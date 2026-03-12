Premium|Gatha Saptashati Maharashtri Prakrit : सातवाहन काळातील महाराष्ट्री प्राकृत; मराठी भाषेची जननी

कला आणि साहित्य- डॉ. नागनाथ बळतेसातवाहन काळात निर्माण झालेली लोकाभिमुख भाषा, भावप्रधान साहित्य आणि समाजजीवनाशी निगडित अभिव्यक्ती ही अभिजात भाषेची लक्षणे मराठीत स्पष्टपणे दिसतात. अशा प्रकारे सातवाहन काळातील महाराष्ट्री प्राकृत ही मराठी भाषेची जननी मानता येईल. सातवाहनांच्या भाषाश्रयामुळे मराठी भाषेला दीर्घ साहित्यिक परंपरा लाभली. महाराष्ट्रातील सातवाहनकालीन हीनयान लेणी बौद्ध पंथाच्या असल्यामुळे त्यात कोठेही भगवान बुद्धाची मूर्ती आढळत नाही. पादुका, भद्रासन, स्तूप, बोधिवृक्ष इत्यादिकांनी त्याचे अस्तित्व सूचित केलेले आहे. त्यामुळे तत्कालीन शिल्पे फारशी दिसत नाहीत. त्याकाळी यक्षसंप्रदाय प्रचलित होता. म्हणून यक्ष-यक्षिणीच्या मूर्ती स्तूपांच्या कठड्यांवर कोरल्या जात. अशा अनेक मूर्ती भारहूत येथील शुंगकालीन स्तूपाशी संलग्न असलेल्या सापडल्या आहेत. त्यांची नावेही त्यांच्या मूर्तीजवळ कोरली आहेत. पौनी येथील स्तूपाजवळ तशा मूर्ती फारशा सापडल्या नाहीत. एका यक्षमूर्तीचा खालचा अर्धभाग मिळाला आहे; त्यावरून तिचे कोरीवकाम उत्कृष्ट प्रकारचे असावे असे वाटते. खरमुख यक्षाचीही एक मूर्ती मिळाली आहे. तो संमुख उभा असून त्याचा उजवा पाय गुडघ्याजवळ वाकला आहे. त्याने डाव्या हाताचा पंजा छातीवर ठेवला आहे. उजवा हात अभय मुद्रेत वर केला आहे. त्याने नेसलेले धोतर तलम प्रकारचे असून त्यावर मेखला घातली आहे. त्याचे यज्ञोपवीत व कंकणादि इतर अलंकारही स्पष्ट दिसतात..Premium|Saru Maru Buddhist Complex : इतिहासाच्या पानांतल्या रहस्यांचा शोध.पश्चिम भारतातील एक महत्त्वाचा हीनयान (थेरवाद) व महायान लेणीसमूह. ही लेणी नाशिक शहरापासून पश्चिमेला सुमारे आठ किलोमीटर अंतरावर मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गालगत आहेत. येथे तीन टेकड्या असून त्यांपैकी त्रिकोणी आकाराच्या ‘त्रिरश्मी’ टेकडीवर लेणी खोदल्या आहेत. लेण्यांतील शिलालेखांमध्येही ‘त्रिरश्मी’ या नावाची प्राकृत रूपे ‘तेकिरसी’ व ‘तिरन्हु’ अशी आली आहेत. स्थानिक लोक या लेण्यांना ‘पांडव (पांडू) लेणी’ या नावाने ओळखतात. पांडव लेणी प्रामुख्याने बौद्ध धर्माच्या हीनयान व महायान पंथांच्या कालखंडात खोदण्यात आल्या. येथे एकूण २७ ब्राह्मी शिलालेख कोरले असून, त्यातून सातवाहन व पश्चिमी क्षत्रप (क्षहरात) यांच्या इतिहासाविषयी उपयुक्त माहिती मिळते. या लेणीसमूहात एक चैत्यगृह असून बाकीचे सर्व विहार आहेत. साधारणपणे येथील विहारांची ओसरी, मंडप व सभोवताली खोल्या अशी स्थापत्यरचना आढळून येते. येथील स्तंभांचा घटकक्रम साधारणपणे अष्टकोनी स्तंभ, घंटाशीर्ष, आमलकयुक्त चौरसाकृती घटक, त्यावर स्वारशिल्प आणि कठडा असा आहे. साधारणपणे इ.स.पूर्व पहिल्या शतकापासून ते इ.