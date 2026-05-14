Premium|Thyroid health guide : थायरॉइडला घाबरू नका, शिस्तबद्ध जीवनशैलीने करा यशस्वी मात; वाचा तज्ज्ञांचा मोलाचा सल्ला

डॉ. सुबोध देशमुखथायरॉइड हा आजार घाबरण्यासारखा नसून, तो योग्य व्यवस्थापनाने नियंत्रणात ठेवण्यासारखा आहे. स्वतःच्या आजाराबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास उपचार अधिक प्रभावीपणे लागू पडतात. हा आजार आपल्याला शिस्तबद्ध जीवन जगण्याची संधी देतो, असे मानले पाहिजे. सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि संयम यामुळे सामान्य माणसासारखे सक्रिय आयुष्य जगता येऊ शकते. कुटुंबाचे सहकार्य आणि योग्य मार्गदर्शनामुळे रुग्ण लवकर सावरू शकतो. लक्षात ठेवा, आनंदी मन हे कोणत्याही शारीरिक व्याधीवर मात करण्यासाठीचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे.आजच्या काळात थायरॉइडची समस्या अतिशय सामान्य झाली असून, विशेषतः स्त्रियांमध्ये याचे प्रमाण मोठे आहे. आपल्या गळ्याच्या भागात फुलपाखराच्या आकाराची एक लहान ग्रंथी असते, जिला थायरॉइड म्हणतात. ही ग्रंथी शरीरातील चयापचय क्रिया आणि ऊर्जा नियंत्रित करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करते. जेव्हा या ग्रंथीचे कार्य बिघडते, तेव्हा शरीराच्या सर्व अवयवांवर त्याचे विपरीत परिणाम दिसू लागतात. योग्य आहार आणि शिस्तबद्ध जीवनशैलीच्या माध्यमातून या आजारावर नियंत्रण मिळवणे सहज शक्य आहे..थायरॉइड नेमके असते काय?थायरॉइड ही आपल्या गळ्याच्या पुढच्या बाजूला असलेली एक महत्त्वाची अंतःस्रावी ग्रंथी आहे. ही ग्रंथी शरीराच्या वाढीसाठी आणि ऊर्जेसाठी आवश्यक असलेली संप्रेरके तयार करण्याचे काम करते. जेव्हा ही ग्रंथी जास्त प्रमाणात संप्रेरके तयार करते, तेव्हा त्याला ‘हायपरथायरॉइडिझम’ असे म्हणतात. जर या ग्रंथीने कमी प्रमाणात संप्रेरके तयार केली, तर त्या स्थितीला ‘हायपोथायरॉइडिझम’ असे म्हटले जाते. शरीराचे तापमान आणि हृदयाचे ठोके नियंत्रित ठेवण्यासाठी या ग्रंथीची भूमिका महत्त्वाची असते. या ग्रंथीच्या कार्यात बिघाड झाला, की शरीरातील अंतर्गत संतुलन पूर्णपणे विस्कळीत होते.वजनामध्ये अचानक होणारा बदलवजनातील बदल हे थायरॉइडच्या आजाराचे सर्वात प्राथमिक आणि महत्त्वाचे लक्षण मानले जाते. हायपोथायरॉइडिझममध्ये रुग्णाचे वजन कोणत्याही कारणाशिवाय झपाट्याने वाढू लागते आणि शरीर सुजल्यासारखे वाटते. याउलट हायपरथायरॉइडिझममध्ये भूक लागूनसुद्धा रुग्णाचे वजन वेगाने कमी होऊ लागते. आहारावर नियंत्रण असूनही वजन वाढत असेल, तर थायरॉइडची तपासणी करणे गरजेचे असते. शरीराची चयापचय क्रिया मंदावल्यामुळे चरबी साठण्याचे प्रमाण वाढते आणि लठ्ठपणा येतो. वजनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी थायरॉइडची औषधे आणि योग्य आहार यांची सांगड घालावी लागते..सतत थकवा जाणवणे आणि उत्साह नसणेथायरॉइडचा त्रास असलेल्या व्यक्तींना दिवसभर प्रचंड थकवा जाणवतो आणि काहीही काम करण्याची इच्छा होत नाही. पुरेशी झोप घेऊनही सकाळी उठल्यावर फ्रेश वाटत नाही आणि शरीरात ऊर्जेचा अभाव जाणवतो. साध्या कामातसुद्धा लवकर दम लागणे आणि स्नायूंमध्ये अशक्तपणा येणे, ही याची लक्षणे आहेत. मेंदूला पुरेसा संकेत न मिळाल्याने आळस वाढतो आणि झोप जास्त लागते. हायपरथायरॉइडिझममध्ये मात्र अस्वस्थता वाढल्यामुळे नीट झोप लागत नाही आणि माणूस लवकर थकून जातो. शरीराची बॅटरी नीट चार्ज न झाल्यामुळे हा थकवा कायमस्वरूपी जाणवत राहतो.