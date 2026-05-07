Premium|Indian Female Artists in Mithila Painting : शेणानं लिंपलेल्या भिंती ते आधुनिक कॅनव्हास; स्त्रियांच्या कल्पकतेने सजलेली मिथिलेची 'मधुबनी' कला

मधुबनी हस्तकला फक्त प्रतिमा चित्रांकित करण्यापुरती मर्यादित नाही. ती मिथिलेतल्या लोकभावना आणि त्या मातीत मुरलेला सांस्कृतिक गंध यांची चिमूटही चित्रात पेरत जाते. एकूणच बिहारमधल्या लोकांच्या जगण्यावर मधुबनी कलेचा अतिशय गडद आणि बहुपदरी प्रभाव आहे. बौद्ध आणि जैन धर्मांची जन्मभूमी असणारं आणि नालंदाच्या प्राचीन विद्यापीठामुळे जगभर नावाजलेलं बिहार ही कलाभूमीही आहे. मधुबनी पेंटिंग, खाटवा ॲप्लीक, सुजनी भरतकाम, टिकुली पेंटिंग, भागलपूरचं टसर सिल्क, सालेमपूरच्या कागदी वस्तू, गयेमधल्या पत्थरकट्टीची पाषाणकला अशा कितीतरी हस्तकला इथल्या मातीत कित्येक शतकांपासून रुजलेल्या आहेत. यातली सर्वाधिक लोकप्रिय आणि जगभरात पोहोचलेली कला म्हणजे मधुबनी चित्रकला. बिहारमधला मधुबनी जिल्हा आज या कलेचं मुख्य केंद्र आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रकलेचा उगम मिथिला या ऐतिहासिक प्रांतातला असल्याचं मानलं जात असल्यामुळे मधुबनी आर्ट ‘मिथिला आर्ट’ म्हणूनही ओळखले जाते. मिथिला ही रामायणातली जनकाची नगरी, सीतेचं जन्मस्थान. राम आणि सीतेचा विवाह झाला, त्यावेळी जनकानं आपल्या प्रजाजनांना घरांच्या भिंती विवाह सोहळ्याच्या विविध प्रसंगाच्या चित्रांनी सजवाव्यात असं सुचवलं होतं आणि तेव्हा ही कला प्रथम अस्तित्वात आली, असा मिथिलेत पिढ्यान्पिढ्यांचा विश्वास आहे. याचा अर्थ, ही चित्रकला प्रथम भित्तिचित्रांच्या रूपात प्रकटली. नेमका कालावधी ठाऊक नसला, तरी कित्येक शतकांपूर्वी शेणानं लिंपलेल्या भिंतींवर आणि जमिनींवर इथल्या स्त्रियांनी या कलेचा आविष्कार घडवला असं निश्चितपणे सांगितलं जातं. ही चित्रकला मग पुढच्या पिढ्यांकडे संक्रमित होत राहिली. आता ही चित्रं कॅनव्हासवर, कापडावर, कागदावर, लाकडी वस्तूंवर आणि साड्यांवरही काढली जाताहेत. आज बिहारमधले अनेक स्त्री आणि पुरुष चित्रकार मधुबनी शैलीमध्ये पारंगत असले, तरी ऐतिहासिकदृष्ट्या स्त्रियांनी विकसित केलेली आणि त्यांचाच ठसा मिरवणारी कला म्हणून ती ओळखली जाते. मुळात मधुबनी चित्रं मुख्यतः उच्चवर्णीय स्त्रिया काढायच्या. मात्र, हळूहळू सगळ्याच वर्गातल्या स्त्रिया या कलेत पारंगत झाल्या. अर्थात त्यांची शैली आणि चित्रांचा आशय यांत भिन्नता आहे. .Manu Parekh: मनू पारेख केवळ चित्रकार नाहीत, ते सांस्कृतिक विचारवंतही आहेत. त्यांच्या कलेत भारतीय जीवनाची खोल संवेदना उमटते.