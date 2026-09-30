Premium|Hindi Cinema : पु. ल. देशपांडे यांच्या नाटकाचा हिंदी पडद्यावरील प्रवास; ‘आज और कल’ चित्रपटाची रंजक कहाणी

सुलभा तेरणीकरभारतीय सिनेमाला अर्धशतक उलटून जात असताना ही करमणूक भारतीयांच्या जीवनाचा एक हिस्सा झाली होती. हिंदी सिनेमाच्या मुख्य धारेत अर्थातच विविध भाषा, प्रांत, संस्कृती, बोली, लोककथा, पुराणकथा, परकीय कल्पना यांचे विश्व सामावून गेले होते. तीच गोष्ट हिंदी संगीताची! अर्थात कथेइतकंच संगीतही भिन्न होतं. चित्रनिर्मिती संस्था यासाठी सज्ज होत्या...विख्यात हिंदी कथालेखक फणीश्वर नाथ रेणु यांनी पु.ल. देशपांडे यांना विचारलं होतं, ‘माझी एक कथा, हिंदी फिल्मवाले मागत आहेत. काय करू?’ पु.ल. म्हणाले, ‘कथा द्या आणि विसरून जा.’ ही गोष्ट अर्थात मारे गये गुलफाम या त्यांच्या कथेबद्दल होती, आणि कथा मागत होते कवी शैलेन्द्र. पुढे तीसरी कसम चित्रपट आला आणि त्याचा इतिहास घडला. खुद्द पु.लं.नी आपलं सुंदर मी होणार हे नाटक निर्माते-दिग्दर्शक वसंत जोगळेकर यांच्या स्वाधीन केलं आणि त्याचा हिंदी सिनेमा आला, आज और कल. मूळ परकीय कृतीवर आधारित सुंदर मी होणार हे अतिशय सुंदर नाटक होतं. १९६३च्या आज और कलची पटकथा आणि संवाद लिहिले होते उर्दू कवी, लेखक अख़्तर-उल-ईमान यांनी! उर्दू, अरेबिक, हिंदी भाषांवर प्रभुत्व असलेल्या अख्तर साहेबांना त्यांच्या उत्कृष्ट लेखनामुळे धर्मपुत्र आणि वक्तसाठी फिल्मफेअर पारितोषिकंही मिळाली होती. शिवाय त्यांच्या साहित्याला साहित्य अकादमीनंही गौरवलं होतं. हिंदी, मराठी चित्रपटनिर्मितीचा अनुभव असलेल्या वसंत जोगळेकरांनी अशोक कुमार, सुनील दत्त, नंदा, तनुजा यांना घेऊन एक उत्कृष्ट निर्मिती केली होती. राज दरबार, खानदानी अभिमान यात घुसमटलेल्या मानवी भावना, लोकशाहीची चाहूल लागलेली असताना स्वतःच्या वैभवाच्या खोट्या अहंकारापायी विखुरलेल्या नात्यांची पर्वा करणाऱ्या महाराजाची भूमिका अशोक कुमार यांनी केली होती. अपंग बेबी राजे ही भूमिका नंदानं साकारली होती आणि बंडखोर मुलीच्या रूपात तनुजा दिसली. साहिर-रवी अशी गीत-संगीतकारांची जोडी होती. मोजकी पाच गाणी होती चित्रपटात. ‘मुझे गलेसे लगाओ बहोत उदास हूँ मैं’ हे आशा भोसले यांनी गायलेलं गाणं आणि ‘इतनी हसीन इतनी जवाँ रात क्या करे’ हे रफींनी गायलेलं गाणं यासह ‘ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हे’ ही सारीच गाणी अविस्मरणीय आहेत. पण एक सुंदर आशयसंपन्न कलाकृती मात्र हिंदी सिनेमाचे चाहते विसरले हे खरं! .Jeev Movie Review: 'जीव' लोकसंस्कृतीचा अन् संघर्षाचा.