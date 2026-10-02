Premium|Letters from a Turkish Cat : मांजराच्या नजरेतून माणूसपण आणि अस्थिर जगाचा वेध घेणारी कादंबरी

तेजसी आगाशेमांजराची सहज कुतूहलप्रवृत्ती हा तुर्की मांजराकडून आलेली पत्रे या कादंबरीचा कणा आहे, कारण तिच्यामुळेच मांजरांच्या मालकांचे एकेक प्रश्न उलगडत जाताना दिसतात. ‘मांजर असणं’ व ‘माणूस असणं’ या अवस्थांची व्यवच्छेदक लक्षणं व त्यातील फरकांचं गुंतागुंतीचं चित्रण पुस्तकात आहे. जगाच्या अस्थिर काळाचं मानवाच्या आणि मांजराच्या दृष्टिकोनातून राजकीय-मानसशास्त्रीय विश्लेषणही आहे. ‘तिने’ आपलं शरीर ताणता येईल, तेवढं ताणलं, एक गोडशी जांभई दिली आणि शरीराला सुखावणाऱ्या त्या उबदार उन्हाचा आनंद घेत तिनं शरीराचं मुटकुळं करून घेतलं. घराच्या आतल्या भागातून, फ्राइंग पॅनवर चुरचुरत तळल्या जाणाऱ्या माशांचा, लोण्याचा, पार्स्ली आणि लसूण यांच्या मिश्रणाचा तोंडाला पाणी सुटेल, असा वास तिनं एक मोठ्ठा श्वास घेऊन छातीत भरून घेतला...बरोबर, या वर्णनावरून ही ‘ती’ म्हणजे एक सुंदरशी मनीमाऊ आहे, हे मांजरप्रेमी वाचकांनी नक्कीच ओळखलं असेल. ‘नीना’ नावाच्या, एक विशेष व्यक्तिमत्त्व लाभलेल्या देखण्या भाटीच्या भावविश्वापासून सुरू होते, तुर्की मांजराकडून आलेली पत्रे या आगळ्यावेगळ्या कादंबरीची सुरुवात. सकाळचं कोवळं उबदार ऊन, व्हरांड्यात छान ताणून देऊन ऊन खात पहुडलेली माऊ, स्वयंपाकघरातून येणारे विविध रुचकर वास आणि मांजराच्या तीक्ष्ण संवेदना आणि टवकारलेले कान या वातावरणनिर्मितीतून लेखक ओया बाय्दोर आपलं बोट धरून आपल्याला अलगद त्या मार्जारविश्वात घेऊन जातात. पहिल्याच परिच्छेदातून वाचकाची उत्सुकता चाळवली जाते..Premium|Pune book lovers story : पुण्यातील वाचनवेडा प्रवास; आठ मिनिटांत ‘गरमागरम’ पुस्तकं, रद्दीपासून सोळंकी बुकसेलर्सपर्यंतची जादुई भेट.ओया बाय्दोर या तुर्की लेखकानं लिहिलेली ही कादंबरी म्हणजे दहा मांजरींची शोधकथा आहे. मकरंद साठे यांनी या पुस्तकाचं मराठीत भाषांतर केले आहे. तुर्की संस्कृतीची पार्श्वभूमी असली, तरी सर्वच सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्तरातील वाचकांना आणि मांजरप्रेमींना ही गोष्ट आपलीशी वाटेल. मूळ तुर्की भाषेतील हे पुस्तक १९९२मध्ये प्रसिद्ध झालं आणि २०२६मध्ये त्याचं मराठीतील भाषांतर साठे यांनी मराठी वाचकांसाठी आणलं. कादंबरीचा काळही तुलनेनं तसा जुना आहे. या दहा मांजरींच्या मालकांना १९८०मध्ये तुर्कस्तानात झालेल्या लष्करी उठावानंतर देश सोडून युरोपातील विविध देशांत आश्रय घेणं भाग पडलं. पुस्तकातील काळ, तुर्की संस्कृती, तेथील लष्करी उठाव, त्याचे या लोकांच्या आयुष्यावर उमटणारे पडसाद हे सगळं वातावरण प्रभावीपणे पुस्तकात मांडण्यात आलं आहे; परंतु काळ आणि संस्कृती वेगळी असली तरी मांजर आणि माणूस यांचे भावविश्व, अभिव्यक्ती, विचार-भावना हे सार्वत्रिक आहे आणि तो धागा वाचकांना पुस्तकाशी बांधून ठेवतो.