प्रसाद नामजोशी अचानक गावात हालचाल झाली. दत्तूभाऊचा फोटो मिळवायलाच पाहिजे असा साक्षात्कार कार्यकर्त्यांना होऊ लागला. सतत एकमेकांवर कुरघोडी करणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावर युती, राज्यस्तरावर मैत्रीपूर्ण लढत आणि गाव पातळीवर मात्र जानी दुश्मन असणाऱ्या दोन पक्षांतल्या नगरसेवकांमध्ये दत्तूभाऊचा फोटो कोण पैदा करतं यावरून जुंपली. दोघांनी आपापल्या कार्यकर्त्यांना कामाला लावलं. तेवढ्यात एकाला आठवलं की दत्तूभाऊनं डॉक्युमेंट्रीत काम केलं होतं... आपलं पोरगं आपल्यासारखं तंट्या होऊन नाचतंय हे बघितल्यावर दत्तूचं मस्तक सरकलं. त्यानं हाती येईल त्या वस्तूनं पोराला बडवायला सुरुवात केली. वस्तूंची कमीही नव्हती, आख्खा आखाडा घरात येऊन पडला होता. अशावेळी जवळच्या मित्रांनी जे करायचं असतं तेच केलं. ढुंगणाला पाय लावून ते आपापल्या घरी गेले आणि घरातच बसून राहिले. दत्तूभाऊच्या पोरानं मात्र मरस्तवर मार खाल्ला. आई हे सगळं निमूटपणे बघत होती. खरं म्हणजे दत्तूनं त्या दिवशी पोराला मारायचं काहीएक कारण नव्हतं. त्याच्या पोरानं काही विशेष केलं नव्हतं. फक्त त्यानं बापासारखं होण्याचा प्रयत्न केला होता. बरं हे घरोघरी होतंच. म्हणजे आईची साडी नेसून, आईचं मंगळसूत्र घालून लाडकी लेक आई होते आणि तिचं किती कौतुक होतं! तिचे फोटो काढून स्टेटसला ठेवले जातात. त्यावर बदामांचा पाऊस पडतो. पोरगं बापाचा कोट घालतं आणि त्याची बॅग घेऊन ऑफिसला जायला निघतं तर त्याचीही रील्स होतात. आता दत्तूभाऊकडे कौतुकानं मुलाचा फोटो काढायला कॅमेरा नव्हता किंवा त्याच्याकडे जो मोबाईल फोन होता त्यानं फोटो काढता येतील अशी परिस्थितीही नव्हती, तर ठीक आहे. असतात असे गरीब लोक. पण मुलाचं कौतुक करायला, त्याच्या गालावरून हात फिरवायला किंवा त्याच्या डोक्यावर हलकंसं थोपटायला पैसे कुठं लागतात? केलं असतं तोंडदेखलं कौतुक, हसला असता दत्तू फुकटचा आपल्या पोराकडे बघून तर काय बिघडलं असतं एवढं? बेदम मारण्यासारखं काय होतं त्यात? अर्थात हे प्रश्न त्याच्या शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना पडले नाहीत असं नाही, पण दत्तूभाऊला विचारणार कोण? कारण तो पडला पैलवान गडी. बलभीम आखाड्यातली त्याची रोजची तालीम चुकली नाही. हं, आता त्याचं वय झालं होतं, पण त्याच्याकडे बघून एकेकाळी शे-दीडशे बैठका मारूनच थांबणारं आणि पंगतीत जेवायला बसला तर पाच-पन्नास लाडू पोटात रिचवूनच मग उठणारं हे शरीर आहे हे सगळ्यांनाच माहिती होतं. त्यामुळे त्याला शहाणपणा शिकवणार कोण?.Premium|Government Bonds in India : सरकारी कर्जरोख्यांत गुंतवणूक कशी करावी सुरक्षिततेसोबत मिळवा नियमित उत्पन्न.