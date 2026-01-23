Premium|Retirement life: निवृत्तीनंतर आयुष्य संपत नाही… तर नव्याने सुरू होतं!

विद्या हर्डीकर-सप्रेतात्पर्य काय, तर ‘आजीच्या जवळी घड्याळ कसले’ या कवितेतली आपापली हरवलेली घड्याळं आजोबा-आजींनी आठवणींच्या फडताळातल्या किल्लीनं धुंडाळावीत आणि पुढच्या पिढीतल्या आपल्या नातवंडांना हा अमोल ठेवा सुपूर्द करावा. आपली जीवनवेल पुढे नेताना आपल्या आठवणींनासुद्धा पुनर्जन्म देण्याचा आनंद त्यात नक्की आहे. माझे वडील निवृत्त झाले, तेव्हा मी अमेरिकेत शिकत होते. एका अमेरिकी कुटुंबात ‘खोली भाड्यानं घ्या आणि स्वयंपाकघर आमचं वापरा’ अशा पद्धतीनं राहत होते. माझ्या अमेरिकी घरमालकिणीला बाबांच्या निवृत्तीची सुवार्ता समजली तेव्हा ती म्हणाली, ‘बापरे! आता तुझे वडील तुझ्या आईला सळो की पळो करून सोडतील!’ (He will drive your mom crazy!) मी सुट्टीला भारतात घरी आले तेव्हा मला तिच्या बोलण्यामागचा अर्थ समजला..Marathi Literature : 'श्यामची आई' ते प्रगल्भ कविता: वाचनाने समृद्ध झालेलं एक अष्टपैलू आयुष्य.एरवी आमच्या इयत्तासुद्धा लक्षात नसणारे वडील आता घरात ‘लक्ष’ घालू लागले होते. ‘तुला अर्धा किलो जिरं कशाला लागतं? पाव किलो पुरतं!’ असे आई-वडिलांचे ‘प्रेमळ’ संवाद मनोरंजक होते. मग घटका, पळे नि वर्षं गेली. माझा संसार, मुले बाळे, नोकऱ्या सगळं मस्त चाललं होतं. आणि एक दिवस माझा नवरा निवृत्त झाला. अरे बापरे! आता हा माझ्यामागे हात धुऊन लागला की! ग्रोसरीला गेले की आपला हा गृहस्थ बरोबर. तिथं शांतपणे मदत करेल तर शपथ! लक्ष ठेवलं नाही तर पटकन गुडूप व्हायचा. मग पोटॅटो चिप्सच्या भागात जाऊन त्याला शर्ट धरून आणावं लागे. बरं याला घरी ठेवून जावं तर घरात काहीतरी उचापती करून ठेवे. नाहीतर बागेतल्या खारीला दगड मारून उगाचच त्रास देई.मी ‘निवृत्तीनंतरचे एकशे एक मार्ग’ अशा पुस्तकाचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. शेवटी ठरवलं की त्यानं काहीतरी उद्योग-व्यवसाय सुरू करावा. पण तो कसा करतात ते कुठे माहिती? मग आमच्या जवळच्या कम्युनिटी कॉलेजमध्ये एका व्यवसाय मार्गदर्शन वर्गात नाव घातलं. रोज एका नवीन व्यवसायाबद्दल आम्ही चर्चा करू लागलो. नवीन कल्पना सुचू लागल्या. त्यातून आपल्याला जमेल, पटेल असा एक व्यवसाय करायचा असं ठरलं..अमेरिकेतील भारतीय लोकांना त्यांच्या नातवंडांसाठी ठेवा म्हणून एक पुस्तक (कॉफीटेबल बुक) लिहायला मदत करायची. त्यांच्या मुलाखती घ्यायच्या. भारतातील त्यांच्या लहानपणीच्या गावी जाऊन छायाचित्रण करायचं ठरलं. तिथलं जीवन शब्दांकित करायचं होतं अशी संकल्पना.‘आमच्या लहानपणी आमचे केस लांब होते बरं का, तेव्हा आमची आई वेण्या घालून रंगीत रिबिनी लावून देत असे. आमच्या काळी तुमचं ते नायलॉन फियलॉन नव्हतं. रेशमी रिबीन धुतल्यावर त्यांची नीट गुंडाळी बांधून ती ताठ ठेवावी लागे.’ अशा आजीच्या पिढीला आठवणाऱ्या गोष्टी आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. त्यांच्या आधीच्या आठवणी कुठल्या आठवायला? म्हणजे एक आजी-आजोबा काळाच्या पडद्याआड गेले, की तीनेक पिढ्यांचा इतिहास संपला. मग अमेरिकी भारतीयांच्या पुढच्या पिढ्या आपल्या पूर्वजांची मुळं शोधत कुठवर जाणार? त्यामुळे ही कॉफीटेबल बुकची गरज अगदी सार्वत्रिक वाटली. खरंतर अमेरिकेत काही विद्यापीठांत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जीवनचरित्र लिहिण्याचे वर्ग चालवले जातात, पण आमच्या मनातलं पुस्तक वेगळं होतं..Premium|emotional Marathi story : क्षणिक भेट, जन्मभराची आठवण; समुद्रकिनाऱ्यावरची एक भावस्पर्शी मैत्री.