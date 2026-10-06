Premium|Maheshwari Saree : माहेश्वरी साडीचा राजेशाही वारसा; नर्मदेच्या काठावर फुललेल्या कलापरंपरेची सुंदर ओळख

वर्षा गजेंद्रगडकर माहेश्वरी साड्यांमध्ये होणारा जरीचा आणि सोन्या-चांदीच्या अतिनाजूक धाग्यांचा वापर यामुळे या साड्यांचं नातं प्रारंभापासूनच राण्या-महाराण्यांशी आणि एकूणच सधन व संपन्न वर्गाशी जोडलं गेलं आहे. अर्थात या वस्त्रकलेचं सौंदर्य कालातीत असल्यामुळे आता आधुनिक काळात तिनं ग्राहकवर्गाला मोठ्या प्रमाणात आपलंसं केलं आहे. सगळ्याच भारतीय नद्या तिथल्या जनसमुदायांसाठी लोकमाता असल्या, तरी गंगा आणि नर्मदेशी केवळ उत्तर भारतच नव्हे, तर संपूर्ण देश विशेष जिव्हाळ्यानं जोडलेला आहे. काठावरच्या विस्तीर्ण प्रदेशांची भौतिक भरभराट करणारी नर्मदा लोकमाता तर आहेच; पण त्याखेरीज, ती जितकी पुण्यप्रद आहे, तितकीच सौंदर्यवतीही आहे. मोजणीपलीकडचं उदंड पुण्य देणाऱ्या तीर्थक्षेत्रांना नर्मदा जशी साथ देत आलेली आहे, तशी ती अपूर्व आणि वैविध्यपूर्ण कलानिर्मितीलाही शतकानुशतकं चेतना देत आलेली आहे. मध्य प्रदेशातल्या माहेश्वरकडे या दृष्टीनं पाहायला हवं. एकूणच, मध्य प्रदेशातल्या संपन्न आणि वैविध्यपूर्ण हस्तकला परंपरेला भारतीय वस्त्रोद्योगाच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या हस्तकला वारशाचं एक अत्यंत देखणं प्रतीक म्हणजे ‘माहेश्वरी साडी’. .नर्मदा नदीच्या संथ प्रवाहाच्या सोबतीनं भरभराटीला आलेली माहेश्वर ही एक ऐतिहासिक नगरी आहे. प्राचीन काळी महिष्मती नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या नगरीचा रामायण व महाभारतासारख्या महाकाव्यांतही गौरवपूर्ण उल्लेख आहे. प्रख्यात अवंती साम्राज्याची ती राजधानी होती. पुराणातल्या एका कथेनुसार, चंद्रवंशीय राजा कार्तवीर्य अर्जुन किंवा सहस्रार्जुन यानं इथंच रावणाचा पराभव केला होता. हीच नगरी आठव्या शतकात आदि शंकराचार्य आणि विद्वान मंडन मिश्र यांच्यातल्या अद्वैत वेदांत आणि कर्ममीमांसा यांविषयीच्या ऐतिहासिक चर्चेची साक्षीदारही राहिली होती. आधुनिक इतिहासात पराक्रमी मराठा राज्यकर्ते मल्हारराव होळकर यांनी या नगरीचा लौकिक वाढवला आणि तिच्या कलागुणांना उठाव दिला.नर्मदेच्या काठावरच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानामुळे माहेश्वर हे फार पूर्वीपासूनच व्यापारउदिमाचं महत्त्वाचं केंद्र म्हणून उदयास आलं होतं. यामुळे इथल्या विणकामासह सगळ्याच स्थानिक उद्योगांना कायम चालना मिळत राहिली. सतत वाढत राहिलेल्या इथल्या आर्थिक चलनवलनामुळे माहेश्वरमधल्या विणकाम परंपरेला अत्यंत पोषक वातावरण मिळालं. पाचव्या शतकापासूनच माहेश्वरमध्ये उत्कृष्ट विणकामशैलीचा उदय झाला. पण माहेश्वरी साडीला मोठं अवकाश आणि भक्कम जमीन मिळाली ती अठराव्या शतकात. होळकर घराण्याच्या