Premium|Thyroid health guide : थायरॉइडला घाबरू नका, शिस्तबद्ध जीवनशैलीने करा यशस्वी मात; वाचा तज्ज्ञांचा मोलाचा सल्ला

Thyroid Management and Treatment : थायरॉइडची समस्या सध्या स्त्रियांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत असून, योग्य आहार, शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि सकारात्मक मानसिकतेच्या जोरावर यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे. चयापचय क्रिया बिघडवणाऱ्या या आजाराला घाबरून न जाता संयमाने सामोरे जाणे आवश्यक आहे.
डॉ. सुबोध देशमुख

थायरॉइड हा आजार घाबरण्यासारखा नसून, तो योग्य व्यवस्थापनाने नियंत्रणात ठेवण्यासारखा आहे. स्वतःच्या आजाराबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास उपचार अधिक प्रभावीपणे लागू पडतात. हा आजार आपल्याला शिस्तबद्ध जीवन जगण्याची संधी देतो, असे मानले पाहिजे. सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि संयम यामुळे सामान्य माणसासारखे सक्रिय आयुष्य जगता येऊ शकते. कुटुंबाचे सहकार्य आणि योग्य मार्गदर्शनामुळे रुग्ण लवकर सावरू शकतो. लक्षात ठेवा, आनंदी मन हे कोणत्याही शारीरिक व्याधीवर मात करण्यासाठीचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे.

आजच्या काळात थायरॉइडची समस्या अतिशय सामान्य झाली असून, विशेषतः स्त्रियांमध्ये याचे प्रमाण मोठे आहे. आपल्या गळ्याच्या भागात फुलपाखराच्या आकाराची एक लहान ग्रंथी असते, जिला थायरॉइड म्हणतात. ही ग्रंथी शरीरातील चयापचय क्रिया आणि ऊर्जा नियंत्रित करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करते. जेव्हा या ग्रंथीचे कार्य बिघडते, तेव्हा शरीराच्या सर्व अवयवांवर त्याचे विपरीत परिणाम दिसू लागतात. योग्य आहार आणि शिस्तबद्ध जीवनशैलीच्या माध्यमातून या आजारावर नियंत्रण मिळवणे सहज शक्य आहे.

