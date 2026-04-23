Premium|Leena Sohoni Marathi Translations : माझा अनुवाद प्रवास

लीना सोहोनीमराठी वाचकांना लीना सोहोनी हे नाव परिचित आहे. अनेक उत्तमोत्तम इंग्रजी पुस्तकांचे तितकेच उत्तमोत्तम अनुवाद लीना सोहोनी गेली अनेक वर्षं वाचकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त त्यांच्या अनुवाद प्रवासाविषयी त्यांच्याच शब्दांत...मी गेली ३८-३९ वर्षं सातत्यानं अनुवादाचं काम करत आहे. पण आज या लेखातून तुम्हा वाचकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळत असल्याने, एक अनुवादक म्णून माझ्या अनुभवांचा, काही कडू आणि बहुतेक गोड आठवणींचा पट तुमच्यासमोर उलगडून दाखवते.मी तेव्हा बहुधा इयत्ता सहावी किंवा सातवीत असेन. एक दिवस मला माझ्या वडिलांची एक जुनी वही सापडली. त्यात त्यांनी एक संपूर्ण कादंबरी सुंदर अक्षरात लिहून काढली होती. मराठी कादंबरी असूनही पात्रांची नावं परकीय होती आणि वर्णन केलेली ठिकाणंही अनोळखी होती. हे कोडं मला उलगडत नव्हतं. इतक्यात वडील आले आणि त्यांनीच सांगितलं, की तो त्यांनी केलेला एका गाजलेल्या फ्रेंच कादंबरीचा अनुवाद होता. अनुवाद म्हणजे काय, हे त्यांनी मला अगदी सोप्या शब्दांत समजावून सांगितलं. त्या अबोध वयातच अनुवादित साहित्यही तितकंच प्रभावी असू शकतं, ही गोष्ट माझ्या मनावर ठसली असावी. शाळेत असताना एखादं चांगलं पुस्तक वाचल्यावर त्यावर छोटासा परिच्छेद लिहायची सवय आमच्या वर्गशिक्षकांनी आम्हाला लावली होती. आता वाटतं, या सर्वांचा परिणाम म्हणून या विषयाची बीजं नकळत मनात रुजली असतील..मी पुढे जर्मन विषयात एम.ए. केलं, त्यावर्षी कलाशाखेत प्रथम आल्याबद्दल सुवर्णपदकही मिळवलं. लग्नानंतर मुंबईला आले. आमच्या सोसायटीत परप्रांतीय लोक जास्त असल्यानं मराठी वाचनालय नव्हतंच. पण वाचनाची भूक थांबणारी नव्हती. म्हणून मी इंग्रजी पुस्तकं वाचायला सुरुवात केली. सुरुवातीला खूप अवघड गेलं, कारण माझं संपूर्ण शिक्षण मराठी माध्यमातून झालेलं होतं. इंग्रजीशी फारसा संबंध आलेला नव्हता. पण तरीही जिद्दीनं शब्दसंग्रह वाढवत वाचन सुरू ठेवलं. तेव्हा तर मी अवघड शब्द आणि वाक्प्रचार लिहून ठेवण्यासाठी वहीही घातली होती.हळूहळू इंग्रजीशी मैत्री झाली. मराठीवर तर पकड होतीच आणि लेखनकलादेखील अवगत होती. अशात एक सुंदर इंग्रजी कादंबरी वाचताना मनात विचार आला, आपण याचा अनुवाद का करू नये? मग मी पुढील चार महिन्यांत झपाटल्यासारखा तो अनुवाद पूर्ण केला. पुढच्याच वर्षी मेहता प्रकाशनाने तो विद्रोह या नावाने प्रकाशित केला. त्यानंतर मी मागं वळून पाहिलेलं नाही. एकामागोमाग एक अनुवादासाठी पुस्तकं येऊ लागली आणि वाचकांची पसंतीही मिळू लागली.