दूरदर्शी राज्यकर्त्या राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांच्या राजाश्रयाखाली या कलेला सुवर्णकाळ लाभला. सुरत आणि मांडू इथल्या कुशल कारागिरांना निमंत्रित करून त्यांनी या वैशिष्ट्यपूर्ण विणकामाचा पाया घातला. त्यामुळे माहेश्वरी साडीला दरबारी रुबाब व प्रतिष्ठा मिळाली आणि राजघराणी अस्ताला गेल्यानंतरही कारागिरांची कलादृष्टी आणि वारसा निष्ठेनं सांभाळणाऱ्या या हस्तकलेची झळाळी आजपर्यंत टिकून राहिलेली आहे.रेशीम (ताणा) आणि सुती धागे (बाणा) यांच्या सुरेख मिश्रणातून निर्माण होणारा हलका आणि अत्यंत तलम पोत, माहेश्वर किल्ल्याच्या दगडी कोरीव कामातून आणि गावातल्या अनेक मंदिरांच्या स्थापत्यावरून प्रेरित झालेलं नक्षीकाम आणि दोन्ही बाजूंनी नेसता येण्याची सोय असणारा वैशिष्ट्यपूर्ण ‘आरपार’ काठ (रिव्हर्सिबल बॉर्डर) ही माहेश्वरी साडीची सौंदर्यस्थळं आहेत. वजनाला हलक्या आणि सुरेख रंगसंगती असणाऱ्या माहेश्वरी साड्यांना प्रारंभी प्रतिष्ठा मिळाली ती राजघराण्यातल्या स्त्रियांमुळे. खास त्यांच्यासाठी या साड्या विणल्या जात असत..Premium|AlphaFold Protein Structure Prediction : अल्फाफोल्डची जग बदलणारी कहाणी.पाचव्या शतकात माहेश्वरी साड्या विणणारे कारागीर अगदी प्राथमिक साधनांचा आणि तंत्रांचा वापर करत असे. त्यावेळचं हातमागही साधं होतं. पण या पायाभूत कौशल्यांचा आणि प्रक्रियांचा हळूहळू विकास होत गेला आणि अनेक शतकांच्या कालावधीत त्यांत अधिक सुबकपणा येत गेला. बाराव्या शतकाच्या सुमारास या कारागिरांनी डिझाईन्समध्ये अनेक प्रयोग केले. स्थानिक संस्कृतीशी निगडित प्रतिमा आणि माहेश्वरमधल्या मंदिरांमध्ये, किल्ल्यांमध्ये आणि राजवाड्यांमध्ये असलेलं नाजूक नक्षीकाम यांतून त्यांना प्रेरणा मिळाल्या. या प्रयोगशीलतेमुळे इतर प्रांतांपेक्षा वेगळ्या, अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आणि मोहक वस्त्रनिर्मितीला सुरुवात झाली आणि राजेशाही रुबाबाशी या हस्तकलेचं नातं कायमस्वरूपी जोडलं गेलं. अत्यंत तलम धाग्यांचा वापर आणि सुती व रेशमी धाग्यांचा मेळही याच शतकात या कलानिर्मितीच्या प्रक्रियेत रुजला. यामुळे माहेश्वरी साड्यांचा पोत, चकाकी आणि टिकाऊपणा यांत वाढ झाली. सुती आणि रेशमी धाग्यांचा अचूक मिलाफ करून जे नावीन्य कारागिरांनी या हस्तकलेत आणलं, त्यामुळे तिचं देखणंपण तर वाढलंच, पण स्थानिक आणि बाहेरच्या बाजारपेठेतही तिचा रुबाब आणि मूल्य वाढलं.अठराव्या शतकामध्ये होळकर घराण्यातल्या अहिल्याबाई माहेश्वरच्या गादीवर बसल्या. द्रष्ट्या आणि प्रागतिक विचारांच्या अहिल्याबाईंनी माहेश्वरी साड्यांच्या पुनरुज्जीवनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. या हस्तकलेला केवळ आर्थिक पाठबळ देऊन त्या थांबल्या नाहीत, तर आवश्यक साधनांचा सातत्यपूर्ण पुरवठा कारागिरांना मिळत राहील, याकडेही त्यांनी जातीनं लक्ष पुरवलं आणि त्यांना