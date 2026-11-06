Premium|Marathi Sahitya Sammelan 2002 : साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा अनुभव आणि ज्ञानेश्वर-तुकारामांच्या संदर्भातील अनपेक्षित वाद

राजेन्द्र बनहट्टीमाझ्या भाषणात निर्माण झालेले एक अकारण, अकल्पित आणि अनाहूत विचित्र प्रकरण मात्र इतके पत्रोपत्री आणि सहजासहजी मिटले नाही, ते म्हणजे संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर आणि संतश्रेष्ठ तुकाराम यांच्या संदर्भातले. संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम ही मराठी वाङ्मयातली दैवते. आळंदी आणि देहू ही मराठी साहित्यपंढरीच्या वारकऱ्यांची तीर्थस्थाने. म्हणून मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम यांच्या समाधीस्थळांचे दर्शन घेण्यासाठी मी आळंदी आणि देहू या दोन्ही ठिकाणी जाऊन आलो.सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. गोष्ट म्हणजे काल्पनिक कथा नाही, तर प्रत्यक्ष घडलेली घटना आहे, तीसुद्धा माझ्या आयुष्यात. २००२मध्ये पंचाहत्तरावे अमृतमहोत्सवी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पुण्याला म्हसोबा गेटजवळच्या पोलिस ट्रेनिंग ग्राउंडवर (प्रशिक्षण मैदानावर) भरले होते. कर्मधर्मसंयोगाने मी त्या संमेलनाचा अध्यक्ष होतो.साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष हा तीन दिवसांचा गणपती असतो, असे गमतीने म्हटले जाते. संमेलनाचे तीन दिवस त्याचा उदोउदो होतो आणि चौथ्या दिवसापासून तो विस्मृतीत जातो आणि केवळ नोंदरूपाने उरतो, असे म्हणतात. पण मला विचाराल, तर साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष हा वर्षभराचा गणपती असतो. वर्षभर त्याला कुठे ना कुठे समारंभात भाषण देण्यासाठी बोलावले जाते. त्याचे ठिकठिकाणी सत्कार केले जातात. महाराष्ट्रातल्याच नव्हे, तर महाराष्ट्राबाहेरच्या इंदूर, भोपाळ, बडोदा, हैदराबाद यांसारख्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या मराठी साहित्य संस्थांमध्ये त्याला भाषणे द्यावी लागतात. क्वचित प्रसंगी मराठी भाषा, वाङ्मय यांच्या आणि मराठी साहित्य संस्थांच्या संदर्भातल्या समस्यांची दाद मागण्यासाठी त्याला सरकार दरबारी हजेरी लावावी लागते. हे सगळे रामायण मी स्वानुभवावरून सांगतो आहे. वर्षभराने पुढील संमेलनाचा अध्यक्ष निवडला गेला की या आधीच्या अध्यक्षाचे त्या संमेलनात ‘मावळता अध्यक्ष’ म्हणून ‘विसर्जन’ होते. तत्पूर्वी त्याला नवागत आगामी अध्यक्षाच्या हाती संमेलनाची सूत्रे देताना सूत्रप्रदानाचे भाषण करावे लागते. थोडक्यात, साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद म्हणजे मुख्यतः भाषणबाजी.अध्यक्षाच्या भाषणबाजीत सर्वात कळसाचे भाषण त्याला सर्वप्रथम करावे लागते, ते म्हणजे अर्थातच ज्या संमेलनाचा तो अध्यक्ष असतो, त्या संमेलनातले त्याचे अध्यक्षीय भाषण. हे त्याचे अध्यक्षीय भाषण झाल्याशिवाय त्याच्या कपाळी अध्यक्षपदाचा टिळा लागत नाही आणि संमेलन संपन्न होत नाही. किंबहुना अध्यक्षीय भाषण हेच संमेलनाचे मुख्य आकर्षण असते. या पूर्वापार प्रथेप्रमाणे पुण्याच्या पंचाहत्तराव्या साहित्य संमेलनात मला अध्यक्षीय भाषण करावे लागले, हे ओघानेच आहे..