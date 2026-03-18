Premium|Indian Heritage Monuments and Wildlife : महाबलीपुरम: पल्लव साम्राज्याच्या समृद्धीची साक्ष देणारे प्राचीन शिल्पकला केंद्र

महाबलीपुरम स्मारकसमूहजवळचे शहर : चेन्नईजवळचे विमानतळ : चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळजवळचे रेल्वेस्थानक : चेंगलपट्टू जंक्शनकेव्हा जाल? : नोव्हेंबर ते जानेवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : चेन्नई शहरापासून ५७ किलोमीटर अंतरावर वसलेले आणि थोर पल्लव साम्राज्याच्या समृद्धीची साक्ष देणारे व्यापारी बंदर शहर म्हणजे महाबलीपुरम. पल्लव राजा पहिला नरसिंहवर्मन याच्या 'महामल्ल' वा 'मामल्ल' या बिरूदावरून या ठिकाणास 'मामल्लपुरम' हे नाव पडले असावे, याचेच पुढे महाबलीपुरम असे रूपांतर झाले. इ.स. सहाव्या ते नवव्या शतकात पल्लवांनी घडविलेल्या मंदिरवास्तू शिल्पांसाठी हे शहर प्रसिद्ध आहे. द्रविड वास्तुकलेचे अत्यंत प्राचीन असे हे उदाहरण ठरले आहे. 'रथ' नावाने प्रसिद्ध असणारी एकाश्म स्वरूपातील मंदिरे, 'अलैवाय-क-कोवील' (तट-मंदिर) हे सागरकिनाऱ्यावरील शिवमंदिर आणि गंगावतरणाची कथा साकार करणारा, सुमारे ९६ फूट लांब व ४३ फूट इतका विस्तीर्ण शिल्पपट्ट हे इथली उल्लेखनीय ठिकाणे होत. या गंगावतरण शिल्पाची निर्मिती एकसंध शिलाखंडातून झाली. या शिलाखंडावर आधी पाण्याचे कुंड होते. तेथून शिलाखंडातील फटींचा चतुराईने वापर करून शिल्पकारांनी बांधलेल्या घळीतून पाणी वाहत असे; त्याला प्रतिकात्मक गंगा समजले जाई. महाभारतातील पाच पांडव आणि द्रौपदी यांना समर्पित अशी रथशिल्पही येथे पाहावयास मिळतात. राजा पहिला नरसिंहवर्मन याच्या काळात 'गुहा-मंदिरे' या वास्तूप्रकारात नवीन बांधकामशैली विकसित झाली. यातूनच पुढे महिषासुरमर्दिनी गुहा आणि वराहमंडप या वास्तूंची निर्मिती झाली. या स्मारकसमूहाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे इथे कोरलेली प्राण्यांची मोहक शिल्पे. उंदीर, मांजर, नाग, सिंह अशा अनेक प्राण्यांची ही शिल्पे अगदी जिवंत भासतात..सूर्यमंदिरजवळचे शहर : पुरीजवळचे विमानतळ : बिजू पटनाईक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, भुवनेश्वरजवळचे रेल्वेस्थानक : पुरी जंक्शनजवळचे बसस्थानक : पुरीकेव्हा जाल? : नोव्हेंबर ते जानेवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : सूर्योदयाच्या दिशेस म्हणजेच भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर वसलेल्या कोणार्क शहरातील सूर्यमंदिर हे नागर वास्तुशिल्पकलेचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. इ.