आधुनिक कालखंडाचा विचार केला, तर मधुबनी कलापरंपरा उजेडात आली ती बिहारमधल्या भीषण भूकंपाच्यावेळी, म्हणजे १९३४मध्ये. विल्यम जी. आर्चर हा ब्रिटिश अधिकारी त्यावेळी मधुबनी जिल्ह्याचा कारभार बघत होता. त्याला योगायोगानं एका घरामध्ये आतल्या भिंतींवर ही चित्रं दिसली आणि ती कला पाहून तो थक्क झाला. त्यानं मग अनेक चित्रं आपल्या घरातही काढून घेतली. १९७०च्या दशकापर्यंत ही कला काहीशी उपेक्षितच होती. १९७०मध्ये मधुबनीजवळच्या जितबारपूर गावातल्या जगदंबादेवी या चित्रकर्तीला राष्ट्रपती पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं. यामुळे मधुबनी शैलीचं वेगळेपण जगासमोर ठळकपणे आलं, तिला राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळत गेली आणि त्याबरोबर स्थानिक कलाकारांना उत्पन्नाचं साधनही मिळालं.मधुबनी चित्रं काढताना कलाकार स्थानिकरित्या उपलब्ध असणारं नैसर्गिक साहित्य वापरतात. कागद किंवा कॅनव्हासवर शेण आणि मातीचा थर दिला जातो. यामुळे रंग पक्के बसतात. मग तांदळाचं पीठ आणि इतर रंग वापरून ही चित्रं काढली जातात. चित्रं काढण्यासाठी बांबूच्या नाजूक डहाळ्या, बोटं, कापडाच्या चिंध्या आणि आता काही ठिकाणी पेनांचाही उपयोग करतात. विशेषतः काळी आउटलाइन बांबूच्या नाजूक डहाळीनं काढली जाते आणि एकदा काढली, की ती पुसली किंवा बदलली जात नाही. ही आउटलाइन काढण्याकरता कोळशाच्या पुडीमध्ये शेण मिसळतात. शेणामुळे काळा रंग पक्का होतो. पारंपरिक चित्रांमध्ये किंचितशीही जागा रिकामी ठेवली जात नाही. फुलं, पक्षी, प्राणी आणि इतर नक्षीनं सगळं चित्र भरलं जातं. या चित्रांसाठी फुलं आणि भाज्यांपासून रंग मिळवले जातात. बोगनविलियापासून गुलाबी रंग, हळदीपासून किंवा वडाच्या पानांच्या दुधात चुना मिसळून पिवळा, तांदूळ पिठीपासून पांढरा, निळीपासून किंवा गोकर्णीच्या फुलापासून निळा, कुसुम फुलं आणि रक्तचंदनापासून लाल, पळस फुलांपासून केशरी आणि वालपापडीच्या किंवा कवठाच्या पानांपासून हिरवा रंग मिळतो. अलीकडे यातल्या अनेक वनस्पती दुर्मीळ होत गेल्यामुळे अनेक चित्रकारांना बाजारात मिळणारे तयार रंग वापरावे लागत आहेत..वैविध्यपूर्ण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण प्रतिमा, लाइन ड्रॉइंग्ज, गडद रंग ही मधुबनी चित्रांची खासियत आहे. मुख्यतः निसर्ग आणि पुराणकथांमधल्या व्यक्तिरेखा चित्रांसाठी निवडल्या जातात. धर्म, निसर्ग आणि समाजजीवन असे या चित्रांचे तीन मुख्य विषय दिसतात. रामायण, महाभारतातले प्रसंग जसे चितारले जातात, तशा गणेश, शिव, दुर्गा, राम, कृष्ण, सरस्वती, लक्ष्मी या देवताही या