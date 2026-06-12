Premium|Ocean and Climate Change : महासागरांशिवाय पृथ्वीचे हवामान आणि जीवन अशक्य का आहे?

मनोहर मंडवालेताडोबाचं जंगल फिरणं हा एक अफलातून अनुभव आहे. हे जंगल एवढं मोठं आहे, की तीन-साडेतीन तासांच्या एका सफारीत जास्तीत जास्त २०-२२ किलोमीटरचाच परिसर फिरता येतो. ताडोबाच्या जंगलातून वाहणाऱ्या ताडोबा नदीच्या खळाळ पाण्यात सांबरांचं कुटुंब खेळत होतं. नितळ वाहत्या पाण्यात आपल्या दोघा पिल्लांसोबत त्या सांबर मादीची नुसती धम्माल चालली होती.रणथंबोरच्या नॅशनल पार्कला जाऊन आल्यापासून जंगल सफारी करण्याचा मला छंदच जडला आहे. मुंबईमध्ये एका जाहिरात संस्थेत काम करत असताना, आमच्या ऑफिसची टूर त्या काळी म्हणजेच १९८८ला रणथंबोरला गेली होती. त्यावेळी तिथल्या सुंदर जंगलानं माझं मन मोहून घेतलं. रणथंबोरमध्ये मला टी-९८ वाघ जवळून बघायची संधी मिळाली होती. रानंवनं, जंगलं मला प्रचंड भावतात. पुढं लिहायला लागल्यापासून जंगल व निसर्गावर लिहिणारे प्रसिद्ध लेखक मारुती चितमपल्ली यांची तीन-चार पुस्तकं वाचण्यात आली. त्यातून मला जाणवलं, चितमपल्लींसारखंच जंगल फिरस्तीचं, निसर्गप्रेमाचं झपाटलेपण आपल्यातही कुठंतरी दडून आहे. त्यात नेहमीच घडणाऱ्या वाइल्डलाइफ ॲक्टिव्हिटीजमुळे ताडोबाचं नाव वारंवार कानांवर आदळत होतं. मग काय, योग्य वेळ येताच माझा कॉलेजमधला मित्र रवि देशमुख याच्याशी बोलून जावई मनीषसह ताडोबाच्या चार सफारींचं बुकिंग करूनही टाकलं. .नागपूर... माझ्यासाठी हे शहर म्हणजे ‘आओ जाओ घर तुम्हारा!’ नागपूरचे महत्त्वाचे चौकच नाही, तर तिथल्या गल्ल्याही मला पाठ आहेत. अंबाझरी तलावाच्या काठी सूर्यास्ताचं मनमोहक रुपडं मला दिसतं, तर हल्दीरामच्या मिठाईची चव दरवेळी माझ्या ओठांना नागपुरी गोडवा देऊन जाते. कारण माझ्या बायकोचं - सुनीताचं माहेर नागपूरचंच आहे, आणि मोठे जावई मिळाले तेही इथलेच!जावई मनीषनं ताडोबातील सफारीच बुकिंग आणि गाडीचं नियोजन करून ठेवलं होतं. नागपूरला पोहोचल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच आम्ही पाचजण - रवि देशमुख, रविची पत्नी प्रज्ञा देशमुख, मी, माझी पत्नी सुनीता आणि मनीष सकाळी साडेसहालाच ताडोबाच्या रस्त्याला लागलो. अगदी आरामात नाश्ता वगैरे करून अकरा वाजता आम्ही बुक केलेल्या रिसॉर्टवर पोहोचलो. रिसॉर्ट छान ऐसपैस, झाडाझुडपांच्या सान्निध्यात होतं. रूम्सही स्वच्छ अन् मोकळ्या होत्या. प्रवेशद्वारावरची बांबूची अन् नारळाची उंच झाडं स्वागतासाठी सज्ज होती. फ्रेश होऊन लगेचच तिथल्या नॅशनल पार्कच्या ऑफिसला भेट दिली. स्टाफकडून ताडोबाची