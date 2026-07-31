Premium|Life Cycle Hypothesis : आर्थिक प्राधान्यक्रम कसे बदलतात?

डॉ. अमेय खरेआर्थिक नियोजन म्हणजे जास्त पैसे कमावणं नव्हे, तर योग्य वयात योग्य आर्थिक निर्णय घेणं. कारण पैसा म्हणजे केवळ बँक खात्यातला आकडा नसतो. तो आपल्या आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यात वेगवेगळी भूमिका बजावत असतो. आपण त्या भूमिका जितक्या चांगल्या समजून घेऊ शकू, तितकं आपलं आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्थिर, सुरक्षित आणि समाधानी होऊ शकतं.ए का व्यक्तीच्या आयुष्यातल्या तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांकडे काळजीपूर्वक बघू या. पहिल्या टप्प्यात त्या व्यक्तीला पहिल्या नोकरीचा पहिला पगार मिळतो. तो आनंदात मित्रांना पार्टी देतो, नवीन मोबाईल घेण्याचा विचार करतो आणि पुढच्या सहलीचं नियोजन करतो. दुसऱ्या टप्प्यात तोच माणूस चाळिशीत असतो. महिन्याच्या सुरुवातीलाच घराचा ईएमआय, मुलांच्या शाळेची फी, विम्याचा हप्ता आणि घरखर्च यांची यादी त्याच्यासमोर असते. तिसऱ्या टप्प्यात तो साठीनंतरच्या आयुष्यात प्रवेश करतो. आता त्याच्यासमोर हा प्रश्न नसतो, की किती कमवायचंय; तर आत्तापर्यंत केलेली बचत आणि गुंतवणूक पुढची वीस ते पंचवीस वर्षं पुरेल का? या तिन्ही व्यक्ती वेगळ्या नाहीत, ती एकच व्यक्ती आहे. बदलतात ते फक्त त्या व्यक्तीच्या आयुष्याचे टप्पे. म्हणूनच आर्थिक निर्णयही बदलतात.आपण अनेकदा असा समज करून घेतो, की आर्थिक नियोजन म्हणजे काही ठरावीक नियम. प्रत्येकाने बचत करावी, गुंतवणूक करावी, विमा घ्यावा, कर्ज टाळावे हे सगळे सल्ले योग्य असले, तरी ते प्रत्येक वयात सारखेच लागू होत नाहीत. अर्थशास्त्र आपल्याला सांगते की योग्य आर्थिक निर्णय हा केवळ उत्पन्नावर अवलंबून नसतो. तो आपण आयुष्याच्या कोणत्या टप्प्यावर आहोत, यावरही तितकाच अवलंबून असतो. याच विचारातून अर्थशास्त्रात एक महत्त्वाचा सिद्धांत विकसित झाला, ज्याला लाइफ सायकल हायपोथेसिस म्हणजेच जीवनचक्र गृहीतक असे म्हणतात..Premium|Insurance vs Investment : विमा की गुंतवणूक? आर्थिक नियोजनातील सर्वात मोठा गैरसमज समजून घ्या.जीवनचक्र गृहीतक म्हणजे काय?सन १९५०च्या दशकात नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ फ्रँको मोडिग्लियानी आणि रिचर्ड ब्रम्बर्ग यांनी हा सिद्धांत मांडला. त्यांच्या मते, माणूस फक्त आजचा विचार करून खर्च करत नाही. तो आपल्या संपूर्ण आयुष्याचा विचार करून उत्पन्न, खर्च आणि बचत यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो. याचा अर्थ असा की आयुष्यभर उत्पन्न सारखे राहत नाही. खर्चही सारखा राहत नाही. त्यामुळे बचत, गुंतवणूक आणि आर्थिक प्राधान्यक्रमही आवश्यकतेनुसार बदलले पाहिजेत.तरुणपणी उत्पन्न कमी असतं, पण पुढे कमावण्याची क्षमता मोठी असते. मध्यम वयात उत्पन्न वाढतं, पण जबाबदाऱ्याही वाढतात. निवृत्तीनंतर उत्पन्न कमी होतं आणि आधी निर्माण केलेल्या संपत्तीवर जीवन अवलंबून राहतं. म्हणूनच आर्थिक नियोजन हे एका महिन्याचं किंवा एका वर्षाचं गणित नसतं, ते तुमच्या संपूर्ण आयुष्याचा आराखडा असतं.हा सिद्धांत आजही महत्त्वाचा का आहे?