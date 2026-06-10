Premium|Ocean and Climate Change : महासागरांशिवाय पृथ्वीचे हवामान आणि जीवन अशक्य का आहे?

सुजितकुमार डोंगरेमहासागराचा संबंध केवळ किनाऱ्यालगतच्या लोकांशी नसून संपूर्ण मानवजातीच्या अस्तित्वाशी आहे. या विचाराला केंद्रस्थानी ठेवून काम करणाऱ्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचे संचालक प्रा. सुनील कुमार सिंह यांची ही मुलाखत महासागराचे हवामान, अन्नसुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणाचे अनन्यसाधारण महत्त्व सांगते...महासागरांचा आणि हवामान नियंत्रणाचा संबंध कसा असतो? प्रा. सुनील कुमार सिंह : एखादी व्यक्ती समुद्रकिनाऱ्यावर राहत असू देवा हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या वाळवंटात राहत असू दे, ती घेत असलेला प्रत्येक दुसरा श्वास आणि अनुभवत असलेले हवामान महासागराशी निगडित असते. महासागरात उष्णता शोषून घेण्याची विलक्षण क्षमता आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर मानवी क्रियाकलापांमुळे निर्माण झालेल्या अतिरिक्त उष्णतेपैकी सुमारे ९३ टक्के उष्णता महासागरांनी शोषून घेतली आहे. महासागर नसते, तर पृथ्वीचे वातावरण अनेक दशकांपूर्वीच राहण्यायोग्य राहिले नसते.थर्मोहेलाइन सर्क्युलेशन (ग्लोबल कन्व्हेयर बेल्ट) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खोल व उथळ समुद्री प्रवाहांच्या जागतिक जाळ्याद्वारे विषुववृत्ताजवळील उष्णता ध्रुवीय प्रदेशांकडे पोहोचवली जाते. आपण घेत असलेल्या प्राणवायूपैकी जवळपास ५० टक्के प्राणवायू महासागरातून मिळतो. समुद्राच्या पृष्ठभागाजवळ तरंगणारे सूक्ष्म शैवाल (फायटोप्लँक्टन) प्रकाशसंश्लेषणाद्वारे पृथ्वीवरील सुमारे निम्मा ऑक्सिजन निर्माण करतात, त्यामुळे महासागराला पृथ्वीची फुप्फुसे असेही म्हटले जाते. महासागरावर जागतिक हवामान अवलंबून असते. समुद्राच्या पृष्ठभागावरील तापमान वाढल्यास वातावरणात अधिक आर्द्रता निर्माण होते. ही आर्द्रता अंतर्गत भूभागांत पोहोचून पर्जन्यमानाचे स्वरूप बदलते. परिणामी दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि पूर यांसारख्या घटनांमध्ये वाढ होते. त्यामुळे शेती, अन्नसुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था यांवर परिणाम होतो. जागतिक व्यापारातील सुमारे ८० टक्के मालवाहतूक समुद्रमार्गे होते. महासागराच्या तापमानवाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या तीव्र हवामानामुळे जहाजमार्ग विस्कळीत होतात, बंदरांचे नुकसान होते आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढतात.\t.Premium|Himalayan ecosystem degradation : हिमालय, खारफुटी, वाळवंटे, प्रवाळ रीफ व गवताळ प्रदेशांवर तापमानवाढीचे घातक परिणाम; परिसंस्था नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर.महासागरातील आम्लीकरण आणि तापमानवाढीचा सामान्य जीवनावर कसा परिणाम होतो?