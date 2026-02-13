Premium|Manas Manoj Joshi: ओरिगामीच्या कलेतून जागतिक इमारतींच्या प्रतिकृती साकारण्याचा मानस जोशींचा प्रवास

मानस मनोज जोशीओरिगामी करून केलेल्या ताजमहालाच्या यशानंतर मला इमारती तयार करण्याची प्रेरणा मिळाली. त्यानंतर लगेचच सिडनीचे ऑपेरा हाऊस केले, मग एकेक करत मलेशियातील ट्वीन टॉवर्स, दुबईतील बुर्ज अल अरब आणि बुर्ज खलिफा, अमेरिकेतील एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अशा जगातील उंच इमारतींच्या प्रतिकृती साकारल्या. ह्या प्रतिकृती करायला प्रत्येकी चार ते पाच हजार त्रिकोण तसेच तीन ते चार महिने एवढा कालावधी लागला..सा धारण २०११मध्ये ओरिगामी मित्र ग्रुपने पुण्यात एका ओरिगामी प्रदर्शनाचे आयोजन केले होते. मी तेव्हा सहावीत शिकत होतो. आई अगदी हट्ट करूनच मला तिच्याबरोबर ते प्रदर्शन बघायला घेऊन गेली. तिथल्या सगळ्या कलाकृती फारच सुंदर होत्या. नुसत्या कागदापासून इतक्या सुंदर वस्तू साकारता येतात हे बघून मला ही कला शिकायची इच्छा झाली. सर्वच मॉडेल्स छान होती, पण मला विशेष आवडलेली मॉडेल्स म्हणजे थ्रीडी ओरिगामीतले काही बगळे. हा प्रकार काहीतरी वेगळा दिसत होता आणि तो मला शिकायचा होता. ‘ओरिगामी मित्र’च्या कार्यशाळा होणारच होत्या. मी त्यात माझे नाव नोंदवले आणि माझा कागदाला घड्या घालण्याचा प्रवास सुरू झाला!.Premium|Social Media: सोशल मीडियाच्या व्यसनाधीन अल्गोरिदमविरुद्ध कॅलिफोर्नियातील खटला, मुलांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न.या चार दिवसांच्या कार्यशाळेत थ्रीडी ओरिगामीचे बेसिक फोल्ड्स शिकलो. कार्यशाळेत विश्वास देवल सर यांनी शिकवले. थ्रीडी ओरिगामी म्हणजे कागदाला विशिष्ट पद्धतीने दुमडून त्याचे त्रिकोण तयार करून ते एकमेकांमध्ये अडकवून त्यातून आकृती साकारणे. ह्या त्रिकोणाला एका बाजूला कप्पे तर दुसऱ्या बाजूला कोपरे अशी रचना असते. एका त्रिकोणाचे दोन कोपरे दुसऱ्या त्रिकोणाच्या कप्प्यांमध्ये अडकवले, की ते एकमेकांना धरून ठेवतात. असे अनेक त्रिकोण एकमेकांत अडकवून त्यांना आकार देता येतो. सुरुवातीला मी काही पुस्तके बघून अननस, बगळे, फुले, मोर अशी काही सोपी मॉडेल्स करून बघितली. त्याच पुस्तकातील एक आकृती मला गणपतीसारखी भासत होती. पुस्तकात वाचून आणि स्वतः त्यात सुधारणा करून मी थ्रीडी ओरिगामीतून गणपती साकारला. ह्यातूनच मला डिझाईन करण्याची प्रेरणा मिळाली. जसजशी मी ही मॉडेल्स तयार करू लागलो, तसतशी मला थ्रीडी ओरिगामीची संकल्पना जास्त खोलवर उमजू लागली. एकदा मला ताजमहालचे एक चित्र दिसले. त्याचा घुमट बघून मला तो ओरिगामीमध्ये साकारता येऊ शकतो असे वाटले. साधारण आठ महिन्यांत ७,५०० त्रिकोण वापरून मी २०१३मध्ये ताजमहाल पूर्ण केला.