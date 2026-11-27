शुभमय घोषतिबेट, नेपाळ आणि भारत यांच्यातील एक व्यापारी मार्ग म्हणून नेपाळ-तिबेट सीमेवरील रस्त्याला हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. हिमालयाच्या दोन्ही बाजूंच्या संस्कृतींमध्ये संवाद आणि देवाणघेवाणीसाठी हा एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक मार्ग होता. शतकानुशतके धर्म, तत्त्वज्ञान, संस्कृती, खानपानाच्या सवयी आणि विविध प्रकारच्या वस्तू या मार्गावरून एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात पोहोचल्या आहेत.‘नेपाळ-तिबेट सीमेवरील त्रिशुली नदीला आलेल्या भीषण पुरात पाच हजार लोक बेपत्ता. नेपाळमधील चिनी सीमा तपासणी नाके आणि अनेक गावे उद्ध्वस्त.’ २६ ऑगस्ट २०२६च्या या दुःखद बातमीने मला माझ्या एका अनुभवाची आठवण करून दिली. २०१९मध्ये मी याच ऐतिहासिक मार्गावरून सायकल चालवली होती. विशाल हिमालय पर्वतरांगांमधून जाणारी ल्हासा ते काठमांडू (सुमारे एक हजार किलोमीटर अंतराची) अशी ती एक सायकल मोहीम होती. उंच हिमालयाच्या कुशीत वसलेला हा मार्ग त्यावेळी मला एखाद्या स्वर्गीय जगासारखा वाटत होता!ता. २६ मार्च २०१९च्या रात्री मी माझ्या स्लीपिंग बॅगमध्ये थकून आडवा झालो होतो. तंबूच्या बाहेर जोरदार वारा वाहत होता आणि सर्वत्र दाट अंधार पसरला होता. पंधरा दिवस सायकल चालवल्यानंतर माझी जवळजवळ सगळीच शक्ती संपली होती. तरीही हा प्रवास माझ्या आयुष्यातील एक अभूतपूर्व अनुभव होता. तिबेटमधील साधी माणसे, सुंदर निसर्ग, ऐतिहासिक मठ आणि किल्ले, स्वर्गीय सरोवरे आणि बर्फाच्छादित हिमालय यांनी माझ्या स्मृतीवर खोलवर ठसा उमटवला. आतापर्यंत मी एव्हरेस्ट, चो ओयू आणि शिशापांगमा यांसारख्या उंच हिमशिखरांजवळून सायकल चालवली होती. दुसऱ्या दिवशी हिमालय ओलांडून त्याच्या दक्षिण टोकापर्यंत पोहोचण्याची योजना होती. आमचा कॅम्प हिमालयाच्या उत्तर बाजूला, तिबेटी पठारावर, कोंग तांग लामू या पर्वतीय खिंडीच्या खाली होता. दुसऱ्या दिवसाचे ध्येय अत्यंत कठीण होते. हिमालय ओलांडून १०० किलोमीटर दूर असलेल्या नेपाळच्या सीमेवर पोहोचायचे होते. या सगळ्याचा विचार करत कधी झोप लागली माझे मलाच कळले नाही. दुसऱ्या दिवशी २७ मार्चला सकाळी साडेसात वाजता हाडे गोठवणाऱ्या थंडीत सायकलवरून निघालो. एक तास सायकल चालवल्यानंतर सुमारे ५,९२७ मीटर उंचीच्या कोंग तांग लामू खिंडीत पोहोचलो. भौगोलिकदृष्ट्या या खिंडीच्या एका बाजूला तिबेटचे पठार आणि दुसऱ्या बाजूला भारतीय उपखंड आहे. मॉन्सूनचे ढग हिमालय ओलांडू शकत नसल्यामुळे तिबेटच्या पठाराचे कोरड्या आणि थंड वाळवंटात रूपांतर झाले आहे आणि दक्षिणेला मॉन्सूनच्या पावसामुळे निसर्ग हिरवागार झालेला आहे, मधोमध पांढरीशुभ्र बर्फाच्छादित शिखरे रांगेत उभी आहेत... मोठे नयनरम्य दृश्यच ते!