मानसिक आरोग्य आणि स्वभावात बदलथायरॉइडच्या आजारामुळे माणसाच्या मानसिक स्थितीवर आणि स्वभावावर खूप मोठा परिणाम होतो. रुग्णाला विनाकारण चिंता वाटणे किंवा सतत नैराश्य येणे असे प्रकार वारंवार घडतात. चिडचिडेपणा वाढतो आणि लहान गोष्टींवरून मन अस्वस्थ होण्याची शक्यता असते. एकाग्रता कमी झाल्यामुळे कामात चुका होतात आणि स्मरणशक्तीसुद्धा कमकुवत होऊ लागते. थायरॉइड संप्रेरकांचे असंतुलन मेंदूतील रसायनांवर परिणाम करते, ज्यामुळे मूड स्विंग्ज होतात. मानसिक शांततेसाठी थायरॉइडच्या उपचारांसोबतच ध्यानधारणा करणेही खूप फायदेशीर ठरते.केस गळणे आणि त्वचेचा कोरडेपणाथायरॉइडचा परिणाम आपल्या बाह्यरूपावरसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. केस कोरडे होणे आणि मोठ्या प्रमाणात केस गळणे, हे थायरॉइडच्या बिघाडाचे एक मुख्य लक्षण आहे. त्वचेतील नैसर्गिक ओलावा कमी झाल्यामुळे त्वचा निस्तेज आणि खडबडीत दिसायला लागते. नखे ठिसूळ होतात आणि ती लवकर तुटण्याची शक्यता असते. घाम येण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने त्वचेला खाज येणे किंवा रॅशेस येणे असे प्रकार घडतात. चेहऱ्यावर आणि डोळ्यांभोवती सूज आल्यामुळे चेहरा थकलेला आणि वयापेक्षा मोठा दिसू लागतो..मासिक पाळीमध्ये होणारी अनियमिततास्त्रियांमधील थायरॉइडचा त्रास त्यांच्या प्रजननसंस्थेवर आणि मासिक पाळीवर थेट परिणाम करतो. मासिक पाळी उशिरा येणे किंवा रक्तस्राव जास्त प्रमाणात होणे अशा तक्रारी वाढतात. काही वेळा पाळी लवकर येते किंवा दोन पाळीमधील अंतर कमी होते. थायरॉइडच्या बिघाडामुळे वंध्यत्वाचा धोका वाढतो आणि गर्भधारणेत अडचणी निर्माण होतात. गरोदरपणात थायरॉइड असणे हे आई आणि बाळ दोघांसाठीसुद्धा धोकादायक ठरू शकते. स्त्रियांनी आपल्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे आणि अशा बदलांकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये.हृदयाचे ठोके आणि रक्ताभिसरणथायरॉइड ग्रंथी हृदयाच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. हायपरथायरॉइडिझममध्ये हृदयाचे ठोके खूप वेगाने वाढतात आणि धडधडल्यासारखे वाटते. याउलट हायपोथायरॉइडिझममध्ये हृदयाचे ठोके मंदावतात आणि रक्तदाबसुद्धा कमी होऊ शकतो. यामुळे रक्ताभिसरण प्रक्रियेत अडथळे येतात आणि हात, पाय थंड पडू लागतात. कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढण्यामागेही थायरॉइडचा बिघाड हे एक महत्त्वाचे कारण असू शकते. हृदयाचे आरोग्य जपण्यासाठी थायरॉइडची वेळेवर तपासणी आणि उपचार करणे अनिवार्य आहे.अन्नातील आयोडीनचे प्रमाण आणि कारणेआयोडीनची कमतरता हे थायरॉइडचा आजार होण्यामागचे सर्वात मोठे आणि मुख्य कारण आहे. आपल्या शरीराला थायरॉइड संप्रेरके तयार करण्यासाठी आयोडीनची अत्यंत गरज असते. जर आहारात आयोडीन कमी असेल, तर ही ग्रंथी सुजते ज्याला आपण गलगंड म्हणतो. आजच्या काळात आयोडीनयुक्त मिठाचा वापर होत असल्यामुळे हे प्रमाण कमी झाले असले, तरी इतर कारणे वाढली आहेत. ऑटोइम्यून आजारामुळेसुद्धा आपलीच प्रतिकारशक्ती या ग्रंथीवर हल्ला करते आणि कार्य बिघडवते. आनुवंशिकता हेसुद्धा थायरॉइड होण्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते.तणावपूर्ण जीवनशैली आणि थायरॉइडअतिप्रमाणात मानसिक ताण घेणे, हे थायरॉइड बिघडण्याचे एक छुपे पण गंभीर कारण आहे. जेव्हा आपण तणावात असतो तेव्हा शरीर कॉर्टिसोल नावाचे संप्रेरक तयार करते, जे थायरॉइडच्या कार्यात अडथळा आणते. सततच्या धावपळीमुळे आणि अपुऱ्या झोपेमुळे शरीरातील हार्मोन्सचे संतुलन पूर्णपणे विस्कळीत होते. आधुनिक जीवनशैलीत विश्रांतीचा अभाव असल्यामुळे हा आजार शहरांमध्ये अधिक वेगाने पसरत आहे. मनावरचा ताण कमी केल्याशिवाय थायरॉइडच्या औषधांचा प्रभाव पूर्णपणे पडत नाही. तणाव व्यवस्थापन हा थायरॉइड उपचारातील एक महत्त्वाचा आणि अविभाज्य भाग आहे..आहारात कोणत्या गोष्टी टाळाव्यातथायरॉइडचा त्रास असलेल्या रुग्णांनी त्यांच्या आहाराबाबत सावधगिरी बाळगणे खूप गरजेचे आहे. कोबी आणि फ्लॉवर यांसारख्या भाज्यांचे सेवन मर्यादित ठेवावे, कारण ते आयोडीन शोषण्यात अडथळा आणतात. सोयाबीन आणि सोयापासून केलेले पदार्थसुद्धा थायरॉइडच्या रुग्णांसाठी हानिकारक ठरू शकतात. पाकीटबंद पदार्थ आणि प्रक्रिया केलेले अन्न खाणे पूर्णपणे टाळले पाहिजे. जास्त साखरेचे आणि मैद्याचे पदार्थ शरीरातील जळजळ वाढवतात आणि वजनही जास्त वाढते. कॉफी आणि चहाचा अतिवापरही थायरॉइड संप्रेरकांच्या संतुलनावर वाईट परिणाम करतो.फायबरयुक्त आणि नैसर्गिक आहारपचनशक्ती सुधारण्यासाठी आहारामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर म्हणजेच तंतुमय पदार्थांचा समावेश करावा. पालेभाज्या आणि ताजी फळे खाल्ल्यामुळे शरीराला आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मिळतात. कडधान्ये आणि बाजरी यांसारख्या पौष्टिक धान्यांचा वापर आहारात वाढवावा. सुकामेवा, विशेषतः बदाम आणि अक्रोड खाल्ल्याने थायरॉइड ग्रंथीचे कार्य सुधारण्यास मदत होते. आहारात पुरेसे पाणी प्यावे, जेणेकरून शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडण्यास मदत होईल. घरचे साधे आणि कमी तेलकट जेवण हे थायरॉइड रुग्णांसाठी अगदी औषधाप्रमाणे काम करते.नियमित व्यायामाचे महत्त्वथायरॉइडच्या रुग्णांसाठी दररोज व्यायाम करणे, हे औषधांइतकेच महत्त्वाचे आणि प्रभावी आहे. व्यायामामुळे शरीराची चयापचय क्रिया वेगवान होते आणि वाढलेले वजन कमी होण्यास मदत होते. चालणे किंवा धावणे यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि स्नायूंमधील जडपणा कमी होतो. व्यायामामुळे शरीरात आनंदी संप्रेरके तयार होतात, ज्यामुळे मानसिक ताण हलका होतो. योगासनांमध्ये विशेषतः सर्वांगासन आणि उष्ट्रासन केल्यामुळे गळ्यातील ग्रंथीला व्यायाम मिळतो. नियमित व्यायामामुळे औषधांचा परिणामसुद्धा अधिक चांगल्या प्रकारे शरीरावर दिसून येतो.औषधे घेताना घ्यावयाची खबरदारीथायरॉइडची औषधे घेताना वेळेचे पालन करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि अनिवार्य असते. डॉक्टर नेहमी सकाळी रिकाम्या पोटी ही औषधे घेण्याचा सल्ला देतात, जेणेकरून त्याचे शोषण नीट होईल. औषध घेतल्यावर किमान एक तास चहा किंवा नाश्ता करणे टाळले पाहिजे. औषधाचा डोस स्वतःच्या मनाने कधीही कमी किंवा जास्त करू नये, अन्यथा शरीरावर गंभीर परिणाम होतात. नियमित अंतराने रक्ताची तपासणी करून डोस ॲडजस्ट करणे गरजेचे असते. औषधे सुरू असताना इतर कोणत्याही गोळ्या घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला नक्कीच घ्यावा..