ताजमहालाच्या यशानंतर मला इमारती तयार करण्याची प्रेरणा मिळाली. पहिले सिडनी ऑपेरा हाऊस मग एकेक करत मलेशियातील ट्वीन टॉवर्स, दुबईतील बुर्ज अल अरब आणि बुर्ज खलिफा, अमेरिकेतील एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अशा जगातील उंच इमारतींच्या प्रतिकृती साकारल्या. ह्या प्रतिकृती करायला प्रत्येकी चार ते पाच हजार त्रिकोण तसेच तीन ते चार महिने एवढा कालावधी लागला..Premium|Funny shopping experiences : खरेदीचे अतरंगी किस्से.ओरिगामी मित्र’ने २०१५मध्ये पुन्हा एकदा पुण्यात प्रदर्शन आयोजित केले होते. मी त्यात सहभागी होण्याची इच्छा देवल सरांकडे व्यक्त केली. त्यांनी मला एक सबंध टेबल दिले. त्या प्रदर्शनात मी अनेक मॉडेल्स ठेवली. जे प्रदर्शन बघून मी ह्या प्रवासाची सुरुवात केली होती, त्याच प्रदर्शनाचा एक भाग होता येणे हा एक अद्वितीय अनुभव होता!देवल सरांना मी माझे गुरू मानतो. त्यांनी मला खूप प्रोत्साहन दिले. त्यांच्यामुळेच हा प्रवास अजून चिकाटीने सुरू ठेवू शकलो! २०१५च्या माझ्या पहिल्या प्रदर्शनाचा अनुभव फारच सुंदर होता. मी तेव्हा दहावीत शिकत होतो. अभ्यास सांभाळूनही छंद जोपासता येतो हे मला तेव्हा कळले! माझ्या शाळेने, मॉडर्न हायस्कूलनेसुद्धा मला तेव्हा सहकार्य केले. ह्या प्रदर्शनाबद्दल लिहीत असताना काही वर्तमानपत्रांमध्ये माझा नावासह उल्लेख केला गेला. लोक मला आणि माझ्या कलेला ओळखू लागली. हा अनुभव माझ्यासाठी नवीनच होता. आत्तापर्यंत सात प्रदर्शनांत सहभागी होण्याचे भाग्य मला लाभले आहे. दरवेळी प्रदर्शनात नवीन काहीतरी ठेवायचा माझा कायम प्रयत्न असतो. अनेक लोक अगदी मनापासून माझे कौतुक करतात. ह्यातूनच अजून नवीन काहीतरी करण्याची प्रेरणा मिळत असते.इमारती आणि त्यांची रचना ह्याची आधीपासून आवड होतीच. त्यामुळेच मी वास्तुविशारद व्हायचे ठरवले. कॉलेजला असताना ओरिगामी हीच माझी ओळख झाली! यातूनच कॉलेजमध्ये एका मोठ्या प्रोजेक्टवर काम करायची संधीसुद्धा मला मिळाली. कॉलेजच्या इव्हेंटसाठी मी काही इन्स्टॉलेशन्स डिझाईन केली..दरम्यान ओरिगामीची अभ्यासातही कायम मदत होत होती. ओरिगामीचे आर्किटेक्चरमध्ये किती फायदे आहेत हे मला इथे समजले! कॉलेजच्या दुसऱ्या वर्षी आम्हाला अँटोनी गौडी (Antoni Gaudi) या प्रसिद्ध स्पॅनिश वास्तुविशारद यांनी केलेल्या इमारतींबद्दल शिकवले. त्यांनी स्पेनमधील बार्सिलोना येथील सग्रादा फामिलिया (Sagrada Familia) या प्रसिद्ध चर्चचे डिझाईन केले आहे. मला या चर्चची प्रतिकृती साकारण्याची खूपच इच्छा होती. २०१९मध्ये मी ते साकारायला सुरुवात केली. खऱ्या चर्चमधील बारकावे अचूक समजून ते हुबेहुब तसेच साकारणे खूपच कठीण होते. योग्य सममिती साधण्यासाठी हजारो त्रिकोणाच्या भिंती चक्क तोडून त्या परत करायला लागत असत. २०२०मध्ये, जवळपास वर्षभरानंतर ४० हजार त्रिकोण वापरून हे चर्च पूर्ण झाले! लॉकडाउन असल्यामुळे साहित्य खूप कमी होते. त्यात ही कलाकृती पूर्ण करणे अवघड गेले. हा माझा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट आहे. सग्रादा फामिलियाचे मॉडेल मी दिल्ली येथे डिझाईन आयडी या नावाजलेल्या एक्स्पोमध्ये सादर केले होते. अंकोन मित्रा हे दिल्लीतील प्रसिद्ध ओरिगामी कलाकार असून, त्यांनी ह्या प्रदर्शनाचे आयोजन केले होते. ह्या प्रदर्शनास अनेक प्रसिद्ध वास्तुविशारद उपस्थित होते. त्यांनीसुद्धा सग्रादा फामिलियाचे खूप कौतुक केले.