प्रा. सुनील कुमार सिंह : महासागरातील आम्लीकरण (ओशन ॲसिडिफिकेशन) आणि वाढते समुद्री तापमान या हवामान बदलाच्या दोन गंभीर समस्या आहेत. जगातील तीन अब्जांहून अधिक लोकांसाठी समुद्री अन्न हा प्रथिनांचा प्रमुख स्रोत आहे. महासागरातील आम्लाचे प्रमाण वाढल्याने शिंपले, कालवे, खेकडे आणि इतर जीवांच्या कवचनिर्मितीवर परिणाम होतो. वाढत्या तापमानामुळे अनेक मासे थंड प्रदेशांकडे स्थलांतर करत आहेत, त्यामुळे मच्छिमारांना समुद्रात अधिक आतपर्यंत जावे लागते. त्याचा खर्च वाढतो आणि ग्राहकांना मासे जास्त किमतीत विकावे लागतात. प्रवाळभित्ती पृथ्वीवरील एक टक्क्यापेक्षा कमी समुद्री क्षेत्र व्यापतात, परंतु त्या २५ टक्के सागरी जीवांना आधार देतात. समुद्री उष्णतेच्या लाटा आणि आम्लीकरणामुळे प्रवाळभित्तींचे मोठे नुकसान होत आहे. त्याचा मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन आणि किनारी संरक्षणावर गंभीर परिणाम होतो.जमीन आणि महासागर यांच्यातील महत्त्वाचे भौगोलिक संबंध कोणते?प्रा. सुनील कुमार सिंह : जमीन आणि महासागर यांचे नाते द्विमार्गी आहे. या दोन्हींमुळे ऊर्जा, पाणी, कार्बन आणि पोषकतत्त्वांची सतत देवाणघेवाण होत असते. महासागरातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे बाष्पीभवन होते. ते वातावरणाद्वारे पाऊस किंवा हिमवृष्टीच्या स्वरूपात जमिनीवर पडते आणि पुन्हा नद्यांद्वारे समुद्रात परतते. महासागर वातावरणातील सुमारे ३० टक्के कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतो, त्यामुळे जागतिक तापमान नियंत्रणात राहते. परंतु वाढत्या कार्बन शोषणामुळे महासागरांमधील आम्लाचे प्रमाण वाढत आहे. जमिनीवरील वाळवंटीकरणामुळे उष्णतेचे संतुलन बदलते आणि त्यामुळे मॉन्सून तसेच समुद्री प्रवाहांवरही परिणाम होतो..महासागरातील आम्लीकरण आणि तापमानवाढीचा सामान्य जीवनावर कसा परिणाम होतो?प्रा. सुनील कुमार सिंह : महासागरातील आम्लीकरण (ओशन ॲसिडिफिकेशन) आणि वाढते समुद्री तापमान या हवामान बदलाच्या दोन गंभीर समस्या आहेत. जगातील तीन अब्जांहून अधिक लोकांसाठी समुद्री अन्न हा प्रथिनांचा प्रमुख स्रोत आहे. महासागरातील आम्लाचे प्रमाण वाढल्याने शिंपले, कालवे, खेकडे आणि इतर जीवांच्या कवचनिर्मितीवर परिणाम होतो. वाढत्या तापमानामुळे अनेक मासे थंड प्रदेशांकडे स्थलांतर करत आहेत, त्यामुळे मच्छिमारांना समुद्रात अधिक आतपर्यंत जावे लागते. त्याचा खर्च वाढतो आणि ग्राहकांना मासे जास्त किमतीत विकावे लागतात. प्रवाळभित्ती पृथ्वीवरील एक टक्क्यापेक्षा कमी समुद्री क्षेत्र व्यापतात, परंतु त्या २५ टक्के सागरी जीवांना आधार देतात. समुद्री उष्णतेच्या लाटा आणि आम्लीकरणामुळे प्रवाळभित्तींचे मोठे नुकसान होत आहे. त्याचा मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन आणि किनारी संरक्षणावर गंभीर परिणाम होतो.जमीन आणि महासागर यांच्यातील महत्त्वाचे भौगोलिक संबंध कोणते?प्रा. सुनील कुमार सिंह : जमीन आणि महासागर यांचे नाते द्विमार्गी आहे. या दोन्हींमुळे ऊर्जा, पाणी, कार्बन आणि पोषकतत्त्वांची सतत देवाणघेवाण होत असते. महासागरातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे बाष्पीभवन होते. ते वातावरणाद्वारे पाऊस किंवा हिमवृष्टीच्या स्वरूपात जमिनीवर पडते आणि पुन्हा नद्यांद्वारे समुद्रात परतते. महासागर वातावरणातील सुमारे ३० टक्के कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतो, त्यामुळे जागतिक तापमान नियंत्रणात राहते. परंतु वाढत्या कार्बन शोषणामुळे महासागरांमधील आम्लाचे प्रमाण वाढत आहे. जमिनीवरील वाळवंटीकरणामुळे उष्णतेचे संतुलन बदलते आणि त्यामुळे मॉन्सून तसेच समुद्री प्रवाहांवरही परिणाम होतो.समुद्राच्या पृष्ठभागावरील तापमानवाढ आणि नैसर्गिक आपत्ती यांचा संबंध कसा समजवाल?प्रा. सुनील कुमार सिंह : जागतिक तापमानवाढीमुळे निर्माण झालेल्या अतिरिक्त उष्णतेपैकी सुमारे ९३ टक्के उष्णता महासागर शोषून घेतात. चक्रीवादळ निर्माण होण्यासाठी समुद्राचे तापमान किमान २६.