Premium|Marathi Science Fiction Story : २०५० मधील भविष्य, हरवलेले वडील आणि एका टाइम मशिनची अनोखी कहाणी

किरण गेडाम, कारंजा लाड, जि. वाशिमकूपर शांत स्वरात म्हणाला, ‘‘सर, तुमच्या वडिलांचा मृत्यू ठरलेला होता. टाइम मशिन तयार करण्यामागे एकमेव कारण होते, की तुम्हाला तुमच्या वडिलांना शोधायचे होते. जर तुम्ही त्यांना वाचवले असते, तर तुम्हाला आयुष्यात कधी एकटेपणा जाणवलाच नसता. तुमचे वडीलच तुमच्यासोबत असते, तर तुम्ही हे मशिन कधी तयार केले नसते. हे जीवनचक्र आहे, मशिन भूतकाळ बदलण्याची परवानगी देत नाही.’’घरी पोहोचल्यावर विक्रम, शोभा व अविनाश तिघे गप्पा मारू लागले. शोभा अविनाशला म्हणाली, ‘‘भाऊजी, तुमचा हा आजार तर कमालच आहे. समजा तुम्ही एखाद्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून गेलात आणि निवेदकाने तुमचे नाव पुकारून मंचावर स्थानापन्न होण्याची विनंती केली, पण तुम्ही तुमचे नावच विसरलात तर?’’ शोभाचे हे बोलणे ऐकून तिघेही हसू लागले. ‘‘तसे तुम्ही तुमच्या येणाऱ्या बाळासाठी काही विचार केला आहे, विक्रमजी?’’ अविनाशने आपल्या वडिलांच्या चेहऱ्याचे निरीक्षण करत विचारले. विक्रम अत्यंत शांत स्वरात म्हणाला, ‘‘मी माझ्या बाळासाठी काही वेगळा विचार करणारा देवाघरचा दूत नाही. मी एक सामान्य माणूस आहे, आणि माझ्या येणाऱ्या बाळाबद्दल माझी एकच इच्छा आहे...’’२३ जुलै २०५०. पृथ्वीवर प्रदूषण आणि दुष्काळ आता जुन्या गोष्टी झाल्या होत्या. माणसाने प्रगती तर खूप केली होती, पण त्याची मोठी किंमत पर्यावरणाला मोजावी लागली होती. त्या रात्री दहाच्या दरम्यान ५२ वर्षांचा अविनाश आपल्या फ्लॅटच्या गॅलरीत उभा राहून आकाशाकडे पाहत होता. मागून त्याची पत्नी मधू हसत म्हणाली, ‘‘पुन्हा आपल्या बाबांना चांदण्यांमध्ये शोधत आहात का?’’ अविनाशच्या ओठांवर सौम्य हसू उमटले आणि तो म्हणाला, ‘‘एक दिवस मी त्यांना नक्की शोधून काढीन.’’ तेवढ्यात त्यांची २५ वर्षांची मुलगी प्रिया तिथे आली आणि म्हणाली, ‘‘काय चालले आहे मॉम-डॅड?’’ मधू म्हणाली, ‘‘तुझे डॅड चांदण्यांमध्ये त्यांच्या बाबांना शोधत आहेत.’’ प्रियाने अविनाशची गंमत करत विचारले, ‘‘भेटले का मग?’’ अविनाश प्रियाच्या खांद्यावर हात ठेवत म्हणाला, ‘‘लवकरच भेटतील.’’तेवढ्यात खोलीतून संगणक बीप असा आवाज करू लागला. प्रिया हसून म्हणाली, ‘‘डॅड, उद्या तुमचा वाढदिवस आहे आणि एकदा का तुम्ही त्या खोलीत गेलात, की सकाळपर्यंत बाहेर पडणार नाही, म्हणून ॲडव्हान्समध्येच हॅपी बर्थडे.’’ तिने आणि मधूने अविनाशला मिठी मारली. अविनाश दोघींचेही आभार मानून लगेच खोलीत गेला. मधू प्रियाला म्हणाली, ‘‘गेले तुझे डॅड त्यांच्या जगात, आता सकाळीच भेट होईल त्यांची. चल झोपायला.’’ प्रिया म्हणाली, ‘‘मॉम, पण ते आपल्यालासुद्धा त्या खोलीत येऊ देत नाहीत. काय करत असतील आतमध्ये?’’ मधूने उत्तर दिले, ‘‘२० वर्षे झाली, मलाही हाच प्रश्न पडला आहे. मी तुला काय सांगू! चल झोपायला, नाहीतर सकाळी उशिरा उठशील.”