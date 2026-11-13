Premium|Marathi Language : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला; मग शाळा आणि वाचनालये का बंद पडत आहेत?

विश्वास पाटील मराठीच्या प्रश्नाकडे सर्व पातळ्यांवर दुर्लक्ष होत आहे. आपण घरात मराठी बोलतो, मराठी भाषा दिन साजरा करतो, वाढदिवस किंवा अन्य प्रसंगी मराठीविषयी अभिमान व्यक्त करतो. मात्र, भाषेच्या अस्तित्वाला आधार देणाऱ्या शाळा, ग्रंथालये आणि वाचनसंस्कृती यांच्या संवर्धनासाठी ठोस प्रयत्न करत नाही. त्यामुळे या सगळ्या उत्सवांचे आणि घोषणांचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न पडतो.साहित्य संमेलनाध्यक्ष म्हणून यावर्षी महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी फिरण्याची संधी मिळाली. या प्रवासात अनेक चांगले अनुभव आले; मात्र मराठी भाषा, मराठी शाळा आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थिती पाहून मनाला धक्काही बसला. एका बाजूला आपण मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा अभिमान व्यक्त करतो, त्यासाठी उत्सव साजरे करतो; दुसऱ्या बाजूला शेकडो मराठी शाळा बंद पडत आहेत आणि सार्वजनिक वाचनालयेही बंद होत आहेत. ही विसंगती अस्वस्थ करणारी आहे. मराठीच्या संवर्धनासाठी केवळ उत्सव साजरे करून चालणार नाही, तर त्यापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कृती करावी लागेल.अभिजात मराठीचा झेंडा आपण कितीही अभिमानाने मिरवला, तरी मराठी शाळा बंद पडण्याचे प्रमाण रोखता येत नसेल, तर त्या अभिजाततेचा उपयोग काय? अलीकडेच मला काही आकडेवारी सांगण्यात आली. त्यानुसार, गेल्या दोन वर्षांत जवळपास पाचशेहून अधिक सार्वजनिक वाचनालये बंद झाली आहेत. ही अत्यंत दुःखद आणि धक्कादायक बाब आहे. सार्वजनिक वाचनालय हे बहुतांश गावांमध्ये सांस्कृतिक आणि बौद्धिक जीवनाचे केंद्र असायचे. वृद्ध, निवृत्त नागरिक, विद्यार्थी अशा सर्व वयोगटांतील लोकांना या वाचनालयांचा उपयोग होत असे. गावातील अनेकांच्या आयुष्यात या वाचनालयांना महत्त्वाचे स्थान होते. अशी वाचनालये बंद पडत असताना आपल्याला त्याचे गांभीर्य वाटत नसेल, तर आपण मराठीच्या अभिजाततेचा अभिमान कशाच्या आधारावर बाळगायचा?माझ्या आयुष्यातील एक अनुभव सांगतो. मी हायस्कूलमध्ये शिकत असताना पाचगणीतील एका सार्वजनिक वाचनालयात भरपूर पुस्तके वाचली. माझ्या वाचनाची जडणघडण होण्यात या वाचनालयाचा वाटा होता. तेच वाचनालय पाच-सात वर्षांपूर्वी बंद झाल्याचे कळले, तेव्हा मला धक्का बसला. पाचगणीसारख्या थंड हवेच्या ठिकाणी १९७५ ते १९७७च्या सुमारासही उत्तम ग्रंथालय होते. आज ते बंद पडले आहे. ज्या ठिकाणांनी आपल्याला वाचनाची गोडी लावली, विचारांची दिशा दिली, तीच ठिकाणे काळाच्या ओघात नाहीशी होत आहेत, ही वेदनादायक गोष्ट आहे..आज शासनाकडून विविध घटकांसाठी योजना राबवल्या जातात. महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना राबवली जाते. मग लाडके ग्रंथालय अशी योजना का नसावी? एखाद्या गावातील शंभर महिलांना दरमहा तीन हजार रुपये दिले जात असतील, तर त्याच गावातील ग्रंथालयात काम करणाऱ्या दोन-चार कर्मचाऱ्यांना पाच-सात हजार रुपये देण्याचा विचार का होऊ नये? ग्रंथालयांमध्ये काम करणारे कर्मचारी वाचकांना पुस्तके उपलब्ध करून देतात, ग्रंथसंग्रहाची देखभाल करतात आणि वाचनसंस्कृती टिकवून ठेवण्याचे काम करतात. त्यांच्या कामाची दखल घेणे आवश्यक आहे.