सन १९८९-९० या काळात बर्लिन भिंत कोसळली आणि समाजवादी व्यवस्थाही. त्यामुळे या माणसांच्या आशा, स्वप्नं आणि श्रद्धाही कोसळलेल्या. मातृभूमीपासून दूर, परक्या देशात सगळ्या प्रतिकूलतेचा सामना करावा लागल्यानं त्यांच्यासमोर आव्हानात्मक काळ उभा आहे, आणि या सगळ्या कोलाहलात त्यांच्यासोबत त्यांची मांजरं सोबती आहेत. या मालकांची शोकांतिका, दुःख, त्यांचं जीवन आणि अस्तित्व याबद्दलचे त्यांचे प्रश्न, ‘एक्झिस्टेन्शियल क्रायसिस’ हे सारं काही आपल्याला या मांजरांच्या तोंडून, त्यांची सहजप्रज्ञा, बुद्धिमत्ता आणि तीव्र संवेदनांच्या माध्यमातून ऐकायला मिळतं. नीना, किर्ली, योल्डाश, किस्मत, आर्थर, गेझे अशी विविध ठिकाणी असलेली विविध मांजरं गंधरूपी पत्रांद्वारे एकमेकांशी जोडलेली आहेत, ही या पुस्तकाची मध्यवर्ती कल्पना आहे. यांचे मालक एकमेकांचे मित्र, स्नेही आहेत. ते एकमेकांना पत्रं लिहितात. त्याच पत्रांमधून ही मांजरं एकमेकांसाठी लिहिलेली पत्रं धाडतात. आपले मालक सतत चिंतेत आहेत, कारण त्यांना सतावणारं एक गुपित आहे, असा शोध या माऊंना लागलेला आहे आणि हे गुपित शोधून काढण्यासाठी एक गुप्त संशोधन मंडळ त्यांनी स्थापन केलं आहे. ‘मिशा आणि कान’ सावध ठेवून जागरूक राहून या गुपिताबद्दल अधिकाधिक माहिती मिळवून एकमेकांना कळवत राहण्याचा त्यांनी निश्चय केला आहे. पत्रांच्या अशाच देवाणघेवाणीतून गोष्ट पुढे सरकत राहते..इंग्रजीत एक म्हण आहे - ‘क्युरिऑसिटी किल्ड द कॅट’. या म्हणीमध्ये प्रतिबिंबित होणारी मांजराची सहज कुतूहलप्रवृत्ती हा या कादंबरीचा कणा आहे, कारण तिच्यामुळेच मांजरांच्या मालकांचे एकेक प्रश्न उलगडत जाताना दिसतात. या पुस्तकात ‘मांजर असणं’ व ‘माणूस असणं’ या अवस्थांची व्यवच्छेदक लक्षणं व त्यातील फरकांचं गुंतागुंतीचं चित्रण आहे. जगाच्या अस्थिर काळाचं मानवाच्या आणि मांजराच्या दृष्टिकोनातून राजकीय-मानसशास्त्रीय विश्लेषणही आहे. यातील प्रत्येक मांजर नायक-नायिकेला एक व्यक्तिमत्त्व आहे. शिवाय त्यांच्या नावांनाही विशेष अर्थ आहेत. उदाहरणार्थ, गेझे म्हणजे तुर्की भाषेत रात्र, म्हणून संपूर्ण काळ्याशार रंगाच्या माऊचं नाव गेझे. तर सर्वस्वी एकट्या पडलेल्या माणसाच्या बोक्याचं नाव ‘योल्डाश’. योल्डाश म्हणजे तुर्की भाषेत सहचर किंवा साथी. मांजरांची ही नावंही कथेला पूरक आणि पुरेशी बोलकी आहेत.