त्या दिवशी दत्तूभाऊनं पोराला एवढा बेदम मारला की पोराला तापच भरला. फणफणून आडवंच झालं ते. कदाचित एखादं बारीक हाड मोडलं असण्याची शक्यताही होती. एक्स-रे वगैरेचं कौतुक परवडणारं नव्हतं त्यामुळे पोरगं नुसतंच कण्हत होतं. बरं साक्षात बापानंच पोराला बडवल्यावर आईनं लगेच त्याला पोटाशी कवटाळावं अशी मध्यमवर्गीय पद्धत दत्तूभाऊच्या घरी नव्हतीच. बापानं हाणला म्हणजे विषय संपला. फायनल. मुद्दा कट. त्यामुळे चार दिवस पोरगं रड रड रडलं, पाचव्या दिवशी निमूट शाळेला जाऊ लागलं. दत्तूभाऊच्या त्या पोराचं नावही शेजारपाजारी फारसं माहिती नव्हतं. मुळात दत्तूभाऊचंच नाव फार कमीजणांना माहिती होतं. दत्तूभाऊला लोक ओळखत होते ते ‘तंट्या’ म्हणून.‘तंट्या भिल्ल’ हा एकेकाळी इंग्रजांच्या नाकी नऊ आणणारा स्वातंत्र्यसैनिक. दोनशे वर्षांपूर्वी जेव्हा होळकर, निजाम, शिंदे वगैरे संस्थानिक ब्रिटिश सत्तेशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा आदिवासी समाजाचा हा रॉबिनहूड तब्बल अकरा वर्षं ब्रिटिश सत्तेच्या हाती लागला नाही. अखेर इंग्रजांनी विशेष मोहीम चालवून त्याला पकडलं आणि फाशीवर चढवलं. इंग्रजांनी त्याला दरोडेखोर ठरवलं, पण तरी लोकगीतांमधून तंट्या जिवंत राहिला.‘कांधे टाँगे डाब तीखो धारदार टंट्या;भाई-बहनों की लाज रखवार टंट्यासुन्ये बहिना की पुकार इस पार, उस पार;पलका मूंदा दौड़ा आवे बार-बार टंट्यासूद खोरों का डरावे, खाता खूतड़ा जलावे;नंगा भूका को दे रोटी का आधार टंट्या!’अशा अनेक गीतांमधून तंट्या लोकांच्या मनात राहिला. त्याची आठवण म्हणून काही ठिकाणी तंट्या भिल्लाचं रूप घेऊन एखादा पैलवान अजूनही आपला उदरनिर्वाह करतो. दत्तूभाऊ मारोतीराव जुनघरे हा त्यापैकीच एक. दत्तूभाऊ तंट्या होत असे तेव्हा त्याचं रूप पाहण्यासारखं होतं. बलभीम आखाड्याच्या व्हरांड्यात तंट्याचा गेटअप करायला सगळे कपडे काढून नुसत्या अंडरवेअरवर दत्तूभाऊ उभा राही, तेव्हा त्याचं कसलेलं शरीर चोरून बघायला शेजारपाजारच्या बायाबापड्या हलकेच दाराचे पडदे बाजूला करत. दत्तूभाऊचे दोन साथीदार त्याचं रूप हळूहळू बदलून टाकत असत. मळखाऊ हा रंगाचा एक प्रकार आहे हे दत्तूभाऊची अंडरवेअर बघून लक्षात येई. तो त्यावर एक लाल रंगाचा लंगोट गुंडाळी. चेहरा शक्य तेवढा उग्र रंगवून घेत असे. दंडाला काळे धागे बांधलेले, डोक्याला त्याची ती विशिष्ट लाल रंगाची पगडी. पाठीला ढाल, दोन्ही हातांत दोन तलवारी, कमरेला साखळदंड बांधलेले आणि मग ठरलेले बँडवाले जेव्हा ताशावर तर्रर्रर्रर्र असा ‘तंट्या’ वाजवत असत तेव्हा दत्तूभाऊच्या अंगात आणि बघणाऱ्यांच्या डोळ्यांत तंट्या भिल्ल संचारत असे! विशिष्ट प्रकारे पाय टाकत डावी-उजवीकडे तीक्ष्ण कटाक्ष फेकत चालत जाताना मधेच जेव्हा ताशा वरच्या पट्टीत वाजू लागे, तेव्हा डावा पाय पुढे टाकून दोन्ही हातातल्या तलवारी उगारून दत्तूभाऊ समोरच्यावर भेदक नजर टाकून ठामपणे उभा राही, तेव्हा ते दृश्य अंगावर रोमांच उभे करी. मग पुढे बँडवाले, मधे दत्तूभाऊचा तंट्या, त्याला साखळदंडानं कंट्रोल करण्याच्या पोजमध्ये असलेले त्याचे दोन सहकारी अशी मिरवणूक गावातून निघे. त्याच्यामागे पोरंसोरंच काय, पण गावातले रिकामटेकडे थोरही नाचत जात