खिंडीच्या माथ्यावरून एक काळा कच्चा रस्ता ग्यिरोंग दरीच्या दिशेने खाली उतरत होता. रस्त्याचे बांधकाम अजूनही सुरू होते. माझे ध्येय एका दिवसात १०० किलोमीटर अंतर कापून, जवळजवळ तीन हजार मीटर खाली वसलेल्या ग्यिरोंग शहरात पोहोचण्याचे होते. २०१५च्या भूकंपामुळे तिबेट-नेपाळ मैत्री महामार्ग नेपाळ सीमेवर बंद करण्यात आला होता. नंतर चीन सरकारने कोंग तांग लामू खिंड ओलांडून ग्यिरोंग दरीमधून हा नवीन रस्ता बांधला. वळणदार वाटेने खिंडीतून खाली उतरल्यानंतर माझ्या लक्षात आले, की खिंडीखाली एक बोगदाही बांधला जात होता. तो वर्षभर वाहतुकीसाठी खुला राहणार होता. मग हिरव्यागार गवताने आच्छादलेल्या दरीतून मी पुढे निघालो. सर्वत्र लहान फुले उमललेली होती. तापमान अत्यंत थंड होते. एवढ्या उंचीवर मोठी झाडे नव्हती, पण आजूबाजूच्या बर्फाच्छादित पर्वतांमुळे ते दृश्य विलक्षण दिसत होते. ग्यिरोंग दरी राजकीयदृष्ट्या तिबेटचा भाग असली, तरी तिचे स्वरूप तिबेटच्या कोरड्या आणि थंड वाळवंटापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. ती नेपाळमधील इतर हिरव्यागार दऱ्यांसारखीच आहे. ग्यिरोंग किंवा केयारोंग या शब्दाचा अर्थ ‘सुंदर दरी’ असा होतो..वीस किलोमीटरचा उतार ओलांडल्यावर मी झोंगा शहरात उतरलो. हे शहर समुद्रसपाटीपासून सुमारे ४,२०० मीटर उंचीवर ग्यिरोंग झांगबो नदीच्या काठावर वसलेले आहे. नावाला हे एक शहर असले, तरी प्रत्यक्षात ही एक लहान वस्ती आहे. एकेकाळी ती एक जुनी तिबेटी वस्ती होती, पण आता तिचे फारसे अवशेष शिल्लक राहिलेले नाहीत. सर्वत्र नवीन घरे आणि रस्ते बांधले गेले आहेत. रस्त्याच्या कडेला असलेली दुकाने हान चिनी व्यापाऱ्यांकडून चालवली जात होती. त्यांच्याकडून मला कळले, की ते व्यवसायाच्या उद्देशाने चीनच्या वेगवेगळ्या प्रांतांमधून येथे आले होते.सन २०१५च्या भूकंपानंतर हा मार्ग चीन आणि नेपाळदरम्यानचा एक महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग झाला. परिणामी, व्यवसायाच्या नवीन संधी निर्माण झाल्या आणि चीनच्या विविध भागांतील लोक येथे येऊ लागले. तिबेटच्या या दुर्गम भागातील ग्यिरोंग खोरे हा एकेकाळी शांत आणि सुंदर प्रदेश होता, पण चीनने तिबेटला आपल्याशी जोडल्यानंतर परिस्थिती बदलली. सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात येथील सामान्य लोकांचाही छळ झाला आणि धार्मिक संस्था नष्ट करण्यात आल्या. नंतर अनेकांनी, विशेषतः प्रतिष्ठित घराण्यांनी सर्व काही सोडून नेपाळ आणि भारतात स्थलांतर केले. काही येथेच राहिले. नंतर हान चिनी लोक या खोऱ्यात स्थायिक झाले आणि रस्त्याच्या दुतर्फा नवी गावे वसवण्यात आली.