हा सिद्धांत सुमारे सत्तर वर्षांपूर्वी मांडला गेला असला, तरी आजच्या युगात तो अधिक महत्त्वाचा ठरतो. कारण आपल्या आयुष्यातलं आर्थिक वास्तव वेगानं बदलत आहे. शिक्षणाचा कालावधी वाढला आहे. लग्नाचं सरासरी वय वाढलंय. घरांच्या किमती वाढल्या आहेत. आयुर्मानही पूर्वीपेक्षा अधिक झालं आहे. म्हणजेच कमाईची वर्षं, खर्चाचं स्वरूप आणि निवृत्तीनंतरचं आयुष्य या तिन्ही गोष्टी बदलल्या आहेत.पूर्वी अनेकांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळत असे. आज खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना स्वतःची निवृत्ती स्वतःच घडवावी लागते. त्यामुळे जीवनचक्र गृहीतक हा केवळ अर्थशास्त्रातील सिद्धांत नसून आधुनिक आर्थिक नियोजनाचा पाया झाला आहे..तरुण वय (साधारण २० ते ३० वर्षे)या वयात सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे वेळ. अनेक तरुणांना वाटतं, की पगार वाढला की बचत सुरू करेन. पण अर्थशास्त्र वेगळंच सांगतं. या वयात सर्वात मोठी आर्थिक ताकद म्हणजे मोठा पगार नव्हे, तर पुढे असलेली अनेक वर्षं. मागील काही लेखांमध्ये आपण चक्रवाढीच्या शक्तीबद्दल चर्चा केली होती. त्याचा सर्वाधिक फायदा याच वयात होतो. समजा, दोन मित्र आहेत त्यांच्यापैकी अमोल वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी दरमहा तीन हजार रुपयांची सीप सुरू करतो; रोहित पस्तिसाव्या वर्षी दरमहा सहा हजार रुपये गुंतवायला सुरुवात करतो. रोहितची मासिक गुंतवणूक दुप्पट असली, तरी अनेकदा निवृत्तीच्यावेळी अमोलची संपत्ती जास्त असू शकते. कारण त्याने रकमेला दहा वर्षं अधिक काम करण्याची संधी दिली.याच काळात स्वतःवर केलेली गुंतवणूकही तितकीच महत्त्वाची असते. नवीन कौशल्यं शिकणं, उच्च शिक्षण घेणं, तांत्रिक ज्ञान वाढवणं किंवा स्वतःची उत्पादकता सुधारणं यांमुळे पुढच्या तीस वर्षांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. म्हणूनच या वयात घेतलेले काही निर्णय खर्चिक वाटले, तरी प्रत्यक्षात ते भविष्यातली उत्पन्न वाढवणारी गुंतवणूक असू शकतात.मध्यम वय (३० ते ५० वर्षे)कमाई वाढते, पण जबाबदाऱ्याही त्याच वेगाने वाढतात. हा काळ आर्थिकदृष्ट्या सर्वात गुंतागुंतीचा असतो. अनेक कुटुंबांमध्ये याच काळात घर खरेदी होते, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च वाढतो, पालकांच्या आरोग्याची जबाबदारी वाढते आणि स्वतःच्या निवृत्तीची तयारीही सुरू करावी लागते. समजा, एखाद्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न एक लाख रुपये आहे. त्यातले ३० हजार रुपये गृहकर्जाच्या ईएमआयमध्ये जातात. २० हजार रुपये मुलांच्या शिक्षणावर खर्च होतात. घरखर्च, आरोग्य, प्रवास आणि इतर खर्च मिळून आणखी ४० हजार रुपये जातात. कागदावर उत्पन्न मोठं दिसतं, पण प्रत्यक्षात बचतीसाठी फारच कमी रक्कम उरते. याच टप्प्यात अनेक लोक एक मोठी चूक करतात. उत्पन्न वाढलं की जीवनशैलीही त्याच प्रमाणात वाढवतात. आपण मागच्या लेखात (बचत करणं अवघड का वाटतं?, ता. १८ जुलै) पाहिल्याप्रमाणे, यालाच लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन असं म्हणतात. त्यामुळे पगार वाढूनही आर्थिक सुरक्षितता वाढत नाही. या वयात आर्थिक निर्णयांचा केंद्रबिंदू ‘जास्त कमाई’ नसून ‘योग्य प्राधान्यक्रम’ असतो.