चित्रांची प्रेरणा आहेत. निसर्गातली विपुलता आणि सौंदर्य तर या चित्रांचा अविभाज्य घटक आहे. चंद्र, सूर्य, वटवृक्ष आणि तुळस हे मधुबनी चित्रकारांचे अगदी आवडते विषय. याखेरीज शेती, बाजार, खेळणारी मुलं असे ग्रामीण जगण्याशी जोडलेले अनेक विषयही या चित्रांचा भाग आहेत. विशेषतः विवाहसोहळे आणि राजदरबार हा मधुबनी चित्रांमध्ये वारंवार येणारा विषय आहे. वधू आणि वराच्या भोवती हत्ती, कासव, पोपट, मासे, कमळ, बांबूचं झाड अशा प्रतिमा काढल्या जातात. मासे हे सुफलनाचं प्रतीक मानलं जातं, कमळ स्त्रीत्व सूचित करतं, मोर हे प्रेम, आणि ज्ञानाचं प्रतीक आहे, तर हत्ती हा सामर्थ्य, निष्ठा आणि हुशारी दर्शवतो आणि झाडं दीर्घायुष्य अधोरेखित करतात. भावी आयुष्यात वधूवरांना वैभव मिळावं, वंश चालू राहावा अशी यामागची कल्पना आहे. म्हणजे मानवी वंशसातत्य टिकवणाऱ्या प्रेम आणि सुफलनाचा संदेश ही कला देते.सत्य नारायण लाल करण हे मधुबनी पेंटिंग्ज करणारे राष्ट्रीय कीर्तीचे कलाकार होते. संयुक्त राष्ट्रांनी निश्चित केलेल्या शाश्वत उद्दिष्टांपैकी बालमृत्यू कमी करण्यासाठीच्या चौथ्या उद्दिष्टाविषयी त्यांनी काढलेलं मधुबनी शैलीतलं चित्र खूप गाजलं होतं. सर्प आणि त्याची पिल्लं दाखविणारं त्यांचं चित्र आपल्या पिल्लांची काळजी घेण्याची अंतःप्रेरणा प्राण्यांमध्येही कशी असते, हे अधोरेखित करणारं आहे. म्हणजेच, मिथककथा आणि प्राचीन परंपरेचा धागा पुढे घेऊन जाणाऱ्या या कलेनं आधुनिक काळाचंही बोट धरलं आहे आणि त्यायोगे आपली समकालीनता आणि महत्त्व टिकवलं आहे. चित्रांच्या मधल्या रिकाम्या जागा पानं, फुलं, प्राणी, पक्षी किंवा भौमितिक आकारांनी भरण्याची प्रथा आहे. मधुबनी चित्रकला पिढ्यान्पिढ्या संक्रमित होत आलेली असल्यामुळे त्यातले पारंपरिक आकृतिबंध आणि वैशिष्ट्यपूर्ण नक्षीकाम आजही टिकून आहे..पारंपरिकदृष्ट्या मधुबनी चित्रकलेच्या पाच शैली आहेत. तांत्रिक शैली ही धार्मिक व्यक्तिरेखा आणि आध्यात्मिक आणि पुराणकथांशी निगडित विषयांवर भर देते. कोबार शैलीतली चित्रं मुळात भिंतीवर काढली जायची. ही देखणी चित्रं प्रामुख्यानं दलित स्त्रिया काढायच्या. आउटलाइन काढून घेऊन आत रंग भरणाऱ्या भरणी शैलीतली चित्रं उच्चवर्णीय स्त्रिया काढत असत. गोंदणा शैली ही आजच्या टॅटूची प्राचीन आवृत्ती आहे. कचनी शैली फक्त दोनच रंगांचा वापर करते. आता आधुनिक चित्रकारांनी या वेगवेगळ्या शैलींचा मेळ घालत अधिक एकात्म आणि बहुपेडी अशी मधुबनी शैली निर्माण केली आहे. पूर्वी ज्यांना समाजात दुय्यम दर्जा होता, त्या बिहारी स्त्रियांना या कलेनं उत्पन्नाचं साधन तर दिलं आहेच, पण त्यांना सर्वार्थी सबलही केलं आहे. मधुबनी चित्रं या स्त्रियांच्या कलाअभिव्यक्तीच्या पलीकडे जाऊन त्यांची स्वप्नं, आकांक्षा, आशा आणि अपेक्षा जगासमोर मांडतात. दैनंदिन अनुभव आणि अंतर्मनात खोल रुजलेल्या श्रद्धा, समजुती बारीकसारीक तपशिलांसह आणि प्रतिकात्मक रूपात चित्रित करण्याचं अद्भुत कसब या स्त्रियांकडे वारशानं आलं आहे.