तरीही इथं एक गोष्ट मुद्दाम सांगावीशी वाटते. एखाद्या अनुवादाचं काम उत्तम झालं, तर त्याचं श्रेय मूळ लेखकाला मिळणं स्वाभाविक आणि योग्यच आहे. पण त्याचवेळी त्या अनुवादामागे असलेल्या अनुवादकाच्या कष्टांची जाणीव अनेकदा समीक्षकांना नसते. कित्येकदा ते अनुवादित पुस्तकाचं परीक्षण करतात, पण त्या संपूर्ण लेखात अनुवादकाचा साधा उल्लेखही नसतो. मात्र लज्जा या पुस्तकाच्या अनुवादानंतर ही परिस्थिती बदलली. तसलीमा नसरीन यांच्या या वादग्रस्त पुस्तकाच्या मराठी अनुवादासाठी मला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार मिळाला आणि लोकांनी एक अनुवादक म्हणून माझी दखल घ्यायला सुरुवात केली. कलेतून घडलेली जीवनदृष्टी, शिस्त, निष्ठा आणि जबाबदारीचा प्रवास.यानंतर १९९५मध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा आला. राजू भारतन यांनी लिहिलेल्या गानकोकिळा लता मंगेशकर यांच्या चरित्रग्रंथाचा अनुवाद करण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात आली. या पुस्तकात लतादीदींचं चित्रण केवळ गानसम्राज्ञी म्हणून नव्हतं, तर एक जिवंत, भावनांनी भरलेली व्यक्ती म्हणून केलं होतं. त्यामुळे त्यात त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील काही मानवी पैलू आणि मर्यादाही मांडल्या होत्या. साहजिकच काही वाचकांना ते आक्षेपार्ह वाटू शकत होतं. अशा परिस्थितीत एखादी शब्दयोजना जरी चुकीची झाली, तरी अर्थाचा अनर्थ होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे या कामानंतर माझ्या मनावरची जबाबदारी अधिकच वाढली.अनुवादाच्या या प्रवासात काही गमतीशीर प्रसंगही घडले. २००६मध्ये माझ्याकडे To Sir, With Love हे खूप गाजलेलं पुस्तक अनुवादासाठी आलं. कॉलेजमध्ये असताना या कादंबरीवर आधारित चित्रपट पाहिला होता आणि तेव्हा मी त्यानं भारून गेले होते. पण मूळ पुस्तक वाचल्यावर जाणवलं, की त्याचा कॅनव्हास चित्रपटापेक्षा कितीतरी मोठा आहे आणि अनेक सूक्ष्म गोष्टी चित्रपटात येऊ शकलेल्या नाहीत. ही ई. आर. ब्रेथवेट यांची आत्मचरित्रात्मक कादंबरी आहे. त्यावेळी माझ्याकडे कोणतंही पुस्तक अनुवादासाठी आलं, की माझी कॉलेजमध्ये जाणारी मुलगी आधी मूळ इंग्रजी पुस्तक वाचून काढायची आणि कधीकधी मी केलेल्या अनुवादावरही नजर टाकायची. त्याचप्रमाणे तिनं माझ्या हस्तलिखिताचं पहिलं प्रकरण वाचायला घेतलं. सुरुवातीच्या पानावर लेखक बसनं प्रवास करत असल्याचं वर्णन होतं. मी त्याचा अनुवाद करून ठेवला होता - ‘एक विधवा आणि एक जाडजूड बाई यांच्या मधल्या सापटीत मी अंग चोरून बसलो होतो.’ मुलीनं ते वाचताच थांबवलं आणि म्हणाली, ‘‘आई, मूळ पुस्तकात असं काही वाचल्याचं मला आठवत नाही. आणि एखादी बाई विधवा आहे हे लेखकाला कसं कळणार?’’ तिच्या या निरीक्षणामुळे मी पुन्हा मूळ मजकूर तपासला आणि लक्षात आलं, की तिथं ‘window’ (खिडकी) असा शब्द होता, आणि मी तो ‘widow’ (विधवा) असा वाचला होता! एका छोट्याशा चुकीमुळे अर्थाचा कसा अनर्थ होऊ शकतो, याचं हे उत्तम उदाहरण.