त्यांच्या कलेच्या प्रदर्शनासाठी व्यासपीठही उपलब्ध करून दिलं. खास विणकाम केंद्रं उभारून अहिल्याबाईंनी आधुनिक साधनसामग्री मागवली. वेगवेगळ्या प्रांतातले कुशल कारागीर आणून त्यांना सगळ्या प्रकारचं पाठबळ दिल्यामुळे स्थानिक वस्त्रोद्योगाला भक्कम चालना मिळाली. यामुळे उत्पादनक्षमता तर वाढलीच, पण पारंपरिक तंत्रांचं जतनही होत राहिलं. उत्कृष्ट कलानिर्मिती होत राहावी, यासाठीच्या पोषक वातावरणाला अहिल्याबाईंनी दिलेली बळकटी ही माहेश्वरी साड्यांच्या निर्मितीमागची मोठी ताकद आहे.माहेश्वरी साड्यांमध्ये होणारा जरीचा आणि सोन्या-चांदीच्या अतिनाजूक धाग्यांचा वापर यामुळे या साड्यांचं नातं प्रारंभापासूनच राण्या-महाराण्यांशी आणि एकूणच सधन व संपन्न वर्गाशी जोडलं गेलं आहे. अर्थात या वस्त्रकलेचं सौंदर्य कालातीत असल्यामुळे आता आधुनिक काळात ग्राहकवर्गाला मोठ्या प्रमाणात तिनं आपलंसं केलं आहे. जागतिक प्रदर्शनं आणि फॅशन शोजमध्ये माहेश्वरी साड्यांना स्थान मिळाल्यामुळे या हस्तकलेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दाद मिळत गेली आणि माहेश्वरच्या कारागिरांचं कौशल्य आणि वस्त्रपरंपरेचा प्राचीन वारसा जगभर अधोरेखित झाला..माहेश्वरी साड्यांचा कच्चा माल म्हणजे मुख्यतः सूत आणि रेशीम. सुती धागे मध्य प्रदेशातलेच असतात. त्यामुळे स्थानिक शेतीला पाठबळ मिळालं आहे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली आहे. रेशीम मात्र देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतून घेतलं जातं. या धाग्यांचा दर्जा अतिशय महत्त्वाचा असतो; कारण त्यावर साड्यांचा पोत, टिकाऊपणा आणि एकूणच उत्पादनाचा प्रभाव अवलंबून असतो.अलीकडच्या काळात पर्यावरणीय भान जागं ठेवून, सेंद्रिय आणि शाश्वत पद्धतीनं तयार केलेला माल वापरण्यावर माहेश्वरच्या कारागिरांचा भर आहे. पर्यावरणावर आघात होऊ न देता वस्त्रनिर्मिती करत असल्यामुळे सध्या ज्या सस्टेनेबल फॅशनकडे ग्राहकांचा कल वाढतो आहे, त्या क्षेत्रात माहेश्वरी साड्यांचा प्रवेश झाला आहे.सेंद्रिय शेतीत पिकवलेला उत्तम दर्जाचा कापूस आणि त्याचे तलम धागे कारागीर आता अधिकाधिक प्रमाणात वापरत आहेत. यामुळे पर्यावरणपूरक आणि त्वचेला आराम वाटेल असा स्पर्श देणारी वस्त्रनिर्मिती होऊ लागली आहे. सुखद व मऊ स्पर्श असलेला, हवा खेळती ठेवणारा आणि अनेक वर्षं टिकणारा पोत मिळवण्याकरता उच्च दर्जाचं सूत वापरलं जातं. रेशीम सहसा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि आसाम या राज्यांतून मिळवलं जातं. माहेश्वरी साडीत ३५ टक्के रेशीम आणि ६५ टक्के सुती धागा वापरला जातो. रेशमामुळे वस्त्राला झळाळी येते आणि तलमपणा वाढतो. वजनाला हलक्या असल्यामुळे खास समारंभांखेरीज एरवीही माहेश्वरी साड्या वापरल्या जातात. साडीचा दर्जा उत्तम राहावा, यासाठी कारागीर उत्तम धाग्यांची निवड करतात. त्यांना धाग्यांविषयी उत्तम ज्ञान असतं. हातमागावर