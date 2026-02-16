Premium|Marathi Science Communication: मराठी विज्ञान प्रसार: सामाजिक परिवर्तनासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची गरज

विज्ञान आपल्याला सारासार विचार करायला शिकवतं. भारतातील सामाजिक समस्यांवरील उपाययोजनांसाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणं, तसंच शोधक-चिकित्सक परिवर्तनशील समाजाची जडणघडण करणं जरुरी आहे. वैज्ञानिक साहित्यामध्ये तसं घडवून आणण्याची क्षमता आहे. आपल्याकडे विज्ञानविषयक लिहिणारे लेखक आणि लेखिका असा सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी निश्चितच सक्षम आहेत. ते विज्ञान-प्रसाराचं कार्य करतील आणि त्यांना नवीन ताज्या दमाचे लेखक येऊन मिळतील. मराठी ज्ञानभाषा व्हावी म्हणून त्याचा नक्कीच उपयोग होईल..वैज्ञानिक मजकूर मराठीत लिहिताना मूलद्रव्यांना मराठी भाषेतील नावं शक्यतो देऊ नयेत. आपण ऑक्सिजनला प्राणवायू म्हणतो. तसंच गंधक, लोह, कर्ब, स्फुरद, नत्र, कथिल, जस्त, पारा, हिंगूळ, शिपीचंद, रसकर्पूर इत्यादी नावं बोलीभाषेत किंवा कथांमध्ये योग्य वाटली, तरी शास्त्रीय लेखांमध्ये असू नयेत. कारण पदार्थांना शास्त्रीय नावं देण्याचा जागतिक अधिकार ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर प्युअर ॲण्ड ॲप्लाइड केमिस्ट्री’ (आययूपीएसी) या संस्थेचा आहेत. त्यामुळे शास्त्रीय लेखनात अधिकृत नावं आलेली चांगली.मराठी भाषेला अभिजात भाषा म्हणून ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मान्यता मिळाली, ही अभिमानाची बाब आहे. त्याच प्रमाणे २७ फेब्रुवारी हा दिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा होतो. संत ज्ञानेश्वरांनी मराठीचं कौतुक करताना ‘परि अमृतातेहि पैजासी जिंके’, असं म्हटलंय. याचा अर्थ आपण सर्वांनीच मराठी साहित्याचं संवर्धन व्हावं म्हणून प्रयत्नशील राहायला पाहिजे. त्यामध्ये विज्ञानविषयक माहिती सरळसोप्या शैलीमध्ये लोकांपर्यंत जाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण सामाजिक परिवर्तन करण्यासाठी विज्ञान-तंत्रज्ञानानं मोठी कामगिरी बजावली आहे. मानवाचं जीवन सुलभ आणि सुखासमाधानाचं जावं, यासाठी वैज्ञानिक त्यांच्या प्रयोगशाळेमध्ये गढलेले असतात. शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वीच्या जीवनापेक्षा आजचं जीवन वेगळं आहे. साथीचे रोग आटोक्यात आले आहेत, नवीन औषधं तयार झाली आहेत, आहारात वेगळे पदार्थ आले आहेत, दळणवळण आणि संपर्क साधनं यात आमूलाग्र बदल झाला आहे. लोक सकाळी उठल्यावर विज्ञानावर आधारित विविध सेवा-सुविधांचा मनमुराद वापर करत असतात. घरबसल्या मोबाईलचा वापर करून