झोंगा शहरापासून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर एक ऐतिहासिक शिलालेख आहे. इतिहासकारांच्या मते, सातव्या शतकात आपल्या पथकासह भारतात प्रवास केलेल्या चिनी राजदूत वांग शुआन्स याने तो कोरला होता. शिलालेखानुसार, त्याला सन ६५८मध्ये तांग राजवंशाचा सम्राट गाओझोंग याने तियानझू म्हणजे भारत येथे पाठवले होते. दुर्गम रस्ते आणि बर्फाच्छादित पर्वत पार करत भारतात पोहोचायला त्यांना सुमारे एक वर्ष लागले. इतिहास सांगतो, की चीनचा सम्राट तैझोंग हा बौद्ध प्रवासी ह्युएन त्सांगच्या भारत प्रवासाच्या कथेने खूप प्रेरित झाला होता. सम्राट तैझोंगच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा सम्राट गाओझोंगने वांग शुआन्सला सम्राट हर्षवर्धनाच्या दरबारात दूत म्हणून पाठवले. पण वांग शुआन्स हिमालय ओलांडून भारतात पोहोचण्यापूर्वीच सम्राट हर्षवर्धनाचा मृत्यू झाला. त्यावेळी संपूर्ण भारतात राजकीय अशांतता पसरली होती आणि देश लहानलहान राज्यांमध्ये विभागला गेला होता. तत्कालीन शासकाने, बहुधा राजा अरुणास्याने वांग शुआन्सच्या गटावर हल्ला केला. वांग शुआन्स आपल्या काही साथीदारांसह तिबेटला पळून गेला.वांग शुआन्सच्या प्रवासानंतर जवळजवळ तेराशे वर्षांनीही ग्यिरोंग खोऱ्याच्या भौगोलिक वातावरणात फारसा बदल झालेला नाही. किंबहुना नवीन रस्ते बांधल्यामुळे मला आज या दुर्गम प्रदेशातून सायकल चालवता आली. ग्यिरोंग झांगबो नदीच्या काठाने जाणाऱ्या या रस्त्यावर फारच कमी लोक किंवा गाड्या दिसत होत्या. या निर्मनुष्य रस्त्यावर एकट्याने सायकल चालवण्याचा अनुभव रोमांचक होता. उंच खडकांच्या भिंतींनी वेढलेल्या एका घळीतून नदी आणि रस्ता एकमेकांना लागून समांतर आहेत.झोंगापासून ५४ किलोमीटरचे अंतर पार केल्यावर मी द्राक्कर तासो नावाच्या एका धार्मिक स्थळी पोहोचलो. रस्त्याच्या कडेला काही छोटी दुकाने होती. मी तिथेच दुपारचे जेवण केले. नदीवर एक पूल होता. तिथून वळणावळणाची एक पायवाट टेकडीवरील मंदिराकडे जात होती. असे म्हटले जाते, की अकराव्या शतकातील तिबेटी बौद्ध गुरू मिलारेपा यांनी येथील एका गुहेत नऊ वर्षे ध्यान केले होते. हे तिबेटी लोकांसाठी एक पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे. भारतीय उपखंडातून बौद्ध धर्म ग्यिरोंग खोऱ्यातील याच डोंगराळ मार्गाने तिबेटमध्ये पोहोचला होता, अशीही माहिती मिळते..Premium|India Air Pollution : दिल्लीपुरती मर्यादित नाही प्रदूषणाची समस्या; देशाच्या हवेत विषारी कणांचा वाढता धोका.थोडा शोध घेतल्यावर मिळालेल्या माहितीनुसार, इ.स. ७६७मध्ये तिबेटी राजा त्रिसोंग देत्सेन यांनी बौद्ध तत्त्वज्ञ शांतरक्षित यांना तिबेटमध्ये आमंत्रित केले. त्यावेळी ते नालंदा विद्यापीठाचे प्राचार्य होते. हे आमंत्रण स्वीकारून शांतरक्षित ग्यिरोंग खोऱ्याच्या मार्गाने तिबेटमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी तेथे बौद्ध धर्माच्या प्रसारात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आठव्या शतकात बौद्ध भिक्षू पद्मसंभवदेखील याच मार्गाने तिबेटला गेले आणि त्यांनी तेथे तांत्रिक बौद्ध धर्माच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. इ.