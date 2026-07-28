Premium|Life After Loss : एक पंख छाटल्यावर...

विद्या हर्डीकर-सप्रेव्यक्तिगत पातळीवर एकदा वास्तव स्वीकारलं, की सांधेबदलाला, खडखडाटाला सामोरं जाण्यासाठी स्वतःला बदलण्याची आणि नव्या परिस्थितीशी तडजोड करण्याची तयारी होते. या बदलामुळे खिन्न होऊन न जाता ही नव्या आयुष्याची सुरुवात आहे, अशा सकारात्मक दृष्टिकोनातून स्वतःकडे पाहावं. नवीन मित्रमंडळी जोडण्याची संधी, स्वतःचे मागे पडलेले छंद जोपासण्याची संधी, स्वतःचं नवीन जग निर्माण करण्याची संधीच असते की ही!आयुष्याचा पूर्वरंग संपतो आणि उत्तररंग सुरू होतो, त्याची सीमारेषा धूसर असते. आयुष्याची गाडी रूळ बदलत असताना थोडा खडखडाट झाला, तर गडबडून न जाता आपल्याला हा प्रवास सुखाचा आणि आनंदाचा करण्यासाठी उत्तररंगाच्या आयुष्याची काळानुसार कोणती रंगचित्रे दिसतात, ते आपण मागील लेखात (उत्तररंगातील नात्यांचे बदलते रंग!, ता. १८) पाहिले. नवरा-बायकोच्या एकत्र आयुष्याच्या काळाकडे थोडी नजर टाकली. ‘जेथे जातो तेथे तू माझा किंवा माझी सांगाती’ ही केवळ उत्तररंगातील नाही, तर आयुष्यभराची संगत. अशी संगत संपण्याच्या दुर्दैवी दिवसाला दोघांपैकी कोणालातरी सामोरे जावे लागते आणि एकांड्या आयुष्याचा प्रवास सुरू होतो - याला म्हणता येईल, एक पंख छाटल्यावरचा काळ! .एक पंख छाटल्यावर...मी एक गोष्ट वाचली होती. नवऱ्याला त्याचे पायमोजे काढून कुठेही टाकण्याची सवय होती. बायकोला त्याची ती सवय फार बोचायची. रोज तक्रार करायची, भांडायची. एक दिवस त्यांचा मित्र तिला म्हणाला, ‘अगं बाई, आत्ता तुला मोजे दिसतात तरी. एक दिवस असा येईल, की ते मोजेच नसतील! मग काय करशील? आहेत ते दिवस आनंदात घालवा ना.’ सांगाती गेल्यावर एका नात्याचा अंत होतो. माणूस एका भोवऱ्यात अडकून वेगानं खोल विहिरीत जातो असं वाटतं. काय चाललं आहे काहीच कळेनासं होतं. ही एक नैराश्याची अवस्था असते. ती तात्पुरती राहिली तर ठीक, पण काही माणसं यातून काही महिने, काही वर्षं सावरू शकत नाहीत. त्यासाठी मग उपचार करणं महत्त्वाचं असतं. यातून जाणाऱ्या व्यक्तीनं आणि आजूबाजूच्या नातेवाईक मित्रांनी त्यांच्यावर लक्ष ठेवणं हिताचं असतं.साथ-संगत सुटल्यामुळे येणारा प्रचंड एकाकीपणा व्यक्तीला ग्रासून टाकतो आणि त्यात अडकलेली व्यक्ती स्वतःला कोंडून घेते. ‘दिवस कसाही जातो. पण संध्याकाळी घरी आलं, की घर खायला उठतं’ अशा शब्दांत जवळजवळ प्रत्येक एकटा (किंवा एकटी) आपलं मन मोकळं करतो (ते), असा आमचा अनुभव आहे. काहीजण छान सावरले आहेत असं वाटत, पण आतून काहीतरी सुकत चाललं आहे हे त्या व्यक्तीला जाणवत असतं. या अवस्थेला सामोरं जाण्याची प्रत्येक व्यक्तीची वृत्ती वेगवेगळी असते. सारांशानं बोलायचं, तर स्वतःला नव्या स्वरूपात स्वीकारणं, कुटुंबानं वास्तवाचा स्वीकार करणं, समाजानं आपल्याला एकटं म्हणून स्वीकारणं या तीनही पातळ्यांवर हे एकांडे शिलेदार झगडताना दिसतात. जवळचे चार मित्र चार दिवस सांत्वन करतात. मुलंही आपापल्या व्यापात व्यग्र होतात. मग पुढे काय?.Premium|Retirement Life : उत्तररंगातील नात्यांचे बदलते रंग!.अमेरिकेतील भारतीय समाजात आधार यंत्रणा म्हणजेच सपोर्ट सिस्टीम फार मर्यादित आहे, त्यामुळे या प्रश्नाचे रंग अधिक गडद! अमेरिकी काय किंवा भारतीय काय, आपले सगळे ‘खावं, प्यावं, मजा करावी’ म्हणजेच ‘सोशलायझेशन ग्रुप’ हे जोडप्यांसाठी असतात. एकांडे वीर त्यात एकटे पडतात किंवा त्यांना बोलावण्याची संवेदनक्षमता सगळ्यांकडे असतेच असं नाही. स्वतःला कोंडून घेणारे लोक मग मेळावे किंवा पार्ट्या यांना आमंत्रण असलं तरी जायचं टाळतात. एकल लोकांना प्रवास करताना, साथीदार नसण्याचीउणीव जाणवते. दैनंदिन कामाचा बोजा एकट्या माणसावर पडतो. विशेषतः अमेरिकेत त्यासाठी मदत नसते. असली तरी ती मदत रोज परवडत नाही.भारतात कामाला माणसं मिळतात आणि येता-जाता दिसतातही, त्यामुळे एकटेपणाची तीव्रता कमी होते, पण एकाकीपणाची तीव्रता कमी होतेच असं नाही. हे सगळे प्रश्न नुसतेच अमेरिकेतले मराठी किंवा भारतीयांपुरतेच मर्यादित नाहीत. तर भारतातील लोकांनाही याचा विचार करावा लागतो. एकटेपणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी आठवणी आयुष्यभर संपत नाहीत. पण केवळ आठवणींच्या उमाळ्यात रडगाणी गात बसण्यानं काही उपयोग होत नाही. कधीकधी आजूबाजूचेसुद्धा त्या व्यक्तीला कंटाळतात. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आपल्यालाच मार्ग शोधावे लागतात. प्रश्न संपत नाहीत, तशी उत्तरंही संपत नाहीत. तेव्हा उत्तरं आणि मार्ग शोधण्याची इच्छा ठेवणं, यातून मार्ग तर सापडतोच, आणि काही उत्तरंही मिळत जातात. एकटेपणाची झळ सोसायला बळ मिळतं. तीव्रता कमी होण्याची शक्यता वाढते. त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला सर्वात प्रथम आपण एक स्वतंत्र व्यक्ती आहोत आणि व्यक्ती म्हणून स्वतःच्या गरजा नक्की काय आहेत, हे समजूून घ्यावं लागतं..त्या गरजा स्वीकारणं आणि स्वतःला त्या परिस्थितीतून बाहेर काढायचं आहे हे स्वीकारण्याचं मोठं धाडस करावं लागतं. उगाचच ते सतरंजीखाली दडवून ‘आपल्याला प्रश्नच नाहीत’ अशी स्वतःची आणि इतरांची फसवणूक करून चालत नाही. विशेषतः आपल्याकडे सर्व उंबऱ्याआड ठेवून झाकापाक करण्याची वृत्ती असते. तेव्हा स्वतःला स्वीकारणं, कौटुंबिक पातळीवर (भावंडं, मुलं, नातवंडं) संवाद करून कुटुंबापर्यंत आपले विचार पोहोचवून, कुटुंबानं आपल्या अडचणी आणि प्रश्नांसकट नव्यानं आपल्याला स्वीकारणं यासाठी प्रयत्न करणं, आजूबाजूच्या समाजानं, मित्रमंडळींनी आणि (महाराष्ट्राबाहेर असलेल्यांसाठी मराठी मंडळ पातळीवर) आपल्याला स्वीकारणं अशा तीन पातळ्यांवर वास्तवाचा स्वीकार व्हावा लागतो.व्यक्तिगत पातळीवर एकदा वास्तव स्वीकारलं, की सांधेबदलाला, खडखडाटाला सामोरं जाण्यासाठी स्वतःला बदलण्याची आणि नव्या परिस्थितीशी तडजोड करण्याची तयारी होते. या बदलामुळेखिन्न होऊन न जाता, ही नव्या आयुष्याची सुरुवात आहे, अशा सकारात्मक दृष्टिकोनातून स्वतःकडे पाहावं. नवं आयुष्य म्हणजे नवीन संधी नाही का? नवीन मित्रमंडळी जोडण्याची संधी, स्वतःचे मागे पडलेले छंद जोपासण्याची संधी, स्वतःचं नवीन जग निर्माण करण्याची संधी!आपल्या मित्रांबरोबर मनमोकळेपणानं बोलण्याचा प्रयत्न करणं, ही एक करून पाहण्यासारखी गोष्ट! बायका बोलतात, पण पुरुष बोलत नाहीत; स्वतःसाठी तर नक्कीच नाही! कदाचित काही मित्र हे आपले ‘खरे मित्र नव्हेत’ असा धक्का पचवावा लागतो. तर काही मित्रांची नवीन ओळख झाल्याचा आनंदही होतो. यातून आपलं स्वतःचं भावबंध आणि अनुबंध म्हणजे नेटवर्क निर्माण होईल, त्यातून नव्या छंदांच्या, उद्योगांच्या आणि क्लबच्या वाटा सापडतात. सामाजिक कामात स्वतःला गुंतवून घेण्यासारखा आनंद नसतो. आपल्या कोशातून बाहेर पडायला त्याचीच मदत होते. आपल्यासाठी कोणीतरी वाढलेलं ताट घेऊन येईल, याची अपेक्षा न करता आपणहोऊन काही योजना करणं मात्र महत्त्वाचं! उदाहरणार्थ, सहली, बाहेर जेवायला जाण्याचे कार्यक्रम, लोकांना घरी बोलवून करायचे कार्यक्रम, अशा योजना स्वतः पुढाकार घेऊन करता येतात. हास्यक्लब, चालण्याचे क्लब अशा काही उपक्रमांत भाग घेऊन किंवा काही उपक्रम आपणच सुरू करून आपल्या वेळाची आणि मनाची चांगली गुंतवणूक करता येते. त्याहीपलीकडे जाऊन आजूबाजूचे एकांडे शिलेदार एकत्र करून, त्यांच्यासाठी सहली आणि इतर कार्यक्रम का प्रयोजित करू नयेत? आता भारतातही असे एकांड्या लोकांचे गट असतात. कधीकधी आपलं घर सोडून एखाद्या निवृत्त वसाहतीत गेलं, तर नवे मित्र मिळून एकाकीपणातून काही अंशी सुटका होऊ शकते. थोडक्यात, आयुष्यातील या स्थित्यंतरासाठी ‘नयी उमेद कें लिये नया प्राण चाहिये’ असा मंत्र जपत पुढे जायचं आहे.लेखिका टेक्सासमधील डलासस्थित उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक असून ललित लेखन करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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