निवृत्तीचा टप्पा (५० वर्षांनंतर)हा टप्पा म्हणजे पैशांनी तुमच्यासाठी काम करण्याची वेळ. निवृत्ती जवळ आली की आर्थिक विचारांमध्ये मूलभूत बदल होतो. आत्तापर्यंत आपण उत्पन्न निर्माण करत होतो. आता आधी निर्माण केलेल्या संपत्तीनं आपलं जीवन सांभाळायचं असतं.भारतात आयुर्मान सातत्यानं वाढत आहे. म्हणजेच अनेकांना निवृत्तीनंतरच्या वीस ते तीस वर्षांच्या कालावधीचं आर्थिक व्यवस्थापन करावं लागतं. म्हणूनच या टप्प्यात जास्त परताव्यापेक्षा नियमित उत्पन्न, आरोग्याशी संबंधित खर्चांची तयारी आणि भांडवलाचं संरक्षण अधिक महत्त्वाचं ठरतं.मागच्या काही लेखांमध्ये आपण विमा, गुंतवणूक आणि महागाई यांबद्दल चर्चा केली. या तिन्ही संकल्पनांचा खरा अर्थ या टप्प्यात स्पष्ट होतो. आरोग्य विमा हा खर्च नसून संरक्षण असतो, गुंतवणूक ही केवळ संपत्ती निर्माण करण्यासाठी नसून निवृत्तीनंतरचं आर्थिक स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी असते, हे याच टप्प्यात प्रकर्षानं लक्षात येतं..पाच वर्षांचा विचार की संपूर्ण आयुष्याचा?आपण घर घेताना वीस वर्षांचा ईएमआय स्वीकारतो. मुलांच्या शिक्षणाचा विचार दहा वर्षं आधी करतो. पण स्वतःच्या संपूर्ण आयुष्याचा आर्थिक नकाशा कितीजण तयार करतात? बहुतेक लोक पुढच्या पगारापर्यंत, पुढच्या बोनसपर्यंत किंवा पुढच्या दोन-तीन वर्षांपर्यंत विचार करतात. अर्थशास्त्र मात्र आपल्याला संपूर्ण जीवनाचा विचार करायला शिकवतं. यामुळेच प्रत्येक आर्थिक निर्णयाआधी एक प्रश्न स्वतःला विचारायला हवा - हा निर्णय फक्त आजसाठी योग्य आहे, की माझ्या पुढच्या आयुष्यातही उपयोगी पडणार आहे?एक मोठी आर्थिक चूकआपल्या देशात आर्थिक नियोजन अनेकदा एखाद्या घटनेभोवती केलं जातं. लग्नासाठी पैसे जमा करायचे, घरासाठी कर्ज घ्यायचं, मुलांच्या शिक्षणासाठी बचत करायची किंवा निवृत्ती जवळ आली की गुंतवणुकीचा विचार करायचा वगैरे. पण जीवनचक्राचा सिद्धांत वेगळा विचार मांडतो. आर्थिक नियोजन एखाद्या घटनेशी संलग्न नसून संपूर्ण आयुष्य विचारात घेणारं असलं पाहिजे. उदाहरणार्थ, वयाच्या पंचविशीत निवृत्तीचा विचार करणं ही काहींना अतिशयोक्ती वाटू शकते, पण त्याच काळात सुरू केलेली छोटी गुंतवणूक निवृत्तीच्या काळात सर्वात मोठा आधार ठरू शकते. त्याचप्रमाणे निवृत्तीच्या पाच वर्षं आधी अचानक मोठी बचत सुरू करून चाळीस वर्षांचा बॅकलॉग वेळ भरून काढता येत नाही. म्हणूनच योग्य आर्थिक निर्णय हा योग्य रकमेपेक्षा योग्य वेळेशी अधिक संबंधित असतो. जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर, प्रत्येकाची आर्थिक भाषा वेगळी असते. तरुणपणी संधी महत्त्वाची असते. मध्यम वयात संतुलन महत्त्वाचं असतं. निवृत्तीनंतर सुरक्षितता महत्त्वाची असते. म्हणूनच सर्वांसाठी एकच आर्थिक सल्ला योग्य असू शकत नाही.जीवनचक्र गृहीतक आपल्याला एक साधा पण अत्यंत महत्त्वाचा धडा शिकवतं. आर्थिक नियोजन म्हणजे जास्त पैसे कमावणं नव्हे, तर योग्य वयात योग्य आर्थिक निर्णय घेणं. कारण पैसा म्हणजे केवळ बँक खात्यातला आकडा नसतो. तो आपल्या आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यात वेगवेगळी भूमिका बजावत असतो. आपण त्या भूमिका जितक्या चांगल्या समजून घेऊ शकू, तितकं आपलं आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्थिर, सुरक्षित आणि समाधानी होऊ शकतं.लेखक पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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