असत. मग दत्तूभाऊ गावातल्या बाजारात दुकानांमध्ये जाऊन नुसता उभा राही. दुकानदार आपापल्या ऐपतीप्रमाणे आणि त्या दिवशीच्या सकाळच्या गल्ल्याकडे लक्ष ठेवून दोन-पाच-दहा रुपये दत्तूभाऊला देत असत. असा गावभर एक राउंड मारला की शे-दोनशे रुपये गोळा होत. त्यातले अर्धे बँडवाल्यांना, उरलेल्यातले अर्ध्यातले अर्धे करून त्यातले पुन्हा अर्धे-अर्धे त्याच्या दोन साथीदारांना आणि उरलेले स्वतःला असं वाटप करून संध्याकाळी आपल्या पाठीवरची ढाल, साखळदंड, तलवारी वगैरे आखाड्यामध्ये नेऊन ठेवून दत्तूभाऊ शांतपणे घरी येई. पैसे बायकोच्या हवाली करून आंघोळ करी आणि आपल्या पत्र्याच्या शेडच्या बाहेरच्या अंगणातल्या कडुलिंबाखाली बाजलं टाकून त्यावर दीड-दोन तास स्वस्थ आडवा पडून राही. या काळात त्याला कुणीही डिस्टर्ब करत नसे. उन्हं तिरपी होऊन झाडाच्या खालच्या फांदीतून तोंडावर आली की मगच तो डोळे उघडी. मग तोंडावर खसाखस पाणी घेऊन तो तसाच बाजेवर बसून राही. त्यानंतर दाबून जेवण, जेवल्यावर परत अंगणामध्ये बाज टाकून त्यावर ताणून झोप. या भानगडीमध्ये आपलं पोरगं काय करतंय, शाळेत जातंय की नाही किंवा बायकोची मानसिक स्थिती, देशाचा जीडीपी वगैरे बिनकामाच्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला त्याला वेळच नव्हता.बरं, ही तंट्या होऊन गावातून फेरी त्याची सहा महिन्यांनी एकदाच होत असे. तो जर रोज तंट्या म्हणून फिरायला लागला, तर दुकानदार काही रोज त्याला पैसे देणार नव्हते. मग अधूनमधून तो शेजारच्या गावी तंट्या व्हायला जाई. कमाईत जाण्यायेण्याचा खर्च धरावा लागे. दरम्यान कधीतरी त्याला कुठलीतरी कामं करायला लोक बोलवत. कुठं घरावर वाकलेलं बोरीचं झाड तोडायचं असे. कधी एखाद्या लग्नात मुख्य आचाऱ्याचा असिस्टंट म्हणून. ही कामंही तो स्वतःचा आब राखून करीत असे. लग्नाच्या कामात त्यानं कधीही बायकोपोरांना फुकटचं जेवायला नेलं नाही. तो जेवत असे आणि इतर स्वयंपाक करणाऱ्या मंडळींसारखं अन्न बांधून घरी आणत असे. हे सगळं गुढीपाडव्यापर्यंतच. त्यानंतर रामनवमी आणि पुढे मुख्य म्हणजे हनुमान जयंतीचा उत्सव जवळ आला की मग पुढे आठ पंधरा दिवस त्याला कुठलंच काम करायला फुरसत नसे. बलभीम आखाड्याचा हा वार्षिक महत्त्वाचा उत्सव त्यावर्षीचा अध्यक्ष कुठलाही असला तरी एकट्या दत्तूभाऊच्या खांद्यावर तोललेला असे. पण तेवढे पंधरा-वीस दिवस मात्र त्याचं महत्त्व अनन्यसाधारण असे. या दिवसांत सगळे त्याला दत्तूभाऊच म्हणत. उत्सव संपला की मग पुन्हा तंट्या. आपण तंट्या होतो म्हणजे नक्की काय असतं हे काही त्यानं कुणाला सांगितलं नव्हतं. त्याचा बापही तंट्या होई. आजाही होत असावा. लोक सांगत. पुरावे असे काही नव्हते. तंट्यारूपात फोटोबिटो काढावे असं काही कुणाला वाटलं नव्हतं. परवडण्याचा प्रश्नच नव्हता. या सगळ्या भानगडींमध्ये त्याचं एकूण बरं चाललं होतं..Premium|Study Room : जांभळ्या बटाट्यात नेमके कोणते पोषक घटक अधिक आहेत?.