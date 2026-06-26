Premium|Marathi Family Story : हलकेफुलके संवाद, कौटुंबिक अपेक्षा आणि तरुण मनाची धम्माल कहाणी

मानसी होळेहोन्नूरइतकं सगळं झाल्यावर आमोदच का? ऋत्विक का नाही? या प्रश्नातला ‘आ’ जरी मी काढला असता, तरी मातोश्रींनी पंजा असा काही मारला असता की मला परत डॉक्टरकडे जावं लागलं असतं. त्यामुळे मी गप्पच बसले. तसंही ती काहीही म्हणो, मी थोडीच तिचं ऐकणार होते. मी इथून वन टू का फोर करायची संधीच तर बघत होते. मला यांच्यासारखं एकाच ठिकाणी आयुष्य काढायचं नव्हतं... ‘‘ते बघ गोडबोले आजोबा चालायला आलेत म्हणजे नक्की सात पस्तीस झाले असणार, भुले बिसरे गीत संपल्याशिवाय ते काही खाली येत नाहीत.’’मी एकदम उत्साहानं आईला सांगितलं, तर तिनं मान माझ्याकडे न वळवताच ‘हुं’ असं तिचं नेहमीचं उत्तर दिलं. अगदी व्यवस्थित सावरून ती बसली होती. शाळा सुरू झाल्यामुळे शाळांच्या बसची लगबग सुरू झाली होती. या बसेसमुळे सकाळी साडेसहा वाजल्यापासूनच आम्हा सगळ्यांना जाग असायची. काही पालक स्वतःच मुलांना सोडायला जायचे, त्यांच्या गाडीचा हॉर्न अखंड वाजत असायचा. जणू काही हॉर्न वाजवला म्हणजे गाडी विद्युतवेगानं पुढं जाते. यातच सकाळी येणारे दूधवाले, पेपर टाकणारे, भाजीवाले यांचीसुद्धा वर्दळ असायची. क्वचित कधी झोमॅटो, स्वीगीवालेपण असायचे. त्यामुळे मला ही सकाळची वेळ फार आवडायची. सकाळी फिरायला जाणारे ही तर वेगळीच कॅटेगरी. मला तर वाटतं, त्यातले काहीजण आम्ही आमच्या आरोग्याबाबत जागरूक आहोत हे दाखवायलाच फक्त बाहेर पडतात. तर काहीजण चालणं आणि गप्पा दोन्ही एकदम होईल म्हणून चालायला जाणारे असतात. .Traditional Indian Mango Varieties : रायवळच्या गंधाळलेल्या परिमळात हरवलेलं बालपण; आज्जीची टोपली, उन्हाळा आणि आंब्यांच्या आठवणी.‘‘ए नीट बस. तो बघ आमोद इकडेच येतोय. त्याच्याबरोबर जरा नीट बोल.’’ आई एकदम फिस्कारून म्हणाली.आईचं ना मला काहीच कळत नाही. जास्त बोलत नाही, पण एकदम असं काहीतरी बोलते. त्याचा अर्थ आम्ही लगेच ते ऐकलं पाहिजे असाच असतो, इतकं मला नक्की माहीत होतं.मीपण मग आळोखे-पिळोखे देत जागेवरून उठले. आई तोपर्यंत छोटीला घेऊन दुसरीकडे गेलीपण होती. कुठं तेही मला माहीत होतं. प्रचंड व्यवहारी होती आमची आई. सॉलिड प्लॅनिंग असायचं तिचं. आता मात्र मला तिच्या सल्ल्याप्रमाणे वागलंच पाहिजे, नाहीतर माँसाहेब चंडीचा अवतार घेतील.मी आमोदला दिसेल अशा पद्धतीनं चालायला लागले, तर तो लगेच पळतच आला माझ्याकडे. एकदम खाली बसला आणि माझ्यावरून हात फिरवत म्हणाला, ‘‘कुठं गेली होतीस तू? दोन दिवस दिसलीच नाहीस.’’त्यावर मी त्याचे तळवे चाटत म्याव म्याव इतकंच केलं.मग त्यानं दोन्ही हातांनी मला त्याच्या कुशीत घेतलं आणि माझ्या पाठीवरून हात फिरवत राहिला. मग खिशातून कॅट फूड काढलं आणि माझ्यासमोर ठेवलं. मला भूक लागलीच होती, त्यामुळे मी लगेच झडप घातली त्यावर. पाच-दहा मिनिटं आमोद माझ्यापाशी रेंगाळला आणि मग घड्याळाकडे बघत म्हणाला, ‘‘आता मला जायला पाहिजे ओरिओ! संध्याकाळी भेटू परत, कुठे भटकत बसू नकोस.’’