असंच एकदा लज्जा कादंबरीत खलनायकाच्या नावाच्या जागी मी काही ठिकाणी चुकून माझ्या यजमानांचं नाव लिहिलं होतं; सुरंजनऐवजी निरंजन! माझं हस्तलिखित वाचताना ही चूक माझ्या सासूबाईंना लक्षात आली आणि घरात सगळ्यांची हसून हसून पुरेवाट झाली.सर्जनशील लेखकांची स्वतःची एक विशिष्ट भाषाशैली असते. त्यांना भाषा आपल्या मर्जीनुसार वाकवण्याचं स्वातंत्र्य असतं. पण अनुवादकाला मात्र मूळ लेखकाच्या शैलीशी प्रामाणिक राहावं लागतं. त्या शैलीला अनुरूप शब्दयोजना, लय आणि भाव अनुवादात उतरवावे लागतात..असा एक खूप वेगळा अनुभव The White Tiger या कादंबरीच्या अनुवादाच्यावेळी आला. अरविंद अडिगा यांच्या या मॅन बुकर पुरस्कार विजेत्या कादंबरीतला नायक अत्यंत खडतर जीवनातून आलेला, हुशार आणि चतुर असला, तरी त्याची भाषा अतिशय खडबडीत, शिवराळ आणि अनेकदा अस्वस्थ करणारी आहे. त्यातली वर्णनंही कधीकधी विदारक आणि उबग आणणारी आहेत. हे सगळं जसंच्या तसं मराठीत उतरवणं माझ्यासाठी मानसिकदृष्ट्या कठीण होतं. मी ज्या मध्यमवर्गीय संस्कारांत वाढले, त्या पार्श्वभूमीवर अशी भाषा लिहिणं मनाला जड जात होतं. पण एकदा काम स्वीकारल्यानंतर ते पूर्ण करणं आवश्यक होतं. त्यावेळी माझ्या दोन मुलींनी मला खूप योग्य सल्ला दिला. त्यांनी मला सांगितलं, ‘‘तू आधी अनुवादक आहेस. हे शब्द तुझे नाहीत, ते त्या व्यक्तिरेखेचे आहेत. तू फक्त माध्यम आहेस.’’ त्यांच्या या शब्दांनी मला खूप मदत झाली. मी स्वतःचे पूर्वग्रह बाजूला ठेवले आणि मूळ मजकुराशी प्रामाणिक राहत अनुवाद पूर्ण केला. काही अपशब्दांचे अर्थसुद्धा मला माहीत नव्हते; तेही समजून घेतले.मी कोल्हापुरातील एका महाविद्यालयात अध्यापन करत असतानाची गोष्ट. त्यावेळी खुशवंत सिंग यांच्या Women & men in my life या पुस्तकाचा माझ्या आयुष्यात आलेल्या स्त्रिया आणि पुरुष हा मी केलेला अनुवाद प्रसिद्ध झाला होता. त्या पुस्तकात एकच वाक्य थोडं अश्लील वाटेल असं होतं. आजच्या काळात कदाचित ते कुणाला खटकणारही नाही, पण तेव्हा एका समीक्षकानं तर असं लिहिलं, की एक प्राध्यापिका आणि स्त्री असणाऱ्या अनुवादिकेनं असं वाक्य लिहायला नको होतं. प्रत्यक्षात अनुवादकाचं काम म्हणजे मूळ लेखकाचा मजकूर जसाच्या तसा पोहोचवणं; त्यात स्वतःचे विचार मिसळायचे नसतात. पण हे त्या समीक्षकांना समजलं नव्हतं.आणखी एक प्रसंग साईबाबांच्या चरित्राच्या अनुवादाच्यावेळी घडला. देव जो भूवरी चालिला हा अनुवाद खूप लोकप्रिय झाला आणि वाचकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला. पण एक दिवस मला एका संघटनेकडून पत्र आलं. त्यात आरोप केला होता, की मी त्यांच्या पूर्वजांचा अपमान केला आहे. हे वाचून मी घाबरले. मूळ पुस्तकात एका भक्ताबद्दल लिहिताना, साईबाबांना भेटण्यापूर्वी तो मद्यपी होता असा एक उल्लेख होता. मी तो जसाच्या तसा अनुवादात ठेवला होता. प्रकाशकांनी त्या संस्थेला योग्य स्पष्टीकरण दिल्यानंतर प्रकरण शांत झालं.