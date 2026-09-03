Premium|Cinema During the 1962 War : उत्तम कलाकृतींचा काळ

सुलभा तेरणीकरसन १९६२च्या चीनच्या आक्रमणानं देश पुन्हा युद्धाच्या खाईत पडला. महागाई, टंचाईनं सामान्य लोक हैराण झाले. पण पुन्हा एकदा राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेनं एकसंध उभे राहिले. यात चित्रपट उद्योग मात्र भारतीय जवानांसाठी रस्त्यावर उतरला. भव्य रॅली काढली आणि भरघोस आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला. लतादीदींनी ‘ऐ मेरे वतन के लोगो’ गाऊन भारतीयांची जखमी मने राष्ट्रीय भावनेत बांधली, तर छोटा जवानमध्ये ‘भारतीय नागरिकांचा घास रोज अडतो ओठी, सैनिक हो तुमच्यासाठी’ अशी आर्त साद आशाताईंनी घातली. सिनेसृष्टीत ‘शो मस्ट गो ऑन’ या न्यायानं नित्य काहीतरी घडत होते. नित्य नवी स्वप्न पडत होती...स न १९६२च्या आसपासचा काळ... निवडक कथा-कादंबरीवर आधारित चित्रपट निर्माण करण्याची परंपरा मराठीत सुरू होती. पु. भा. भावे यांच्या अकुलिना कादंबरीवर आधारित माझा होशील का?, डॉ. सुमती क्षेत्रमाडे यांच्या वृंदा कादंबरीवर आधारित सुखाची सावली, साने गुरुजींच्या कथेवर आधारित मोलकरीण, गो. गं. पारखी यांच्या कथेवर आधारित पाहू रे किती वाट, अण्णा भाऊ साठे यांच्या कादंबरीवर आधारित फकिरा असे चित्रपट मराठीचं दालन समृद्ध करीत होते, तर माडगुळकर बंधुद्वयाच्या बरोबरीनं मधुसूदन कालेलकर, राम केळकर हे दोघं चित्रपटाची कथा, पटकथा, संवाद ही अंगं सांभाळीत होते. भालजी पेंढारकर शिवकालावर आधारित कथा लिहित होते. .मोहित्यांची मंजुळा हा असाच एक चित्रपट. यात शांताबाई शेळके यांनी गाणी लिहिली होती, तर लतादीदींनी ‘आनंदघन’ या नावानं संगीत दिलं होतं. ‘बाई बाई मन मोराचा कसा पिसारा फुलला’, ‘निळ्या आभाळी कातरवेळी’, ‘झाला साखरपुडा गं बाई’ अशी गाणी स्वरबद्ध करून लता मंगेशकर संगीतकारही झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे ही गाणी आजही लोकप्रिय आहेत. चित्रपटासाठी गीतलेखन आणि संगीत क्षेत्रात स्त्रियांची पावलं आजही फारशी उमटलेली नाहीतच. याच काळात संगीतकार म्हणून गाजत असलेल्या सुधीर फडके यांनी निर्माता होऊन हा माझा मार्ग एकला नावाचा चित्रपट काढावा हेही नवलच. यात छोटा सचिन पिळगावकर वंडरबॉय वाटतो. सिनेमात बाबूजींनी त्यांच्या प्रिय दैवत सैगल शैलीचं एक सुंदर गाणं यात गायलं... ‘हा माझा मार्ग एकला...’दरम्यान फकिरा मोठ्या पडद्यावर येऊ घातला होता. त्याची पटकथा लिहिण्यासाठी हिंदीतले लेखक के. एस. अब्बास सरसावले. याच काळात गजानन जहागिरदार, लीला चिटणीस पुन्हा मराठीकडे वळले. पाहू रे किती वाटमध्ये लीला चिटणीस एका भावपूर्ण दृश्यात दिसतात. याच सिनेमात एका गाण्यात नायिका सीमा गात आहेत आणि नायक अरुण सरनाईक सतार वाजवीत आहेत असं दृश्य आहे...ग. दि. माडगूळकरांचं गीत आहे, ‘मज सुचले ग मंजुळ गाणे...’ हे गीत गायलं आहे आशा भोसले यांनी.‘मज सुचले’च्या जवळपास वीस वर्षं आधी १९४३मध्ये दत्ता डावजेकर यांनीमा. दीनानाथांच्या छोट्या आशाला मायक्रोफोनसमोर उभं केलं होतं आणि गायला लावलं होतं, ‘चला चला नवबाला...’ आशाताई त्यावेळी दहा वर्षांच्या होत्या. वीस वर्षांनी त्यांनी ‘विसरल्या उन्हातील वाटा, विसरले पथातील काटे...’ म्हटलं तेव्हा सिनेमाच्या इतिहासाच्या पटकथेत सहज वीस वर्षांचं एक आवर्तन पूर्ण झालं.सुखाची सावलीमध्येही दत्ता डावजेकरांनी त्यांच्या आवडत्या आशाला ‘आश्रमात या कधी रे येशील रामा रघुनंदना’ हे बिलासखानी तोडी या रागावर आधारित एक सुंदर गाणं दिलं होतं. याच चित्रपटात एक सुंदर युगुलगीतही आहे. ‘तुझे नि माझे इवले गोकुळ’, आणि ते गायलं आहे लतादीदी व त्यांचे लाडके बंधू पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांनी!.Premium|Shama Movie : ‘संपूर्ण रामायण’ ते ‘तीन कन्या’....सर्व मंगेशकर भावंडांना गायला लावणारे संगीतकार म्हणजे डीडी! दत्ता डावजेकरांना डीडी म्हणूनच ओळखलं जाई. डीडींनी सुखाची सावलीमध्ये सुमन कल्याणपूर यांच्याकडून गाऊन घेतलेली गाणी रसिकांना आठवत असतील. ‘पार्वती वेची बिल्वदले’ आणि ‘शब्द शब्द जुळवुनी वाचिते तुझ्या मना...’ डीडींनी स्वतंत्रपणे हिंदीत फारसं काम केलं नाही, पण आपकी सेवा में या चित्रपटातून लता मंगेशकर यांचं पहिलं पार्श्वगीत देण्याचा मान आपल्या दत्ता डावजेकर यांचाच!पुण्यातल्या हरिहरेश्वर मंदिराच्या बोळात अत्यंत गरिबीत बालपण गेलेले डीडी अनेक वाद्यनिर्मिती करणारे कुशल इंजिनिअर होते असं म्हणायला हरकत नाही. संगीतकार म्हणून काम करताना त्यांनी सूरपेट्या, तानपुरे, तबले, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे केलेले प्रयोग लोकप्रिय झाले. त्यांना ‘लयदर्शिका’, ‘तालदर्शिका’, ‘चतुरंग’ अशी सुंदर नावं दिली. आपली ही वाद्यं राहुलदेव बर्मन हौसेनं मागवून घेत असं डीडी कौतुकानं सांगत असत. सी. रामचंद्र, चित्रगुप्त यांचे सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या डीडींनी पुढील पिढीतल्या आनंद मिलींदबरोबरही कामं केली. हा गुणी, मराठी माणूस विनम्रपणे राहिला.साने गुरुजींच्या मोलकरीणचं संगीत देणारे वसंत देसाई मात्र हिंदीत नावारूपाला आले. मराठीत त्यांनी ‘घनःश्याम सुंदरा’सारखी अजरामर भूपाळी दिली, तर हिंदीतली ‘ऐ मालिक तेरे बंदे हम’ ही प्रार्थना शेजारच्या देशातही गेली. मोलकरीणमध्ये आशा भोसले यांचं ‘देव जरी मज कधी भेटला’ हे हृदयस्पर्शी गाणं आहेच, पण त्याचबरोबर ‘हसले आधी कुणी तूं कां मी’ हे एक युगुल गीत आहे आणि त्यात हिंदीचे मखमली आवाजाचे धनी तलत मेहमूद आशा भोसलेंबरोबर गायले आहेत. छोटा जवानमध्ये हिंदीतले पी. जयराज, मनमोहन कृष्ण, राज मेहराही सहभागी झाले आहेत.‘फिल्मीस्तान’सारखंच वाडिया ब्रदर्सच्या ‘वसंत’नं मराठीत पाऊल टाकलं ते याच काळात. त्यांच्या सुभद्राहरण चित्रपटाचे संगीतकार वसंत पवार होते. त्यांच्या आजारपणामुळे प्रभाकर जोग यांनी गाणी पूर्ण केली. सूर्यकांत, जयश्री गडकर जोडी इथं अर्जुन-सुभद्रेच्या रूपात पाहायला मिळाली. चित्रपटातली ‘बघत राहू दे तुझ्याकडे’, ‘उमलली एक नवी भावना’, ‘लावण्याने लाजून जावे...’ अशी गोड गाणी मराठी संगीतप्रेमींनी आठवणीत जपली. उत्तम साहित्यकृतीबरोबर मराठी रंगभूमीची कथानकं येत राहिली..Premium|Shama Movie : ‘संपूर्ण रामायण’ ते ‘तीन कन्या’....