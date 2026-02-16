साप्ताहिक

Premium|Marathi Science Communication: मराठी विज्ञान प्रसार: सामाजिक परिवर्तनासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची गरज

Science awareness in Marathi: मराठी भाषेतून विज्ञान-प्रसार करताना सुबोध, प्रवाही आणि अधिकृत शास्त्रीय संज्ञांचा वापर आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन डॉ. अनिल लचके यांनी केले. वैज्ञानिक दृष्टिकोन समाजात रुजवण्यासाठी मराठी ही सक्षम ज्ञानभाषा ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. अनिल लचके
विज्ञान आपल्याला सारासार विचार करायला शिकवतं. भारतातील सामाजिक समस्यांवरील उपाययोजनांसाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणं, तसंच शोधक-चिकित्सक परिवर्तनशील समाजाची जडणघडण करणं जरुरी आहे. वैज्ञानिक साहित्यामध्ये तसं घडवून आणण्याची क्षमता आहे. आपल्याकडे विज्ञानविषयक लिहिणारे लेखक आणि लेखिका असा सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी निश्चितच सक्षम आहेत. ते विज्ञान-प्रसाराचं कार्य करतील आणि त्यांना नवीन ताज्या दमाचे लेखक येऊन मिळतील. मराठी ज्ञानभाषा व्हावी म्हणून त्याचा नक्कीच उपयोग होईल.