पूर्वी आचार्य अत्रे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या व्यक्तींच्या वैयक्तिक ग्रंथसंग्रहांना मोठे महत्त्व होते. आज अशा वैयक्तिक ग्रंथालयांची संख्या कमी होत चालली आहे. वाचनसंस्कृतीला आधार देणाऱ्या या व्यवस्था टिकवण्याची जबाबदारी आपण गांभीर्याने घेतलेली दिसत नाही. मराठी भाषेच्या संवर्धनाबाबत मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात; मात्र प्रत्यक्षात भाषेसाठी आणि वाचनसंस्कृतीसाठी काय केले जाते, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.साहित्य संमेलनाध्यक्ष झाल्यानंतर विविध ठिकाणी फिरताना याचा अनुभव आला. काही ठिकाणी चांगले स्वागत झाले. पुण्यासारख्या ठिकाणीही उत्तम प्रतिसाद मिळाला. मात्र, महाराष्ट्रातील सर्वच भागांत मराठी भाषेबाबत सारखा उत्साह दिसून आला नाही. नाशिक, कोल्हापूर या ठिकाणी मला संस्थांच्या कामात अपेक्षित सक्रियता दिसली नाही. सातारा आणि सांगलीच्या बाबतीत काही प्रमाणात चांगले चित्र दिसले. अर्थात, हा माझ्या दौऱ्यांतून आलेला अनुभव आहे; प्रत्येक संस्थेच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याचा हा प्रयत्न नाही. मात्र, एकूणच मराठी भाषेच्या प्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.केवळ अध्यक्षांचा सन्मान झाला किंवा त्यांचे स्वागत झाले, म्हणजे भाषेच्या प्रश्नांबाबत काम झाले, असे म्हणता येणार नाही. अध्यक्षीय भाषणात किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या भाषणांत मी अनेक प्रश्न मांडले, उपाय सुचवले. परंतु, त्यातील किती गोष्टी प्रत्यक्षात उतरतात, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अनेकदा साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर उत्साह दिसतो; संमेलन संपल्यानंतर मात्र त्या उत्साहाचा पाठपुरावा होताना दिसत नाही. संबंधित संस्था आणि मंडळे आपापल्या मर्यादित कामांमध्ये गुंतून राहतात. भाषेच्या व्यापक हिताचा विचार करण्यासाठी आवश्यक असलेली एकत्रित भूमिका दिसत नाही.आजची परिस्थिती अशी आहे, की आपण मराठी भाषा दिन साजरा करतो, विविध कार्यक्रम आयोजित करतो, मराठीच्या अभिजाततेविषयी अभिमान व्यक्त करतो. परंतु, भाषेच्या संवर्धनासाठी सातत्याने काय करतो, याचा विचार होत नाही. मला स्पष्टपणे वाटते, की उत्सवापुरते मराठीचे प्रेम दाखवणे पुरेसे नाही. मराठी भाषेचा विचार हा केवळ एखाद्या दिवसापुरता किंवा कार्यक्रमापुरता मर्यादित राहता कामा नये.याच्या अगदी उलट चित्र मला जर्मनीमध्ये पाहायला मिळाले. गेल्या महिन्यात गणेशोत्सवाच्या काळात जर्मनीतील मराठी बांधवांनी मला निमंत्रित केले होते. बर्लिन आणि म्युनिक येथे माझे दोन मोठे कार्यक्रम झाले. या दोन्ही ठिकाणी सुमारे ५०० ते ६०० मराठी कुटुंबांतील लोक उपस्थित होते. परदेशात राहणाऱ्या मराठी माणसांना आपल्या भाषेविषयी आणि संस्कृतीविषयी किती आत्मीयता आहे, हे या कार्यक्रमांतून जाणवले. मात्र, यापेक्षाही अधिक आनंद देणारी बाब म्हणजे, जर्मनीमध्ये मराठी मुलांसाठी सुरू झालेल्या शाळा. जर्मनीमध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे तिथे मराठी शिकवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभी करावी लागते. महाराष्ट्रातून जर्मनीमध्ये स्थायिक झालेल्या कुटुंबांतील मुलांना आपल्या आजी-आजोबांशी मराठीत बोलता