दत्तूभाऊचं बरं म्हणजे नक्की कसं चाललं होतं ते खरंतर कुणालाच माहिती नव्हतं. तो जे काही पैसे हातात आणून देईल त्या पैशात त्याची बायको कसं घर चालवत असेल ते तिचं तिलाच माहिती. पण ती तशी मदतीला तत्पर होती. शेजारीपाजारी कुणाकडे कुठलीही कामं असोत, पापड-कुरडया करणं, लग्नघरी मदतीला जाणं, बाळंतिणीघरी मदतीला ती जाई. त्याबदल्यात जे मिळेल ते हसून घेई. कधी पैसे, कधी त्यासोबत डालडाचा उरलेला पिंप, कधी काही कधी काही. जे दिलं ते. मात्र दुसऱ्याच्या घरी धुणीभांडी करायला ती जात नसे. आपला नवरा तंट्या होतो या गोष्टीचा नाही म्हटलं तरी तिला सूक्ष्म अभिमान होता, त्यामुळे असेल कदाचित. किंवा माहेरची शेतकऱ्याची मुलगी असल्यानं दुसऱ्यांची खरकटी घासायची नाही असंही मनातल्या मनात ठरवलं असेल. नक्की काय ते कुणाला काही शेवटपर्यंत कळलं नव्हतं. कुणी विचारलंही नव्हतं. पण त्यामुळे तिला भांडी घासायला कुणी बोलवत नसे. एकुलत्या एका पोराला जेवू घालायचं, शाळेत पाठवायचं, कुणाबरोबर खेळतोय याच्याकडे लक्ष ठेवायचं एवढं काम तिला जमत होतं. ती ते इमानानं करत होती. दत्तूभाऊच्या पोराचं पाळण्यातलं नाव तसं कुणाला माहिती नव्हतं. शाळेच्या हजेरीत असेल कदाचित काहीतरी सचिन किंवा वैभव वगैरे. पण एरवी त्याला तंट्याचा पोरगा एवढंच म्हणत.एप्रिल सुरू झाला होता. विदर्भातलं ऊन म्हणजे नक्की काय असतं ते फक्त टेंपरेचरचे आकडे बघून कळत नाही. हे म्हणजे समुद्राचा मोबाईलमधला फोटो बघून समुद्र कळला म्हटल्यासारखं. त्याची अथांगता आणि आपला क्षुद्रपणा किनाऱ्यावर गेल्याशिवाय नाहीच कळायचा. विदर्भाचं ऊन याच प्रकारचं. एप्रिल-मेमध्ये चक्कर मारा, मग बोला. आधीच दाही दिशांची रणरण, त्यात हनुमान जयंती जवळ आली होती. दत्तूभाऊचा पाय घरात ‘ठहरत’ नव्हता. वर्गणी गोळा करण्यापासून ते मारुतीला नव्यानं शेंदूर लावण्यापर्यंत सगळं काम याच्याच जीवावर होतं. मोठीच गडबड सुरू होती. दत्तूभाऊच्या घरामध्ये काय काय सामान येऊन पडलं होतं. आखाडा उत्सवासाठी मोकळा करायचा तर त्यातलं सामान कुठे ठेवणार दुसरीकडे? दत्तूनं ते आपल्या घरात आणून टाकलं. आता घरभर आखाड्याच्या सामानाच्या पेट्या पडल्या होत्या. पोती होती. त्यात लाठ्या, दांडपट्टे, तलवारी, ढाली, वजनं, दोरखंड, अगदी वाट्टेल ते होतं. एवढा खजिना खेळायला आयता मिळाल्यावर मित्रांना घेऊन त्या सामानाशी खेळणं हे बालसुलभ काम मग दत्तूभाऊच्या पोरानं का करू नये? दत्तू दिवसभर बाहेर आणि ऊन म्हणून पोरं घरात आणि खेळायला भरपूर सामान. त्यांचा वेळ मजेत जाऊ लागला.