वसंत जोगळेकरांबद्दल थोडं सांगायला हवं. १९४१मध्ये किती हंसाल हा चित्रपट त्यांनी केला, तेव्हा ते नवखे दिग्दर्शक होते. त्यावेळी गाणं गाण्यासाठी एक पोरसवदा, कृश, सावळी मुलगी आली होती. स्थळ पुण्यातला सरस्वती सिनेटोन स्टुडिओ. वसंतराव लिहितात, तिचे डोळे मात्र विलक्षण होते. तेजस्वी होते. ‘हासू या नाचू या’ हे गाणं ती मुलगी गाऊन गेली. पण चित्रपटात ते गाणं समाविष्ट झालं नाही. नाहीतर ते तिचं पहिलं चित्रपटगीत ठरलं असतं. पण योगायोगानं ती मुलगी पुन्हा गायला आली. वर्ष होतं १९४७ आणि चित्रपट होता आपकी सेवा में. गाणं होतं ‘पा लागूं शाम...’ सरसर ताना घेणारी ती मुलगी होती लता मंगेशकर. हे गाणं म्हणजे दीदींचं पहिलं हिंदी चित्रपटाचं पार्श्वगीत. पुढे लता मंगेशकर या नावानं इतिहास रचला हे वेगळं सांगायला नको.याच वर्षी आलेल्या एक दिल सौ अफसाने या चित्रपटाची कथादेखील मूळच्या मराठीतल्या गंगेत घोडं न्हालं या चित्रपटावरून घेतली होती. राज कपूर, वहिदा रेहमान अशी जोडी होती. शंकर-जयकिशनचं संगीत होतं. गाणी चांगली होती, पण प्रेक्षकांनी मात्र पाठ फिरवली. खरोखर रसिकांचं मत बहुमूल्य ठरतं. यानिमित्तानं अकेली मत जइयो चित्रपटाची आठवण येते. हा रणजित फिल्म्सचा चित्रपट होता. रणजितचे सर्वेसर्वा होते चंदूलाल शहा. लोक त्यांना गौरवाने सरदार चंदूलाल शहा म्हणत. रणजित फिल्मच्या भव्य साम्राज्याचा चिरा ढळला, नव्हे बालेकिल्ला ढासळला याची आठवण अस्वस्थ करते. अकेली मत जइयो अपयशी ठरला आणि ते केवळ एक निमित्त ठरलं. १९२९पासून म्हणजे मूकपटाची संहिता लिहिण्यापासून सुरू झालेल्या त्यांच्या प्रवासाची कमान चढती होती. दिग्दर्शन, निर्मिती आणि पुढे रणजित फिल्म्सचा स्वतःचा स्टुडिओ असा त्यांचा प्रवास होता. सहगल, पृथ्वीराज कपूरसारखे बडे स्टार रणजितमध्ये आले आणि त्यापाठोपाठ कलाकारांची आकाशगंगाच अवतरली. त्यांच्या व्यवसायातल्या सखी, सहकारी गोहर मामजीवाले दक्षणपणे व्यवहार बघत. सरदार चंदूलाल शहा गाड्यांचा ताफा बाळगून होते. बडे कलाकार त्यांचे शब्द झेलत उभे होते. पण नव्या युगाची चाहूल लागली नाही. अकेली मत जइयोमध्ये मीना कुमारी, राजेंद्र कुमार होते; संगीत मदन मोहन यांचं होतं. पण अशा मोहऱ्यांचाही काही उपयोग झाला नाही. रणजितचं साम्राज्य क्षणात शून्यवत झालं. गाड्यांचा ताफा गेला. चंदूलाल शहा बेस्ट बसच्या रांगेत उभे राहू लागले आणि रणजित स्टुडिओची कथा संपली. अर्थात एखाद्या चित्रपटाचं अपयश हे कारण नव्हतंच!