पुढे मी ह्याच कलेतून व्यक्तिचित्रे करायला सुरुवात केली. ह्यासाठी मी विविध रंगांच्या छटा असलेले कागद वापरले. योग्य ठिकाणी योग्य रंगाचे त्रिकोण वापरून चित्र साकारता येते. ही नवी पद्धत आत्मसात करून मी लोकमान्य टिळक, स्वामी विवेकानंद, छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच गणपती, शंकर अशा देवांची चित्रे साकारली. एका चित्रामध्ये एका बाजूला छत्रपती शिवाजी महाराज, तर मागच्या बाजूला त्यांची शिवमुद्रा साकारली आहे. एकाच पोर्ट्रेटमध्ये दोन चित्रे साकारणे हा एक वेगळाच प्रयत्न होता. एका बाजूने चित्र तयार करताना मागील बाजूलादेखील एक स्वतंत्र चित्र होत असते, त्यामुळे ह्यात चुकण्याची काहीच शक्यता ठेवता येत नाही. एक त्रिकोण जरी चुकीचा लागला, तरी दोन्ही बाजूंचे किमान १०० त्रिकोण वेगळे करून, चुकीचा एक त्रिकोण बदलून बाकीचे न चुकता परत जोडायला लागतात! ११,५०० त्रिकोणांचा वापर करून तीन महिन्यांत हे चित्र पूर्ण झाले.मागील काही वर्षांमध्ये मी थ्रीडी ओरिगामीबरोबरच बाकी प्रकारही करून बघितले. ओरिगामीच्या प्रत्येक प्रकाराची एक वेगळी खासियत आहे. मॉड्यूलर ओरिगामीचेदेखील अनेक प्रकार आहेत. मागच्या वर्षी मला म्हैसूरमधील एका कॉलेजमध्ये ओरिगामी कार्यशाळा घ्यायला आमंत्रित केले होते. तिथे एका वेगळ्या पद्धतीने ओरिगामी करायचा अनुभव मला मिळाला. मुलांना शिकवताना त्यांच्या आयडिया ऐकून खूपच छान वाटले. तीन दिवसांच्या ह्या कार्यशाळेत मुलांनी अनोख्या पद्धतीने ओरिगामीपासून एक सीलिंग आर्ट तयार केले..आता मी अजून एका मोठ्या प्रोजेक्टवर काम करत आहे, तो म्हणजे अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी मंदिर! मागच्या एका वर्षापासून मी ह्यावर काम करत असून, पुढे अजून एक वर्ष लागेल असा मला अंदाज आहे. अतिशय पद्धतशीरपणे, प्रत्येक बारकाव्यावर लक्ष देत मी हे मंदिर साकारण्याचा प्रयत्न करणार आहे. वास्तुविशारद असल्यामुळे मंदिराचे स्थापत्य समजणे खूप सोपे होत आहे. हे मंदिर तयार करायला ६० हजार त्रिकोण लागतील असा असण्याचा अंदाज आहे.ओरिगामीच्या या १४ वर्षांच्या प्रवासात मी खूप काही शिकलो. शालेय वयात सुरू केल्यामुळे अभ्यास सांभाळत छंद जोपासण्याची सवय लागली, तसेच एकाग्रतेने काम करायची सवयसुद्धा ओरिगामीमुळेच लागली. कामाचा खूप ताण जाणवला, की आवर्जून १० ते १५ मिनिटे ओरिगामी करतो आणि सगळा ताण निघून जातो. म्हणूनच मला असे वाटते, की आपण एक तरी छंद जोपासायलाच हवा, जो आपल्याला कायम ऊर्जा देत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 