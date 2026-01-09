Premium|Marathi story book : ‘मनी वसे ते स्वप्नी दिसे’; संस्कार, मूल्ये आणि कल्पनारम्य जगाची सफर

डॉ. सुरेश सावंतकथारूपी दहा पाकळ्यांच्या सुगंधी फुलासारखी पुस्तकाची रचना केली आहे. प्रत्येक कथेचा रंग वेगळा आणि गंध वेगळा आहे. बालकुमार वाचकांचे मनोरंजन करत संस्कार व मूल्यांची शिकवण देणाऱ्या ह्या सदाबहार कथा आहेत. संतोष घोंगडे यांनी रेखाटलेली मुखपृष्ठासह सर्व कथांची चित्रे अतिशय बोलकी आहेत.एकनाथ आव्हाड हे समकालीन बालसाहित्यातील एक महत्त्वाचे नाव आहे. कथा, कविता, नाट्यछटा, चरित्रे, काव्यकोडी अशा विविध वाङ्मय प्रकारांत त्यांनी विपुल लेखन केले आहे. आव्हाड यांच्या बालसाहित्याची जवळजवळ ४० पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. त्यांच्या छंद देई आनंद ह्या पुस्तकाला २०२३चा साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला आहे. मनी वसे ते स्वप्नी दिसे हा त्यांचा बालकथासंग्रह सकाळ प्रकाशनाने नुकताच प्रकाशित केला आहे. यात दहा टवटवीत बालकथा आहेत. .या पुस्तकातील गोष्टींमध्ये विषयांची विविधता आहे. वाचनसंस्कृतीचा विकास, कलाप्रेम, एकोपा, सजगता, पर्यावरण संवर्धन, परिसर स्वच्छता, संवेदनशीलता, शिक्षणाचे महत्त्व, शिक्षणासाठी जिद्द, गुरुशिष्य संबंध आणि शाळेविषयीची कृतज्ञता अशा मूल्यसंस्कारांची शिदोरी बांधून देणाऱ्या ज्ञानवर्धक गोष्टी यात आहेत.हल्ली मुले वाचतच नाहीत, अशी तक्रार घरोघरी आणि शाळेतही ऐकायला मिळते. यावर उपाय असा आहे, की घरात पालक आणि शाळेत शिक्षक पुस्तक वाचताना दिसले, तर मुलेही आपोआपच वाचायला लागतील. त्यांना ‘वाचा’ म्हणून वेगळे सांगण्याची गरजच पडणार नाही. आपल्याकडे शिक्षक आणि पालक वाचताना दिसत नाहीत, हीच खरी अडचण आहे. मग विद्यार्थ्यांना आपण कोणत्या तोंडाने ‘वाचा’ म्हणणार? 'आमचाही वाचनकट्टा' ही गोष्ट ह्याच विषयावर आधारित आहे. बाळू आणि शमी हे बहीण-भाऊ पुस्तकप्रेमी आहेत. कारण त्यांचे आईवडील चांगले वाचक आहेत. म्हणून बाळू आणि शमी यांनी आपल्या घरात आपला स्वतंत्र वाचनकट्टा सुरू केला आहे. या गोष्टीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ग्रंथप्रेम आणि त्यांचा मोठा ग्रंथसंग्रह यांचा संदर्भ आला आहे..'शाळेचा पहिला दिवस' ह्या गोष्टीतील नायक माधव हा एक उत्तम चित्रकार आहे. त्याने सुट्टीतील छंद म्हणून आपलेचित्रकवितेचे पुस्तक तयार केले आहे. त्याच्या चित्रांची आणि कवितेची छान गट्टी जमली आहे. त्याने एका चोरट्याचे स्केच तयार करून पोलिसांना पकडून द्यायला मदत केली आहे. असा हाकलाप्रेमी आणि शूरवीर माधव सगळ्यांचा आवडता झाला नाही, तरच नवल!पाऊस वेळेवर पडत नाही, याला आपणच जबाबदार आहोत. माणसाने सतत जंगलतोड केल्यामुळे पावसावर त्याचा थेट परिणाम होतो. म्हणून आपल्या वाढदिवसाला प्रत्येकाने किमान पाच झाडे लावलीच पाहिजेत, असा विचार देणारी 'पहिला पाऊस' ही एक वाचनीय कथा आहे. ह्या कथेतील बहीण-भाऊआपल्या वाढदिवसाला पाच झाडे लावण्याचा निर्धार करतात.नेमका याच वेळी त्यांच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी पाऊस पाहुणा हजर होतो. अशी ही गोष्ट बालमनावर आनंदाचा शिडकाव करून जाते.'