आता या अध्यक्षीय भाषणाची गंमत अशी की या भाषणाबद्दल अनेकांच्या अनेक अपेक्षा असतात. जणू काही हा अध्यक्ष आता देशाचा अर्थसंकल्पच भाषणात प्रस्तुत करणार आहे! त्यामुळे जो तो अध्यक्षाला, अर्थातच विनामूल्य सल्ला देण्याचे कर्तव्य पार पाडत असतो. मलाही पुष्कळांनी आपापल्या मगदुराप्रमाणे पुष्कळ वेगवेगळे सल्ले दिले. ते इतके विविध आणि विपुल होते की त्यावेळी मिळालेले सगळेच सल्ले आता स्मरणात नाहीत, पण काही अजून आठवतात. कोणी म्हणाले की तुम्ही कथाकार आहात त्यामुळे मराठी कथेच्या सद्यःस्थितीवर आणि भवितव्यावर बोला; कोणी सांगितले की मराठी समीक्षा ही खरोखरी साहित्याला आवश्यक आहे काय, या प्रश्नावर मत मांडा; एका समालोचकाने सुचवले की साहित्याचे समालोचन करणे अध्यक्षाचे काम आहे, ते तुम्ही करा; एका तत्त्वज्ञ टीकाकाराने आग्रह धरला की जीवन आणि साहित्य यांच्या संबंधाचा आणि आजचे साहित्य जीवनलक्षी आहे की नाही, याचा ऊहापोह तुमच्या भाषणात करा. यातील ‘ऊहापोह’ हा शब्द अलीकडे ‘विरळा’ या शब्दाइतकाच विरळा होत चालला आहे. त्यामुळे तो बरेच दिवसांनी ऐकून जरा बरे वाटले. एका बालसाहित्यकाराने हट्ट धरला की मराठीतील बालसाहित्य फार उपेक्षित आहे, त्यावर अध्यक्षांनी बोलायला हवे; एका कवी महाशयांनी कल्पना मांडली की मराठी काव्यावर आख्यान लावा, कारण काव्य हा मराठीतला अतिशय समृद्ध प्रकार असला तरी फार दुर्लक्षित वाङ्मयप्रकार आहे; एका महाभागाने तर संदेशच दिला की भाषणात साहित्याचे सखोल तत्त्वचिंतन हवे, ते करून तुमची साहित्यविषयक भूमिका तुम्ही भाषणात स्पष्ट करा! एका सन्मित्राने ठणकावले, तुमचे भाषण विद्वत्तापूर्ण हवे बरं का! पण ‘विद्वत्तापूर्ण’ म्हणजे काय हे त्याने सांगितले नाही.या सगळ्या सूचना आणि अपेक्षांवर कडी करणारी सर्वात महत्त्वाची आणि मूर्धन्य अपेक्षा ही संमेलनाच्या संयोजकांची होती, ती म्हणजे अध्यक्षीय भाषण फारतर तासाभराचे असावे! अगदी शिकस्त म्हणजे दीड तास. त्यापेक्षा ते लांबले तर मांडव मोकळा होऊ लागतो. म्हणजे थोडक्यात, अध्यक्षीय भाषण हा ‘रात्र थोडी आणि सोंगे फार’ असा थोडाबहुत प्रकार असतो.अध्यक्ष म्हणून महिना दीड महिना ओळखीच्या आणि अनोळखीही मित्रमंडळींचे हे सर्व सल्ले आणि सूचना मी मुकाट्याने ऐकत होतो. सर्वात कहर म्हणजे शेवटी संमेलनाच्या उद्घाटनाच्यावेळी व्यासपीठावर जाता जाता एक सज्जन माझ्या कानाशी कळवळून कुजबुजले, ‘काहीही बोला. पण मराठीत बोला.’ त्यावर त्यांचे सांत्वन करीत मी आश्वासन दिले, की काळजी करू नका, मी मराठीतच बोलणार आहे, इतकेच नव्हे, तर मराठीवरच बोलणार आहे.‘बोले तैसा चाले’ अशी आपल्याकडे एक म्हण आहे. पण त्यादिवशी व्यासपीठावर गेल्यावर मी ‘बोले तैसाच बोले’ ही नवी म्हण रूढ केली. म्हणजे मराठीत तर बोललोच, पण मराठीवरच बोललो. माझे एक तास वीस मिनिटांचे संपूर्ण भाषण हे केवळ मराठी भाषेवर आणि मराठी भाषेसंबंधी होते. मी तसे मुळी ठरवलेच होते, की उगाच साहित्यावर तत्त्वज्ञानाची पोपटपंची करण्याऐवजी मराठी भाषेची स्थिती, गती आणि प्रगती यावरच बोलायचे, कारण ती त्या वेळेची गरज होती. त्यावेळी मराठी भाषेवरच्या अन्यायाचे वादंग सर्वत्र माजलेले होते. महाराष्ट्र शासनाने पहिल्या इयत्तेपासून इंग्रजी सक्तीचे केल्यामुळे सगळीकडे वादळ उठले होते. इंग्रजी