स. १०४०मध्ये पश्चिम तिबेटमधील गुगे राज्याच्या राजाने विक्रमशिला विद्यापीठाचे प्राचार्य व बौद्ध तत्त्वज्ञ अतिश दिपांकर यांना तिबेटमध्ये आमंत्रित केले. अतिश दिपांकरदेखील ग्यिरोंग खोऱ्याच्या मार्गानेच तिबेटला पोहोचले. त्यांनी सामान्य लोकांना सोप्या पद्धतीने बौद्ध धर्म समजावून सांगितला. शतकानुशतके तिबेटी विद्यार्थीही नालंदा विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी याच मार्गाचा वापर करत आले आहेत. ऐतिहासिक काळापासून हा मार्ग भारत व तिबेटला जोडणारा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणून वापरला जात आहे. पिढ्यान्पिढ्या धार्मिक नेते, जिज्ञासू विद्यार्थी आणि व्यापारी या मार्गाने प्रवास करत आले आहेत.द्राक्कर तासोच्या पुढे मी खळाळत्या ग्यिरोंग झांगबो नदीच्या काठाने माझा प्रवास सुरू केला. जसजसे आपण खाली उतरत जातो, तसतसे रस्त्याच्या कडेचे क्षेत्र अधिक हिरवेगार होत जाते. हळूहळू पाइनची जंगले सुरू होतात. डोंगरांवरून असंख्य धबधबे खाली कोसळतात आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या ग्यिरोंग झांगबो नदीला मिळतात. रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली हिमनदी आणि बर्फाच्छादित शिखरे या प्रवासाला स्वर्गीय अनुभव देतात. एकूण १०० किलोमीटरचा प्रवास करून मी संध्याकाळी सुमारे पाच वाजता ग्यिरोंग शहरात पोहोचलो. हे शहर सुमारे २,७०० मीटर उंचीवर आहे. मी एका दिवसात कोंग तांग लामू पर्वतीय खिंडीतून सुमारे २,८०० मीटर खाली उतरलो. ग्यिरोंग हे चीन आणि नेपाळ यांच्यातील एक महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र आहे. कैलास-मानसरोवरला जाणारे यात्रेकरू आणि एव्हरेस्ट प्रदेशातील गिर्यारोहक याच मार्गाचा वापर करतात. सीमा ओलांडण्यापूर्वी बरेचजण ग्यिरोंग शहरात रात्री मुक्काम करतात. ग्यिरोंग शहराच्या एका टोकाला पाकबा गोम्पा हे एक ऐतिहासिक स्थळ आहे. इतिहासानुसार, सातव्या शतकात तिबेटी राजा सोंगत्सेन गाम्पो याने नेपाळी राजकुमारी भृकुटीशी विवाह केला होता. असे म्हटले जाते, की भृकुटी आपल्या साथीदारांसह याच मार्गाने तिबेटमध्ये दाखल झाली होती. तिबेटी राजाने तिच्या सन्मानार्थ हा मठ बांधला.दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही २४ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चीन-नेपाळ सीमा कार्यालयाकडे निघालो. हा रस्ता ग्यिरोंग झांगबो नदीच्या काठाने एका खोल दरीतून जातो. दगड आणि बर्फाचे कोसळणे रोखण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला सिमेंटच्या उंच संरक्षक भिंती बांधण्यात आल्या आहेत. या मार्गावर भूस्खलनाची शक्यता बरीच जास्त असल्यामुळे विविध ठिकाणी पोलिसांच्या तपासणी चौक्या होत्या. अखेरीस मी चीन-नेपाळ सीमा कार्यालयात पोहोचलो. भौगोलिकदृष्ट्या येथे ग्यिरोंग झांगबो आणि लेंदे खोला नद्या एकत्र येऊन त्रिशुली नदी तयार होते. दोन्ही नद्यांच्या संगमावरील दरीत एक मोठे आणि आधुनिक सीमा कार्यालय (चिनी सीमा तपासणी चौकी) बांधण्यात आले आहे. लेंदे खोला नदीच्या पलीकडे नेपाळ आहे. नेपाळच्या सीमावर्ती भागातील या ठिकाणाला रसुवागढी म्हणतात. टेकडीवर एक छोटा किल्ला किंवा गढी आहे.