Premium|Manali Bike Trip : अविस्मरणीय, विलोभनीय, थरारक...!

आर्या तागडेभटकंती करणे हे माझे वेड आहे. कधी उंच डोंगरावर, तर कधी निळ्याशार समुद्रकिनाऱ्यावर तासन्तास भटकंती करणे माझ्यासाठी ऊर्जादायी असते. त्यातही माझी बाइक असेल तर विचारायलाच नको! नवनवीन ठिकाणे शोधणे किंवा आधी पाहिलेल्याच ठिकाणी जाऊन ती जागा पुन्हा नव्याने अनुभवणे हा माझा अत्यंत जिव्हाळ्याचा छंद. अशाच एका प्रवासातला माझा अविस्मरणीय, विलोभनीय, थरारक व कायम लक्षात राहणारा अनुभव...म नालीला भेट देण्याची ही माझी दुसरी वेळ होती. मी जेव्हा पहिल्यांदा मनालीला गेले, तेव्हाच माझ्या मनात विचार आला होता, की येथील रस्ते मला तोंडपाठ झाले आणि मी स्वतः येथे बाइक चालवत फिरू शकले, तर किती भारी वाटेल! आणि आता माझ्या या दुसऱ्या ट्रिपमध्ये तो विचार प्रत्यक्षात उतरवण्याची सुवर्णसंधी चालून आली होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .कोणत्याही नवीन ठिकाणी गेल्यावर तेथील टिपिकल आणि ऑफबीट अशा दोन्ही प्रकारच्या पर्यटनस्थळांचा आनंद घ्यायला मला नेहमीच आवडते. त्या सहलीत माझ्याबरोबर काही परिचित लोक होते. पहिल्या दिवशी मनालीत फिरून झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी आम्ही अटल टनेलच्या पलीकडचे विश्व बघायला जायचे ठरवले. त्यासाठीही बरेच दिव्य पार करावे लागले, कारण वातावरण. नुकतीच बर्फवृष्टी होऊन गेली होती. त्यामुळे टनेलपर्यंत जाण्यासाठीचा घाटरस्ता व्यवस्थित करण्याचे काम सुरू होते. आम्ही सकाळी सात वाजताच घाटरस्त्याच्या अलीकडे पोहोचलो. मनात प्रचंड उत्सुकता होती. दर पंधरा मिनिटांनी नवीन माहिती समजत होती. कोणी सांगत होते आज बंदच ठेवणार आहेत, कोणी सांगत होते दुपारी घाटरस्ता सुरू करणार आहेत. त्या ठिकाणी लष्कराचा तपासणी नाका होता. मी मनाचा हिय्या करून तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटले. त्यांच्याशी गप्पा मारल्या. माझी उत्सुकता पाहून ते म्हणाले, ‘‘बेटी चिंता मत करो, एक घंटे में रास्ता खुल जाएगा ।’’ माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. कारण बोगद्याच्या अलीकडचे आणि पलीकडचे विश्व यांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. मी मनालीच्या पहिल्या सफरीत हा टनेल ओलांडून गेले नव्हते, त्यामुळे मनात प्रचंड उत्सुकता होती.खरोखरच तासाभरात घाटरस्ता सुरू झाला. आमची मोटार घाट रस्त्यावरून जाताना नजर जाईल तिकडे बर्फच होता. ते दृश्य मनात साठविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होते, परंतु मन भरतच नव्हते. काही वेळाने समोर टनेल दिसला. समुद्रसपाटीपासून सुमारे दहा हजार फूट उंचीवर स्थित असलेला आणि सुमारे नऊ किलोमीटर लांबीचा बोगदा पाहताना डोळे विस्फारले. बोगदा पार करताच समोर दिसले बर्फाची पांढरीशुभ्र चादर पांघरलेले उत्तुंग डोंगर! मन भारावून टाकणारे विलोभनीय दृश्य होते ते. त्या जागेचे नाव होते सिस्सू व्हॅली. मनालीजवळचे हे अतिशय सुंदर ऑफबीट डेस्टिनेशन. समोरचे दृश्य पाहून ‘स्वप्नात पाहिलेला डोंगर तो हाच असावा’ असेच वाटले. या प्रवासात आमचे नेहमीचे ड्रायव्हर काका सोबत होते. बर्फात मनसोक्त खेळून झाल्यावर आम्ही परतीचा प्रवास सुरू केला. आजही ते बर्फाच्छादित पांढरेशुभ्र डोंगर डोळ्यांसमोरून जात नाहीत..Prmium|Vision and Mission in Business : व्यवसाय वाढतोय पण दिशा हरवलीय? तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्कमधून ‘व्हिजन’–‘मिशन’ची रामबाण गुरुकिल्ली.