लोक नाटकाची, सिनेमाची, रेल्वेची तिकिटं काढतात, तसंच वेगवेगळी बिलं चुकती करतात. इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक्सची उपकरणं आणि वाहनं लोकप्रिय झाली आहेत. कचेरीत प्रत्यक्ष न जाता ‘वर्क फ्रॉम होम’ शक्य झालंय. आता घर झाडणारे रोबो (यंत्रमानव) मिळू लागले आहेत! कला, क्रीडा, करमणूक, कृषी, कारखानदारी अशा विविध क्षेत्रांत प्रगती होताना त्याला विज्ञान-तंत्रज्ञानाचं भरभक्कम पाठबळ लाभलं आहे. थोडक्यात काय, तर सध्याच्या काळात विज्ञान-तंत्रज्ञानाचं महत्त्व वेगानं वाढत आहे..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उदयामुळे मानवतेला नवा धोका?.भारतीय पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञान सुबोध मराठी भाषेमध्ये प्रकाशित झालं, तर ते लोकांपर्यंत सहजपणे जाऊ शकतं. यामुळेच मराठी भाषा ही ज्ञानभाषा म्हणून समृद्ध होऊन जनमानसात प्रभावी ठरेल. कविवर्य माधव ज्युलियन यांनी म्हटलंय - ‘मराठी असे आमुची मायबोली, वृथा ही बढाई सुकार्या विणे’. विज्ञानविषयक माहितीमुळे समाजमन प्रगल्भ होतं. तसंच लोकांचा बौद्धिक स्तर वाढवण्यासाठीदेखील त्याचा उपयोग होतो. खास करून जनमानसात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी सातत्यानं विविध माध्यमांमध्ये नावीन्यपूर्ण माहिती संकलित करून विज्ञान-प्रसार होणं गरजेचं आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे कोणत्याही विषयाचा रीतसर म्हणजे ‘शास्त्रोक्त’ अभ्यास करण्यासाठी अवलंबलेला निकोप दृष्टिकोन. क्रिकेटमध्ये ‘हुक’ मारण्याचा पवित्रा असो अथवा ‘कव्हर ड्राइव्ह’; तो फटका आत्मसात करण्यासाठीच्या खास शास्त्रोक्त पद्धती असतात. त्यालाही ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ मानता येईल! यामध्ये निरीक्षण, विश्लेषण, सिद्धांत-सूत्र, प्रमेय, तर्कशुद्ध विचारसरणी, नेमकेपणा, नेटकेपणा आणि शिस्त हवी. बहुतेक सर्व शास्त्रांचा अभ्यास तर्कशास्त्राच्या आधारावर होतो. मग ते अर्थशास्त्र, मानव्यशास्त्र, राज्यशास्त्र असो वा पाकशास्त्र!विज्ञान बंदिस्त प्रयोगशाळेमधून लोकजीवनात प्रविष्ट झालं, तर समाज विज्ञानाभिमुख करणं सुलभ होऊ शकतं. पर्यावरणाचं संरक्षण, जैववैविध्यता, अक्षय्य विकासाचं महत्त्व, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हायड्रोजन इकॉनॉमी, माहिती-तंत्रज्ञान, सिलिकॉन चिप, क्वांटम कॉम्प्युटर, दुर्मीळ (दुर्लभ) मूलद्रव्यं, अपारंपरिक ऊर्जा, आहार-आरोग्य, जैवतंत्रज्ञान, साथीचे रोग आणि लसीकरण इत्यादीसंबंधीची माहिती सर्वसामान्य व्यक्तीपर्यंत गेली पाहिजे. यामुळे समाजाची सारासार विचार करण्याची प्रवृत्ती वाढते. बुद्धीची कवाडं उघडी ठेवली जातात आणि लोकांच्या चिकित्सक वृत्तीमुळे जिज्ञासा वाढीस लागते. कोणत्याही परिस्थितीचं यथार्थ आकलन आणि वस्तुनिष्ठता लक्षात आणून देणं हे विज्ञानाचं वैशिष्ट्य आहे..