाल पुरुष आणि स्त्रिया दोघेही हिवाळी पेहरावात स्टाइल आणि कम्फर्ट या दोन्ही गोष्टींकडे सारखेच लक्ष देतात. योग्य कपड्यांची निवड, त्यांचे प्रकार, ट्रेंड्स आणि त्यांची देखभाल हेही तितकेच महत्त्वाचे असते. हिवाळ्यात ऊब टिकवून ठेवायला वॉर्डरोबमध्ये कुठले कपडे महत्त्वाचे असतात ते बघूयात..थर्मल्सहिवाळ्यात ऊब टिकवण्यासाठी आतला थर सर्वात महत्त्वाचा असतो.बेस लेअर : याला आपण थर्मल वेअरही म्हणू शकतो. हलके, त्वचेला चांगले बसणारे थर्मल्स शरीराचे तापमान संतुलित ठेवतात.कापसाचे किंवा वूल-ब्लेंड थर्मल्स : पुरुषांसाठी फुल स्लीव्ह टी-शर्ट थर्मल्स, बॉटम्स आणि स्त्रियांसाठी लेगिंग-स्टाइल थर्मल बॉटम्स उपलब्ध आहेत.स्वेटर्सस्वेटर्सशिवाय हिवाळ्याची कल्पनाच अशक्य! सध्याच्या हिवाळ्यात हलके निटवेअर, वूलन किंवा काश्मिरी स्वेटर्स हे व असे इतर वेगवेगळे ट्रेंडिंग प्रकार बघायला मिळत आहेत.क्रू-नेक स्वेटर : सर्वात क्लासिक आणि सर्वांवर शोभणारा प्रकार. पुरुषांनी जीन्स किंवा चीनोजसोबत घातल्यास उत्तम दिसतो. स्त्रियांनी स्कर्ट किंवा ट्राउझर्सवर घातल्यास सुंदर दिसतो.व्ही-नेक स्वेटर : शर्टसोबत व्ही-नेक स्वेटर घातल्यास कॅज्युअल किंवा सेमी-फॉर्मल लुक मिळतो. पुरुष ऑफिसवेअरमध्ये हा प्रकार जास्त वापरतात. स्त्रियांनी यावर लांब नेकपीस घातल्यास एलिगंट दिसते.टर्टल नेक स्वेटर : हे स्वेटर म्हणजे हिवाळ्यात स्टाइल आणि ऊब यांचे उत्तम कॉम्बिनेशन! पुरुषांनी कोटसोबत घातल्यास अत्यंत स्टायलिश दिसते. स्त्रिया टर्टल नेकबरोबर ओव्हरसाइज्ड जॅकेट ट्राय करू शकतात.कार्डिगन स्वेटर : फ्रंट-ओपन स्टाइल प्रकारचे हे स्वेटर असतात. स्त्रियांसाठी दैनंदिन वापरासाठी उत्तम. पुरुषांमध्ये फॉर्मल कार्डिगन्स लोकप्रिय ठरत आहेत.ओव्हरसाइज्ड स्वेटर : आजच्या ट्रेंडमध्ये हा सर्वाधिक लोकप्रिय प्रकार आहे. स्त्रियांवर हे स्वेटर विशेष खुलून दिसतात. कॅज्युअल स्टायलिंगसाठीही हा उत्तम पर्याय ठरतो..Premium|Types Of Resorts : ऊर्जा देणारा अनुभव.जॅकेट्सजॅकेट हे हिवाळ्याचे एक वेगळेच स्टाइल स्टेटमेंट असते, असे म्हणता येईल.लेदर जॅकेट्स : पुरुषांना या जॅकेटमुळे मॅस्क्युलिन लुक मिळतो, तर स्त्रिया बोल्ड आणि स्टायलिश दिसतात. काळा, तपकिरी किंवा टॅन कलर कोणालाही सूट होतो.पफर जॅकेट्स : थंडीपासून बचाव करणारे अत्यंत ऊबदार क्विल्टेड असे हे जॅकेट असते. स्त्री आणि पुरुष दोघांतही लोकप्रिय आहे. शॉर्ट, मिड आणि लाँग लेंथमध्ये ही जॅकेट्स उपलब्ध असतात.बॉम्बर जॅकेट्स : कॅज्युअल आणि ट्रेंडी अशी ही जॅकेट्स पुरुषांसाठी स्टेपल पीस मानली जातात. स्त्रिया हाय वेस्ट जीन्ससोबत हे स्टाइल करू शकतात.डेनिम जॅकेट्स : या प्रकारची जॅकेट्स थंडी कमी असताना ट्रेंडी पर्याय आहेत, कारण डेनिमची फॅशन एव्हरग्रीन आहे. विविध पॅचवर्क, फो-फर कॉलर असलेले प्रकारही यात उपलब्ध आहेत. जीन्स, स्कर्ट, लॉँग फ्रॉक अशा सगळ्यांवर ही जॅकेट्स उठून दिसतात.