गेल्या अनेक वर्षांच्या या प्रवासात कटू अनुभव फारच कमी आले; हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके. पण गोड अनुभव मात्र असंख्य आहेत. अनेक मोठ्या साहित्यिकांशी माझा प्रत्यक्ष परिचय झाला. शांताबाई शेळके, तसलीमा नसरीन, जेफ्री आर्चर, सुधा मूर्ती, किरण बेदी यांसारख्या व्यक्तींशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची संधी मिळाली. सुधा मूर्तींच्या सहवासात घालवलेल्या क्षणांचं मोल तर मला शब्दांतही सांगणं शक्य नाहीये. त्यांनी अनेकदा अत्यंत प्रेमानं माझा उल्लेख ‘माझ्या पुस्तकांची यशोदा’ असा केला आहे. हा माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे. वाचकही माझ्यावर भरभरून प्रेम करत आले आहेत. त्यांच्या प्रतिक्रिया ऐकताना मन भारावून जातं..काही अनुभव विशेष लक्षात राहणारे आहेत. बेटी मेहमूदीची (नॉट विदाऊट माय डॉटर) दुःखद कथा वाचून काही वाचकांनी मला रात्री उशिरा फोन करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. काही शाळकरी मुलींनी माझ्यासाठी स्वतः केलेली शुभेच्छापत्रं पाठवली. काहींनी कुरियरने भेटवस्तू पाठवल्या. काही वृद्ध स्त्रिया मला सुधा मूर्ती समजून माझ्या पाया पडायला आल्या... हे पाहून मन हेलावून जातं. साईचरित्राच्या अनुवादानंतर तर अनेक साईभक्त मला भेटायला येऊ लागले. एक भक्त माझ्यासाठी साई सच्चरित्राचे खंड आणि साईबाबांचा एक दुर्मीळ फोटो घेऊन आले होते. आणखी एक प्रसंग आजही आठवतो. एक तरुण मुलगा त्याच्या मित्रासोबत संध्याकाळी माझ्या घरी आला. ते दोघं पुण्याहून रत्नागिरीला मोटरसायकलवर गेले होते आणि परतताना तो मुलगा आपल्या वडिलांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मला भेटायला आला होता. त्याच्या वडिलांचं तुळशीबागेत छोटंसं दुकान होतं. ते रोज झोपण्याआधी देव जो भूवरी चालिला या माझ्या पुस्तकातील काही पानं वाचत असत. त्यांच्या त्या इच्छेमुळे मी त्यांच्याशी फोनवर बोलले; तो क्षण माझ्यासाठी अत्यंत भावुक होता.मला सेंट्रल जेलमधील कैद्यांचीही पत्रं येतात. काहीजण मला आणि सुधा मूर्तींना भेटायला येण्याची विनंती करतात. एक २३ वर्षांचा कैदी मला नियमित पत्र लिहीत असे आणि स्वतः केलेली शुभेच्छापत्रं पाठवत असे. शाळकरी मुलं दुहेरी ओळींच्या कागदावर पत्रं लिहून आपलं प्रेम व्यक्त करतात. एक वाचक स्त्री लिहिते, की ती तिच्या ९० वर्षांच्या अंध वडिलांना रोज माझ्या पुस्तकाचं एक प्रकरण वाचून दाखवते... हे वाचताना मन भरून येतं.माझी अनेक पुस्तकं ऑडिओ बुक्स आणि ब्रेल लिपीत दृष्टिहिनांसाठी उपलब्ध आहेत. अंधशाळेत गेल्यावर तिथल्या विद्यार्थ्यांनी मला नुसत्या नावावरून ओळखलं, माझ्याशी बोलताना त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून खूप समाधान मिळालं. कार्यक्रमांत वाचक सेल्फी आणि स्वाक्षरीसाठी पुढे येतात. अशा असंख्य आठवणींनी माझ्या आयुष्याचा हा अनुवादाचा प्रवास समृद्ध झाला आहे.लीना सोहोनी पुरस्कारप्राप्त अनुवादिका व लेखिका आहेत. 