मग आम्ही माय हेरिटेज नावाची कंपनी स्थापन केली आणि या कल्पनेचा पद्धतशीर विचार सुरू केला. वरवर साधीसोपी दिसणारी ही संकल्पना वाटते तितकी सोपी नाही हे लक्षात आलं ते अडथळ्यांच्या शर्यतीमुळे. पहिला अडथळा म्हणजे मुळात असं करण्याची निकड बहुतेकांना वाटत नाही. दुसरा अडथळा म्हणजे ‘लिहिण्यासारखं विशेष काय आहे आपल्या आयुष्यात?’ असा प्रश्न मनात येणं. आणि तिसरा अडथळा म्हणजे वाटलं तरी त्यासाठी वेळ बाजूला काढणं जमत नाही. आपणच आपल्याभोवती घातलेल्या पसाऱ्यात अशा कॉफी टेबलावर शोभणाऱ्या पुस्तकाला आपल्या टू डू लिस्टमध्ये वरचा क्रमांक मिळणं अवघडच. मग ही गोष्ट जाते आपल्या ‘कधीतरी करायच्या’ यादीच्या अडगळीत. चौथा अडथळा म्हणजे असा प्रकल्प करण्याची माणसांना सवय नसते. माहितीचं संकलन, सुसंबद्ध लेखन, पुस्तकबद्ध करण्यासाठी करावा लागणारा खटाटोप असे आणखी अडथळे असतात.हे सगळे अडथळे बाजूला करून असं पुस्तक तयार करण्यासाठी एखाद्या कुटुंबाला प्रवृत्त करू लागताच आमच्या व्यावसायिक अडथळ्यांची शर्यत चालू झाली. मार्केटिंग, खर्चाची गणितं अशी अनेक आव्हानं. ‘आपल्याच आई-वडिलांवर हा प्रयोग करून आपलंच कॉफीटेबल बुक का करू नये?’ असा विचार करून एक नमुना पुस्तक करायचं ठरलं. आमचं मार्केटिंग कौशल्य शेवटी माझ्या आई-वडिलांच्या बाबतीत यशस्वी झालं. त्यांनी लिहायला सुरुवात केली. मी अमेरिकेत बसून ‘ऑफ-शोअर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट’ करत होते.आपलं लिखाण कसं होतंय, याचा अंदाज घेण्यासाठी आजोबा मग त्यांच्या पुण्यातल्या नातवांना ते वाचून दाखवू लागले. ‘आजोबा आज कोणती स्टोरी लिहिली?’ असं विचारत मग नातवंडं रोज फेरी मारू लागली. त्या निमित्तानं आठवणी रंगू लागल्या. पुन्हा आई-वडिलांचे प्रेमळ संवाद सुरू झाले. ‘अहो, असं काय करता? पाहायच्या कार्यक्रमाला मी गुलाबी साडी नव्हते नेसले... ती निळी होती!’ असे साठवण संवाद ऐकता ऐकत मग माझी सख्खी, चुलत सगळीच भावंडं या प्रकल्पात रंगली. आमच्या कुटुंबाचा एक वेगळाच भावबंध तयार झाला. ते पुस्तक प्रत्यक्ष तयार होताना पाहणं हा वेगळा अनुभवसोहळा होता. तयार पुस्तक नातेवाइकार्पण करण्याचा सोहळा वडिलांच्या ऐंशीव्या वाढदिवशी रंगला..अगदी अमृता प्रीतमलासुद्धा स्वतःबदल लिहिणं ‘रसीदी तिकीटा’च्या मागे लिहावं इतकं किरकोळ वाटलं. मग आपण तर किती किरकोळ आणि आपली गोष्ट किती किरकोळ! पण कितीही किरकोळ वाटली, तरी प्रत्येकाला स्वतःची गोष्ट असते. लिहिताना आपल्याच आयुष्याची वळणं आणि त्यासाठी केलेले पराक्रम लक्षात येऊ लागतात. तळकोकणात काचा नसलेल्या ‘टुक’ नावाच्या दिवटीच्या प्रकाशात अभ्यास केलेला माणूस पुढे एखाद्या जगप्रसिद्ध कंपनीचा प्रेसिडंट होतो. मग कौटुंबिक स्मरणगाथेच्या निमित्तानं तो बोलता होतो आणि या प्रवासाची रोमहर्षकता लक्षात येऊन तो क्षणिक भावनाविवश होतो... असे भावनिक क्षण मनाच्या कॅमेऱ्यात पकडले जातात. ही नुसती संस्मरणं नसतात, तर आयुष्याच्या मागोव्यावरचं ते चिंतन असतं. त्या काळाच्या समाजाच्या, इतिहासाच्या मुद्रा पुस्तकावर उमटलेल्या असतात. आपण कोणाच्या खांद्यावर उभं राहून जग पाहू शकलो याची एक कृतज्ञ जाणीव लिहिणाऱ्याला आणि वाचणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांना होते. आपला वारसा काय आहे हे समजतं.तात्पर्य काय, तर ‘माय हेरिटेज’ संकल्पनेचा पाठपुरावा करण्यासाठी ‘आजीच्या जवळी घड्याळ कसले’ या कवितेतली आपापली हरवलेली घड्याळं आजोबा-आजींनी आठवणींच्या फडताळातल्या किल्लीनं धुंडाळावीत आणि पुढच्या पिढीतल्या आपल्या नातवंडांना हा अमोल ठेवा सुपूर्द करावा. आपली जीवनवेल जीन्सच्या स्वरूपात पुढे नेताना आपल्या आठवणींनासुद्धा पुनर्जन्म देण्याचा आनंद त्यात नक्की आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 