***याच वर्षातल्या गर्दीतला एक सिनेमा होता एक राज. त्याचे दिग्दर्शक होते शक्ती सामंता, संगीतकार होते चित्रगुप्त, नायक किशोर कुमार आणि नायिका दाक्षिणात्य अभिनेत्री जमुना. त्याकाळात नायक आणि गायक किशोर कुमार यांची कारकीर्द थोडी अडखळत, चाचपडत चालली होती. अशा वेळी चित्रगुप्तजींनी किशोर कुमारना सुरेख गाणी दिली. खास शास्त्रीय संगीताचा बाज असलेल्या ‘पायल वाली देख ना’ या गाण्यासह ‘नगमा ए दिल को छेड कर’ हे लता-किशोर यांनी गायलेलं युगुलगीत श्रवणीय. ‘अगर सुन ले तो इक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ’ अशी गाणी गाजली. पुढे काही काळ किशोर कुमार आपलं अस्तित्व शोधत होते. एक वर्षभर काम नाही अशी अवस्था होती. तेव्हा पुन्हा चित्रगुप्तजींनी बोलावलं. गंगा की लहरेंसाठी किशोर कुमार त्यांचा उल्लेख सदैव कृतज्ञतेनं करत. पुढे पाच-सहा वर्षांतच संगीत क्षेत्रावर किशोर कुमार या नावाची मुद्रा कोरली गेली ती कायमचीच!.Premium|Tere Ghar Ke Samne : ‘तेरे घर के सामने’मधून खुलले देव आनंद-नूतनच्या प्रेमाचं सुंदर जग .जमुनालाही आणखी एका हिंदी चित्रपटात नायिका म्हणून संधी मिळाली. चित्रपट होता हमराही. याचे संगीत दिले शंकर-जयकिशन यांनी. हा चित्रपट गाजला तो रफी आणि सहगायिका मुबारक बेगम यांच्या युगुलगीतानं; ते गाणं म्हणजे ‘मुझ को अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही’. लता-रफी यांच्या रॉयल्टी वादाचा परिणाम म्हणून मुबारक बेगमच्या गाण्यानं लक्ष वेधलं. प्रसाद प्रॉडक्शन्सच्या हमराहीनं गर्दी खेचली खरी, पण जमुना मात्र पुढे हिंदी चित्रपटात नायिका म्हणून अभावानंच दिसली. त्यात शुभा खोटे-मेहमूद यांनी खरे रंग भरले. त्यांचे ‘वो दिन याद करो’ आणि सुरेख कॉमेडी भाव खाऊन गेली. रफींनी गायलेलं ‘ये आँसू मेरे दिल की जुबान है’, ‘वो चले गये झटक के दामन’ ही गाणी रफीप्रेमींना आजही आठवत असतील.***कौटुंबिक नाट्याचे, काहीसे भडक वाटणारे, भरपूर गाणी असणारे, विनोदी पात्रं असणारे दाक्षिणात्य निर्मात्यांचे चित्रपट रसिकांना पसंत असत. गृहस्थी हा असाच मजेदार चित्रपट होता. अशोक कुमार, निरुपा रॉय आणि राजश्री, मनोज कुमार, इंद्राणी मुखर्जी अशी कलाकार मंडळीची गर्दी यात होती. चांगली आठ-नऊ गाणी होती. संगीत होतं रवी यांचं. नृत्यंही बहारदार होती. थोडक्यात भरगच्च मसाला होता. त्यातल्या एका गाण्याबद्दल लिहायला हवं. ‘जीवन ज्योत जले...’ अगदी वेगळेपणानं जाणवणारं गाणं आहे, असं म्हणावंसं वाटतं. ‘कोउ ना जाने कब निकसे दिन और कब रात ढले’ हे आशा भोसले यांच्या आवाजलं गाणं ऐकल्यावर मौजमजेच्या मसाला चित्रपटात अशी कधीतरी तुळसमंजिरी डौलानं झुलताना दिसते, असं वाटतं.कधी दिवस हातातून निसटून जातो, कधी रात्र होते कळत नाही. पण जीवनाची प्राणज्योत मात्र नित्य जळत असते. शकील बदायूनीच्या लेखणीतून कबीरवाणीसारखं काही उतरतं. सिनेमाची मायावी दुनिया असं काहीसं हृदयी जपते!