विज्ञानम् परमं ध्येयम्मराठीभाषक वाचकांना विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक माहिती देण्यासाठी गेली पावणेदोनशे वर्षं अनेक नियतकालिकांच्या आणि वर्तमानपत्रांच्या ध्येयवादी संपादकांनी समाज प्रबोधनासाठी ‘विज्ञानम् परमं ध्येयम्’ हा मंत्र लक्षात ठेवला. त्याला अनुसरून साधन-सामग्री-संपदा यांचा अभाव असूनही भरीव प्रयत्न केले. त्यामध्ये दर्पण (१८३२), प्रभाकर (१८४१), ज्ञानसिंधु (१८४२), मित्रोदय (१८४२), अरुणोदय (१८४४), ज्ञानदर्शन (१८५४), इंदुप्रकाश (१८६२), सत्यप्रकाश (१८५१), विविध ज्ञानविस्तार (१८६७), दीनबंधू, मूकनायक, सृष्टिज्ञान, विज्ञानयुग अशा अनेक नियतकालिकांचा उल्लेख करायला पाहिजे. त्यानंतरदेखील सध्याच्या वर्तमानपत्रांनी विज्ञान-तंत्रज्ञानाचं महत्त्व जाणून सातत्यानं विज्ञानविषयक बातम्या-लेख प्रकाशित करून लोकजागृतीचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. तथापि, जागेअभावी विज्ञानविषयक बातमी सविस्तर देता येणं कठीण असतं. अशा वेळी कोणी जाणकारांनी सुबोध मराठीमध्ये नव्या शोधांची माहिती लेखाच्या स्वरूपात सचित्रपणे वाचकांपुढे आणली, की वाचकांच्या सामान्यज्ञानात भर पडते. इतरांच्या कानावर ती माहिती पडली की ते ‘बहुश्रुत’ होतात. हे सातत्यानं व्हायला हवं, कारण विज्ञान-तंत्रज्ञान ही काही ‘साचून’ राहणारी बाब नाही, तर तिचा ओघ-प्रवाह सतत पुढे जात असतो. संत कबीर यांनी म्हटलंय - ‘नीर बहता निर्मला, ग्यान खुलाही भला!’ वाहतं पाणी निर्मळ असतं, तसं ज्ञानपण सतत प्रवाही पाहिजे, वाहिलं पाहिजे.वैज्ञानिक माहिती आपण ज्या सहजतेनं मित्रपरिवाराला सांगतो, त्याच पद्धतीनं लेखन केलं तर भाषा प्रवाही आणि सोपी-सुबोध होते. तथापि, मराठीमधून विज्ञान लिहिणारे प्रसारक संख्येनं जास्त नाहीत. त्याची अनेक कारणं आहेत. उदाहरणार्थ, लेखकांना लेख लिहिताना पारिभाषिक शब्दांची अडचण असते. विज्ञानात नवीन शब्द सतत तयार होतात. आता आलेले व लवकरच नवीन येऊ घातलेले शब्द म्हणजे - एजन्टिक एआय, क्राउड-टफिंग, एआय ऑप्स, ॲग्री व्होल्टाइक, व्हायरोम, स्टेम्ब्रयो (स्टेम सेल एम्ब्रियो), इंजिनिअर्ड लिव्हिंग थेरॉपिटिक्स, ईपी जीनोमिक्स वगैरे. या सर्वांसाठी पारिभाषिक शब्द शोधून काढणं अवघड आहे..Premium|AI Third Network Revolution India : ‘ज्ञाना’चा नित्यानित्यविवेक.