स. सातव्या शतकापर्यंत येथे लेण्यांसंबंधित कार्य सुरू होते. मूळच्या हीनयान लेण्यांत नंतर सुमारे सहाव्या शतकात महायान परंपरेसाठी आवश्यक असे बदल करण्यात आले. बऱ्याचशा लेण्यांत बौद्ध शिल्पे कोरण्यात आली आहेत. यातील गौतम बुद्ध यांची शिल्पे स्थानक, प्रलंबपादासन, पद्मासन, सिंहासन तसेच ध्यानमुद्रा, धर्मचक्रप्रवर्तनमुद्रा, वरदमुद्रा व महापरिनिर्वाणमुद्रेत कोरण्यात आली आहेत. सोबत बोधिसत्त्वांची (पद्मपाणी, वज्रपाणी, मैत्रेय इत्यादी) शिल्पेही पाहावयास मिळतात. येथे एकंदरीत २४ लेणी असून भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने या उत्तराभिमुख लेण्यांना पूर्वेकडून पश्चिमेकडे अनुक्रमांक दिले आहेत.अजिंठा हे गाव इंध्याद्रि पर्वताच्या एका घाटाच्या तोंडाशी वसले आहे. त्याच्या वायव्येस चार मैलांवर चित्रकलेबद्दल प्रसिद्ध असा हा लेणीसमूह एका दरीत २५० फूट उंच अशा टेकडीच्या अर्धवर्तुळाकार दर्शनी भागावर पूर्व-पश्चिम दिशांनी कोरलेला आहे. पश्चिमेच्या बाजूस या टेकडीवरून एक जलप्रवाह सात कुंडांत धबधब्याच्या रूपाने कोसळत खाली वाहणाऱ्या ओढ्यास मिळतो. त्याने या निसर्गरमणीय स्थानाचे सौंदर्य वाढविले आहे. या टेकडीत अपूर्णावस्थेत असलेली धरून एकूण तीस लेणी कोरलेली आहेत. त्यांपैकी पाच चैत्यगृहे असून बाकीची पंचवीस विहार लेणी आहेत. त्यांचे पुन्हा हीनयानी आणि महायानी असे दोन विभाग होतात. हीनयान पंथाच्या सहा लेण्यांत दोन लेणी चैत्य प्रकारची आणि चार लेणी विहार प्रकाराची आहेत. ही सहा सातवाहन काळातील आहेत. बाकीची वाकाटक व त्या नंतरच्या काळातील आहेत. या लेणी एका निर्जन प्रदेशात असल्याने मध्यंतरी कित्येक शतके अज्ञात होती. १८१९मध्ये मद्रास सैन्यातील काही अधिकारी फिरत फिरत तेथे गेले तेव्हा त्यांना ती आढळली. नंतर अनेकांनी त्या स्थळाला भेट देऊन तेथील लेण्यांतील अप्रतिम कलेचा जगाला परिचय करून दिला आहे..Premium|Ancient Indian Botany and Tree Names : वृक्षांच्या ऐतिहासिक संदर्भांचा शोध घेणारे अरुंधती वर्तक यांचे पुस्तक.इतर कलांच्या बाबतीत सातवाहनांचे योगदान महत्त्वाचे असले तरी साहित्याबाबत त्यांचे कार्य उल्लेखनीय आहे. सातवाहनांच्या प्राकृत प्रेमामुळे अनेक आख्यायिका प्राचीन कालापासून प्रचलित झाल्या होत्या. राजशेखराने म्हटले आहे, की कुन्तल देशात सातवाहन राजाने आपल्या अन्तःपुरात प्राकृत भाषाच वापरली पाहिजे असा नियम केला होता. भोजानेही सरस्वतीकण्ठाभरणात याचा निर्देश केला आहे. सातवाहन राजे प्राकृत कवींना कसा उदार आश्रय देत असत हे हाल या सातवाहनवंशी राजाच्या ग्रंथांवरून व तद्विषयक आख्यायिकांवरून स्पष्ट दिसते. हालाचा सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्तसई किंवा गाथासप्तशती हा महाराष्ट्री प्राकृतात रचला आहे. हा गाथाकोश सालाहणाने रचला होता असे वा. वि. मिराशी यांनी नोंदवले आहे. सालाहण हे सातवाहन याचे प्राकृत रूप होय. हाल हा सातवाहन कुळातील राजा होता. म्हणून सप्तशतीला ‘सालाहणविरइअ’ (सातवाहनविरचित) म्हटले आहे. बाणाने आपल्या हर्षचरिताच्या आरंभी या गाथासंग्रहाची पुढीलप्रमाणे स्तुती केली आहे - ‘शुद्ध जातीच्या रत्नांनी कधीही न संपणाऱ्या आणि ग्रामांत न दिसणाऱ्या निधीसारखा सातवाहनाने निर्दोष स्वभावोक्तीनी युक्त अशा सुभाषितांचा अमर आणि सुसंस्कृत असा (गाथांचा) संग्रह केला.’