त्या दिवशी का कोणास ठाऊक, पण दत्तूच्या पोराला तंट्या व्हावंसं वाटलं. ठरलं. लागली गँग कामाला. मग त्यानं बापासारखी लाल चड्डी घातली. मित्रांनी जमेल तसा त्याचा चेहरा उग्र रंगवून दिला. अवजड ढाल याच्या पाठीला बांधली. रॉकेलचे रिकामे डबे, डालडाचं पिंप हातात घेऊन ते बडवू लागले. दोन हातांत दोन तलवारी घेऊन ते पोरगं नाचू लागलं. मोठ्या मजेत खेळ चालला होता. तेवढ्यात काहीतरी घ्यायला म्हणून दत्तूभाऊ घाईघाईनं घरात आला. डोक्याचा गमछा काढेपर्यंत त्याला हे पोराचं रूप दिसलं. आपलं पोरगं आपल्यासारखं तंट्या होऊन नाचतंय हे बघितल्यावर दत्तूचं मस्तक सरकलं. त्यानं हाती येईल त्या वस्तूनं पोराला बडवायला सुरुवात केली. त्याची कमीही नव्हती, आख्खा आखाडा घरात येऊन पडला होता. अशावेळी जवळच्या मित्रांनी जे करायचं असतं तेच केलं. ढुंगणाला पाय लावून ते आपापल्या घरी गेले आणि घरातच बसून राहिले. दत्तूभाऊच्या पोरानं मात्र मरस्तवर मार खाल्ला. आई हे सगळं निमूटपणे बघत होती. शेजारी गोळा होऊ लागले. दत्तूला थांबवणार कोण? अखेर मार खाऊन खाऊन पोराच्या तोंडून रडण्याचा आवाज येणं बंद झाल्यावर दत्तू शांत झाला. हातातली काठी त्यानं आखाड्याच्या पेटीत टाकली. सर्व वस्तू पेटीत टाकून त्या एकावर एक रचून ठेवल्या आणि ‘तंट्या होतंय भोसडीचं’ असं दातओठ खाऊन म्हणत खाली पडलेल्या पोराला एक कचकावून लाथ घालून तो तरातरा व्यायामशाळेच्या दिशेनं निघून गेला.दत्तूच्या बायकोनं आता पोराचा ताबा घेतला. त्याला जवळ घेतलं. पदरानं त्याचं तोंड पुसलं. जखमा बघितल्या. त्याला तेल लावत एकही शब्द न बोलता जमेल तेवढी शुश्रूषा करून ती पोराला थोपटू लागली. तमाशा संपल्यामुळे बघणारे शेजारपाजारचे लोकही हळूहळू आपापल्या घरी गेले. दोन बायका घरात आल्या होत्या, त्याही नुसत्याच बसून राहिल्या. बापानं पोराला बडवलं तर त्यावर आक्षेप घेण्याची पद्धत गावात कुठंच नव्हती. त्यामुळे मग गळ्यात आवंढे आणि घरात शांतता तेवढी दाटून आली. पोराचे हुंदके हळूहळू कमी होत गेले. शांततेचा आवाज वाढत गेला.बलभीम आखाड्याच्या उंबऱ्यावर दत्तू बराच काळ एकटाच बसून होता. चरितार्थ चालवण्यासाठी त्यानं आजवर अनेक उद्योग केले होते. त्यातल्या त्यात सोडा सरबताची गाडी हा एक पुरेसा बरा उद्योग होता. उन्हाळ्यात कधी त्यानं कुल्फी विकली, कधी पॉट-आइस्क्रीम विकलं. थंडीत अगदी गरम शेंगदाणे वगैरे विकण्याचाही उद्योग करून बघितला. पण ही सोडावॉटरची हातगाडी ही गोष्ट त्याला बरी जमली होती. गाव छोटं होतं. लोक बारा महिने दारू पीत असत. आजूबाजूच्या छोट्या-मोठ्या धाब्यांवर जाऊन चिकन मटण खात असत. अशावेळी रात्री सोडा पिणं ही एक आवश्यक गोष्ट मानली जात होती. संध्याकाळच्या वेळेला भाड्याच्या हातगाडीवर नुसता सोडा किंवा लिंबू मीठ मसाला घातलेला लिंबू सोडा किंवा लिंबू सरबत विकून घर चालवण्याइतपत धंदा होतो असं त्याला वाटत होतं. अर्थात घर चालवायला नक्की किती पैसे लागतात याची त्याला काहीच कल्पना नव्हती. जे काही पैसे मिळाले त्यातले धंद्याला थोडे ठेवायचे आणि उरलेले बायकोला द्यायचे हे त्याचं धोरण; आणि नवऱ्यानं जेवढे पैसे दिले त्यात घर चालवायचं हे बायकोचं धोरण. तंट्या होऊन मिळालेले पैसे हा बोनस. शिवाय वरची कामं करून त्याला आणि बायकोला जे मिळत होतं, तो पर्सनल पॉकेटमनी! हे जे काय चाललं होतं ते बरं असलं तरी खरं नाही हे दत्तूला कळत