या पुस्तकाचं एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ‘मांजर-दिवस’, ‘मांजर-महिने’, ‘मांजर-वर्षे’ यांसारखे शब्दप्रयोग. मांजर आणि माणसांचं जीवनमान आणि कालगणनेतला फरक यातून रंजकरित्या समोर येतो. आपल्या पंचेंद्रियांखेरीज एका सहाव्या इंद्रियाद्वारेही मांजरं एखादी परिस्थिती, वातावरण यांचं सर्वंकष आकलन कसं करून घेतात, याचं यथार्थ चित्रण पुस्तकात आलं आहे. त्यासाठी ‘मिशांची थरथर’, शेपटीपर्यंत संवेदना जाणं, ‘शेपटी’ घालून बसणं असे वाक्यप्रयोग आपल्याला जणू मांजरांच्या मनातच थेट प्रवेश मिळवून देतात. मांजरांचं विश्व मुख्यतः फिरतं ते गंधांभोवती... माणसाला न जाणवणाऱ्या असंख्य गोष्टी मांजरांना हवेतील गंध आणि आवाज यांच्या माध्यमातून जाणवतात. ती निसर्गाच्या अधिक जवळ असतात, आणि त्यामुळे वैचारिक संघर्ष, जीवनातली गुंतागुंत यांचा सामना त्यांना करावा लागत नाही, हे खुद्द मांजरांच्याच तोंडून पुस्तकात आलं आहे. प्राण्यांच्या जन्मजात नैसर्गिक सहज बुद्धिमत्तेला माणसं कशी कमी लेखतात, स्वतःला सर्वश्रेष्ठ मानतात, पण तरीही किती मूलभूत प्रश्नांमध्ये ती अडकलेली असतात यांचं विश्लेषण वाचनीय आणि विचारप्रवर्तक आहे. अत्यंत तरल व अचूक अशी अंतःप्रेरणा मांजरांमध्ये नैसर्गिकरित्याच वास करत असते हे आपल्याला नव्यानं जाणवतं. त्याचबरोबर लग्न, समागम, नर-मादी या संकल्पनांमध्ये मांजर व मानव दृष्टिकोनात दिसून येणारा फरक मांजरांच्या स्वगतातून स्पष्ट झाला आहे. ‘असं कसं आयुष्यभर एका मादीसोबत राहायचं? नर दुसऱ्या मादीसोबत गेला तर पहिलीनं एवढं भडकायचं कारण काय? किती कंटाळवाणं यांचं जगणं! आयुष्याचा अर्थ शोधत बसतात. पण आयुष्याचा अर्थ आयुष्य भरभरून जगण्यातच दडलेला आहे!’ असे पत्रातील ‘मांजरविचार’ आपल्याला खूप काही सांगून जातात..पुस्तक वाचताना एकच बाब खटकते, ती म्हणजे इंग्रजी धाटणीचा, तशा वाक्यरचनांचा प्रभाव खूप जाणवतो. त्याचं संपूर्ण मराठीकरण झालं असतं, तर पुस्तक अधिक उठावदार झालं असतं. मांजरांच्या या संशोधन मंडळाचं पुढे काय होतं, त्यांच्या मालकांचं गुपित कोणतं होतं, त्यांना ते समजतं का आणि या सगळ्याचा शेवट नेमका कशानं होतो, हे जाणून घेण्यासाठी पुस्तकच वाचायला हवं. मात्र जाता जाता एकच सांगावंसं वाटतं - तुम्ही मांजरप्रेमी असा-नसा, तुम्ही मांजर पाळलेलं असो वा नसो, हे पुस्तक एकदा तरी आवर्जून वाचावं असं आहे, कारण ते फक्त मांजरच नाही, तर प्राण्यांकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोनच बदलतं. शेवटी, कादंबरीतील एक मांजर नायिका, म्हणजे लेखकाची स्वतःची मांजर म्हणते - या पुस्तकात मांजरीविषयी काही विशेष नवीन सांगितलेले नाही; पण माणसांना जवळून ओळखण्याची इच्छा असलेल्या मांजरांसाठी हे एक उपयुक्त पुस्तक आहे. शिवाय, ‘तुर्की मांजरांकडून आलेली पत्रे’ वाचल्यानंतर कोणताही माणूस मांजरींकडे पूर्वीप्रमाणे बघू शकणार नाही आणि कोणतेही मांजर माणसाकडे पूर्वीच्या दृष्टिकोनातून बघणार नाही! आणि हो, आपल्या मार्जारप्रेमी वाचकांसाठी हे पुस्तक म्हणजे पर्वणीच आहे, एवढे नक्की!लेखिका पत्रकार असून द प्रिंट पोर्टलच्या कन्सल्टन्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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