आता थोडं हिंदीकडे वळू या. हिंदीमध्ये मुन्शी प्रेमचंद यांचं साहित्य सिनेमासाठी शोधलं गेलं. १९६३च्या गोदान या चित्रपटातून पुन्हा एकदा साहित्याचा आस्वाद घेता आला. राज कुमार, कामिनी कौशल, मेहमूद अशी कलाकार मंडळी त्यात होती. संगीतकार होते पं. रविशंकर आणि गीतकार होते अनजान - म्हणजे मूळचे बनारसचे लालजी पांडे! कथाकार मुन्शी प्रेमचंदही बनारसचे आणि संगीतकार पं. रविशंकरही तिथलेच. गोदानचं एकेक गाणं तिथल्या हवापाण्यानं सुगंधित झालं. यातली रफींची दोन गाणी ‘पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा’ आणि ‘होरी खेलत नंदलाल बिरजमे’ जरूर ऐकावं. लताची दोन गाणी - एक बिदाई गीत ‘चली आज गोरी पियाकी नगरिया’ आणि ‘जाने काहे जिया मोरा डोले’; मुकेशचं ‘हिया जरत रहत दिन रैन’... सगळीच गाणी उल्लेखनीय! यांतलं साहित्य, स्वररचना, भाव, वाद्यवृंद याचा मेळ खरंतर एक सिनेमा आणि संगीत यांचा अभ्यास करावा असा वस्तुपाठ आहे. पण सामान्य रसिक, जाणकार, संग्राहक, आस्वादक, लेखक या सर्वांनीच याकडे पाठ फिरवली.साहित्यकृतींवर आधारित चित्रपट करणाऱ्या बिमल रॉय यांनी प्रसिद्ध लेखक जरासंध (चारुचंद्र चक्रवर्ती) यांच्या लोहकपाट - म्हणजे लोखंडी दरवाजे या कथासंग्रहातील कथा ‘पार’वर आधारित बंदिनीची निर्मिती केली. १९६३च्या चित्रपटनिर्मितीतली ही लक्षणीय घटना ठरावी. अनेक वर्षं कारागृहाचे अधीक्षक म्हणून काम केलेल्या चक्रवर्तींनी सत्य घटनांवर आधारित कथा लिहिल्या. त्यातलीच ही एक. त्यावर नवेंदु घोष यांनी पटकथा लिहिली. बिमलदांनी कल्याणीच्या भूमिकेसाठी नूतनला विचारलं. तेव्हा नूतन विवाह करून संसारात रमली होती. बिमलदा तिला म्हणाले, ‘तू नाही म्हणालीस तर मी चित्रपट करणार नाही!’ अखेर नूतननं होकार दिला. बिमलदांसमोर दोन देखणे युवा नायक होते. त्यातला एक नायक शशी कपूर त्यांनी प्रेमपत्रसाठी निवडला, आणि बंदिनीमधील कारागृहाचा डॉक्टर म्हणून धर्मेंद्रची निवड केली. मराठीतले ज्येष्ठ दिग्दर्शक राजा परांजपे बंदिनीमध्ये कल्याणीच्या वृद्ध वडिलांच्या भूमिकेत दिसतात. या दोन थोर दिग्दर्शकांमध्ये गाढ स्नेह निर्माण झाला होता. क्रांतिकारक विकास बाबू यांच्या भूमिकेत दिसतात ग्रेट दादामुनी अशोक कुमार. चित्रपटाचे संगीतकार सचिनदेव बर्मन आणि गीतकार शैलेन्द्र! शैलेन्द्रची सुंदर गीतं लिहून झाल्यावर एका गाण्यासाठी बर्मनदांनी गुलजार नावाच्या तिशीच्या जवळपास असलेल्या, काही कविता लिहिणाऱ्या, फाळणीनंतर मुंबईत येऊन काहीबाही काम करणाऱ्या युवकाला बोलावलं आणि विचारलं, ‘बंगालीवैष्णव गीतांबद्दल माहिती आहे?’ तो युवक उत्तरला ‘हो!’ त्याचं नक्षीदार उर्दूबरोबर भावनाप्रधान बंगाली साहित्यावर प्रेम होतं. त्यानं लिहिलं, ‘मोरा गोरा रंग लैले, मोहे श्याम रंग दै दे...’ या एका गाण्यानंतर तो युवक ‘कवी गुलजार’ झाला... बिमल रॉय स्कूलचा तेजस्वी विद्यार्थी!एव्हाना लता-बर्मनदा यांच्यातला दुरावा संपला होता. बंदिनीमधलं ‘अबके बरस भेज भैय्या को बाबुल...’ आशानं जीव तोडून गायलं. ‘ओ जानेवाले हो सके तो लौट के आना...’ गाताना मुकेशचा स्वर कातर झाला आणि खुद्द दादा बर्मन यांनी त्रिपुरा, कोमिल्ला, आगरताळाहून आणलेलं लोकसंगीताचं धन उधळलं. ‘ओरे माँझी... ले चल पार... मेरे साजन है उस पार...’ ही बिमलदांची अखेरची कलाकृती ठरली. बिमलदा स्कूलचं राज्य गुलजारांच्या हाती वारसा हक्कानं आलं. बंदिनीनं खूप पैसे मिळवले नसतील, पण ती अजरामर झाली. सिनेमॅटोग्राफर कमल बोस यांनी जणू कुंचल्यानं चिताराव्यात अशा प्रतिमा पुन्हा पडद्यावर सजीव केल्या. त्या पाहण्यासाठी, स्त्री-प्रतिष्ठा, स्त्री-सन्मान काय असतं ते अनुभवण्यासाठी पुन्हा बंदिनीचे विस्मृतीचे दरवाजे उघडावेत, असं वाटतं..पडद्यावर कृष्णधवलचं उत्कट स्वप्न बंदिनीच्या रूपानं सिनेरसिक पाहत असतानाच हरनामसिंह रवैल मेरे मेहबूब नावाचा एक रंगीत सिनेमा घेऊन आले. मुस्लिम सोशल म्हणता येईल अशी प्रेमकथा, लखनौचं नवाबी वैभव, उर्दू शायरी, संगीत, प्रणय, प्रेमाचा त्रिकोण, त्याग असं एक वेगळंच आकर्षक, रोचक रसायन त्यात होतं. रवैल यांचे मित्र राजेंद्र कुमार हा सिनेमा परिपूर्ण व्हावा म्हणून धडपडत होते. अशोक कुमार, निम्मी, प्राण, जॉनी वॉकर, अमिता, रूपसुंदर साधना आणि स्वतः राजेंद्र कुमार! विनोद कुमार लेखक असले तरी खुद्द नौशाद साहेबांनी पटकथा, संवादांसाठी मदत केली. शकील बदायूनींनी लेखणी सरसावली! नायक एक शायर म्हटल्यावर लेखणीला प्रतिभेचे जणू पंख लागले. नौशाद साहेबांनी लिहून ठेवलं आहे - प्रथम त्यांनी थीम साँग तयार केलं, ‘मेरे मेहबूब तुझे, मेरी मुहब्बत की कसम...’ रफींनी माझ्यासाठी अगणित वेळा रिहर्सल केली. रेकॉर्डिंगच्यावेळी निर्माते रवैल पत्रकारांना घेऊन आले आणि मोजकेच वादक पाहताच म्हणाले, ‘थीम साँग आणि ऑर्केस्ट्रा नाही?’ नौशाद साहेब म्हणाले ‘नायक एक तरुण शायर आहे. अलीगढ युनिव्हर्सिटीच्या परिसरात युवकांच्या संमेलनात गाणार आहे. तिथं भलामोठा ऑर्केस्ट्रा कसा चालेल. तिथं शायरीचा एकेक शब्द महत्त्वाचा आहे... आपण रेकॉर्डिंग करू आणि मग ते चित्रीत कसं करायचं ते ठरवू. रवैलनं मान्य केलं. रफी साहेबांचं गाणं दहा मिनिटांचं झालं. पुढे फ्लॅशबॅकमध्ये पडदा घेतलेल्या नायिकेची आणि नायकाची भेट चित्रीत केली आणि ‘मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की क़सम’ या रफींच्या आणि लताच्या आवाजातल्या गाण्यानं रसिकांना मंत्रमुग्ध केलं...याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ीतेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैनेमेरी रग रग में कोई बर्क़ सी लहराई थीजब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैनेएकमेकांना धक्का लागून पुस्तकं खाली पडतात तेव्हा देवघेव करण्याच्या निमित्तानं झालेली दृष्टभेट गाण्याचंच नव्हे तर कथेचंही अंतरंग उलगडतं. लखनौच्या हवेल्या, पाठीमागच्या दरवाजातला लता कुंज, चंदनी जाळीदार आडोसा, गुलाबी घरारा, शरारा-पर्दा सगळं सगळं प्रेक्षकांना आवडलं...मेरे महबूबमधल्या अन्वर-हुस्नाची प्रेमभेटीची स्वप्नं तरुणाईला पडू लागली...!लेखिका पुणेस्थित ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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