विणकाम करताना कुठले धागे कसे काम करतील, याची त्यांना जाण असते. त्यामुळे सौंदर्य आणि टिकाऊपणा यांची सांगड घालत ते वस्त्र विणतात. सुती आणि रेशमी या पारंपरिक धाग्यांचा वापर आणि आधुनिक शाश्वत निर्मितीप्रक्रिया एकत्र आल्यामुळे माहेश्वरी साड्यांची अस्सलता टिकून राहायला मदत होते आहे आणि नव्या अभिरुचीचा आदरही राखला जातो आहे. आज या साड्या माहेश्वर आणि मध्य प्रदेशाच्या सांस्कृतिक वारशाचं प्रतीक तर आहेतच, पण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लक्षणीय मूल्य राखून आहेत.माहेश्वरी साड्यांचं अस्तित्व गेली पंधरा-सोळा शतकं टिकून आहे ते कुशल विणकरांमुळे. त्यांनी ही हस्तकला अनेक पिढ्यांपासून जपून ठेवली आहे. त्यांच्यासाठी ही कला म्हणजे केवळ उपजीविकेचं साधन नाही, तर ती त्यांची जीवनपद्धती आहे. माहेश्वरच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक विणीमध्ये या हस्तकलेची वीण अगदी सहज सामावून गेली आहे. या अपूर्व हस्तकलेचे निष्ठावंत राखणदार असलेले कारागीर हे कसब आणि ज्ञान पुढच्या पिढ्यांकडे सोपवत आले आहेत. विशेष म्हणजे, माहेश्वरमधला कारागिरांचा समुदाय परस्परांशी घट्ट बांधलेला आहे. कलानिर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येकाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. विणकाम करणारे, सुताला रंग देणारे, डिझाईन्स तयार करणारे आणि निर्मिती प्रक्रियेत इतर कामं करणारे कारागीर पूर्ण समन्वयानं काम करतात..विणकर मुख्यतः साड्यांचं प्रत्यक्ष विणकाम करतात. ते विणकामात आकृतिबंध उतरवतात. धाग्यांना रंग देणारे कलाकार वस्त्रावरचे रंग एकसारखे राहतील आणि उठावदार दिसतील, याची काळजी घेतात. माहेश्वरचा सांस्कृतिक आणि स्थापत्यविषयक प्रभाव उमटेल, अशी नाजूक डिझाईन्स तयार करणारे कलाकार या कलानिर्मितीतला महत्त्वाचा घटक आहे. माग तयार करणं, मागावर हवं तसं सूत कातणं, निर्मितीच्या प्रत्येक टप्प्यावर दर्जा उत्तम राहावा यासाठी तपासणी करणं आणि अंतिम टप्प्यावर पुन्हा एकदा उत्पादनाचा दर्जा योग्य असल्याची खात्री करणं ही कामं इतर कारागीर करतात. थोडक्यात माहेश्वरी साड्यांची निर्मिती हे सामूहिक काम आहे. प्रत्येक टप्पा आधीच्या टप्प्यावर अवलंबून असतो. रेशीम आणि सूत यांचं मिश्रण असणारी एक माहेश्वरी साडी विणायला अंदाजे तीन ते सात दिवस लागतात. डिझाईन जास्त नाजूक, गुंतागुंतीचं असेल तर हा कालावधी वाढत जातो. ही हस्तकला कित्येक शतकं टिकून राहण्यामागे या कारागीर समुदायामध्ये रुजलेली परस्परावलंबन आणि सहयोगाची गाढ जाणीव आहे, असं लक्षात येतं.