सक्तीचे केल्यामुळे मराठीला दुय्यम स्थान मिळून मराठीकडे दुर्लक्ष होणार अशी भीती निर्माण झाली होती. मराठी भाषेच्या गळचेपीचा प्रश्न ज्वलंत होऊन धगधगत होता. मराठीवर होणाऱ्या इंग्रजीच्या आक्रमणाविरुद्ध ओरड चालू होती. वर्तमानपत्रांमध्ये लेख-प्रतिलेख येत होते. चर्चासत्रे, भाषणे यांचा धुरळा सगळीकडे उडत होता. महाराष्ट्र विधानसभेतही हे इंग्रजीच्या सक्तीचे आणि मराठीवरील अन्यायाचे प्रकरण गाजले होते. तिथे नेहमीप्रमाणे खडाजंगी झाली होती..Premium|Study Room : ई १०० इंधनाला केंद्राची मंजुरी, जुन्या पेट्रोल कारमध्ये वापरता येणार का?.अलीकडे साहित्य संमेलनाला हजारोंच्या संख्येने मराठी भाषाप्रेमी उपस्थित असतात. साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष हा निदान त्या वर्षापुरता तरी त्यांचा नेता असतो. त्यामुळे त्यांच्यापुढे वाङ्मयविषयक पुस्तकी आणि समालोचनात्मक तात्त्विक चर्चा करण्यापेक्षा तत्कालीन वाङ्मयीन आणि भाषिक समस्येसंबंधी आपली भूमिका अध्यक्षीय भाषणात साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाने मांडावी, किंबहुना तेच त्याचे आद्य, समयोचित आणि प्रसंगोचित कर्तव्य आहे, असे माझे मत होते आणि अजूनही आहे. म्हणून महाराष्ट्रात होणाऱ्या मराठीच्या गळचेपीविरुद्ध मी अध्यक्षीय भाषणात आवाज उठविला.महाराष्ट्रातील सर्व व्यवहारांत मराठी भाषा सक्तीची करावी असे आग्रहाचे सविस्तर आवाहन करून मी मराठीचा जोरदार पुरस्कार केला. विविध समर्पक उदाहरणे देऊन माझ्या भाषणात सिद्ध केलेला आशय सारांशरूपाने पुढीलप्रमाणे देता येईल - ‘भाषेचे अनेक आविष्कार असतात. भिन्न भिन्न रूपं असतात. विविध पैलू असतात. भाषेचे वर्चस्व सिद्ध होण्यासाठी आणि कायम राहण्यासाठी तिच्या सर्व पैलूंचा विकास व्हावा लागतो. म्हणून मराठी ही वाङ्मयाची भाषा आहेच; पण ती शासनाची भाषा झाली, उद्योगाची भाषा झाली, न्यायकोर्टाची भाषा झाली, सार्वजनिक कामकाजाची भाषा झाली, शिक्षणाची भाषा झाली, विज्ञान-तंत्रज्ञानाची भाषा झाली, सगळ्या जीवनव्यवहाराची भाषा झाली, तरच तिचा सर्वार्थाने आणि सर्वांगीण विकास होणार आहे. आणि त्याचबरोबर मराठी समाजाचाही विकास होणार आहे, कारण मातृभाषेच्या विकासाबरोबरच ती भाषा बोलणाऱ्या, ऐकणाऱ्या आणि लिहिणाऱ्या माणसांचा बौद्धिक, भावनिक, नैतिक विकास होत असतो. त्या भाषेच्या समाजाचा विकास होत असतो. म्हणूनच भाषातज्ज्ञ अशोक केळकर यांनी म्हटलेलं आहे, की मराठीचा विकास हा महाराष्ट्राचा विकास आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मराठीमय झाल्याशिवाय महाराष्ट्राला तरणोपाय नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रात मराठीला पर्याय नाही. शिक्षणात पर्याय नाही, राज्यकारभारात नाही, कोर्टकचेऱ्यांत नाही, उद्योगव्यवसायात नाही, जीवनव्यवहारात नाही, जीवनात नाही आणि मनातही नाही.’खरं म्हणजे वरील परिच्छेदात मराठी भाषेचा जो पुरस्कार केलेला आहे त्याला कुठलाही मराठी भाषाप्रेमी महाराष्ट्रीय माणूस आक्षेप घेणार नाही. उलट त्याला तो शंभर टक्के पाठिंबाच देईल. पण नवल असे की माझ्या भाषणावर वृत्तपत्रांमधून उलटसुलट टीकेची झोड उठली. ‘हवेतले मनोरे’, ‘दिवास्वप्नांची भरारी’, ‘स्वप्नरंजनाचा कहर’ अशा शेलक्या शब्दावलींनी माझ्या भाषणाची विल्हेवाट लावण्यात आली. बऱ्याच वाचकांनी वृत्तपत्रांत पत्रे देऊन माझ्या भाषणावर तोंडसुख घेतले.