हाल सातवाहनाने गाथासप्तशतीखेरीज इतर ग्रंथ लिहिले आहेत. हे अपभ्रंश कवी स्वयंभू यांच्या स्वयंभूछ्न्द्स या ग्रंथावरून समजते. धवल गीतीकांचा संग्रहसुद्धा हलांच्या नावावर असलेला दिसतो. हालाच्या दरबारी अनेक कवी होते. त्यांतील कित्येकांची नावे सप्तशतीच्या श्लोकांशी संबद्ध अशी टीकांत आढळतात. पण त्यांच्यापैकी फार थोड्यांविषयी आपल्याला माहिती आहे. त्यांमध्ये पालित्त, पादलिप्त किंवा श्रीपालित हा एक होता. तो हालाच्या दरबारात मुख्य होता असे दिसते. दुसरा कवी पोट्टीस हा होय. गुणाढ्याची बृहत्कथा या काळातील आहे.सातवाहन राजाला सुलभतेने संस्कृत शिकविण्याकरिता त्याच्या सभेतील शर्ववर्मा पंडिताने ‘कातन्त्र’नामक सुबोध व्याकरण रचल्याची परंपरागत कथा आहे. त्यात बरेच तथ्य असल्याचे मत वा. वि. मिराशी यांनी मांडले आहे. शुंग काळापर्यंत पाणिनीय व्याकरणाचा भारतात अव्याहत प्रचार सुरू होता. पाणिनीच्या अष्टाध्यायीतील सूत्रांचा चिकित्सक अभ्यास करून त्यांत लाघवाच्या व निर्दोषत्वाच्या दृष्टीने सुधारणा करण्यात विद्वान वैयाकरण गुंतले होते. त्यांनी रचलेल्या सूत्रांना ‘वार्त्तिक’ अशी संज्ञा आहे. शृंग नृपति पुष्यमित्र याच्या काळात पतंजलीने पाणिनीय सूत्रे व त्यांवरील कात्यायनादींची वार्त्तिके यांच्या चिकित्सक परीक्षणार्थ आपला महाभाष्य हा ग्रंथ रचला. तो पाणिनीय व्याकरणावरचा मूर्धन्य ग्रंथ मानला जातो..पाणिनीय व्याकरण हे वैदिक आणि अभिजात (Classical) अशा दोन्ही प्रकारांच्या संस्कृत भाषेचे व्याकरण असून, ते त्यात प्रावीण्य मिळवू इच्छिणाऱ्या अभ्यासकांकरिता उपयुक्त आहे. संस्कृतचा सामान्य परिचय करून घेऊ इच्छिणाऱ्या लोकांकरिता नाही. त्यांच्याकरिता एखाद्या सुबोध व्याकरणाची जरुरी होती. तिच्याकडे सातवाहन राजाच्या काळात शर्ववर्त्याने आपले सुबोध व्याकरण रचले असणे संभवनीय आहे. अशा प्रकारच्या संस्कृत व्याकरणांत ते कालक्रमाने पहिले आहे. सध्या कातन्त्र व्याकरणाचा महाराष्ट्रात विशेष प्रचार नसला, तरी यादव काळापर्यंत तरी ते बरेच प्रचलित होते हे यादव नृपति रामचंद्र याच्या शक संवत १२३२च्या पुरुषोत्तमपुरी ताम्रपटातील श्लेषमूलक मनोरंजक रूपकावरून स्पष्ट होईल. हे रूपक श्लोकरूपाने वा. वि. मिराशी यांनी दिला आहे.सत्तसई आणि बृहत्कथा दोन्ही ग्रंथ प्राकृतात आहेत. त्या काळी संस्कृतमध्ये रचना मुळीच होत नव्हती असे नाही. अलीकडे सापडलेल्या मल्हारा ताम्रपटावरून सातवाहनांच्या राज्यात श्रोत्रिय आणि विद्वान अशा धार्मिक ब्राह्मणांचा पूर्णपणे अभाव नव्हता; तेही आपल्या धर्माचे विधिवत आचरण करून धर्मोपदेश व ग्रंथरचना करीत असावे हे स्पष्ट दिसते. पण त्यांचे तत्कालीन ग्रंथ अद्यापि सापडलेले नाहीत. तथापि, निदान क्षत्रपांच्या राज्यात संस्कृत विद्या प्रफुल्लित होत होती यात संशय नाही. सामान्यतः क्षत्रपांनी संस्कृत विद्येस बरेच प्रोत्साहन दिले होते असे दिसते. त्यांचा हिंदू धर्माला मोठा आश्रय होता हे ऋषभदत्ताच्या नाशिक लेण्यांतील लेखांवरून स्पष्ट दिसते. महाक्षत्रप रुद्रदामन् याने तर प्रसाद, माधुर्य इत्यादी गुणांनी युक्त गद्य-पद्य काव्ये स्वतः रचली होती असा त्याच्या जुनागड येथील लेखात निर्देश आहे. त्याच्या व त्याच्या वंशजांच्या काळत संस्कृत विद्येला उर्जितावस्था प्राप्त झाली असावी. पण दुर्दैवाने त्यांच्या आश्रयाखालील विद्वानांचे ग्रंथ आता अप्राप्य झाले आहेत. केवळ एक ग्रंथ, शूद्रकाचे मृच्छकटिक नाटक, सध्या उपलब्ध आहे. अर्थात मराठी जनमानसात त्याची चर्चा वेगवेगळ्या कारणांनी झाली आहे. शिवाय नागार्जुन व आर्यदेवांचे ग्रंथ याच काळातील आहेत, अशी नोंद सापडते..