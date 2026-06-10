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Premium|Ocean and Climate Change : महासागरांशिवाय पृथ्वीचे हवामान आणि जीवन अशक्य का आहे?

Importance of Oceans for Human Survival : महासागर पृथ्वीचे हवामान संतुलित ठेवण्यास, ऑक्सिजन निर्मितीस, अन्नसुरक्षा मजबूत करण्यास आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला गती देण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तापमानवाढीमुळे या नैसर्गिक व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहेत.
Ocean and Climate Change

Ocean and Climate Change

esakal

साप्ताहिक टीम
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सुजितकुमार डोंगरे

महासागराचा संबंध केवळ किनाऱ्यालगतच्या लोकांशी नसून संपूर्ण मानवजातीच्या अस्तित्वाशी आहे. या विचाराला केंद्रस्थानी ठेवून काम करणाऱ्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचे संचालक प्रा. सुनील कुमार सिंह यांची ही मुलाखत महासागराचे हवामान, अन्नसुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणाचे अनन्यसाधारण महत्त्व सांगते...

महासागरांचा आणि हवामान नियंत्रणाचा संबंध कसा असतो?

प्रा. सुनील कुमार सिंह : एखादी व्यक्ती समुद्रकिनाऱ्यावर राहत असू देवा हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या वाळवंटात राहत असू दे, ती घेत असलेला प्रत्येक दुसरा श्‍वास आणि अनुभवत असलेले हवामान महासागराशी निगडित असते. महासागरात उष्णता शोषून घेण्याची विलक्षण क्षमता आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर मानवी क्रियाकलापांमुळे निर्माण झालेल्या अतिरिक्त उष्णतेपैकी सुमारे ९३ टक्के उष्णता महासागरांनी शोषून घेतली आहे. महासागर नसते, तर पृथ्वीचे वातावरण अनेक दशकांपूर्वीच राहण्यायोग्य राहिले नसते.

थर्मोहेलाइन सर्क्युलेशन (ग्लोबल कन्व्हेयर बेल्ट) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खोल व उथळ समुद्री प्रवाहांच्या जागतिक जाळ्याद्वारे विषुववृत्ताजवळील उष्णता ध्रुवीय प्रदेशांकडे पोहोचवली जाते. आपण घेत असलेल्या प्राणवायूपैकी जवळपास ५० टक्के प्राणवायू महासागरातून मिळतो. समुद्राच्या पृष्ठभागाजवळ तरंगणारे सूक्ष्म शैवाल (फायटोप्लँक्टन) प्रकाशसंश्‍लेषणाद्वारे पृथ्वीवरील सुमारे निम्मा ऑक्सिजन निर्माण करतात, त्यामुळे महासागराला पृथ्वीची फुप्फुसे असेही म्हटले जाते.

महासागरावर जागतिक हवामान अवलंबून असते. समुद्राच्या पृष्ठभागावरील तापमान वाढल्यास वातावरणात अधिक आर्द्रता निर्माण होते. ही आर्द्रता अंतर्गत भूभागांत पोहोचून पर्जन्यमानाचे स्वरूप बदलते. परिणामी दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि पूर यांसारख्या घटनांमध्ये वाढ होते. त्यामुळे शेती, अन्नसुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था यांवर परिणाम होतो. जागतिक व्यापारातील सुमारे ८० टक्के मालवाहतूक समुद्रमार्गे होते. महासागराच्या तापमानवाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या तीव्र हवामानामुळे जहाजमार्ग विस्कळीत होतात, बंदरांचे नुकसान होते आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढतात.

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