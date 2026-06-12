साप्ताहिक

Premium|Ocean and Climate Change : महासागरांशिवाय पृथ्वीचे हवामान आणि जीवन अशक्य का आहे?

Importance of Oceans for Human Survival : महासागर पृथ्वीचे हवामान संतुलित ठेवण्यास, ऑक्सिजन निर्मितीस, अन्नसुरक्षा मजबूत करण्यास आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला गती देण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तापमानवाढीमुळे या नैसर्गिक व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहेत.
Ocean and Climate Change

Ocean and Climate Change

esakal

साप्ताहिक टीम
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मनोहर मंडवाले

ताडोबाचं जंगल फिरणं हा एक अफलातून अनुभव आहे. हे जंगल एवढं मोठं आहे, की तीन-साडेतीन तासांच्या एका सफारीत जास्तीत जास्त २०-२२ किलोमीटरचाच परिसर फिरता येतो. ताडोबाच्या जंगलातून वाहणाऱ्या ताडोबा नदीच्या खळाळ पाण्यात सांबरांचं कुटुंब खेळत होतं. नितळ वाहत्या पाण्यात आपल्या दोघा पिल्लांसोबत त्या सांबर मादीची नुसती धम्माल चालली होती.

रणथंबोरच्या नॅशनल पार्कला जाऊन आल्यापासून जंगल सफारी करण्याचा मला छंदच जडला आहे. मुंबईमध्ये एका जाहिरात संस्थेत काम करत असताना, आमच्या ऑफिसची टूर त्या काळी म्हणजेच १९८८ला रणथंबोरला गेली होती. त्यावेळी तिथल्या सुंदर जंगलानं माझं मन मोहून घेतलं. रणथंबोरमध्ये मला टी-९८ वाघ जवळून बघायची संधी मिळाली होती. रानंवनं, जंगलं मला प्रचंड भावतात. पुढं लिहायला लागल्यापासून जंगल व निसर्गावर लिहिणारे प्रसिद्ध लेखक मारुती चितमपल्ली यांची तीन-चार पुस्तकं वाचण्यात आली. त्यातून मला जाणवलं, चितमपल्लींसारखंच जंगल फिरस्तीचं, निसर्गप्रेमाचं झपाटलेपण आपल्यातही कुठंतरी दडून आहे. त्यात नेहमीच घडणाऱ्या वाइल्डलाइफ ॲक्टिव्हिटीजमुळे ताडोबाचं नाव वारंवार कानांवर आदळत होतं. मग काय, योग्य वेळ येताच माझा कॉलेजमधला मित्र रवि देशमुख याच्याशी बोलून जावई मनीषसह ताडोबाच्या चार सफारींचं बुकिंग करूनही टाकलं.

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