दक्षिणेतला आणखी एक सिनेमा अशा गाण्यांसाठी आठवतो... प्यार किया तो डरना क्या..? शम्मी कपूरबरोबर दाक्षिणात्य अभिनेत्री बी. सरोजा देवी यांनी चित्रपटात प्रमुख भूमिका केल्या आहेत. संगीतकार रवी आणि शकील बदायूनी हीच जोडी. रफींनी गायलेल्या ‘जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है’ या गाण्यात स्त्री सौंदर्याचं वर्णन सुरेख आहे; शायरी नुसती बहरली आहे. विशेष म्हणजे बी. सरोजा देवीसाठीच ससुरालमध्ये हसरत जयपुरींनी ‘तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसकी नज़र न लगे चश्मे बद्दूर’ हे गाणं लिहिलं अर्थात हसरत जयपुरींनी. त्यांनी आपल्या नवजात पुत्राला पाहिल्यानंतर गाणं लिहिलं असं म्हणतात. काहीही असो, अशी स्तुतीपर सौंदर्याची दोन सुंदर गाणी बी. सरोजा देवी यांना लाभली, पण हिंदी सिनेमात नायिका म्हणून त्यांना फारसं स्थान मिळालं नाही. दोन लाजवाब गाणी मात्र रसिकांच्या पदली पडली. बाकी धसमुसळ्या शम्मी कपूरसाठी या सिनेमात फारसं चमकदार दाखवायला काही नव्हतं!***.सन १९६३मध्ये आणखी एक झगमगतं नाव क्षीण झालं... दिग्दर्शक नितिन बोस! त्यांचा उल्लेख करावा असा चित्रपट म्हणजे नर्तकी. त्यात सुनील दत्त आणि नंदा यांनी अभिनय केला; संगीतकार होते रवी. (तत्कालीन) कलकत्त्याच्या उच्चशिक्षित परिवारात जन्मलेल्या नितिन बोस यांनी मूकपटापासून चित्रपटाची सर्व अंगं अभ्यासली. सत्यजित रे यांचे ते मामा. परदेशातून फोटोग्राफी शिकून आले. न्यू थिएटर्सच्या चित्रपटांच्या आरंभापासून ते त्याचा स्तंभ होते. १९३६मध्ये भाग्यचक्र या चित्रपटात पार्श्वगायनाचा पहिला प्रयोग झाला, त्याचे हे शिल्पकार. खूप मोठा चित्रसंसार नावे जमा असलेले नितिन बोस मुंबईच्या फिल्मनगरीत वावरलेले होते. पण नर्तकी मात्र निष्प्रभ ठरला. असे का व्हावे न कळे. पण काळ मोठा बलवान हेच खरे!याच काळासमोर ठाम उभं राहून आपली तत्त्वनिष्ठा अढळ ठेवणाऱ्या ख्वाजा अहमद अब्बास यांचा उल्लेख केल्याशिवाय १९६३च्या सिनेमा स्वर्णजयंतीची सांगता होणार नाही. यशापयशाची पर्वा न करता डाव्या विचारसरणीचे ते खंदे लेखक-निर्माता-दिग्दर्शक होते. हिंदी, उर्दू, इंग्रजीत सातत्याने बॉम्बे क्रॉनिकलमध्ये सिनेमा, कला, संस्कृती, राजकारण यावर १९३५पासून स्तंभ लेखन करणाऱ्या अब्बासनी धरती के लाल, अनहोनी, ग्यारह हजार लड़कियाचे अपयश पाहिले.श्री ४२०, आवाराचे लेखक म्हणून यशही पाहिले. शहर और सपना हा चित्रपट तर राष्ट्रपती पदकविजेता ठरला. पण व्यवसाय झाला नाही. काहीही झालं, तरी मनासारखं काम आणि फिल्मनिर्मिती करत राहिले. पुढे त्यांच्या हाती सात हिन्दुस्थानीच्या निमित्ताने अमिताभ लागला. आणखी ऐश्वर्य ते कोणते.लेखिका पुणेस्थित ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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