यावे, त्यांना आपल्या भाषेची आणि संस्कृतीची ओळख व्हावी, या हेतूने या कुटुंबांनी मराठी शाळा सुरू केल्या आहेत. या शाळा शनिवार-रविवार भरतात. संपूर्ण जर्मनीमध्ये अशा सुमारे ११ ते १२ शाळा सुरू झाल्या ही वस्तुस्थिती आहे. या शाळांमधील मुलांना शनिवार-रविवार कधी येतो आणि आपण मराठी शाळेत कधी जातो, याची उत्सुकता असते. परदेशात राहूनही मुलांना मराठी शिकण्याची एवढी ओढ आहे, ही आनंदाची बाब आहे. जर्मनीसारख्या दूरच्या देशात मराठी भाषा शिकण्यासाठी अशी व्यवस्था उभी राहते, हे कौतुकास्पद आहे. जर्मनीव्यतिरिक्त युरोपमधील इतरही काही देशांत मराठी शाळा सुरू झाल्याची माहिती मला मिळाली. प्राग येथूनही एका व्यक्तीने मराठी शाळा सुरू केल्याचे सांगण्यासाठी संपर्क साधला होता. हे चित्र आशादायी आहे..Premium|India Belarus Relations : भारत-बेलारूस संबंधांचा विस्तार; व्यापार, उद्योग आणि सांस्कृतिक सहकार्याला नवी दिशा.एका बाजूला परदेशात राहणारी मराठी कुटुंबे पुढाकार घेऊन मुलांसाठी मराठी शाळा सुरू करतात, तर दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रात मराठी शाळा बंद पडत आहेत. शहरांपासून लहान गावांपर्यंत अनेक ठिकाणी मराठी शाळा बंद झाल्यानंतर त्या जागेवर दुसऱ्या संस्थेचा ताबा कधी मिळतो, याची वाट पाहणारे लोक दिसतात. गावात एखादे जनावर मृत झाल्यानंतर त्याच्या मांसावर तुटून पडण्यासाठी गिधाडे जशी टपून बसतात, तशी काहींची अवस्था मराठी शाळांच्या बाबतीत झालेली दिसते. शाळा बंद पडण्याची वाट पाहून त्या जागेचा वापर अन्य कारणांसाठी करण्याची मानसिकता असेल, तर मराठी शिक्षणाचे भवितव्य काय राहणार?मराठी शाळांच्या प्रश्नाचा विचार करताना केवळ भाषेच्या प्रेमाचा मुद्दा पुरेसा नाही. या शाळांमधील पायाभूत सुविधांकडेही गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. आज मराठी शाळांमध्ये स्वच्छतेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला आहे. मी लोणीसारख्या ठिकाणी झालेल्या एका कार्यक्रमात हा मुद्दा जाहीरपणे मांडला होता. त्या वेळी पाच-सहा मंत्री आणि १२ ते १५ आमदार उपस्थित होते. त्यांना मी सांगितले, की गावातील शाळांमध्ये जाऊन तेथील स्वच्छतागृहे प्रत्यक्ष पाहावीत. केवळ एकदा तिथे जाऊन परिस्थिती पाहिली, तरी दोन दिवस नीट जेवता येणार नाही इतकी दयनीय अवस्था अनेक ठिकाणी आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.अहिल्यानगर जिल्ह्यात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नावाने ओळखली जाणारी एक मोठी शाळा आहे. या शाळेतून अनेक विद्यार्थी आयएएस, आयपीएस अधिकारी झाल्याचे अभिमानाने सांगितले जाते. त्या शाळेला भेट दिल्यानंतर मी मुद्दाम तेथील स्वच्छतागृह पाहण्याचे ठरवले. तेथील परिस्थिती पाहून धक्का बसला. स्वच्छतागृहात प्रचंड दुर्गंधी होती आणि स्वच्छतेच्या साध्या निकषांचीही पूर्तता होत नव्हती. गावातील एसटी स्थानकावरील सार्वजनिक स्वच्छतागृह यापेक्षा चांगले असावे, अशी स्थिती अनेक शाळांमध्ये आहे.अशा परिस्थितीत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे पालकांचा ओढा वाढत असेल, तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काय आहे? मराठी शाळांमधील वर्गखोल्या, बाके, स्वच्छतागृहे आणि अन्य सुविधांची स्थिती सुधारली नाही, तर केवळ भाषेच्या प्रेमाच्या आवाहनाने पालकांना या शाळांकडे वळवता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय शाळांची आकर्षक इमारत, चांगल्या सुविधा आणि स्वच्छ परिसर पालकांना आकर्षित करतात. मराठी शाळांनीही गुणवत्तेबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत सक्षम होणे आवश्यक आहे.