वास्तविक संमेलनाच्या मंडपात माझ्या भाषणाच्यावेळी हजर असलेल्या सुमारे दहा-पंधरा हजार श्रोत्यांना माझ्या भाषणातील विचार आवडलेले दिसले. कारण त्यांनी वेळोवेळी टाळ्यांचा गजर करून पसंती दर्शविली. इतकेच नव्हे, तर नंतरही बऱ्याच श्रोत्यांची माझ्या भाषणाची प्रशंसा करणारी अनुकूल पत्रे मला आली. माझ्या त्यावेळच्या साहाय्यिका पुष्पा पुसाळकर ह्यांनी त्यांच्या नेहमीच्या कार्यतत्परतेने ती सर्व पत्रे एका फाइलमध्ये ग्रंथित करून ठेवली होती. अर्थात या संग्रहातील सर्वच पत्रे काही एकजात स्तुतीपर नव्हती. थोड्याबहुत पत्रांमध्ये, माझ्या भाषणात पत्रलेखकांना त्यांच्या दृष्टीने आढळलेले दोषही त्यांनी नमूद केले होते. उदाहरणार्थ, एका पत्रलेखकाने माझ्या भाषणात आलेल्या ‘कोर्ट, जज्ज, ऑफिस, टेबल’ अशा शब्दांची यादी पाठवून इंग्रजी शब्द वापरल्याबद्दल मला दूषण दिले होते. त्यावर मी उत्तर दिले होते, की जे परभाषेतले शब्द मराठीत रुळलेले आहेत, जे मराठीने सामावून घेतलेले आहेत, म्हणजेच ज्यांचे ‘मराठीकरण’ झाले आहे, असे दैनंदिन उपयोगातले शब्द मूलतः इंग्रजी असले तरी ते वापरण्यास हरकत नाही.दीडशे वर्षांच्या इंग्रजी राजवटीमुळे इंग्रजी भाषा कशी आपल्या रोमारोमात मुरलेली आहे, इंग्रजी भाषेचा पगडा मराठी मनावर कसा पूर्वापार बसलेला आहे हे दर्शविण्यासाठी मी माझ्या भाषणात म्हटले होते, की इतिहासाचार्य राजवाडे यांच्यासारखे काही तुरळक अपवाद सोडले तर पारतंत्र्याच्या काळातले बहुतेक विचारवंत, राजकारणी, नेते यांनी इंग्रजी भाषेची सरसकट कास धरली होती. ज्यांनी स्वतःला अभिमानाने मराठी भाषेचे शिवाजी महाराज म्हणवून घेतले त्या खुद्द विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनीदेखील तो अभिमान प्रकट केला, तो इंग्रजीत, ‘I am the Shivaji of Marathi language’. टिळक-आगरकरांनीसुद्धा एकमेकांशी पत्रव्यवहार केला तो बहुतांश इंग्रजीत - ‘My Dear Gopalrao’ आणि ‘My Dear Balwantrao’. भारताच्या संदर्भात विचार केला तर पुढे महात्मा गांधी यांचा थोडा अपवाद सोडला तर नेहरू-पटेल-बोस आदी नेत्यांचा परस्परांशी पत्रव्यवहार स्वभाषेत किंवा हिंदीत नाही तर इंग्रजीतच. माझ्या या युक्तीवादावर टीका करणारी पत्रे मला आली, यात आश्चर्य नव्हते. कारण माझ्या विधानामुळे चिपळूणकर-टिळक-आगरकर आणि इतर नेत्यांचे अभिमानी साहजिकच दुखावले होते. पण माझ्या विधानाचे समर्थन करणारे सबळ पुरावे माझ्याजवळ होते. ते संबंधित पत्रलेखकांना उत्तरादाखल दिल्यावर त्यांचे समाधान झाले असावे, कारण माझ्या उत्तरावर त्यांचे नंतर प्रत्युत्तर आले नाही.माझ्या भाषणात निर्माण झालेले एक अकारण अकल्पित आणि अनाहूत विचित्र प्रकरण मात्र इतके पत्रोपत्री आणि सहजासहजी मिटले नाही. ते म्हणजे संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर आणि संतश्रेष्ठ तुकाराम यांच्या संदर्भातले. संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम ही मराठी वाङ्मयातली दैवते. आळंदी आणि देहू ही मराठी साहित्यपंढरीच्या वारकऱ्यांची तीर्थस्थाने. म्हणून मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम यांच्या समाधीस्थळांचे दर्शन घेण्यासाठी मी आळंदी आणि देहू या