सोलांग व्हॅलीतील मजादुसरा दिवस मनालीमध्ये लोकल साइटसीइंग करण्याचा होता. परंतु माझ्यासोबत असलेल्या काहींना थंडीचा त्रास झाला. तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांनी हॉटेलच्या आजूबाजूलाच वेळ घालवण्याचे ठरवले. मनालीसारख्या नयनरम्य ठिकाणी येऊन हॉटेलच्या आवारात बसून राहणे मला अजिबात मान्य नव्हते. तेव्हा मी एक शक्कल लढवली. अनेक दिवसांपासून मनात जे घोळत होते, ते आता कृतीत उतरवण्याची वेळ आली होती. तिथे दुचाकी भाड्याने देणारे एक ओळखीचे दादा होते.यापूर्वी केलेल्या प्रवासात त्यांची भेट घेतली होती. मी त्यांना फोन केला आणि माझ्या उंचीला योग्य अशी मोटारसायकल देण्याची विनंती केली. सुदैवाने त्यांच्याकडे रॉयल एनफिल्ड हंटर उपलब्ध होती. त्यांनी ती मोटारसायकल हॉटेलजवळ आणून दिली आणि खऱ्या अर्थाने माझ्या ॲडव्हेंचरला सुरुवात झाली! आता नक्की जायचे कुठे, हा मोठा प्रश्न होता. कारण येथील रस्ते अद्याप माझ्या पूर्णपणे परिचयाचे नव्हते. परंतु मी आधीच ऑफलाइन मॅप्स डाउनलोड करून ठेवले असल्यामुळे ती चिंता मिटली. अनोळखी शहर असल्यामुळे सुरुवातीला थोडी धाकधूक होती, पण मनाली शहरच असे आहे, की ते क्षणात तुम्हाला आपलेसे करून टाकते..हा सगळा बेत ठरेपर्यंत दुपार उलटून गेली होती आणि हातात वेळही कमी होता. त्यामुळे सिस्सू व्हॅलीला पुन्हा जाण्याऐवजी सोलांग व्हॅलीला जाण्याचे मी ठरवले. मोटारसायकलमध्ये पेट्रोल भरले आणि माझी स्वारी सोलांग व्हॅलीकडे निघाली. हिमालयातील नागमोडी रस्ते, सभोवतालचा मनमोहक नजारा आणि त्यात गाडी चालवताना येणारी भन्नाट मजा! वाटेत सुंदर निसर्ग कॅमेऱ्यात टिपण्याचा मोह मला आवरता आला नाही. निसर्गाचे छान फोटो काढल्यावर स्वतःचाही एक फोटो असावा असे वाटले, परंतु एकटीच असल्यामुळे फोटो कसा काढायचा? तेवढ्यात तिथे धावण्यासाठी आलेल्या एका दादांनी मला मदत केली आणि माझा एक मस्त फोटो काढून दिला. पुढच्या पाऊण तासात मी सोलांग व्हॅलीला पोहोचले. तो निसर्गरम्य नजारा अनुभवत गरमागरम चहाचा आस्वाद घेतला आणि बाइक थेट नग्गर कॅसलकडे वळवली. बियास नदीच्या काठावर वसलेले हे एक अतिशय सुंदर शहर आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूंच्या शहरात मला बराच फरक जाणवला. अगदी नदीपात्राला लागून जाणारा तो रस्ता आणि आजूबाजूला उभे असलेले बर्फाच्छादित डोंगर... हा प्रवासच खूप विलक्षण होता. वाटेत काही ठिकाणी कुत्री मागे लागल्यामुळे मला गाडी थोडी वेगातही पळवावी लागली..परतीच्या प्रवासात कन्टेंट शूट करत असताना काही सोलो ट्रॅव्हलर्सशी भेट झाली. त्यांच्यासोबत गप्पा मारताना आणि अनुभव शेअर करताना एक वेगळाच आनंद मिळाला. या नवीन मित्रांमुळे भटकंतीकडे बघण्याचा एक नवा दृष्टिकोन मला मिळाला. आम्ही आजही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडलेले आहोत. विशेष म्हणजे, त्यातील एकाने इन्स्टाग्राम रील आणि त्याच्या डॉक्युमेंट्रीसाठी माझ्या व्ह्लॉगचे शूटिंगही केले. एका अनोळखी शहरात एकटीने एवढी मोठी बाइक चालवण्याचा हा माझा पहिलाच अनुभव होता. मला बाइक चालवता येत असली, तरी हिमालयात चालविण्याचा सराव नव्हता. तरीही गाडीला आणि स्वतःला सावरत माझा हा थरारक प्रवास संध्याकाळी सुखरूप पूर्ण झाला. तोपर्यंत गाडीतील पेट्रोलही संपत आले होते.स्वतः बाइक चालवत या दोन्ही ठिकाणांना भेट देण्याची ती मजा आणि तो अनुभव शब्दांत न सांगता येण्यासारखाच आहे. यामुळे मला आयुष्यभर लक्षात राहील असा एक सुंदर किस्सा मिळाला. लहानपणी बकेट लिस्टमध्ये ठरवलेली एक मोठी गोष्ट पूर्ण झाली होती, तीही अतिशय अनपेक्षितपणे आणि एकटीने! खऱ्या अर्थाने ही माझी पहिली आणि अविस्मरणीय सोलो राइड ठरली.लेखिका पुणेस्थित व्यावसायिक छायाचित्रकार व ट्रॅव्हलर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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