इतर अनेक भारतीय हस्तकलांप्रमाणे मधुबनी चित्रकलाही चार-साडेचार दशकांपूर्वी नष्ट होण्याच्या मार्गावर होती. पण या कलेचा नवा प्रवाह रुजवणाऱ्या सीतादेवी या कलाकार स्त्रीच्या चित्रांनी बिहारच्या ग्रामीण भागातल्या सामाजिक व राजकीय पटलावर आपला ठसा उमटवला. मुळात घरांच्या भिंतींवर चितारल्या जाणाऱ्या भरणी शैलीतल्या तिच्या चित्रांनी भारतात आणि भारताबाहेरही मधुबनी कलेची ओळख नेली. या योगदानासाठी सीतादेवींना १९८१मध्ये पद्मश्री सन्मानानं गौरवण्यात आलं. पण हा सन्मान सीतादेवींसाठी पूर्णविराम नव्हता; उलट त्यानं त्यांच्या आतली ठिणगी चेतवली आणि एक हजार गावांमध्ये मधुबनी कला शिकवण्यासाठी त्यांनी स्वतःला वाहून घेतलं. यामुळे या वैशिष्ट्यपूर्ण सांस्कृतिक वारशाच्या संवर्धनाला मदत झाली आणि अनेक लहान खेड्यांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नयनाला चालनाही मिळाली. आर्थिक स्वावलंबनाच्या बरोबरीनं अभिमान आणि अस्मितेची जाणीवही या स्थानिक कलाकारांमध्ये जागवण्यासाठी या उपक्रमाचा उपयोग झाला. सामाजिक बदल आणि विकास प्रत्यक्षात आणण्याकरता कलेमध्ये असणारं परिवर्तनाचं सामर्थ्य या निमित्तानं स्पष्ट झालं..समकालीन मधुबनी चित्रं निसर्गसंवर्धनाचा संदेश देणारी आणि या प्रदेशातल्या जैविक विविधतेचं प्रतिबिंब दाखवणारीही आहेत. वेगवेगळे प्राणी आणि वनस्पती चितारताना त्यांचे लाभ ही चित्रं अधोरेखित करतात आणि एक प्रकारे स्थानिक जैववैविध्याचं हे उत्तम दस्तावेजीकरणच होतं. पण ज्या वनस्पतींपासून मधुबनी चित्रांसाठी लागणारा कच्चा माल मिळतो, त्यापैकी काही वनस्पती अलीकडच्या काळात नष्ट होऊ लागल्या आहेत. या वनस्पतींपासून रंग मिळवण्याची प्रक्रिया खर्चिकही झाली आहे. आपली जीवनरेखा असलेल्या कलेसाठी आवश्यक असणारं साहित्य आणि प्रक्रिया यांना धोका निर्माण करणाऱ्या पर्यावरणऱ्हासापुढे या कलाकार स्त्रियांनी मात्र हार मानलेली नाही. आपल्या भागातली हिरवाई वाचवण्यासाठी त्यांनी निर्णायक पाऊल उचललं आहे. चिपको चळवळ असो किंवा सायलेंट व्हॅलीतलं आंदोलन असो, भारतीय स्त्रियांनी पर्यावरण वाचवण्यासाठी कायमच पुढाकार घेतला आहे. आता बिहारमधल्या स्त्रियाही हा वसा पुढे नेत आहेत. आपल्या कलेच्याच माध्यमातून त्या झाडं वाचवण्याचा संदेश देत आहेत. ‘जंगलतोड थांबवा’, यासारखे संदेश देणारी, वनसंरक्षणाविषयी जागरूकता निर्माण करणारी चित्रं त्या काढत आहेत. पर्यावरणसंवर्धनासाठी मधुबनी चित्रांनी त्यांना एक सर्जनशील आणि सामर्थ्यशाली साधन दिलं आहे.