दोन्ही ठिकाणी जाऊन आलो. त्यावेळी सहज गावात फिरताना आळंदीत ‘ज्ञानेश्वर मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल’, ‘ज्ञानेश्वर प्रोव्हिजन स्टोअर्स’ आणि देहूमध्ये ‘संत तुकाराम ऑटोमोबाईल्स’, ‘संत तुकाराम ट्रेडर्स’, ‘संत तुकाराम बिल्डर्स’, ‘संत तुकाराम पार्क’ अशा पाट्या दृष्टीस पडल्या. त्यामधले देवनागरीतले इंग्रजी शब्द नजरेस खटकले. मराठी मनावरील इंग्रजीचा प्रभाव हा माझ्या अध्यक्षीय भाषणातला प्रारंभीचा मुद्दा होता. त्याच्या पुष्टीसाठी या पाट्यांमधील इंग्रजी शब्दांचा पुरावा देण्याचे मी ठरवले. परंतु प्रत्यक्षात पाहिलेल्या पाट्यांचा, उदाहरणादाखल जसाच्या तसा उल्लेख भाषणात करायचे मी मुद्दामच टाळले. कारण तो तसा केला असता तर संबंधित दुकानदारांना कदाचित त्रास होण्याचा संभव होता. कोणीतरी उत्साही मंडळींनी त्या दुकानांवर मोर्चा नेला असता, त्या पाट्या बदलण्यासाठी त्या दुकानादारांवर दबाव आणला असता आणि नसता बखेडा माजण्याची शक्यता होती. म्हणून मी भाषणात उदाहरणे देताना ज्ञानेश्वर आणि तुकाराम ही नावे कायम ठेवून इतर वर्णनात्मक इंग्रजी शब्द बदलून त्याऐवजी देवनागरीतीलच पण दुसरे समानार्थी इंग्रजी शब्द घातले.मी माझ्या भाषणात एवढेच म्हणालो - ‘मध्यंतरी काही दिवसांपूर्वी मी आळंदीला गेलो होतो. म्हटलं, अध्यक्ष म्हणून निवडून आलो आहे, ज्ञानदेवांच्या समाधीचं दर्शन घ्यावं. तर जाताना तेथे रस्त्यावरच्या दुकानांच्या पाट्या दिसल्या. ‘निवृत्ती हेअर कटिंग सलून’, ‘ज्ञानेश्वर टेलरिंग फर्म’. आळंदीहून देहूला गेलो. तेथे एका छोट्या उपाहारगृहात चहासाठी थांबलो. बाहेर पाटी होती, ‘तुकाराम टी हाऊस’. परवा सहज पुण्याला लकडी पुलापासून लक्ष्मी रस्त्याने निघालो. सुमारे शंभर दुकानांच्या पाट्या पाहिल्या. आयुष्यात पहिल्यांदाच हा उद्योग केला, तर १००पैकी ६० पाट्या इंग्रजीत, २० पाट्या हिंदीत, १० पाट्या इंग्रजी व मराठीत म्हणजे द्विभाषिक, फक्त १० पाट्या शुद्ध मराठीत. वास्तविक दुकानदारीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजे शॉप ॲक्टप्रमाणे दुकानांच्या पाट्या मराठीत हव्यात. पण सगळीकडे बहुसंख्य पाट्या इंग्रजीत. कायदेभंग सर्रास चाललेला. अगदी राजरोस, दिवसाढवळ्या आणि वर्षानुवर्षं.’माझे अध्यक्षीय भाषण साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाच्या म्हणजे पहिल्या दिवशी दिनांक १८ जानेवारी २००२ रोजी संध्याकाळी झाले. त्या भाषणाच्या आरंभीच मी वरील उद्गार काढले होते. दिनांक २० जानेवारी रोजी टपालाने मला पुढील मजकुराचे पत्र प्राप्त झाले..२०.०१.२००२प्रति,मा.श्री. राजेन्द्र बनहट्टी,अध्यक्ष, अमृतमहोत्सवी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन,पुणेमहोदय,सप्रेम नमस्कार,आम्ही उभयता साहित्यावर, मराठीवर प्रेम करणारे रसिक नवोदित आहोत. गेले २ दिवस आम्ही साहित्यसंमेलनाचा कडू-गोड आस्वाद घेत आहोत. आपण दि. १९.०१.२००२ रोजी संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी केलेल्या भाषणात ‘आळंदीस श्री ज्ञानेश्वर महाराजांच्या दर्शनास गेलो असताना आपण आळंदी येथे ‘निवृत्ती हेअर कटिंग सलून’ व ‘ज्ञानेश्वर टेलरिंग फर्म’ अशा दुकानांच्या पाट्या वाचल्याचे नमूद केलेत. आपणास बहुधा ‘मराठीची गळचेपी’ सांगावयाची होती पण त्याबरोबरच आपण माउलींचे, तुकोबांचे आशीर्वाद घेऊन चक्क आम्ही साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठास आदर्शवत मानतो त्याच ठिकाणी धादांत खोटे बोलण्याचे धाडस केलेत, याबद्दल खेद होतो. खोटेपणामुळे आपण ज्ञानोबा, तुकोबा व निवृत्तिनाथांचा एकप्रकारे उपमर्दच केला आहे.