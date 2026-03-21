Premium|Hill Forts of Rajasthan UNESCO World Heritage : मानस अभयारण्य: जैवविविधतेचा खजिना आणि निसर्गरम्य सौंदर्य

वरूण परबमानस वन्यजीव अभयारण्य जवळचे शहर : 	गुवाहाटीजवळचे विमानतळ : 	लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, गुवाहाटीजवळचे रेल्वेस्थानक : 	बारपेटा रोड जवळचे बसस्थानक : 	बारपेटा रोडकेव्हा जाल? : 	जानेवारी ते मेवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : आसाम राज्यात, पूर्व हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या मंद उतारावर, जिथे पर्वत क्षेत्र संपून गाळाचा गवताळ प्रदेश आणि उष्णकटिबंधीय जंगले सुरू होतात, तिथे मानस अभयारण्य आहे. मानस-बेकी ही या भागातील मुख्य नदी असून, ती पुढे ब्रह्मपुत्रा नदीला मिळते. या नदीवरूनच या क्षेत्रास 'मानस' अभयारण्य हे नाव मिळाले. ३९,१०० हेक्टर क्षेत्रफळात पसरलेले हे अभयारण्य मानस नदीच्या दोन्ही बाजूला विस्तारलेले आहे. हे अभयारण्य २,८३,७०० हेक्टरच्या 'मानस व्याघ्र प्रकल्पा'च्या केंद्रस्थानी येते. हे अभयारण्य वाघ, एकशिंगी गेंडा, बाराशिंगा, पिग्मी हॉग, बंगाल फ्लोरिकन आणि भारतीय हत्ती यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या प्रजातींसह, अनेकविध प्रकारच्या वन्यजीवांसह भारतातील २२ अत्यंत दुर्मीळ सस्तन प्राण्यांच्या प्रजातींचा निवारा आहे. एकूणच येथे सुमारे ६० सस्तन प्राणी प्रजाती, ४२ सरपटणारे प्राणी, ७ उभयचर आणि पक्ष्यांच्या ५०० प्रजाती आढळतात, ज्यापैकी २६ प्रजातींना जागतिक स्तरावर नामशेष होण्याचा धोका आहे. तसेच वनस्पती वैविध्यामध्ये सुमारे ८९ वृक्ष प्रजाती, १५ ऑर्किड आणि ४३ प्रकारच्या गवतांचा समावेश आहे. मानस केवळ जैवविविधतेसाठीच नाही, तर त्याच्या निसर्गरम्य देखाव्यांसाठी आणि नैसर्गिक, भौगोलिक रचनांसाठीदेखील ओळखले जाते. अभयारण्याची उत्तरेकडील सीमा भूतानच्या भव्य टेकड्यांनी वेढलेली आहे. भव्य मानस नदी, डोंगराळ जंगले आणि गवताळ प्रदेशाची शांतता यामुळे येथे अद्वितीय पर्यावरणातील सौंदर्य अनुभवायला मिळते. नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान जवळचे शहर : जोशीमठ जवळचे विमानतळ :जॉली ग्रांट विमानतळ, डेहराडून जवळचे रेल्वेस्थानक : ऋषिकेश केव्हा जाल? : जून ते ऑक्टोबर वारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : उत्तराखंड राज्यातील हिमालयाच्या पश्चिमी भागात वसलेले हे राष्ट्रीय उद्यान 'व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स' (फुलांची घाटी) म्हणून प्रसिद्ध आहे. स्थानिक अल्पाईन फुलांसाठी आणि अतुलनीय नैसर्गिक सौंदर्यासाठी हे उद्यान ओळखले जाते. ह्या वैविध्यपूर्ण प्रदेशात आशियाई काळे अस्वल, हिमबिबट्या, कस्तुरी मृग, तपकिरी अस्वल आणि निळी मेंढी यांसारख्या दुर्मीळ आणि नामशेष होत आलेल्या प्रजाती आढळतात. इथे ७,८१७ मीटर उंच असलेले नंदादेवी हे भारतातील सर्वोच्च शिखर आहे. या उद्यानात जगातील सर्वात खोल दऱ्यांपैकी एक असलेल्या ऋषिगंगा दरीतून प्रवेश करता येतो. इथे आपल्याला उंच शिखराच्या सभोवताली हिमनद्या, मोरेन्स आणि अल्पाईन कुरणांनी तयार झालेली नयनरम्य दृश्ये पाहायला मिळतात. १९८२मध्ये राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा मिळाल्यापासून या भागात मानवी हस्तक्षेप अत्यंत नगण्य असल्याने, येथील जैवविविधता आणि नैसर्गिक सौंदर्य टिकून आहे. राजस्थानमधील गिरिदुर्गजवळचे शहर : जयपूरजवळचे विमानतळ : जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळजवळचे रेल्वेस्थानक : जयपूर जंक्शनकेव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : राजस्थान राज्यातील उत्तुंग आणि भव्य अशा चित्तोडगड, कुंभलगड, सवाई माधोपूर (रणथंबोर), झालवाड (गागरोन), जयपूर आणि जैसलमेर या सहा किल्ल्यांचा या समूहात समावेश आहे. इ.स. आठव्या ते अठराव्या शतकापर्यंत या प्रदेशात भरभराटीला आलेल्या राजपूत संस्थानांच्या शक्तीची साक्ष या किल्ल्यांची वास्तुकला देते. संरक्षक तटबंदी, राजवाडे, व्यापारी केंद्रे आणि मंदिरांसह इतर आकर्षक इमारतींनी युक्त हे सहा किल्ले आहेत. यातील चित्तोडगड ही सिसोदिया या महाराणा प्रतापांच्या राजवंशाची राजधानी होती. येथील वास्तुकलेचे अवशेष अवाढव्यतेसाठी प्रसिद्ध आहेत. कुंभलगड या किल्ल्याची रचना मंडन या प्रसिद्ध वास्तुविशारदाने केली होती. किल्ल्याची वास्तुकला आजही अत्यंत सुसंगत आहे. रणथंबोर किल्ला घनदाट जंगलामध्ये वसला आहे. या किल्ल्यात भारतातील सर्वात जुन्या राजवाड्यांपैकी एक हमीर महालाचे अवशेष आढळतात. गागरोन किल्ला राजस्थानमधील तुरळक जलदुर्गांपैकी एक उत्कृष्ट किल्ला. जयपूर हा १७व्या शतकातील राजपूत-मुघल शैलीच्या संगमातून निर्माण झालेला नियोजनबद्ध प्रदेश. जैसलमेर हा वाळवंटातील डोंगरावर वसलेला किल्ला येथील जैन मंदिरे आणि नागरी वस्ती यांमुळे अद्वितीय ठरतो. हे सहा किल्ले राजपूत शौर्य, पराक्रम आणि सांस्कृतिक परंपरा वास्तुशिल्पाद्वारे दर्शवितात. येथील तटबंदी, मंदिरे आणि राजवाडे हे राजपूत घराण्यांनी दिलेला धर्म, कला आणि साहित्याला दिलेल्या आश्रयाचे जिवंत पुरावे आहेत.