होतं, फक्त बोलून दाखवण्यासाठी लागणारी आवश्यक शब्दसंपदा त्याच्याकडे नव्हती. आपल्या पोरानं मात्र आपल्यासारखं असं अधांतरी राहू नये असं दत्तूला वाटायचं. काहीतरी बरा उद्योग करावा असं त्याला सांगावंसंही वाटत होतं, पण तसं बोलायचं कसं किंवा सांगायचं कसं किंवा अशी काही पद्धत असते किंवा कसं हेच त्याला ठाऊक नव्हतं. आपली कधी इकडे तर कधी तिकडे उभी केलेली सोड्याची गाडी आहे, तर आपल्या पोरानं एक दिवस किमान एका जागी उभी असलेली टपरी तरी टाकावी किंवा टॅक्सी चालवावी, तंट्या व्हायच्या भानगडीत आपल्यासारखा नुसताच जीव जाळू नये असं तीव्रतेनं वाटायचं. पण व्यक्त होण्याची पद्धत माहिती नव्हती..दत्तूच्या पोराला मात्र आपण नक्की काय करावं हे कळत नव्हतं. त्याचं वय नव्हतं, पण तरी त्याच्या मित्रांपैकी कुणाकुणाला काय काय व्हावंसं वाटे, ड्रायव्हर, इंजिनिअर, प्लंबर वगैरे. त्या सगळ्यांना असं वाटायचं की हा बापासारखा तंट्या होईल. त्यालाही असंच वाटायचं. पण एक दिवस त्यानं तसं व्हायचा प्रयत्न केला तर बापानं मरस्तवर बडवलं होतं, त्यामुळे आपण तंट्या व्हावं ही बापाची इच्छा नाही एवढी एक गोष्ट त्याला कळली होती. तंट्या होण्यात नक्की काय प्रॉब्लेम आहे हे काही त्याला कळलं नव्हतं, पण प्रॉब्लेम होता हे नक्की होतं.दिवस असेच जात होते. पोरगंही आता मोठं झालं होतं. हनुमान जयंत्या येत होत्या आणि जात होत्या. यापेक्षा विशेष गावात घडण्यासारखं काही नव्हतंच. नसतंच. मधेच एकदा मात्र दत्तूचा भाव वधारला होता. लोककलांवर डॉक्युमेंट्री करणारी कोणीतरी एक पुण्याची मुलगी गावात कॅमेरा आणि काही मित्रांना वगैरे घेऊन आली होती. अर्ध्या चड्ड्या घालून फिरणारी ती तरुण मुलं-मुली बघून गावातल्या लोकांच्या डोळ्याचं पारणं नाही म्हटलं तरी फिटलं होतं. डॉक्युमेंट्रीवाली मास मीडियाची स्टुडंट होती आणि हा तिचा प्रोजेक्ट होता एवढं तिनं सांगितल्यावर कळलं होतं, पण म्हणजे नक्की काय होतं हे काही गावातल्यांना कळत नव्हतं. ती फोक आर्ट वगैरे म्हणत होती, तर कोणीतरी तिला दत्तूभाऊच्या घरी घेऊन गेलं. एवढी पुण्याची पावणी आली म्हटल्यामुळे तिच्यासाठी दत्तूभाऊ पुन्हा एकदा तंट्या भिल्ल झाले. वॉव, वंडरफुल, लुक ॲट हिज अन्डी वगैरे कौतुक झालं. दिवसभर त्यांनी शूटिंग केलं. दत्तूभाऊची मुलाखत घेतली. त्याच्या बायकोची मुलाखत घेतली. मुलाची मुलाखत घेतली. डॉक्युमेंट्रीवालीला नक्की काय विचारायचे ते प्रश्न सुचत नव्हते. शिवाय तिची मदरटंग मराठी होती, त्यामुळे सहाजिकच तिला मराठी लँग्वेजमध्ये क्वेश्चन्स विचारणं डिफिकल्ट जात होतं. बरं आपण तंट्या होतो म्हणजे काही महाराष्ट्रातल्या कलेचं जतन वगैरे करतो आहोत याचा दत्तूला पत्ताच नव्हता! डॉक्युमेंट्रीवाली जरा नवीन होती. पुण्यातलं आपलं घर सोडून ती कधीच बाहेर पडली नव्हती. हां, एकदा आई-बाबांबरोबर तिनं युरोपची ट्रिप मात्र केली होती. हॅरी पॉटर वर्ल्डला व्हिजिट करणं हे तिचं ड्रीम होतं. ते तिच्या