सातवाहन काळात वापरली जाणारी महाराष्ट्री प्राकृत मराठीचे आद्यरूप मानली जाते. या भाषेतील शब्दसंपदा, व्याकरणरचना आणि अभिव्यक्ती शैली यांचा प्रभाव पुढील मराठी भाषाविकासावर स्पष्टपणे दिसतो. सातवाहनांनी संस्कृतऐवजी प्राकृत भाषेला प्रोत्साहन दिल्यामुळे सामान्य जनतेची भाषा साहित्यनिर्मितीसाठी वापरली जाऊ लागली. यामुळे लोकजीवनाशी निगडित साहित्याची परंपरा निर्माण झाली. सातवाहन राजा हाल याने संकलित केलेला गाथासप्तशती हा ग्रंथ महाराष्ट्री प्राकृतमधील सर्वोत्तम काव्यसंग्रह मानला जातो. गाथासप्तशतीतील अनेक शब्द, प्रतिमा आजच्या मराठी साहित्याशी नाते सांगतात. त्यामुळे हा ग्रंथ मराठीच्या अभिजात परंपरेचा एक महत्त्वाचा आधार मानला जातो.याशिवाय नाणेघाट, नाशिक इत्यादी ठिकाणचे सातवाहनकालीन शिलालेख प्राकृत भाषेत असून त्यामध्ये मराठीसदृश शब्दरचना आढळते. हे शिलालेख मराठी भाषेच्या प्राचीनतेचे ऐतिहासिक पुरावे देतात. सातवाहन काळात निर्माण झालेली लोकाभिमुख भाषा, भावप्रधान साहित्य आणि समाजजीवनाशी निगडित अभिव्यक्ती ही अभिजात भाषेची लक्षणे मराठीत स्पष्टपणे दिसतात. अशा प्रकारे सातवाहन काळातील महाराष्ट्री प्राकृत ही मराठी भाषेची जननी मानता येईल. सातवाहनांच्या भाषाश्रयामुळे मराठी भाषेला दीर्घ साहित्यिक परंपरा लाभली. त्यामुळे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यात सातवाहन काळाचा मोलाचा वाटा आहे, हे निःसंशयपणे म्हणता येते.संदर्भBurgess, James, Report on the Buddhist Cave Temples and Their Inscriptions. Varanasi, 1964.Fergusson, James & Burgess, James, Cave Temples of India, London, 1880Bhandare, Shailendra & Garg, Sanjay, Eds., Linking the Past : Overstruck Coins and Chronology of the Satavahanas, Felicitas : Essay in Numismatics, Epigraphy and History in Honour of Joe Cribb, 2011.मिराशी, वा. वि. , सातवाहन आणि पश्चिमी क्षत्रप यांचा इतिहास आणि कोरीव लेख, मुंबई, १९७९.मराठी विश्वकोश : दुवा. https://marathivishwakosh.org/29568/डॉ. नागनाथ बळते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत.अजिंठा हे गाव इंध्याद्रि पर्वताच्या एका घाटाच्या तोंडाशी बसले आहे. त्याच्या वायव्येस चार मैलांवर चित्रकलेबद्दल प्रसिद्ध असा हा लेणीसमूह एका दरीत २५० फूट उंच अशा टेकडीच्या अर्धवर्तुळाकार दर्शनी भागावर पूर्व-पश्चिम दिशांनी कोरलेला आहे. पश्चिमेच्या बाजूस या टेकडीवरून एक जलप्रवाह सात कुंडांत धबधब्याच्या रूपाने कोसळत खाली वाहणाऱ्या ओढ्यास मिळतो. या टेकडीत अपूर्णावस्थेत असलेली धरून एकूण तीस लेणी कोरली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.