एकतर आळंदीत संपूर्ण गावात ‘निवृत्ती हेअर कटिंग सलून’ व ‘ज्ञानेश्वर टेलरिंग फर्म’ या नावाची दुकानेच अस्तित्वात नाहीत. यासाठी आपण संतश्रेष्ठ ज्ञानदेवांची व संत निवृत्तिनाथांची व आळंदीला नाहक बदनाम केल्याबद्दल समस्त आळंदीकर ग्रामस्थांची माफी मागावी हेच बरे! अन्यथा हजारो सह्यांची मोहीम उभारून आपणापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था होईल.प्रत माहितीसाठी रवानासर्व पदाधिकारी व पत्रकारआळंदीकर ग्रामस्थ यांचे वतीने- श्री. ज्ञानेश्वर मोळक(पुणे मनपा सहाय्यक आयुक्त, पुणे)- सौ. शैलजा मोळक(सचिव, मराठा सेवा संघ, आळंदी शहर.)वरील पत्र वाचताच माझ्या लक्षात आले की पत्रलेखक ज्ञानेश्वर मोळक आणि शैलजा मोळक यांचा संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत निवृत्तिनाथ यांच्यावरील नितांत भक्तीभावनेमुळे आणि आळंदी या तीर्थक्षेत्राबद्दलच्या सार्थ आत्मीयतेमुळे, श्रीज्ञानेश्वर आणि श्रीनिवृत्तिनाथ यांचे नाव असलेल्या दुकानांच्या पाट्यांच्या माझ्या भाषणातील उल्लेखाविषयी, प्रामाणिक गैरसमज झालेला आहे. तो गैरसमज तसाच कायम राहणे इष्ट नाही म्हणून मी माझा मुलगा चैतन्य याला म्हटले, ‘‘गाडी काढ.’’‘‘का? कुठे जायचे आहे?’’‘‘विश्रांतवाडीला.’’‘‘विश्रांतवाडी? कशासाठी?’’ चैतन्यला उलगडा होईना. तसे मोळक पती-पत्नींचे पत्र मी त्याला दाखवले. ते वाचल्यावर चैतन्य म्हणाला, ‘‘अहो, पण तुमच्या भाषणावर आक्षेप घेणारी बाकीचीही पत्रे आली होती. त्यांना तुम्ही पत्रानेच उत्तरे दिली होती. या पत्रासाठी समक्ष कशाला जाता आहात?’’‘‘वाजवी गैरसमजामुळे या पत्रलेखकांना झालेला साहजिक मनस्ताप आणि हे पत्र लिहिण्यातली त्यांची आंतरिक तळमळ मला या पत्रातून जाणवते आहे. केवळ पत्राचे उत्तर देऊन त्यांचा गैरसमज दूर होणार नाही. त्यासाठी त्यांना समक्ष भेटून त्यांच्याशी बोलायला हवे. ते आवश्यकच नाही तर ते माझे कर्तव्य आहे.’’ मी चैतन्यला समजावून सांगितल्यावर त्याला माझे म्हणणे पटले.आम्ही विश्रांतवाडीला निघालो. अगोदर फोन वगैरे न करता तसेच एकदम आम्ही तासाभरात विश्रांतवाडीत दाखल झालो. त्यावेळी दुपारी चारचा सुमार होता. मोळक पती-पत्नींच्या पत्रावर पत्ता होताच. मोळक विश्रांतवाडीत सगळ्यांना माहीत होते. त्यामुळे त्यांचे घर सापडण्यास विलंब लागला नाही. त्यावेळी एका इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर सदनिकेत ते राहत होते. जिना चढून वर जाताच आम्ही दाराची बेल वाजविली. मध्यमवयीन बाईंनी दार उघडले.‘‘मी राजेन्द्र बनहट्टी,’’ मी ओळख करून दिली. त्या माझ्याकडे त्या बघतच राहिल्या. त्यांचा स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नसावा.‘‘शैलजा मोळक?’’ मी विचारले.‘‘हो... या ना,’’ बाईंच्या शब्दांत जेवढे आश्चर्य तेवढीच उत्कंठा जाणवली.