सकाळपासूनच सीमा ओलांडण्यासाठी गर्दी जमू लागली होती. त्यातील बहुतेकजण कैलास-मानसरोवरचे यात्रेकरू होते. इमिग्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सीमा ओलांडायला साधारणपणे एक ते दोन तास लागतात. ती प्रक्रिया करून मी लेंडे खोला नदीवरील पूल ओलांडून नेपाळमध्ये पोहोचलो. नेपाळी तपासणी चौकी एका लहानशा लाकडी इमारतीत होती. ती एखाद्या लहान चहाच्या दुकानासारखी दिसत होती. तेथील औपचारिकता पूर्ण करायला फार वेळ लागला नाही. चीनमधून कोणतेही वाहन थेट नेपाळमध्ये प्रवेश करू शकत नव्हते आणि नेपाळमधून कोणतेही वाहन थेट चीनमध्ये प्रवेश करू शकत नव्हते. त्यामुळे माल हमालांमार्फत सीमेपलीकडे न्यावा लागत होता.रसुवागढी ते काठमांडू हे अंतर सुमारे १५० किलोमीटर आहे. हा रस्ता त्रिशुली नदीच्या काठाने जातो, पण तो बराच खराब आहे. पर्वतांच्या उतारावर लहान गावे वसलेली आहेत. जिथे रस्ता नदीजवळ उतरतो, तिथे नदीकिनारी वस्त्याही विकसित झाल्या आहेत. तिबेटमधील ग्यिरोंग खोऱ्यात खूप विरळ लोकवस्ती होती, पण नेपाळमध्ये गावे, शेती आणि लोकांचे अस्तित्व जवळजवळ सर्वत्र दिसून येते..प्राचीन काळापासून ग्यिरोंग आणि त्रिशुली खोऱ्यातील लोक शेती, पशुपालन आणि व्यापाराशी निगडित आहेत. काही कुटुंबांसाठी व्यापार हा एक महत्त्वाचा व्यवसाय होता. सहसा कुटुंबातील ज्येष्ठ मुलगा व्यापारात गुंतलेला असे आणि धाकटी मुले शेती व पशुपालनाची जबाबदारी सांभाळत असत. उन्हाळ्यात व्यापारी आपल्या ओझे वाहणाऱ्या जनावरांसह ग्यिरोंग खोऱ्यातील झोंगा येथे पोहोचण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांचा प्रवास करत असत. ते आपल्याबरोबर तांदूळ, जव आणि लाकूड नेत असत. तिबेटच्या उंच पठारावरील भटके तिबेटी लोक तिथे मीठ, लोणी, मांस, फर आणि याकची शेपटी घेऊन येत असत. व्यापार वस्तूविनिमयाने केला जात असे. शरद ऋतू आणि हिवाळ्यात ग्यिरोंगमधील व्यापारी नेपाळच्या त्रिशुली खोऱ्यातील गावांमध्ये प्रवास करत असत. त्रिशुली बाजार हे एक महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र होते. तेथे तिबेटी व्यापाऱ्यांकडून मीठ, लोणी आणि फर यांच्या बदल्यात स्थानिक तांदूळ घेत असत. व्यापाराच्या हंगामात तिबेटी सरकार कर गोळा करत असे. उन्हाळ्यात कर अधिकारी झोंगा आणि ग्यिरोंगदरम्यानच्या सीमा पुलाजवळ तळ ठोकत असत. ते व्यापारी माल वाहून नेणाऱ्या प्रत्येक जनावरामागे एक युनिट मीठ कर म्हणून गोळा करत असत. हिवाळ्यात अधिकारी तिबेट-नेपाळ सीमेजवळ तळ ठोकून नेपाळमधून तिबेटमध्ये तांदूळ वाहून नेणाऱ्या प्रत्येक जनावराकडून किंवा वाहकाकडून एक युनिट तांदूळ कर म्हणून गोळा करत असत. गोळा केलेला हा माल नंतर ल्हासा येथील सरकारी खजिन्यात पाठवला जात असे.