५ अंश सेल्सिअस असणे आवश्यक असते. समुद्राचे तापमान वाढल्याने चक्रीवादळांची संख्या आणि तीव्रता वाढत आहे. उबदार समुद्र वातावरणात अधिक बाष्प निर्माण करतो. प्रत्येक एक अंश सेल्सिअस तापमानवाढीसोबत वातावरणात सुमारे ७ टक्के अधिक बाष्प धारण करण्याची क्षमता निर्माण होते, त्यामुळे अतिवृष्टी आणि पूर यांसारख्या घटना वाढतात.पूर्वी बंगालच्या उपसागरात अरबी समुद्राच्या तुलनेत सुमारे चारपट अधिक चक्रीवादळे निर्माण होत असत. मात्र गेल्या काही दशकांत अरबी समुद्राचे तापमान १.२ ते १.४ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. आज अरबी समुद्राचे तापमान अनेकदा ३० ते ३१ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचते. परिणामी चक्रीवादळांची निर्मिती, त्यांचा कालावधी आणि अर्थातच त्यांची तीव्रताही वाढली आहे, त्यामुळे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीला अधिक धोका निर्माण झाला आहे..Premium|Gen Z sleep crisis : जेन-झी आणि झोप....समुद्रपातळी वाढल्यास किनारपट्टीचे संरक्षण कसे करावे?प्रा. सुनील कुमार सिंह : समुद्रपातळीत एका मीटरने जरी वाढ झाली, तरी किनारी भागांचे संरक्षण करण्यासाठी विविध उपाययोजनांची आवश्यकता असते. किनाऱ्याभोवती मजबूत भिंती व तटबंदी उभारणे, नैसर्गिक संरक्षणासाठी खारफुटी, प्रवाळभित्ती आणि वाळूच्या टेकड्यांचे संवर्धन करणे, पूररोधक पायाभूत सुविधा उभारणे,किनारी भागातील विकासाचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करणे, शहरी भागांसाठी अभियांत्रिकी उपाय आणि ग्रामीण भागांसाठी निसर्गाधारित उपायांचा समावेश असेल असे संयुक्त संरक्षण मॉडेल वापरणे असे उपाय गरजेचे असतात.अंदाजानुसार समुद्रपातळीत एक मीटर वाढ झाल्यास भारतातील सुमारे पाच ते सहा हजार चौरस किलोमीटर किनारी जमीन धोक्यात येऊ शकते. गुजरातमधील खंभात आणि कच्छचे आखात या भागांना सर्वाधिक धोका आहे. केरळमधील कुट्टनाड आणि कोची परिसर अत्यंत संवेदनशील आहेत. मुंबईतील १० ते १५ टक्के भाग वारंवार पूर किंवा पाण्याखाली जाण्याच्या धोक्यात आहे. गोव्यात राजधानी परिसरातील सुमारे पाच ते सात टक्के भागाला समुद्रपातळी वाढीचा धोका आहे.भारतातील किनारी जैव-संरक्षकांची सद्यःस्थिती काय आहे?प्रा. सुनील कुमार सिंह : भारतातील खारफुटी क्षेत्रफळ सुमारे ४,९९१.७ चौरस किलोमीटर आहे. एमआयएसएचटीआय (MISHTI) योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे त्यामध्ये वाढ होत आहे. लक्षद्वीप, अंदमान-निकोबार, कच्छचे आखात आणि मन्नारचे आखात येथे प्रवाळभित्ती आढळतात. वाढत्या तापमानामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. मन्नारचे आखात, कच्छचे आखात आणि पाल्क सामुद्रधुनी येथे सागरी गवत आढळते. त्याचे क्षेत्र सातत्याने कमी होत आहे. महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा आणि तमिळनाडूच्या किनाऱ्यांवरील वाळूच्या टेकड्या मानवी हस्तक्षेपामुळे झपाट्याने नष्ट होत आहेत.महासागरातील ‘डेड झोन’ म्हणजे काय?