तेवढ्यात मला मयूरी दिसली. ऋत्विक माझ्याशी जास्त खेळायचा, पण काही दिवस झाले तो दिसलाच नव्हता. म्हणून मी स्वतःहून तिच्यासमोर गेले. ऋत्विक मस्त खेळायचा माझ्याशी. मी अगदी लहान असताना मला एकदा चांगलंच लागलं होतं, तर त्यानं चक्क मला डॉक्टरकडेही दाखवून आणलं होतं आणि सिक्युरिटीच्या केबिनमध्ये माझी खास सोयपण केली होती. त्याची बायको मयूरी मात्र फारशी माझ्याकडे फिरकायची नाही. पण गेल्या दोन-तीन दिवसांत तिच्या नजरेत जरा प्रेम दिसायला लागलं होतं, म्हणून मी समोर गेले तिच्या. चक्क ऋत्विक खेळतो तशी खेळली ती माझ्याबरोबर. मला खरंतर हे दोघं जास्त आवडतात, पण आईच्या मनात मात्र तो आमोदच बसलेला आहे. तो आहे तसा चांगला, पण बॅचलर पोरगा! त्याच्या खाण्यापिण्याच्या, घरी असण्याच्या वेळा नाहीत. तो काय माझ्याकडे बघणार. मी आईला म्हणालेपण होते, मी आजारी पडल्यावर आमोद नाही आला. तर ती मला म्हणते कशी, ‘आता आईला शिकवणार तू? तुझ्यापेक्षा चार पावसाळे जास्त पाहिलेत मी.’मयूरी बिचकत बिचकत माझ्याबरोबर खेळली आणि तिच्या रस्त्यानं गेली. ती गेली आणि अगदी पाच मिनिटांत आमच्या माँसाहेब आल्या.‘‘काय म्हणाला आमोद? आजपण फक्त कॅट फूड दिलं? जरा मागं लागायचं की त्याच्या, म्हणजे थोडा वेळ घरी घेऊन गेला असता. असंच करता करता सवय लागते आणि मग घरी घेऊन जातात. कधी शिकणार तू, किती सांगितलं तरी कधी सुधारणार तुम्ही?’’आईचं हे असंच असतं, तिला आम्हा सगळ्यांना वाटेला लावण्यातच रस असायचा. तिच्या भाषेत सांगायचं झालं तर घरामध्ये सोडण्यात! आता या सोसायटीमध्ये असतील शंभर-दीडशे घरं. पण सगळ्यांना थोडीच मांजरं आवडतात. त्यातही ज्यांना मांजरं आवडतात त्यांना घरी मांजरं पळायची असतात असंही नाही ना! त्यात असेही काही असतात जे आमच्यासारख्या रस्त्यावरच्या मांजरांना न आणता छान घरातल्या, ओळखीच्या लोकांकडच्या, मिक्स्ड ब्रीड असलेल्या मांजरांना घरी आणतात. पण आईला हे सगळं कोण सांगणार? अजून काही दिवस ऐकेन तिचं. तसंही पुढची भावंडं झाली की थोडीच ती आमच्यावर लक्ष ठेवणार आहे, ती रमेल तिच्या नवीन विश्वात. पण खरंतर माझ्यापुढे असलेला प्रश्न वेगळाच आहे, त्याच्याबद्दल आईशी बोलायला हवं, पण ती ऐकून घेईल की नाही कोणास ठाऊक..Premium|Mystery Phone Call : रहस्यमय फोन कॉलने देसाई आजोबांची उडवली झोप.सकाळची सगळी लगबग मंदावल्यावर आई आम्हाला घेऊन पार्किंगमध्ये गेली. तिच्या आवडत्या गाडीच्या खाली बसून ती आम्हाला सांगायला लागली, आम्ही कसं वागलं पाहिजे, चांगलं घर मिळायला काय केलं पाहिजे. नाहीतर तिच्यासारखंच असं पार्किंगमध्ये आम्हालाही आयुष्य काढावं लागेल वगैरे.‘‘म्हणजे तू या सोसायटीच्या बाहेर कधीच गेली नाहीस? तुला बाहेर नवीन ठिकाणी जावंसं नाही वाटलं?’’ मी मनातला प्रश्न विचारूनच टाकला.माझ्याकडे रागानं बघत ती म्हणाली, ‘‘पक्की बापावर गेली आहेस. कशाला हवं काही नवीन? सगळं सेट असलेलं सोडून कशाला पळायचंय दुसऱ्या कशाच्या मागं? तुला सांगितलं तसं त्या आमोदवर लक्ष ठेव आणि छोटी तू त्या शनायावर. काल कशी ती तुला सोडत नव्हती... तसंच करत राहा! घर नाही तर नाही किमान एकेक पालक तरी मिळतील तुम्हाला. चांगल्या दीड वर्षांच्या झाल्या आहात तुम्ही, पण अजून स्वतःचं बस्तान बसवलं नाहीये. तुमच्या आधीचे सगळे पटकन हातावेगळे झाले. तुम्ही मात्र अजून हात धरून आहात.’’