लॉँग कोट/ट्रेंच कोट : ऑफिस लुक किंवा पार्टी वेअरसाठी उत्तम पर्याय आहे. स्त्रियांमध्ये हा कोट खास आकर्षण ठरतो आहे.ही जॅकेट्स तुमच्या गरजेनुसार खरेदी करू शकतात.इतर ॲक्सेसरीजशाल/ स्टोल/ स्कार्फ : कपड्यांना फिनिशिंग देण्यासाठी आणि उबदार ठेवण्यासाठी स्कार्फ, शाल आणि स्टोल अत्यंत उपयुक्त ठरतात.बीनी कॅप्स, ग्लोव्ह्ज, सॉक्स : हात, पाय, कान थंड पडले की बारीकसे आजारपणसुद्धा पटकन त्रास देते. वूलन ग्लोव्ह्ज, बीनी कॅप्स आणि जाड मोजे वापरणे श्रेयस्कर ठरते. शरीर उबदार असेल तर आजारपण टाळता येते.हिवाळी कपड्यांची देखभालहिवाळ्यातले कपडे साधारणतः वूलन किंवा निटेड असतात. त्यांची योग्य देखभाल केल्यास त्यांचे आयुष्य वाढते व काही लक्झरी आयटम्स पिढ्यान्पिढ्या वापरता येतात.धुताना घ्यायची काळजीवूलन स्वेटर्स हलक्या डिटर्जंटने आणि हाताने धुवा.गरम पाणी वापरू नका; थंड किंवा कोमट पाणी योग्य.मशिन वॉश करताना डेलिकेट मोडवरच धुवा.वाळवताना घ्यायची काळजीस्वेटर्स कधीही टांगून वाळवू नका; त्याने आकार बदलतो.त्यांना सपाट पसरवून सावलीत वाळवा.जॅकेट्सची देखभाललेदर जॅकेट्स तेलयुक्त कंडिशनरने पुसा.पफर जॅकेट्स हाताने धुतल्यास चांगले; मशिन वॉशमध्ये शेप बिघडू शकतो.डेनिम जॅकेटफार वेळा घासू नका.ब्रश वापरून हाताने अलगद क्लीन करा.कपड्यांचे स्टोअरिंगवूलन कपड्यांमध्ये नैसर्गिक कीटकनाशक (कडुनिंबाची पाने/कापूर) ठेवा.सगळे गरम कपडे हवेशीर ठिकाणी स्टोअर करा.हेवी जॅकेट्स आणि स्वेटर फोल्ड करून व्हॅक्युम-पॅक करून ठेवा. हॅंगरवर टांगू नका.थंडीत योग्य गरम कपड्यांची निवड महत्त्वाची ठरते. खूप थंडीमध्ये जाड जॅकेट्स, हातमोजे, सॉक्स आणि टोप्या घालणे आवश्यक आहे. तुमचा लुक कितीही स्टायलिश असला, तरी ऊब आणि सुरक्षितता गरजेची आहे. योग्य रंग, योग्य लेयरिंग आणि योग्य फॅब्रिक निवडल्यास तुमचा हिवाळी लुक नक्कीच ‘कूल’ दिसेल..वूलन कपडे वापरतानावूलन कपडे वापरताना काही टिप्स लक्षात ठेवल्या, तर त्या वस्तू दीर्घकाळ टिकतात आणि बदलत्या फॅशन ट्रेंड्समध्ये वारंवार बदलाव्या लागत नाहीत.गरम कपड्यांचे रंग निवडताना मोनोक्रोम, न्यूट्रल शेड्स (ग्रे, बेज, ब्लॅक, व्हाइट) निवडल्या तर सर्व प्रकारच्या पेहरावांवर उठून दिसतात.लेयरिंग ही हिवाळी फॅशनची किल्ली आहे. बेस लेअर + स्वेटर + जॅकेट = परफेक्ट लुक!शूजमध्ये हाय-अँकल बूट्स, स्नीकर्स आणि लेदर शूज उत्तम.अॅक्सेसरीजमध्ये स्कार्फ, वूलन हॅट आणि मिनिमल ज्वेलरीमुळे फॅशनला पूर्णत्व येते.हल्ली ओव्हरसाइज्ड कपडे स्त्रिया आणि पुरुष असे दोघांसाठीही ट्रेंडमध्ये आहेत.(सोनिया उपासनी पुणेस्थित फॅशन डिझायनिंग तज्ज्ञ आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.