पारिभाषिक शब्दांचा अडसर नसावाविज्ञान-तंत्रज्ञानाविषयी लिहिताना प्रत्येक छोट्या-मोठ्या शब्दासाठी पारिभाषिक शब्द असायलाच पाहिजे, असा अट्टाहास नसावा. पूर्वी खासकरून गणितासाठी कॉम्प्युटरचा उपयोग व्हायचा म्हणून त्याला संगणक शब्द प्राप्त झाला. डिजिटल या शब्दाला ‘अंकीय’ म्हणतात. प्रत्यक्षात त्यामध्ये शून्य आणि एक एवढे दोनच अंक आहेत. ते असंख्य पद्धतीनं केवळ संदेश देतात. मग त्याला सरळ डिजिटल म्हणावं. कॉम्प्युटर फक्त आकडेमोड करत नाही, तर अनेक प्रकारच्या समस्या सोडवतो! काही वेळा पारिभाषिक शब्द अगदी चपखल आणि सोपा असल्यामुळे जनमानसात सहज रुळतो. आता पर्यावरणाला इंग्रजी शब्द कोणता, हे कदाचित पटकन आठवणारही नाही. कोरोनाची साथ आली तेव्हा ‘मास्क’ शब्दासाठी मला एकानं ‘मुखपट्टी’ शब्द सुचवला, तर एकानं ‘मुखनाक संरक्षक जीवजंतू रोधक हवागाळ झाकोळ पट्टी’ असा पारिभाषिक शब्द सुचवला. ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ म्हणजे ‘अक्षय्य विकास’ याबरोबरच प्रदूषण (पोल्युशन), कृष्णविवर (ब्लॅक होल), वैश्विक किरण (कॉस्मिक रेज), विषाणू (व्हायरस), जिवाणू (बॅक्टेरिया), बीजाणू (स्पोअर्स), ध्वनिक्षेपक (स्पीकर), मिश्रधातू (अलॉय), वर्णपट (स्पेक्ट्रम), गुरुत्वाकर्षण (ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स) - असे बरेच शब्द मराठीमध्ये समाविष्ट होऊन भाषेला समृद्धी प्राप्त झाली आहे.सुरुवातीला वैज्ञानिक संकल्पना मूलतःच क्लिष्ट असतात. काही क्लिष्ट शब्दाचं ‘हेल्मेट’ त्यावर चढवलं, तर भाषा बो‘जड’ होणारच! उदाहरणार्थ, संपीडक (कॉम्प्रेसर), संकलन परिपथ (इंटिग्रेटेड सर्किट), कुंजीपटल (कीबोर्ड), जांबीराम्ल (सायट्रिक ॲसिड), जंबुपार किरण (अल्ट्राव्हायोलेट किरण), बलीवर्दयंत्र (बुलडोझर), मूषक (माउस) असे काही शब्द वाचकांसाठी अडथळा ठरतात. जपानमधील लोक पारिभाषिक शब्द जसा आहे तसा घेतात, आणि तो पारिभाषिक आहे हे माहिती पडावं म्हणून त्याला ‘ऊ’ प्रत्यय जोडतात. त्यामुळे जपानी शब्दसंख्या वाढलेली आहे..विज्ञान आपल्याला सारासार विचार करायला शिकवतं. भारतातील सामाजिक समस्यांवरील उपाययोजनेसाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणं, तसंच शोधक-चिकित्सक परिवर्तनशील समाजाची जडणघडण करणं जरुरी आहे. ही बाब भारतीय राज्यघटनेच्या ‘५१-अ’मध्ये (जे आणि एच) मूलभूत कर्तव्यात नमूद केलेली आहे. वैज्ञानिक साहित्यामध्ये तसं घडवून आणण्याची क्षमता आहे. ज्या देशांमध्ये असं झालं आहे, तेथील समाजात सदाचारी प्रवृत्ती वाढल्याचं दिसून आलेलं आहे. तसंच समृद्धी आणि उद्योगधंदे वाढलेले आहेत. आपल्याकडे विज्ञानविषयक लिहिणारे लेखक आणि लेखिका असा सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी निश्चितच सक्षम आहेत. ते विज्ञान-प्रसाराचं कार्य करतील आणि त्यांना नवीन ताज्या दमाचे लेखक येऊन मिळतील. मराठी ज्ञानभाषा व्हावी म्हणून त्याचा नक्कीच उपयोग होईल.डॉ. अनिल लचके एनसीएलचे निवृत्त जीवरसायनतज्ज्ञ आणि विज्ञान लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.