‘‘हात आम्ही नाही धरलाय, तू तो सोडशील तर ना!’’ मी कुजबुजले. पण तिखट कानांच्या आईनं ऐकलं आणि फिस्कारून माझ्याकडे बघून म्हणाली, ‘‘आई झाल्यावर कळेल तुला.’’इतकं सगळं झाल्यावर आमोदच का? ऋत्विक का नाही? या प्रश्नातला ‘आ’ जरी मी काढला असता, तरी मातोश्रीनी पंजा असा काही मारला असता की मला परत डॉक्टरकडे जावं लागलं असतं. त्यामुळे मी गप्पच बसले. तसंही ती काहीही म्हणो, मी थोडीच तिचं ऐकणार होते. मी इथून वन टू का फोर करायची संधीच तर बघत आहे. मला यांच्यासारखं एकाच ठिकाणी आयुष्य काढायचं नव्हतं, मला फिरायचं होतं, जग बघायचं होतं..‘‘अगं, कसला विचार करतेयस? आम्ही किती वेळापासून तुला हाक मारत होतो, पण तुझं लक्षच नाही.’’ छोटी बहीण मला पंज्यानं हलवत म्हणाली.ही आईचीच जासूस, त्यामुळे हिला काही सांगायला नको म्हणून मी म्हणाले, ‘‘नाही, काही खास नाही.’’दोन-चार दिवस मी आईच्या समाधानासाठी आमोदबरोबर खेळणं सुरू ठेवलं होतं, पण त्याचबरोबर वेळ मिळेल तसं बाहेरच्या जगाचा अंदाजपण घेत होते. आईला दोन रस्ते पलीकडच्या सोसायटीतला नवीन मित्र मिळाला आहे, ही बातमी पक्की करण्यासाठी मी तिचा पाठलागही केला. बाहेर पडल्यावर इतक्या गाड्या बघून पहिल्यांदा जीव दडपला, पण मग त्याची सवय झाली. उंच सोसायट्या, मधेच तुरळक झाडं, दुकानं आणि सतत पळणारी वाहनं हे सगळं बघताना मजा वाटायला लागली. एका रस्त्यात तर मला समोर बघून एक मुलगी चक्क तीन पावलं मागं गेली. मग मी ठरवलं, रोज असंच बाहेर पडायचं. काय मस्त मस्त वेगळी वेगळी दुकानं होती, दुधाची, किराणामालाची. एक आइस्क्रीमचं दुकानही मी हेरून ठेवलं. काही हॉटेलं, त्यातही मासे मिळणारं हॉटेल मला लगेच लक्षात आलं. या सगळ्या खुणा मी मनात जपून ठेवल्या होत्या. तसंही बरं रंगरूप मिळालं आहे, तर किमान त्याचा उपयोग तरी करू, असा विचार करून मी मुद्दाम हॉटेलपाशी घुटमळले, तर एका मुलीनं एक छोटा तुकडा मला दिला. अशी कमाई करायला मी कधी शिकले मलाच कळलं नाही.दोन दिवसांनी आईनं मला सोसायटीच्या दारात पकडलं, ‘‘फार मोठी झालीस का तू? स्वतःला फार शहाणी समजतेस काय?’’मी हळूच तोंडातला माशाचा छोटा तुकडा तिच्यासमोर टाकला आणि तिची नजरच बदलली.‘‘गुणाची गं बाय ती! कुठं मिळालं हे? अजून का नाही आणलंस?’’‘‘तू हा तुकडा खा, कुठून वगैरे कशाला चौकशा करतेस?’’ मला जे बोलायचं होतं तेच मी बोलून गेले, न घाबरता. मलाच माझं कौतुक वाटलं.‘‘जागा सांगणार नसलीस, तर किमान दोन-चार तुकडे असेच आणत जा आमच्यासाठी.’’ आई खाली मान घालून गेली तेव्हाच मला जाणवलं की आता मी खऱ्या अर्थानं मोठी झाले आहे, आणि आता मला या सोसायटीची, आईची, छोटीची गरज नाही. तशीच मागं वळून मी निघाले नवी सुरुवात करायला!मानसी होळेहोन्नूर बंगळूरस्थित लेखिका व खासगी कंपनीत कंटेन्ट रिव्ह्यूअर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.