स. १२३८ ते १२६४च्या दरम्यान ओडिशावर राज्य करणारा गंगवंशीय राजा पहिला नरसिंहदेव आणि त्याची पत्नी सीतादेवी यांनी हे सूर्यमंदिर उभारले, असे म्हटले जाते. ऐतिहासिक दस्तावेजआईन-ए-अकबरीनुसार, या वास्तूच्या निर्मितीसाठी सुमारे बारा हजार कारागीर तब्बल सोळा वर्षे खपत होते. मंदिर बांधणीसाठी राजा नरसिंहदेवाने राज्याचे बारा वर्षांचे उत्पन्न खर्च केले, असेही म्हटले आहे. मंदिराचे आराध्य दैवत, सूर्यदेव, याच्या रथाच्या स्वरूपात मंदिराची रचना करण्यात आली आहे. या भव्य रथास ओढण्यासाठी मंदिराच्या समोरच्या बाजूस एकाच पाषाणातून सात घोड्यांची शिल्पे घडविण्यात आली आहेत. मंदिराच्या दोन्ही बाजूस मिळून चोवीस रथचक्रे बसविली आहेत. मंदिर परिसरात अत्यंत मनोवेधक भित्तिस्तंभ, गज, सिंह, व्याल या अजस्र प्राण्यांची शिल्पे, तसेच विविध हावभावांतील मानवी शिल्प या ठिकाणी साक्षेपाने दृष्टीस येतात. मानवी मूर्तींमध्ये मंदिराच्या वरच्या मजल्यावर बसविण्यात आलेल्या वादकांच्या - मृदंग व झांज वाजविणाऱ्यांच्या मूर्ती, त्यांच्या हालचालींतील लय आणि चेहऱ्यावरील सहज भाव लक्षणीय असून हे भारतीय मूर्तिकलेचे उत्कृष्ट नमुने मानण्यात येतात. हे मंदिर प्रथम इ.स. १८९३मध्ये उकरून बाहेर काढण्यात आले. आज या भव्य सूर्यमंदिराचे भग्न अवशेष शिल्लक असून मंदिराचा गाभारा आणि आतील सूर्यमूर्ती तसेच इतर लहान-मोठे भाग उद्ध्वस्त झालेले आहेत..काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानजवळचे शहर : गुवाहाटीजवळचे विमानतळ : लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, गुवाहाटी आणि जोरहाट विमानतळजवळचे रेल्वेस्थानक : फरकाटींग जंक्शनजवळचे बसस्थानक : कोहोराकेव्हा जाल? : जानेवारी ते मेवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हे आसाममधील ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पूरक्षेत्रात वसलेले सर्वात मोठे अबाधित वन्यसंवर्धन क्षेत्र आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीच्या चढ-उतारामुळे येथे ओल्या गाळाचा उंच गवताळ प्रदेश निर्माण झाला आहे. सुमारे ४३० चौरस किलोमीटर प्रदेशातील उंच हत्ती गवत, दलदलीचा प्रदेश आणि दाट उष्णकटिबंधीय घटकांनी व्यापलेले हे जंगल आहे. जैवविविधता संवर्धन करण्यासाठी येथील नैसर्गिक प्रक्रियांमध्ये विविध अन्नसाखळ्या तयार होतात. नैसर्गिकदृष्ट्या सधन असलेल्या या भागात विविध वन्यजीव आढळून येतात. इ.स. २०व्या शतकाच्या शेवटी भारतीय एकशिंगी गेंड्यांना नामशेष होण्यापासून वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. आजघडीला या प्रजातीचे संवर्धन करण्यात या उद्यानाचे महत्त्वपूर्ण योगदान ठरले आहे. जगातील एकूण एकशिंगी गेंड्यांच्या संख्येच्या दोन तृतीयांश गेंडे (अंदाजे दोन हजारांहून अधिक) या अभयारण्यात आढळतात. तसेच या वन्यक्षेत्रात गौर, पूर्वेकडील दलदलीतील हरिण, सांबर, हॉग डिअर, कॅप्ड लंगूर, हुलॉक गिबन वानर आणि स्लॉथ अस्वल तसेच गंगा नदीतील डॉल्फिनसह इतर धोक्यात आलेल्या प्रजातींचे येथे लक्षणीय संवर्धन केले आहे. जागतिक स्तरावर धोक्यात असलेल्या स्थलांतरित पक्ष्यांच्या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी उद्यानातील पाणथळीच्या जागा महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे उद्यान पक्ष्यांच्या सुमारे ४८०हून अधिक प्रजातींना आधार देते. यामुळे काझीरंगा पक्षी शास्त्रज्ञ आणि पक्षी निरीक्षकांसाठी नंदनवन ठरतो.. 