आई-बाबांनी फुलफिल केलं होतं. त्यामुळे इकडे एका गावातल्या तंट्या भिल्ल होणाऱ्या एका पैलवानाच्या पुढ्यात कॅमेरा ठेवल्यावर तो किती बुजतो आणि कसा एक शब्दही त्याच्या तोंडून फुटत नाही ही गोष्ट तिला माहितीच नव्हती. मग साधारण तुम्हाला कसं वाटतं आणि तुम्ही काय जेवता वगैरे प्रश्न झाले. (ती आधी फूड प्रेफरन्स म्हणाली, ते दत्तूला कळलं नाही, मग तिच्या मित्रानं एआयला त्याचं भाषांतर विचारून ‘आपलं अन्न प्राधान्य काय?’ असं विचारल्यावर दत्तूला क्षणभर इंग्रजी सोपं वाटून गेलं!) एकूण मिळून जे काय कॅमेऱ्यात मिळालं ते ती घेऊन गेली. दत्तूभाऊ आता सिनेमात झळकणार याची गावभर जाहिरात झाली. तेही नंतर मागे पडलं.दिवस जायचे तेवढ्या वेगात जात होते. श्रीमंतांचे भरभर आणि गरिबांचे सावकाश. हळूहळू दत्तूनं पोराला मरस्तवर मारलं होतं आणि दत्तूभाऊ सिनेमात झळकणार या दोन्ही गोष्टी लोक विसरले. काही दिवसांनी दत्तूभाऊचं तंट्या होणं कमी होत गेलं. ओटीटीवरच बघण्यासारखं एवढं होतं की रस्त्यावरच्या तंट्याचीही गंमत आता वाटेनाशी झाली होती. लोक दत्तूभाऊला कधीच विसरले होते. आणि मग एक दिवस व्हायचं ते झालं. ‘बलभीम आखाड्याचे ज्येष्ठ सभासद पैलवान दत्तूभाऊ जुनघरे यांचे वृद्धपकाळाने निधन झाले.’ किंवा गावाच्या भाषेत सांगायचं तर लिव्हर खराब होऊन दत्तू खपला. आखाड्यातले सगळे जुनेजाणते लोक आणि अशा प्रसंगी उत्साहानं पुढे येणारे हौशी लोक जमले. वर्गणी काढून दत्तूभाऊंचा अंत्यसंस्कार करण्यात आला. तोवर गावात सोशल मीडिया बोकाळला होता. तंट्याच्या रूपानं लोककलेचे उपासक असलेल्या दत्तूभाऊंना श्रद्धांजली वाहिली पाहिजे असं स्थानिक नगरसेवकानं मनात आणलं. त्यानिमित्तानं चार-पाच चांगल्या रिला करता आल्या असत्या. कार्यकर्ते कामाला लागले आणि गाडी फोटोवर अडली. श्रद्धांजली वाहायला दत्तूभाऊंचा एखादा छान आणि स्मार्ट फोटो कुणाकडेच नव्हता.अचानक गावात हालचाल झाली. दत्तूभाऊचा फोटो मिळवायलाच पाहिजे असा साक्षात्कार कार्यकर्त्यांना होऊ लागला. सतत एकमेकांवर कुरघोडी करणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावर युती, राज्यस्तरावर मैत्रीपूर्ण लढत आणि गाव पातळीवर मात्र जानी दुश्मन असणाऱ्या दोन पक्षांतल्या नगरसेवकांमध्ये दत्तूभाऊचा फोटो कोण पैदा करतं यावरून जुंपली. दोघांनी आपापल्या कार्यकर्त्यांना कामाला लावलं. तेवढ्यात एकाला आठवलं की दत्तूभाऊनं एका डॉक्युमेंट्रीत काम केलं होतं. पण आता त्या पुण्याच्या पोरीचा नंबर कुठून शोधून काढायचा? पण मग गावातल्या एका चांगले दीड दोन हजार फॉलोअर असलेल्या इन्फ्लुएन्सरला आठवलं, की शूटिंग सुरू असताना त्यानं तिच्याबरोबर सेल्फी काढला होता. तो सेल्फी त्यानं (अर्थातच) जपून ठेवला होता. तिचा फोटो गुगल लेन्सला देऊन त्यानं तिची माहिती मिळवली. मग तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर जाऊन दत्तूभाऊ गेल्याची खबर तिला डीएम केली. तिला आधी दत्तूभाऊ कोण हेच आठवेना. यानं मग सविस्तर सांगितल्यावर तिनं याला ‘आता मी डॉक्युमेंट्री करत नाही, तर मी एका वेगळ्या लीगमध्ये गेली आहे’ असं सांगितलं. वेगळी लीग म्हणजे काय या प्रश्नाला सोशल मीडिया मार्केटिंग असं उत्तर आलं. शेवटी हा गावचा इन्फ्लुएन्सर शहराच्या सोशल मीडिया मार्केटिंग करणारीपेक्षा भारी ठरला. त्यानं जणू काही दत्तूभाऊचा फोटो इकडे मिळाला नाही तर त्याच्या तिरडीला गाव हात लावणार नाही अशी तिची भलतीच समजूत करून दिली आणि मग तिनं मोठ्या कष्टानं आपल्या जुन्या आणि लपवून ठेवलेल्या लीगमध्ये जाऊन डॉक्युमेंट्रीमधला स्क्रीनशॉट काढून याला पाठवला. मग या इन्फ्लुएन्सरनं गावातल्या दोन्ही नगरसेवकांना फाट्यावर मारून स्वतःच दत्तूभाऊचा फोटो आणि स्वतःचा फोटो असा एकत्र तिसराच फोटो एआयकडून तयार केला आणि तो स्टेटसला ठेवला. मग दोन्ही नगरसेवकांच्या आयटी सेलनं त्या स्टेटसचा स्क्रीनशॉट काढून ‘दत्तूभाऊच्या खांद्यावर हात ठेवलेले आमचे भाऊ’ असा फोटो तयार करून घेतला आणि एकूण मिळून दत्तूभाऊचा मरण सोहळा गावच्या सोशल मीडियावर साजरा झाला.आता पुढचा तंट्या कोण हा प्रश्नच नव्हता. दत्तूभाऊचा मुलगा एव्हाना मोठा झाला होता. खास दत्तूभाऊसाठी राखीव असलेली व्यायाम शाळेतली कासवाच्या पाठीची ढाल आपल्या पाठीला लावून दोन्ही तलवारी हातात उचलायचा सोहळा त्याच्या मुलानं करणं अपेक्षित होतं. किंबहुना ती परंपरा जिवंत ठेवणं हे त्याचं कर्तव्यच होतं म्हणा ना! पण दत्तूभाऊचा तेरावा झाला आणि त्याच्या झोपडीच्या दिशेची हालचाल अचानक थंडावली. गेले असतील इकडेतिकडे कुठेतरी, मरणानंतर घरी बोलावतात नातेवाईक, असं म्हणून गावानं त्याकडे लक्ष दिलं नाही. तसंही दत्तूभाऊकडे लक्ष देण्याची तशी गरज गावाला कधी वाटली नव्हतीच. मात्र महिन्याभरात एक बिहारी कुटुंब अचानक त्या झोपडीत राहायला आलं आणि मग दत्तूभाऊचा मुलगा आपल्या आईला घेऊन गाव सोडून गेल्याची बातमी कळली. भावी तंट्या असलेला दत्तूभाऊचा पोरगा कुठं गेला याची काहीच कल्पना कुणाला नव्हती. संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाडा गाजवणाऱ्या तंट्याची परंपरा दत्तूभाऊच्या पोरानं खंडित केली, याविषयी गावानं जाहीर नाराजी व्यक्त केली.इकडे दत्तूभाऊच्या पोरानं नागपूर गाठून फूड डिलिव्हरी सुरू केली होती. लोकांना पार्सल नेऊन देऊन पैसे मिळवून एक दिवस टॅक्सीचालक होण्याचं स्वप्न मनाशी बाळगलेल्या दत्तूभाऊचा पोरगा घामाचे पैसे मिळवत होता. त्याच्या त्या घामामध्ये आपल्या बापाची आपण तंट्या न होण्याची इच्छा पूर्ण केल्याच्या समाधानाचाही एक थेंब होता. बलभीम व्यायामशाळेच्या एका कोपऱ्यात कासवाच्या पाठीची ढाल मात्र आपल्याला आता कुणी पाठीशी घेणार नाही या विचारात एकटीच धूळ खात पडून होती.लेखक पुणेस्थित चित्रपट दिग्दर्शक, पटकथाकार व चित्रपटकला अध्यापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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