माझ्या मते, मराठीच्या प्रश्नाकडे सर्व पातळ्यांवर दुर्लक्ष होत आहे. आपण घरात मराठी बोलतो, मराठी भाषा दिन साजरा करतो, वाढदिवस किंवा अन्य प्रसंगी मराठीविषयी अभिमान व्यक्त करतो. मात्र, भाषेच्या अस्तित्वाला आधार देणाऱ्या शाळा, ग्रंथालये आणि वाचनसंस्कृती यांच्या संवर्धनासाठी ठोस प्रयत्न करत नाही. त्यामुळे या सगळ्या उत्सवांचे आणि घोषणांचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न पडतो.साहित्य संमेलनांचे स्वरूप आणि त्यांचा समाजावर होणारा परिणाम यांचाही या संदर्भात विचार करायला हवा. महाराष्ट्राला साहित्य संमेलनांची दीर्घ परंपरा लाभली आहे. या परंपरेचा अभिमान असणे स्वाभाविक आहे. परंतु, संमेलनात तीन दिवस उत्साहाने सहभागी होणे, भाषणे ऐकणे, राजकीय नेत्यांची उपस्थिती, गर्दी आणि प्रसिद्धी यांपुरतेच संमेलन मर्यादित राहत असेल, तर त्यातून भाषेच्या संवर्धनासाठी काय साध्य होते?साहित्य संमेलनाला मोठी गर्दी असते. राजकीय नेतेही आवर्जून उपस्थित राहतात. त्यांच्या भाषणांना राज्यभर प्रसिद्धी मिळते, त्यांच्या उपस्थितीची माध्यमांमध्ये दखल घेतली जाते. त्यामुळे संमेलनाला उपस्थित राहण्यामागे प्रसिद्धी आणि सार्वजनिक प्रतिमेचेही काही उद्देश असतात. मात्र, संमेलन संपल्यानंतर मराठी भाषा, ग्रंथालये आणि शाळांच्या प्रश्नांवर सातत्याने काम होताना दिसत नाही. साहित्य संमेलनांचे महत्त्व कमी लेखण्याचा माझा हेतू नाही. उलट, एवढी मोठी परंपरा लाभलेल्या संमेलनांचा उपयोग मराठी भाषेच्या प्रश्नांना दिशा देण्यासाठी व्हायला हवा. संमेलनाध्यक्षांनी मांडलेले मुद्दे, भाषणांतून केलेली आवाहने आणि सुचवलेले उपाय यांचा पाठपुरावा करणारी व्यवस्था असावी. संबंधित संस्था, शासन आणि समाज यांच्यात समन्वय निर्माण झाला पाहिजे. संमेलनाच्या व्यासपीठावर व्यक्त झालेल्या विचारांचे रूपांतर प्रत्यक्ष कामात झाले, तरच या परंपरेला व्यापक अर्थ प्राप्त होईल..यासाठी शासकीय पातळीवरही काही बदल आवश्यक आहेत. आज ग्रंथालये, मराठी भाषा आणि ग्रंथखरेदी यांच्याशी संबंधित जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या विभागांत विभागल्या गेल्या आहेत. ग्रंथालयांचा कारभार पाहणारा विभाग वेगळा, मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र व्यवस्था आणि ग्रंथखरेदीशी संबंधित जबाबदाऱ्या वेगळ्या, अशी परिस्थिती आहे. हे सगळे विषय एकाच छत्राखाली आणता येतील का, याचा विचार व्हायला हवा. भाषा, साहित्य, वाचनसंस्कृती आणि ग्रंथालये हे एकमेकांशी जोडलेले विषय आहेत. त्यांच्याकडे एकत्रितपणे पाहण्याची गरज आहे.साहित्य संमेलनांसाठी शासनाकडून पाच कोटी रुपयांची मदत दिली जाते. संमेलन आयोजित करण्यासाठी अशी मदत देण्यास हरकत नाही. साहित्यिक आणि कार्यकर्त्यांना एकत्र आणण्यासाठी, साहित्यविषयक कार्यक्रम घडवून आणण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. मात्र, त्या संमेलनासाठी जितकी रक्कम दिली जाते, तितक्याच रकमेची ग्रंथखरेदी त्या भागात झाली का, याचाही विचार केला पाहिजे. आज ग्रंथखरेदीची प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाल्याचे दिसते. त्यामुळे केवळ संमेलनासाठी आर्थिक मदत देऊन शासनाची जबाबदारी संपत नाही. त्या निधीचा भाषेच्या आणि वाचनसंस्कृतीच्या विकासासाठी कसा उपयोग होतो, याचेही मूल्यमापन झाले पाहिजे.