प्रा. सुनील कुमार सिंह : महासागरात जिथे ऑक्सिजनची कमतरता निर्माण होते, त्या भागाला ‘डेड झोन’ म्हणतात. तापमानवाढीमुळे समुद्रातील ऑक्सिजन विरघळण्याची क्षमता कमी होते. त्याचबरोबर उष्ण पाणी आणि थंड पाणी यांचे मिश्रण कमी होते. परिणामी तळाच्या पाण्यात ऑक्सिजनची कमतरता निर्माण होते आणि अनेक सागरी जीवांसाठी त्या क्षेत्राची उपयुक्तता कमी होते. खोल समुद्रातील खाणकामामुळे नाजूक परिसंस्थांचे नुकसान, गाळाचे साठे आणि ध्वनी प्रदूषण होऊ शकते. त्यासाठी आपण काही उपाययोजना करू शकतो. कठोर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए), खाणकामावर तात्पुरती स्थगिती विचारात घेणे, गाळ प्रसार रोखणारे तंत्रज्ञान विकसित करणे, ध्वनी मर्यादा निश्चित करणे, पर्यावरणीय नुकसानीसाठी कंपन्यांना जबाबदार धरणारी कठोर कायदेशीर चौकट निर्माण करणे अशा उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक आहे..नील अर्थव्यवस्था म्हणजे काय? त्यातील संधी आणि धोके कोणते?प्रा. सुनील कुमार सिंह : नील अर्थव्यवस्था म्हणजे सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर करून आर्थिक विकास साधणे. सागरी क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे चार टक्के वाटा आहे. भारताच्या सुमारे ९५ टक्के व्यापाराची वाहतूक समुद्रामार्गे होते. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र सुमारे तीन कोटी लोकांना रोजगार देते. सागरी पवनऊर्जा, जैवतंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, जैवइंधने यांमध्ये संधी आहेत.अतिमासेमारी, किनारी प्रदूषण, खोल समुद्रातील अनियंत्रित खाणकाम, जैवविविधतेचे नुकसान, एल निनो आणि ला निनाचा भविष्यातील प्रभाव हे याचे धोके आहेत. तसेच हवामान बदलामुळे या घटनांची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढण्याची शक्यता आहे.यावर उपाय म्हणजे दुष्काळ प्रतिरोधक पिकांचा अवलंब करणे, जलसाठ्यांचे योग्य व्यवस्थापन करणे, भूजल पुनर्भरण करणे, हवामान पूर्वसूचना प्रणाली मजबूत करणे, पूर व उष्णतेसाठी पायाभूत सुविधा सक्षम करणे इत्यादी.महासागरामुळे पूर आणि दुष्काळ कसे निर्माण होतात?प्रा. सुनील कुमार सिंह : महासागर हा एक विशाल जलपंप आणि उष्णता बॅटरी म्हणून काम करतो. समुद्रातील तापमान आणि प्रवाह वातावरणातील आर्द्रता, वाऱ्यांची दिशा आणि पर्जन्यमान नियंत्रित करतात. एल निनो, ला निना आणि इंडियन ओशन डायपोलसारख्या घटना जगभरातील पूर आणि दुष्काळाच्या स्वरूपावर प्रभाव टाकतात..राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थानाची प्रमुख संशोधन क्षेत्रे कोणती?प्रा. सुनील कुमार सिंह : गोव्यात मुख्यालय असलेली राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी - एनआयओ) ही भारतीय महासागर संशोधनातील अग्रगण्य संस्था आहे. तिची प्रमुख क्षेत्रे म्हणजे भारतीय मॉन्सून आणि हवामान बदलाचा अभ्यास, अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातील ऑक्सिजन नसलेल्या क्षेत्रांचे निरीक्षण, हानिकारक शैवालवाढीचे भाकीत, किनारी प्रदूषण आणि जड धातूंचे स्रोत शोधणे, समुद्रतळाचे नकाशांकन, खोल समुद्रातील गॅस हायड्रेट्सचा अभ्यास, स्वदेशी सागरी उपकरणांची निर्मिती, सागरी पुरातत्त्वशास्त्र आणि भारताच्या सागरी इतिहासाचा अभ्यास.महासागराचा संबंध केवळ किनाऱ्यालगतच्या लोकांशी नसून संपूर्ण मानवजातीच्या अस्तित्वाशी आहे. हवामान, अन्नसुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, जैवविविधता आणि भविष्यातील विकास या सर्वांचे केंद्र महासागर आहे, त्यामुळे महासागराचे संरक्षण करणे ही केवळ पर्यावरणीय जबाबदारी नसून मानवी अस्तित्वाची गरज आहे.सुजितकुमार डोंगरे पर्यावरण अभ्यास केंद्रातील गोवास्थित संशोधक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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