दिनचर्येमध्ये बदल आवश्यकथायरॉइडवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रात्रीची शांत झोप घेणे ही सर्वात मोठी गरज आहे. रात्री किमान सात ते आठ तास झोपल्याने शरीरातील हार्मोन्सचे कार्य व्यवस्थित चालते. सकाळी लवकर उठून कोवळ्या सूर्यप्रकाशात बसल्यामुळे शरीराचे नैसर्गिक घड्याळ सुधारते. मोबाईल किंवा स्क्रीनचा वापर कमी केल्यास डोळ्यांवरील आणि मनावरचा ताण कमी होतो. जेवणाच्या वेळा निश्चित पाळाव्यात, जेणेकरून पचनसंस्थेवर विनाकारण ताण येणार नाही. शिस्तबद्ध दिनचर्या ही थायरॉइडच्या रुग्णांना लवकर बरे होण्यासाठी खूप मोठी मदत करते.सेलेनियम आणि झिंकचे महत्त्वथायरॉइड ग्रंथीला नीट काम करण्यासाठी आयोडीनसोबतच सेलेनियम आणि झिंकचीसुद्धा गरज असते. अंडी आणि मासे यांसारख्या पदार्थांमध्ये सेलेनियमचे प्रमाण चांगले असते. भोपळ्याच्या बिया आणि कडधान्ये यांतून झिंक मोठ्या प्रमाणात मिळते, जे ग्रंथीचे संरक्षण करते. नैसर्गिक स्रोतातून हे घटक मिळवणे हे सप्लिमेंट्स घेण्यापेक्षा कधीही उत्तम असते. रक्तातील पोषक घटकांची कमतरता भरून काढल्यास थायरॉइडच्या अनेक समस्या आपोआप दूर होतात. सकस आणि संतुलित आहार हाच आरोग्याचा खरा पाया आहे, हे विसरून चालणार नाही.सकारात्मक विचार आणि दीर्घायुष्यथायरॉइड हा आजार घाबरण्यासारखा नसून, तो योग्य व्यवस्थापनाने नियंत्रणात ठेवण्यासारखा आहे. स्वतःच्या आजाराबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास उपचार अधिक प्रभावीपणे लागू पडतात. हा आजार आपल्याला शिस्तबद्ध जीवन जगण्याची संधी देतो, असे मानले पाहिजे. सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि संयम यामुळे आपण सामान्य माणसासारखे सक्रिय आयुष्य जगू शकतो. कुटुंबाचे सहकार्य आणि योग्य मार्गदर्शनामुळे रुग्ण लवकर सावरू शकतो. लक्षात ठेवा, आनंदी मन हे कोणत्याही शारीरिक व्याधीवर मात करण्यासाठीचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे..हायपोथायरॉइड आणि हायपरथायरॉइड यांमधील फरकहायपोथायरॉइड (कमी कार्यक्षमता)व्याख्या - थायरॉइड ग्रंथी गरजेपेक्षा कमी संप्रेरके तयार करते.वजन - कोणत्याही कारणाशिवाय वजन झपाट्याने वाढते.हृदय - हृदयाचे ठोके नेहमीपेक्षा मंदावतात.ऊर्जा - शरीराला सतत थकवा आळस आणि मरगळ जाणवते.तापमान - थंडी सहन होत नाही आणि हात-पाय थंड पडतात.पचन - बद्धकोष्ठता आणि पोट फुगण्याचे त्रास होतात.मानसिक - नैराश्य, विसरभोळेपणा आणि कामात उत्साह नसतो.हायपरथायरॉइड (अतिकार्यक्षमता)व्याख्या - थायरॉइड ग्रंथी गरजेपेक्षा जास्त संप्रेरके तयार करते.वजन - भूक चांगली लागूनसुद्धा वजन वेगाने कमी होते.हृदय - हृदयाचे ठोके खूप वेगाने वाढतात आणि धडधडते.ऊर्जा - अस्वस्थता जाणवते आणि नीट झोप लागत नाही.तापमान - उष्णता अजिबात सहन होत नाही आणि खूप घाम येतो.पचन - वारंवार शौचास जावे लागते किंवा जुलाब होतात.मानसिक - प्रचंड चिंता, भीती वाटते आणि चिडचिडेपणा वाढतो.डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.