भाषेच्या संवर्धनासाठी लेखकांना प्रोत्साहन देणेही महत्त्वाचे आहे. साहित्यनिर्मिती ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. लेखकाला त्याच्या लेखनासाठी प्रोत्साहन मिळणे, त्याच्या कामाची योग्य दखल घेतली जाणे आणि त्याला आर्थिक पाठबळ मिळणे आवश्यक आहे. शासकीय पुरस्कारांची संख्या किंवा त्यांची उपलब्धता कमी होत असताना माध्यमांनी आणि अन्य संस्थांनी पुढाकार घेऊन साहित्यिकांसाठी पुरस्कार सुरू करावेत..दिवाळी अंकांच्या बाबतीत मात्र एक चांगले चित्र दिसते. दिवाळी अंकांसाठी विविध स्पर्धा आयोजित केल्या जातात; पुरस्कार दिले जातात. या माध्यमातून साहित्याची दखल घेतली जाते आणि लेखकांना प्रोत्साहन मिळते. मराठीतील दिवाळी अंकांची परंपरा आजही टिकून आहे. त्यांची ढाल आणि तलवार अजूनही तळपत आहे, असे म्हणता येईल.साहित्य संमेलनाध्यक्ष झाल्यानंतर माझ्या स्वतःच्या वाचकवर्गात किंवा ओळखीत फार मोठा बदल झाला, असे मला जाणवले नाही. मी लेखक म्हणून गेल्या ३० ते ३५ वर्षांत महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पोहोचलो आहे. माझी पुस्तके विविध ठिकाणी वाचली जातात. आजही अनेक वाचक भेटल्यावर पुस्तकांवर सह्या घेतात. त्यामुळे अध्यक्षपदामुळे मला नवी ओळख मिळाली किंवा माझ्या लोकप्रियतेत फार मोठी भर पडली, असे मला वाटत नाही. माझ्या बाबतीत लेखक म्हणून निर्माण झालेली ओळख आधीपासूनच व्यापक होती. मात्र, या अनुभवातून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली, की व्यक्तीला मिळणारा सन्मान आणि भाषेसाठी प्रत्यक्ष होणारे काम या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. एखाद्या लेखकाला किंवा साहित्य संमेलनाध्यक्षाला लोकप्रियता मिळाली, त्याचे स्वागत झाले, त्याच्या भाषणाला प्रसिद्धी मिळाली, याचा अर्थ मराठी भाषेच्या प्रश्नांबाबत समाज गंभीर झाला आहे, असा होत नाही. भाषेच्या संवर्धनासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक असतात.मराठीच्या संवर्धनासाठी शासन, साहित्यिक, साहित्य संस्था, माध्यमे, ग्रंथालये आणि समाज यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. मराठी शाळा टिकवणे, ग्रंथालयांना आर्थिक पाठबळ देणे, ग्रंथखरेदी नियमित करणे, साहित्यिकांना प्रोत्साहन देणे आणि साहित्य संमेलनांमधून मांडल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करणे, या गोष्टी प्राधान्याने व्हायला हव्यात. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा आनंद आपण जरूर साजरा करावा; परंतु त्या दर्जाला साजेसे कामही झाले पाहिजे. मराठी भाषेचा विचार हा केवळ भाषणांचा, पुरस्कारांचा किंवा उत्सवांचा विषय राहता कामा नये. भाषेचे भवितव्य तिच्या शाळांमध्ये, ग्रंथालयांमध्ये, वाचकांमध्ये आणि नव्या पिढीपर्यंत ती कशी पोहोचते, यामध्ये दडले आहे. या मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून आपण मराठीच्या उज्ज्वल भवितव्याची अपेक्षा करू शकत नाही. आजची परिस्थिती बदलायची असेल, तर मराठीच्या संवर्धनासाठी केवळ अभिमान व्यक्त करण्याऐवजी प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ आली आहे.(शब्दांकन : महिमा ठोंबरे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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