आधुनिक काळातल्या नव्या फॅशनचा विचार करून कारागीर आता माहेश्वरी साड्यांमध्ये नवी डिझाईन्स आणि रंगसंगती आणताहेत. साड्यांखेरीज ड्रेस मटेरियल, ओढण्या, स्टोल अशी उत्पादनंही आता तयार केली जात आहेत. यामुळे अधिक मोठ्या, विशेषतः तरुण वर्गाला ही हस्तकला आकर्षित करते आहे. नव्या डिझाईन्समध्ये कलाकार ॲबस्ट्रॅक्ट प्रतिमा आणि काही वेगळे आकृतिबंध समाविष्ट करत आहेत. पारंपरिक तंत्र आणि अभिनव संकल्पना यांचा हा मिलाफ माहेश्वर हातमाग परंपरेलाच एक नवा दृष्टिकोन देतो आहे. शिवाय पारंपरिक रंगछटांना नव्या रंगांची जोड देऊन वेगवेगळ्या आवडीनिवडी पूर्ण करण्याचा प्रयत्नही केला जातो आहे. साडीचं सौंदर्य अधिक खुलावं, याकरता रंगांची निवड फार काळजीपूर्वक केली जाते. आजच्या फॅशनच्या युगात माहेश्वरी साड्या प्रस्तुत ठरताहेत त्या नव्या व जुन्याचा हा मेळ घातला जात असल्यामुळे. ऐतिहासिक महत्त्व कायम राखताना ही हस्तकला आधुनिक प्रवाहांशीही नातं जोडेल, याची काळजी हा मेळ घालताना घेतली जाते.पर्यावरणावरचा आघात कमी करणाऱ्या उत्पादनतंत्रांचा वापर, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवरचा भर, शक्य तितका नैसर्गिक रंगांचा वापर, स्थानिक सामग्रीचा अधिकाधिक वापर केल्यामुळे वाहतुकीमुळे होणाऱ्या उत्सर्जनात आणि पर्यायानं कर्ब पाऊलठशात कपात, कमीत कमी कचरा तयार होण्याच्या दृष्टीनं साधनांचा सुयोग्य वापर, उरलेल्या कचऱ्याचा पुनर्वापर, विणकाम आणि रंग देण्याच्या प्रक्रियांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर अशा अनेक मार्गांनी माहेश्वरी साड्यांची निर्मिती पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळेही माहेश्वरी साड्यांचं स्थान वस्त्रांच्या जागतिक बाजारपेठेत टिकून आहे..गेल्या काही दशकांपासून जागतिकीकरण आणि स्पर्धेमुळे या हस्तकलेपुढे जशी आव्हानं निर्माण झाली आहेत, तशाच अनेक नव्या संधीही आहेत. याच प्रकारची यांत्रिक मागावर तयार केली जाणारी उत्पादनं इतर उत्पादकांकडून कमी किमतीत उपलब्ध होत असल्यामुळे विक्रीवर थोडा प्रतिकूल परिणाम होतो हे खरं असलं, तरी या हस्तकलेसाठी अनेक नव्या बाजारपेठाही उपलब्ध होताहेत. मुख्यतः माहेश्वरी साड्यांचा इतिहास आणि सुंदर कारागिरी यामुळे ग्राहकांचा या हस्तकलेकडचा ओढा कायम आहे. त्यामुळे देशातल्या आणि जागतिक बाजारपेठेत या हस्तकलेचं स्थान कायम आहे. मात्र, बहुतेक सगळ्याच हस्तकलांना भेडसावणारा एक प्रश्न माहेश्वरी साड्यांपुढेही उभा आहे. कारागिरांच्या तरुण पिढीला शहरातले रोजगाराचे इतर पर्याय आता खुणावताहेत. माहेश्वरसारख्या लहान गावात राहून पिढीजात व्यवसाय करण्यापेक्षा बाहेरच्या मोठ्या जगात जाऊन नव्या संधी शोधण्याची आकांक्षा या तरुणांच्या मनात निर्माण होते आहे. सांस्कृतिक वाटचालीच्या प्रत्येक टप्प्यावर ही स्थिती अनेकदा निर्माण होते. अशा वेळी हस्तकलेचं सौंदर्य आणि वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा टिकवायची की आधुनिक जगातल्या सपाटीकरणाला शरण जायचं, हे त्या त्या वेळचा समाज ठरवतो. आता हा निर्णय घेण्याची वेळ आपली आहे.लेखिका पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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