मनी वसे ते स्वप्नी दिसे' ही बालकुमार वाचकांना अद्भुत व कल्पनारम्य विश्वात घेऊन जाणारी गोष्ट आहे. या गोष्टीतील आबा हे एक परोपकारी पात्र आहे. गावाकडे पाऊस-पाणी नाही, ही त्यांची खंत आहे. त्यांची खंत ऐकून बाळू आणि शमी ही भावंडे अस्वस्थ होतात. रात्री झोपल्यावर स्वप्नात बाळू पावसाळी ढग होतो आणि आपल्या नांदूरशिंगोटे ह्या गावावर पाऊस पाडून येतो. बाळू संवेदनशीलतेने गावाच्या दुःखाशी एकरूप झाला होता, म्हणून त्याला तसे स्वप्न पडले. 'मनी वसे ते स्वप्नी दिसे' हे कथेचे शीर्षक अतिशय अर्थपूर्ण आहे..'आनंदाला भरतं आलं' ह्या कथेत आई-वडील आणि बाळू-शमी यांच्यात पाऊसगाण्यांची छान मैफल रंगली आहे. जोडीला कांदाभजी आणि बटाटाभजीही आहेत. शीघ्रकवी बाळू म्हणतो :'पाहतो वरून, आभाळ भरून, पाऊस फार खट्याळखाली येऊन मस्ती करतो, जसा खोडकर बाळ!'पावसाचा खोडकरपणा बाळूने छान पकडला आहे. त्यावर बाबा कवितेतून उत्तर देतात :'ऋतू हिरवा, ऋतू बरवा, धरती गेली नटूनचैतन्याचे दान देऊन, पाऊस जाई भेटून!'असे ह्या गोष्टीत सगळे चैतन्यदायी वातावरण आहे. पावसाळी वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही कथा मस्त फुलत जाते. एकनाथ आव्हाड यांच्या कथेला कविता कशी बिलगली आहे, हे वाचकांच्या लक्षातच येत नाही.क्रिकेट हा बालकुमारांचा आवडता खेळ, पण लोक कचरा टाकून मैदाने घाण करतात. मग मैदानावर खेळणार कसे? बाळू आणि त्याचे मित्र साफसफाईसाठी कंबर कसतात. सगळे मिळून मैदानाची स्वच्छता करतात. रोगराई टाळायची असेल, तर स्वच्छता राखलीच पाहिजे. कारण बाबांनी त्यांना कानमंत्र दिला आहे ः स्वच्छता जिथे आरोग्य तिथे. कथेच्या शेवटी शीघ्रकवी बाळू म्हणतो,'मित्र असतील सोबतीला तर नाही कसली खंत एकमेका साह्य करू अवघे धरु सुपंथ'.बाळू आणि त्याच्या मित्रांनी एका कथेत स्वच्छता अभियान राबविणाऱ्या चिमुकल्या हातांची ताकद दाखवून दिली आहे..एकनाथ आव्हाड यांनी घडविलेला बाळू हा नायक फारच गुणी मुलगा आहे. इतरांच्या दुःखाने तो दुःखी होतो. आपल्यापरीने ते दुःख दूर करण्यासाठी तो धडपडतो. 'ज्ञानाचा प्रकाश' ह्या कथेतील भाजी विकणाऱ्या रखमाला तो लिहायला आणि वाचायला शिकवतो. तिचे शोषण थांबवतो. 'शिकण्याला वय नसतं. माणूस केव्हाही शिकू शकतो. शिकणं हे पवित्र काम आहे. ज्ञान दिल्यानं ज्ञान वाढतं. शिक्षण माणसाला पदोपदी उपयोगी पडतं. संकटातून वाचवतं' असा संदेश देणारी ही कथा एखाद्या पाठ्यपुस्तकांत समाविष्ट करण्यासारखी आहे.एके दिवशी बाळू शंभर मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत पहिला येतो. त्याला बक्षीस म्हणून एक नवेकोरे पुस्तक मिळते. खरेतर त्याला ट्रॉफी हवी असते. ती इतरांना दाखवता आली असती म्हणून. पुस्तक मिळाले म्हणून तो सुरुवातीला नाराजच होतो. त्याची बहीण सुमा त्याला म्हणते, 'पुस्तक हे असं गिफ्ट आहे, जे तुम्ही नेहमी नेहमी उघडू शकता'. ते पुस्तक वाचल्यावर बाळूची वाचनाची सवय वाढत जाते. पुस्तके चांगल्या मित्राप्रमाणे आपल्या अपयशांवर मात करण्यास, आपल्या मनाला आकार देण्यास मदत करतात, हे बाळूला पुरेपूर पटते. म्हणून तो कथेच्या शेवटी म्हणतो, 'पुस्तकं करतात डोक्याला सुपीक आनंदाचंही येतं उगवून पीक!' एकनाथ आव्हाड यांच्या कथेत कवितेच्या ओळी अशा सहजतेनं उगवून येतात.'प्रवास सुखकर होवो' ह्या कथेतला नायक हृषिकेश हा एक गरीब आणि होतकरू विद्यार्थी आहे. त्याचे कुटुंब बेघर झाले आहे..तो बसचा प्रवास करून शाळेत येऊ शकत नाही. त्याचे गुरुजी त्याला आपल्या मुलाची जुनी सायकल देतात आणि देवाला प्रार्थना करतात, 'देवा, काहीही झालं तर 