बिहारमधल्या मच्छीमार समुदायातल्या दुलारी देवी या चित्रकर्तीचं उदाहरण बघण्याजोगं आहे. तिनं पारंपरिक सीमा ओलांडून मधुबनी कलेचा विस्तार वाढवला, प्राथमिक रंगांखेरीज अनेक नव्या रंगछटा आणि तंत्रं आपल्या चित्रांमध्ये आणली आणि कलेच्या अभिव्यक्तीची व्याप्ती अधिक समृद्ध केली. विशेष म्हणजे अक्षर ओळख नसलेल्या या कलाकार स्त्रीनं फॉलोविंग माय पेंटब्रश हे आत्मचरित्रही लिहिलं आहे. हे लेखन म्हणजे केवळ दुलारी देवीच्या व्यक्तिगत आयुष्याची कहाणी नाही, तर मधुबनी कलेनं तिच्या जगण्यात आणि तिच्या समुदायात घडवलेल्या परिवर्तनाचं सामर्थ्य स्पष्ट करणारं विलक्षण आलेख आहे..मधुबनी कला स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचं साधन म्हणून जशी पुढे आली आहे, तशी बिहारमधल्या दलित स्त्रियांचं दृश्यात्म प्रतिनिधित्व म्हणूनही त्याकडे पाहायला हवं. विशेषतः मिथिला प्रांतातल्या दुसध आणि चमार या दलित उपजातीतल्या स्त्रियांनी मधुबनी चित्रांची आपली एक वेगळी शैली निर्माण केली आहे. अनेक सामाजिक अडथळे असूनही,विकसित झालेल्या त्यांच्या या कलाअभिव्यक्तीचं महत्त्व विशेष आहे. आपले अनुभव आणि दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करणारी नवी प्रतिकं आणि विषयसूत्रं त्यांनी या पारंपरिक हस्तकलेत नव्यानं आणली आहेत आणि तिचं वैविध्य वाढवलं आहे. अतिशय कर्मठ अशा सामाजिक पर्यावरणात मधुबनी चित्रांनी या दलित स्त्रियांना ओळख मिळवून दिली आहे.स्वतःला व्यक्त करण्याचा प्रत्येक राष्ट्राचा वैशिष्ट्यपूर्ण मार्ग असतात. भारतीय संदर्भात बोलायचं, तर निसर्गाविषयीचं प्रेम आणि आध्यात्मिक संकल्पना कायमच अग्रभागी राहिल्या आहेत आणि मधुबनीकलाविश्वात त्याचं प्रतिबिंब ठळकपणे उमटलं आहे. जागतिक बाजारपेठेचा विचार करून ग्राहककेंद्रित चित्रं काढण्याकडे असलेला कलाकारांचा कल आता रंग, नक्षीकाम, प्रतिकं आणि कलेची संवेदनशीलता यांत काही तडजोड करायला लावतो आहे. या व्यावसायिकीकरणामुळे स्त्रियांनी जपलेली पारंपरिकता बाजूला सारून अनेक पुरुष कलाकार या क्षेत्रात सक्रिय झाले आहेत. मात्र ही आव्हानं पेलत, संस्कृती, समाजजीवन, स्त्रियांचा आत्मसन्मान, पर्यावरण संवर्धन अशा वेगवेगळ्या अंगांनी मधुबनी बहरते आहे. कलादृष्टी, नावीन्यता आणि समकालीनता याखेरीज असलेले मधुबनी चित्रकलेचे हे पैलूच तिचं वेगळेपण सिद्ध करणारे आहेत.वर्षा गजेंद्रगडकर पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत. 