माहिती घेऊन सरळ रेस्टॉरंटलाच गेलो तेव्हा साडेबारा वाजून गेले होते. लगेचच दोन वाजता सफारीला निघायचं असल्यानं भरपेट जेवण करणं शक्यच नव्हतं. रूमवर आलो, कॅमेरा रेडी असल्याची खात्री केली. आमच्या सफारीचं मोहार्ली गेट अगदीच दोन-तीन मिनिटांच्या अंतरावर होतं. जीप वेळेवर आली. तिच्यात बसून आम्ही मोहार्लीच्या एन्ट्री गेटला पोहोचलो. आणखीही काही जीप्स तिथं आधीच पोहोचल्या होत्या. गेट एन्ट्रीचे सोपस्कार पार पाडले तसा एक गाइड ड्रायव्हरच्या शेजारी येऊन बसला, आणि आमची गाडी जंगलाच्या दिशेनं धावू लागली..ताडोबा... या जंगलाच्या नावामागं आख्यायिका आहे. असं सांगितलं जातं की, तारू नावाचा एक आदिवासी गावप्रमुख एकदा वाघासह मारला गेलेला आढळून आला. त्यामुळे तारूला आदिवासी समाजानं देवत्व बहाल केलं व एका तलावाच्या काठावर तिथल्या जंगलातच त्याचं मंदिर उभारलं. त्याच जंगलाला पुढे ‘ताडोबाचं जंगल’ म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. ताडोबा तलाव आणि कोलसा तलाव याच परिसरात आहे. दरवर्षी ताडोबा मंदिरात पौष महिन्यात यात्रा भरते. चिमूर डोंगराच्या परिसरातील या जंगलावर एके काळी गोंड राजाचं राज्य होतं. ताडोबा हे महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं राष्ट्रीय उद्यान आहे.आमची जीप आता जंगलाच्या बऱ्यापैकी आत शिरली होती. सगळ्यात आधी दर्शन दिलं ते चितळांच्या कळपानं. काय त्यांची ती लकाकणारी सोनेरी कांती, त्यावरले रांगोळीच्या ठिपक्यांसारखे पांढरे बुट्टे... पिवळसर-सोनेरी रंगाच्या फूटभर उंचीच्या गवतात ते चरत होते. खूपच मनमोहक अशी त्यांची रंगसंगती लांबूनही मनात ठसत होती. त्यांचे काही फोटो काढून आमची जीप पुढे निघाली. मग दिसली ती पूर्ण वाढ झालेली मादा नीलगाय! तरणीबांड, धष्टपुष्ट, गडद नारिंगी-तपकिरी रंगाची ती नीलगाय. निसर्गाची किमया नेहमीच थक्क करते. दूरवर निष्पर्ण अशा एका उंच झाडावर तीन-चार मोर व लांडोर बसले होते. गाडी त्या बाजूनं गेली नाही, त्यामुळे त्यांचा लाँग-शॉट फोटो मिळाला. मात्र त्यानंतर लगेच तलावाच्या पाण्यात मासेमारी करणारी, काळ्या-पांढऱ्या रंगाची कवड्या धीवरची (कवड्या खंड्या) एक जोडी सोबतीनं टिपता आली. तलावातले छोटे छोटे मासे ते फांदीवर बसून मटकावत होते. किंगफिशर्सना पाण्यात सूर मारताना पाहणं हा एक अलौकिक आनंद आहे. नंतर गर्द झाडीत करड्या डोक्याचा मत्स्य गरुड दिसला. आमच्या मनीषरावांच्या तीक्ष्ण नजरेनं त्याला लांबूनही हेरलं. तितक्यात प्रज्ञा वहिनी दबक्या आवाजात म्हटल्या, ‘‘भाऊजी, जरा समोर बघा!’’ समोर बघतो तर काय, एक कोल्हा अगदी रस्त्यातच वाट अडवून ऐटीत बसला होता. त्याच्या आजूबाजूला पडलेल्या झाडांच्या सावल्या सुंदर प्रतिमा तयार करत होत्या. प्रकाशकिरणांच्या कवडशांचा तो अप्रतिम मेळ कोल्ह्यासह कॅमेऱ्यात कैद झाला तसं मन फुशारलं.दुसऱ्या दिवशीच्या सकाळच्या सफारीत पाच रानगवे दिसले. झाडाच्या ढोलीत पिंगळ्याची जोडी बसलेली दिसली. अनेक मोर-लांडोर दिसले. पांढर साल असलेला दुर्मीळ अर्जुन वृक्षही दिसला. आरडाओरडा करून बाकी पक्ष्यांना सावध करणाऱ्या टिटवीनंही आम्हाला सुंदर फोटो काढू दिला. तिच्या पायाच्या विशिष्ट रचनेमुळे टिटवीला झाडाच्या फांदीवर बसता येत नाही, ती जमिनीवर तुरुतुरु चालते. जमीन उकरून त्यात अंडी घालते..एकदम लक्षात आलं, मघापासून आम्ही सगळेच गप्प बसलो होतो. ‘‘बरेच प्राणी-पक्षी दिसले की आपल्याला!’’ मी म्हणालो.‘‘सर, आप बस गिनती कीजिए,’’ आमचा गाइड उत्तरला. ‘‘क्यों नहीं! लेकिन, मैंने तो यहाँ के टायगर्स के किस्से कुछ ज़्यादा ही सुने हैं ।’’ मी म्हटलं. ‘‘आज नहीं तो कल, टाइगर भी दिख जाएगा ।’’ गाइड बोलला. ‘‘चलो देखते है.’’ रवि म्हणाला.खरंच ताडोबाचं जंगल फिरणं हा एक अफलातून अनुभव आहे. हे जंगल एवढं मोठं आहे की, तीन-साडेतीन तासांच्या एका सफारीत जास्तीत जास्त २०-२२ किलोमीटरचाच परिसर फिरता येतो. ताडोबाच्या जंगलातून वाहणारी ताडोबा नदी मधेमधे तुम्हाला भेटत राहते. आम्हालाही दिसली ती नदी. नदीच्या खळाळ पाण्यात सांबरांचं एक कुटुंब खेळत होतं. नितळ वाहत्या पाण्यात आपल्या दोघा पिल्लांसोबत त्या सांबर मादीची नुसती धम्माल चालली होती. स्वच्छ सूर्यप्रकाशातली त्यांची ती उनाड मस्ती खूपच छान दिसत होती. ते तीनएकशे मीटर लांब असले, तरी आमची जीप उंचावर असल्यानं त्यांचे छान फोटो टिपता आले. मधेच खेळता खेळता ते अचानक थांबले अन् कान टवकारून कसलीशी चाहूल घेऊ लागले. कोण जाणे, कुठल्या प्राण्याचा आवाज त्यांच्या कानांवर पडला होता.दुपारी पुन्हा आमची तिसरी सफारी सुरू झाली. ताडोबाला येऊन सुरुवातीच्या दोन सफारीत वाघाचं दर्शन झालं नाही म्हटल्यावर माझ्या बायकोचा - सुनीताचा मूड जरा गडबडलाच होता. जंगल सफारीला ती पहिल्यांदाच सोबत आली होती. तसं जंगल तिलाही आवडतं. तिसऱ्या सफारीला निघताना ताडोबा मंदिराला नमस्कार केला. जीपमध्ये बसलो. मोहार्ली गेटला हमखास साइटिंग होणार असा आम्हा सगळ्यांचा विश्वास होता.चौथी सफारी तेवढी आमची आगरझरी गेटला होती. जंगलात गाडी शिरताच कालचेच प्राणी-पक्षी दिसले, तशा प्रज्ञा वहिनीही हिरमुसल्या. आताचा गाइड मला सकाळी असलेल्या गाइडपेक्षा हुशार वाटला. मी डाव्या बाजूच्या जंगलावर नजर ठेवून होतो. एका चौफुलीवर आमच्या जीपचा स्पीड एकदम कमी झाला. दुसऱ्या बाजूनं येणाऱ्या एका जीपच्या ड्रायव्हरनं आमच्या ड्रायव्हरला खुणावलं, ‘‘तिकडं छोट्या तारानं कॉल दिलाय.’’ हे ऐकून आमच्या ड्रायव्हरनं लगेच गाडी फिरवली अन् आठ-दहा मिनिटांतच त्या स्पॉटला दोन्ही जीप्स पोहोचल्या. बघतो तर काय, सात-आठ जीप्स तिथं आधीच उभ्या होत्या! सगळे अगदी निःस्तब्ध. सगळ्यांच्या नजरा लागल्या होत्या तीन-चारशे फुटांवर असलेल्या समोरच्या दाट झाडीकडं! पिन ड्रॉप सायलेंस काय असतो, हे त्या दिवशी प्रत्यक्ष अनुभवलं..टायगरचा कॉल मिळाल्यानंतरची ती परिस्थितीच अशी असते, की नवखे तर अगदी गडबडून जातात. त्याक्षणी कुठलीही चूक अक्षम्य असते. सगळ्यांच्याच चेहऱ्यावर याच एका गोष्टीचं औत्सुक्य होतं, की जंगलाची ती राणी, छोटी तारा (टी-७) नेमकी कुठून बाहेर पडेल? बस्स... दोन-तीनच मिनिटं गेली असतील, की दूर झाडांवर पाखरं फडफडली, माकडांची चुळबुळ वाढली. आम्ही सगळ्यांनीच श्वास रोखून धरले अन् आमच्या समोरच्या गर्द झाडीतून एकेक पाऊल टाकत ती बाहेर आली... तिच्या एकेका पावलांच्या दिशेबरोबर सगळ्यांच्याच हातातील कॅमेऱ्यांची दिशा बदलत होती. ती आता अगदी आमच्या जीपच्याच दिशेनं पुढं पुढं येत होती. एका क्षणी तिची अन् माझी नजरानजरही झाली. काही जीप थोड्याफार हलल्याही. एखाद्या लावण्य ललनेसारखाच काय तो तिचा तोरा! मधेच नजर जमिनीवर रोखून, डोळे मिटून तिचं ते बिनधास्त चालणं... व्वा! किती हा स्वतःवरचा विश्वास!ती आता अगदी चार-पाच फुटांवर होती. एका क्षणाला वाटलं तिला सॅल्यूट करावा आणि म्हणावं, ‘हे राणी, तुझ्या या एका झलकीसाठी माणसं कुठून कुठून येतात. तुझ्या जिवावर उठणारेही काही कमी नाहीयेत बरं! सौंदर्य आणि शौर्य नेस्तनाबूत करण्याचा मानवाचा हा जुनाच हव्यास!’’ मनाशीच हसलो अन् भानावर आलो. आपल्या भेदक नजरेनं चाहूल घेत घेत रस्ता ओलांडून हळूच ती डाव्या बाजूला वळली आणि तिथल्या झाडीत शिरली, तरी अजून सगळे तिकडेच बघताहेत. फक्त चार-पाच मिनिटांचाच छोट्या ताराचा तो थरार, धैर्य अन् शौर्याचा खेळ. आम्हा सगळ्यांशी ती खेळून गेली. तिचं येणं जसं अचानक होतं, तसंच जंगलात निघून जाणंही मोठं औत्सुक्य मागं ठेवणारं होतं. ती मानिनी, स्वामिनी आपल्या अस्तित्वाची. त्या दिवशी घनदाट जंगलात ती निघून तर गेली, पण आपली पदचिन्हं आमच्या काळजावर सोडून गेली. आधीच्या सफारीत तिच्या पाऊलखुणाच तेवढ्या गाइडनं आम्हाला दाखवल्या होत्या. आज ती स्वतःच आपला पत्ता आम्हाला सांगून गेली... त्या पत्त्यावर कधी पोहोचता येईल का? विचारता येईल का तिच्या परिवाराची ख्याली-खुशाली? प्रश्न आहेत... आता उत्तरं शोधायचा ध्यासही घ्यावा लागेल.मनोहर मंडवाले कल्याणस्थित लेखक, कवी, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर व ग्राफिक डिझायनर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.