या ऐतिहासिक मार्गामुळे तिबेट आणि नेपाळमध्ये समृद्धी आणि शांतता नांदली, परंतु त्यांच्यात तीन युद्धेही झाली. नोंदींनुसार, १७८८मध्ये नेपाळचे राजे बहादूर शाह यांनी या मार्गाने तिबेटवर आक्रमण करण्यासाठी गोरखा सैन्य पाठवले आणि त्यांनी तिबेटी सैन्याचा पराभव केला. नंतर ग्यिरोंग येथे एक शांतता करार झाला. १७९१मध्ये नेपाळी सैन्याने पुन्हा ग्यिरोंग आणि न्यालम खोऱ्यांमार्गे तिबेटवर आक्रमण केले आणि तेथील मठांची लूट केली. चीनच्या चिंग राजवंशाने तिबेटच्या संरक्षणासाठी ७० हजार सैन्य पाठवले. परिणामी, नेपाळ-तिबेट युद्धाचे रूपांतर नेपाळ-चीन युद्धात झाले. चिनी सैन्याने त्रिशुली नदीच्या काठाने नेपाळी सैन्याचा पाठलाग केला आणि त्यांना काठमांडूच्या जवळ ढकलले. तथापि, नेपाळच्या आत भीषण लढाई सुरूच राहिली. अनेक यशस्वी लढायांनंतर वेत्रावती नदीच्या काठावर चिनी सैन्याचा पराभव झाला आणि नंतर एक शांतता करार झाला. हा करार ‘वेत्रावतीचा तह’ म्हणून ओळखला जातो. १८५५मध्ये तिबेट आणि नेपाळ यांच्यात तिसरे युद्ध झाले. नेपाळी सैन्याने त्याच ग्यिरोंग आणि न्यालम खोऱ्यांमधून तिबेटवर आक्रमण केले. दोन्ही बाजू थकून गेल्यानंतर त्यांनी ‘थापथलीचा तह’ म्हणून ओळखला जाणारा दुसरा शांतता करार केला.तिबेट, नेपाळ आणि भारत यांच्यातील एक व्यापारी मार्ग म्हणून या रस्त्याला हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. हिमालयाच्या दोन्ही बाजूंच्या संस्कृतींमध्ये संवाद आणि देवाणघेवाणीसाठी हा एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक मार्ग होता. शतकानुशतके धर्म, तत्त्वज्ञान, संस्कृती, खानपानाच्या सवयी आणि विविध प्रकारच्या वस्तू या मार्गावरून एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात पोहोचल्या आहेत. एकविसाव्या शतकात चीन सरकारने हिमालयीन प्रदेशात आपली लष्करी शक्ती मजबूत करण्याबरोबरच नेपाळबरोबर एक नवीन व्यापारी मार्ग विकसित केला आहे. नंतरच्या काळात हा रस्ता पर्यटन आणि तीर्थयात्रेसाठीही एक प्रमुख मार्ग झाला.त्रिशुली नदीच्या खोऱ्यातून सायकल चालवताना मला या प्राचीन रस्त्याच्या इतिहासाची आठवण झाली. रस्त्याची अवस्था खूपच खराब होती. अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होते. अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडीही झाली होती. जसजशी उंची कमी झाली, तसतसे हवामानही उबदार होऊ लागले. दिवसभर त्रिशुली नदीच्या काठाने चालल्यानंतर मी संध्याकाळी काठमांडूला पोहोचलो. आज निसर्गाच्या भीषण शक्तीने हा ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा व सुंदर रस्ता नष्ट केला आहे, हा विचार खरोखरच खूप वेदनादायी आहे. शतकानुशतके लोकांना, धर्माला, संस्कृतीला आणि व्यापाराला जोडणाऱ्या रस्त्याचा एका भीषण नैसर्गिक आपत्तीत झालेला अंत, इतिहासाप्रति मनात एक खोल वेदना जागृत करतो.लेखक आयटी व्यवस्थापन व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पुणेस्थित सल्लागार असून, साहसी पर्यटक व लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.