मला बसायला सांगितल्यावर मी अजिबात वेळ न दवडता खुलासा केला, की दुकानदारांना कोणाकडूनही कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हणून भाषणात मी पाट्यांची नावे बदलली आहेत. ज्ञानेश्वर, तुकाराम यांची नावे असलेल्या पाट्या आळंदीच्या व देहूच्या अनेक दुकानांवर आहेत. मी बाईंना दुकानांच्या नावांची यादी दाखवली. प्रश्न ज्ञानेश्वर-तुकाराम यांच्या नावाबद्दल नाही. त्यांच्याविषयी तर समस्त मराठीजनांना नितांत आदर आणि भक्ती आहे. प्रश्न त्यांच्या नावासमोर असलेल्या देवनागरीतील इंग्रजी शब्दांचा आहे. ‘हेअर कटिंग सलून’ऐवजी मराठीत ‘केशकर्तनालय’ आणि ‘टी हाऊस’ऐवजी ‘चहापानगृह’, तसेच ‘टेलरिंग फर्म’ऐवजी ‘शिवणकला केंद्र’ असे मराठी शब्द पाट्यांवर हवेत. माझ्या भाषणातला मुद्दा ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, तुकाराम या संत महात्म्यांच्या नावाचा नव्हता, तर मराठी भाषेच्या अस्तित्वाचा होता. मी एक मराठी लेखक आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तिनाथ, संत तुकाराम हे कुठल्याही मराठी लेखकांप्रमाणे मला नित्य वंदनीय आहेत आणि आळंदी हे तर सर्वच साहित्यिकांचे पवित्र तीर्थस्थान आहे. तेव्हा त्यांचा उपमर्द करण्याचा किंवा त्यांना बदनाम करण्याचा विचार माझ्या कल्पनेतही येणे सर्वथैव अशक्य आहे.शैलजा मोळक यांनी माझे बोलणे शांतपणे लक्षपूर्वक ऐकून घेतले. माझे सांगणे त्यांना पटले असावे असे मला वाटले. ज्ञानेश्वर मोळक यांची भेट झाली नाही. आम्ही निघणार तोच शैलजाबाईंनी आम्हाला चहासाठी थांबवले. चहा झाल्यावर आम्ही त्यांचा निरोप घेतला. दोन-तीन दिवसांनी एका दैनिकात पुढील पत्र प्रसिद्ध झाले..दि.२२.०१.२००२प्रति,मा. संपादक,मुंबईयांसीमहोदय,आपल्या दैनिकात (दि. २२ जानेवारी २००२) आपण दिलेल्या ‘आळंदीकरांना हवी आहे बनहट्टी यांच्याकडून माफी’ या वृत्तासाठी मी खालीलप्रमाणे खुलासा देत आहे.आपण आमचे पत्रास वृत्तरूपाने जी प्रसिद्धी दिली त्याबद्दल धन्यवाद! परंतु आपले दैनिकात वृत्त येण्यापूर्वीच संमेलनाध्यक्ष मा.श्री. राजेन्द्र बनहट्टी यांनी आमचेशी त्वरीत संपर्क साधूनच आमच्या पत्राचा खुलासा समाधानकारकपणे करून आमचा त्यांचेबद्दल झालेला गैरसमज दूर केला. श्री. बनहट्टी हे खुलासा देताना म्हणाले, की आळंदी येथे ज्ञानेश्वरांच्या नावाने इंग्रजी पाट्या असलेली अनेक दुकाने आहेत. पण भाषणात उल्लेख केलेली नावे काल्पनिक अशा स्वरूपाची घेतली आहेत. खरी नावे घेतल्यास वेगळे आक्षेप येऊ शकतात. मुद्दा ज्ञानेश्वरांच्या नावाचा नव्हता, तर माय मराठीच्या अस्तित्वाचा होता.श्री. बनहट्टी यांनी केलेल्या खुलाशाने आळंदीकरांचा आता कोणताच आक्षेप नाही असा आळंदीकरांच्यावतीने आम्ही खुलासा प्रसिद्धीस देत आहोत. याला आपण योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी ही विनंती.आपला, श्री. ज्ञानेश्वर मोळकपुणे मनपा सहआयुक्त,पुणेप्रत माहितीसाठी रवानामा. राजेन्द्र बनहट्टीअध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, पुणे.वरील पत्रातील खुलाशानंतर वृत्तपत्रांमध्ये ‘बनहट्टींनी दुकानांची खोटी नावे दिली’, ‘दुकानांच्या पाट्यांची नावे काल्पनिक! खरी नाहीत’ अशा आशयाची बरीच पत्रापत्री झाली, पण मी उत्तर देण्याच्या भरीस पडलो नाही. दुकानांची नावे बदलण्यामागे माझा उद्देश केवळ मराठीचे संरक्षण, संवर्धन आणि संगोपन हा होता. तो मी पुरेसा स्पष्ट केला होता. त्याच्याकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करणाऱ्यांचे डोळे कसे उघडणार? झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना जागे करता येत नाही.सुमारे महिनाभराने मला शैलजा मोळक यांचे पुढील पत्र मिळाले.प्रति,मा.श्री. राजेन्द्र बनहट्टी,अध्यक्ष, अमृतमहोत्सवी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, पुणेमा. महोदय,सप्रेम नमस्कार,दि. २०.०१.२००२ रोजी मी आपणास माझ्या तीव्र भावना (त्या वेळच्या) व्यक्त करणारे एक पत्र दिले होते. बऱ्याच वेळा अनेक ठिकाणी, अनेक व्यक्ती, अनेक अधिकारी यांचेकडे सामान्य जनता तक्रारीवजा, समस्यावजा पत्रे देत असते, पण त्यावर योग्य ती कार्यवाही व्यक्ती, संस्था अथवा शासन यांचेकडून होत नाही. मी विविध विषयांवर वाचकांचा पत्रव्यवहार, जनमत, लोकमानस या वर्तमानपत्रांमधील सदरांमधून लिहीत असते. काही वेळेस छापून येते. काही वेळेस त्याची योग्य ती दखलही घेतली जात नाही. पण ‘लिहिणे हा आता स्वभाव बनल्याने व अन्याय प्रतिकार हा स्वभाव वैशिष्ट्य बनल्याने आक्षेपार्ह वाटल्यास त्वरीत भावना प्रकट करणे हे नकळतच घडते.’ परंतु त्याचा परिणाम कधी कधी चांगला, आनंददायी व आयुष्यात घडलेल्या सुखद स्वप्नाप्रमाणेही घडतो. याचे प्रत्यंतर आपण केलेली अनपेक्षित व स्वप्नमय पण आनंददायी अशी कृती होय.माझ्या आयुष्यात घडलेल्या आनंददायी क्षणांपैकी संमेलनाध्यक्ष तेही अमृतमहोत्सवी, माझे घरी (एक अतिसामान्य रसिक, नवोदित) येणे ही महत्भाग्याची घटना आहे. आपण केवळ गैरसमज दूर करण्यासाठी आमचेकडे आलात हा आपल्या ‘मनाचा मोठेपणा’ आहे. आपली प्रत्यक्ष भेट मी आयुष्यात कधीही विसरू शकणार नाही. ‘आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण’ असे कधी लिहिलेच तर ‘आपली भेट’ ही अग्रक्रमाने राहील यात शंकाच नाही.एकंदर पुण्याचे वातावरण, वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले साहित्य संमेलन, साहित्यिकांचे हेवेदावे, वर्तमानपत्रातून वाचनात आलेली मत-मतांतरे पाहून आपल्याबद्दलचे झालेले मत आपल्याशी झालेल्या चर्चेने पूर्ण बदलून गेले आहे. नाण्याला दोन बाजू असतातच! पण दुसरी बाजू नेहमीच अंधारात, अप्रकाशित असते. ती पलटी मारल्यावरच उजेडात येते. असो.आमचेमुळे आपल्याला झालेल्या त्रासाबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो. पण या अशा निमित्ताने आपली ओळख झाली. ती वृद्धिंगत व्हावी हीच अपेक्षा. आपल्या परिवारात येऊन सतत संपर्कात राहण्याचा मी निश्चितच प्रयत्न करीन व जे शक्य असेल ते काम आपण हक्काने सांगावे ते करण्याचाही मी प्रयत्न करीन. आपल्या पुढील कारकिर्दीसाठी राष्ट्रमाता जिजाऊचरणी व माउलीचरणी प्रार्थना.सौ. वसुंधराताई बनहट्टी यांना उभयतांचा आदरपूर्वक नमस्कार.आपली,सौ. शैलजा मोळकता.क. - काही कौटुंबिक कारणांमुळे लिहिलेले पत्र टाकण्यास एवढा विलंब झाला त्याबद्दल क्षमस्व.वरील पत्राने मला लाभलेला दिलासा पत्रलेखिकेच्या मनाच्या मोठेपणाइतकाच मोठा होता. त्यामुळे ‘भूतां परस्परे जडो मैत्र जीवांचे’ या श्री ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानातील अपेक्षेची पूर्तता झाल्याची प्रचिती आली.लेखकांच्या आगामी आत्मचरित्रातील एक प्रकरण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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