.Premium|RBI Repo Rate Hike : रेपो रेटमध्ये वाढ; रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाची दिशा बदलली.खोलीत संगणकाच्या स्क्रीनवर आकडे सतत बदलत होते. शेजारीच एका पुतळ्यावर निळे एलईडी लाइट्स असलेले जॅकेट टांगलेले होते. स्क्रीनकडे पाहत अविनाश म्हणाला, ‘‘कूपर, काय अडचण आहे ही?’’ त्याचा एआय असिस्टंट कूपरचा आवाज आला, ‘‘सर, मी ९९ टक्के काम पूर्ण केले आहे, पण एका कोडवर येऊन अडलो आहे.’’ अविनाशने स्क्रीनवर फ्लॅश होणारा तो कोड वाचला. त्याने कपाटातून खगोलशास्त्राचे एक पुस्तक काढले आणि वेगाने पाने चाळू लागला. एका पानावर थांबताच त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले. त्याने कीबोर्डवर बोटे चालवली आणि कूपरला म्हणाला, ‘‘मी कोड बदलला आहे, चेक कर.’’ काही क्षणांनी कूपर म्हणाला, “सर, कोड अगदी अचूक आहे. अभिनंदन, तुमच्या २० वर्षांच्या मेहनतीचे फळ आज तुम्हाला मिळाले. ७२ अपयशी प्रयत्नांनंतर आज या ७३व्या प्रयत्नात तुमचे टाइम मशिन तयार झाले आहे. तुम्ही जगातले पहिले टाइम ट्रॅव्हलर होणार आहात.’’ अविनाश स्क्रीनकडे एकटक पाहतच राहिला. त्याचा विश्वासच बसत नव्हता. त्याच्या डोळ्यांसमोर भूतकाळ तरंगू लागला.अविनाशला बालपणापासून तरुणपणापर्यंतचे सर्व प्रसंग आठवले. लहान वयात जेव्हा इतर मुलांचे वडील त्यांना खांद्यावर उचलायचे, मुलांना यश मिळाले की मिठी मारायचे, चुकांवर रागावायचे, तेव्हा मात्र अविनाशला नेहमी एकटेपणाला सामोरे जावे लागले. मग त्याला त्याच्या कॉलेजचा पदवीदान समारंभ आठवला. सर्व मुले आपापल्या आई-वडिलांसोबत आलेली होती, पण अविनाशच्या डोळ्यांत फक्त एकटेपणा होता. संपूर्ण राज्यात पहिला आल्याबद्दल अविनाश आणि त्याची आई शोभा यांना पुरस्कारासाठी मंचावर बोलावण्यात आले, तेव्हा टाळ्यांच्या कडकडाटाने संपूर्ण मैदान हादरले होते. माइक हातात धरून शोभाजी गहिवरलेल्या आवाजात म्हणाल्या होत्या, ‘‘कॉलेजचे सर्व प्राध्यापक, अतिथी आणि येथे उपस्थित प्रत्येक व्यक्तीला मी अविनाशची आई शोभा विक्रम मोरे नमस्कार करते. आज माझ्या मुलाने फक्त कॉलेजचीच नव्हे, तर माझीही मान अभिमानाने उंचावली आहे. इवलासा होता माझा अविनाश, अवघ्या दोन वर्षांचा, तेव्हाच माझे पती विक्रम मोरे आम्हाला सोडून निघून गेले. ते कुठे गेले, जिवंत आहेत की नाही, हेसुद्धा आम्हाला ठाऊक नाही. मी प्रत्येक क्षणी अविनाशच्या डोळ्यांत वडिलांमुळे आलेला एकटेपणा पाहिला आहे. मी नेहमी त्याला आई आणि वडील दोघांचेही प्रेम देण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण शेवटी वडील हे वडीलच असतात. कोणत्याही मुलामुलीच्या आयुष्यात एकच व्यक्ती दोघांची भूमिका बजावू शकत नाही, हे मला अगदी अंतःकरणापासून समजले आहे. असे असूनही आज अविनाशने एवढे मोठे यश मिळवले आहे. मला या गोष्टीचा खूप आनंद आहे. मी याहून अधिक काही बोलू शकणार नाही.’’ शोभाजींना रडू आवरले नव्हते. त्यांनी अविनाशला जवळ घेत मिठी मारल्याचे अविनाशला अाजही पक्के अाठवत होते.‘‘माझे १०० टक्के काम पूर्ण झाले आहे सर, तुमचे टाइम मशिन तयार आहे!’’ कूपरच्या आवाजाने अविनाशला भूतकाळातून बाहेर आणले. अविनाशने जॅकेटकडे पाहिले, ‘‘कूपर, हे टाइम मशिन तयार करण्याचे एकमेव कारण माझे बाबा आहेत. मला जाणून घ्यायचे आहे, की ते आम्हाला सोडून का निघून गेले?’’ कूपरने इशारा दिला, ‘‘सर, तुम्ही भूतकाळात जाऊन काहीही बदलू शकत नाही. तुमचा भूतकाळच तुमचा भविष्यकाळ आहे.’’ त्यावर अविनाश म्हणाला, ‘‘ते आपण नंतर पाहू, आधी मला भूतकाळात घेऊन चल.’’ अविनाशने कपडे बदलले, जॅकेट परिधान केले आणि कानात ब्लूटूथ लावून म्हणाला, ‘‘कूपर, मला ३० नोव्हेंबर २०००मध्ये घेऊन चल, याच दिवशी माझे बाबा आम्हाला कायमचे सोडून गेले होते.’’ एवढे म्हणताच पुढच्या क्षणाला अविनाश खोलीतून गायब झाला.***ता. ३० नोव्हेंबर २०००. एका निर्मनुष्य गल्लीत अविनाश उतरला, तेव्हा त्याला चक्कर आली. स्वतःला सावरत लपतछपत तो स्वतःच्या घरी पोहोचला. खिडकीतून त्याने पाहिले, की त्याचे तरुण बाबा विक्रम त्याच्या दोन वर्षांच्या बालरूपाशी खेळत होते आणि आई स्वयंपाक करत होती. तेवढ्यात कोणीतरी दार ठोठावले. विक्रमने एका खेळण्याला चावी दिली आणि ते बाळासमोर ठेवून दार उघडले. दारावर एका व्यक्तीशी दोन मिनिटे बोलल्यानंतर विक्रम आत येऊन म्हणाला, ‘‘शोभा, मी महत्त्वाच्या कामासाठी बाहेर जात आहे, थोड्या वेळात परत येईन.’’ शोभा स्वयंपाकघराच्या दाराजवळ आली आणि म्हणाली, ‘‘अहो, अंधार पडला आहे, आता कुठे जाताय?’’ अविनाश लपून आपल्या आई-वडिलांचे तरुण रूप बघत होता. विक्रम म्हणाला, ‘‘महत्त्वाचे नसते तर गेलो असतो का?’’ त्यावर शोभा म्हणाली, ‘‘ठीक आहे, लवकर या.’’ विक्रम म्हणाला, ‘‘अविनाशकडे लक्ष देशील.’’ आणि तो बाहेर पडला. अविनाश अंतर ठेवून विक्रमचा पाठलाग करू लागला. रस्ता ओसाड होता. तेवढ्यात वेगाने येणाऱ्या एका कारचे नियंत्रण सुटले आणि तिने रस्त्याच्या कडेला चालत असलेल्या विक्रमला जोरदार धडक दिली. ते पाहून अविनाश सुन्न झाला. कार थांबली आणि त्यातून दारूच्या नशेत असलेले दोन तरुण उतरले. ‘‘अरे, हे काय केलेस तू?’’ एकाने म्हटले. दुसरा म्हणाला, ‘‘काळजी करू नको, कोणी आपल्याला पाहिलेले नाही. प्रेत पटकन डिकीत घालू या.’’ अविनाशला हे सहन झाले नाही. तो ओरडत धावला, ‘‘नाही...!’’ पण तो तिथे पोहोचण्यापूर्वीच त्याच्या टाइम मशिनच्या सुरक्षायंत्रणेने आपत्कालीन परिस्थिती ओळखून त्याला मागे खेचले. ते तरुण डिकी बंद करून कार घेऊन पसार झाले.***.अविनाश त्याच्या २०५०मधील खोलीच्या जमिनीवर कोसळून रडू लागला, ‘‘कूपर! तू मला मागे का खेचलेस? असेही होऊ शकते, की बाबा जिवंतच असतील... मी त्यांना वाचवू शकलो असतो!’’ कूपर शांत स्वरात म्हणाला, ‘‘सर, तुमच्या वडिलांचा मृत्यू ठरलेला होता. टाइम मशिन तयार करण्यामागे एकमेव कारण होते, की तुम्हाला तुमच्या वडिलांना शोधायचे होते. जर तुम्ही त्यांना वाचवले असते, तर तुम्हाला आयुष्यात कधी एकटेपणा जाणवलाच नसता. तुमचे वडीलच तुमच्यासोबत असते, तर तुम्ही हे मशिन कधी तयार केले नसते. हे जीवनचक्र आहे, मशिन भूतकाळ बदलण्याची परवानगी देत नाही.’’ त्यानंतर कूपरने अविनाशला मशिनबद्दल सर्व काही समजावून सांगितले. त्यानंतर जवळपास ३० मिनिटे दोघेही शांत होते. अविनाशने शांत स्वरात विचारले, ‘‘कूपर, मी भूतकाळात काही वेळ थांबू शकतो का? मला माझ्या बाबांबरोबर थोडा वेळ घालवायचा आहे.’’ कूपर म्हणाला, ‘‘हो, फक्त एक गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्ही कोणतीही घटना टाळू शकत नाही. जर तुम्ही असा प्रयत्न केला, तर पुढच्या क्षणाला तुम्ही वर्तमानात असाल.’’ अविनाशने आपले पाणावलेले डोळे पुसले, ‘‘ठीक आहे, मला २३ जुलै १९९८मध्ये घेऊन चल... माझ्या जन्माच्या एक दिवस आधी.’’***ता. २३ जुलै १९९८. संध्याकाळच्यावेळी विक्रम चहाच्या टपरीवर बसला होता. अविनाश त्याच्या शेजारी जाऊन बसला, ‘‘तुमचे नाव विक्रम आहे ना?’’ विक्रम चकित होऊन म्हणाला, ‘‘होय, पण मी तुम्हाला ओळखतो का?’’‘‘नाही, पण लवकरच ओळखाल. खरेतर माझे पाकीट चोरीला गेले आहे. मला एक कप चहा पाजाल का?’’ त्यावर विक्रम म्हणाला, ‘‘नक्कीच! तुमचे नाव काय आहे?’’अविनाश सौम्य आवाजात म्हणाला, ‘‘मला विसरायचा आजार आहे, स्वतःचे नावसुद्धा विसरून जातो. आठवले की सांगेन.’’ विक्रमच्या चेहऱ्यावर चिंता उमटली, ‘‘भाऊ, तुम्हाला तुमच्या घरचा पत्ता तरी आठवतो की नाही? घरी कसे जाल?’’ अविनाश दीर्घ श्वास घेत म्हणाला, ‘‘काही वेळात आठवेल मला सगळे. तोपर्यंत तुमच्यासारख्या एखाद्या मित्रासोबत बसेन गप्पा मारत. तुम्ही काय काम करता?’’ विक्रम आपुलकीने म्हणाला, ‘‘मी सध्या आठवड्याभराच्या सुट्टीवर आहे. माझ्या पत्नीचे नऊ महिने पूर्ण झाले आहेत, आमचे बाळ कधीही जन्माला येऊ शकते. माझ्या पत्नीला माझी गरज आहे. घरी आम्ही दोघेच असतो. जोपर्यंत तुम्हाला काही आठवत नाही, तोपर्यंत तुम्ही माझ्या घरी चला. असे कुठे भटकणार?’’अविनाशचे डोळे भरून आले व मनात विचार आला, जो माणूस एका अनोळखी व्यक्तीला आपुलकीने आधार देत आहे, तो किती चांगल्या मनाचा माणूस असेल?घरी पोहोचल्यावर विक्रम, शोभा व अविनाश तिघे गप्पा मारू लागले. शोभा अविनाशला म्हणाली, ‘‘भाऊजी, तुमचा हा आजार तर कमालच आहे. समजा तुम्ही एखाद्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून गेलात आणि निवेदकाने तुमचे नाव पुकारून मंचावर स्थानापन्न होण्याची विनंती केली, पण तुम्ही तुमचे नावच विसरलात तर?’’ शोभाचे हे बोलणे ऐकून तिघेही हसू लागले. ‘‘तसे तुम्ही तुमच्या येणाऱ्या बाळासाठी काही विचार केला आहे, विक्रमजी?’’ अविनाशने आपल्या वडिलांच्या चेहऱ्याचे निरीक्षण करत विचारले. विक्रम अत्यंत शांत स्वरात म्हणाला, ‘‘मी माझ्या बाळासाठी काही वेगळा विचार करणारा देवाघरचा दूत नाही. मी एक सामान्य माणूस आहे, आणि माझ्या येणाऱ्या बाळाबद्दल माझी एकच इच्छा आहे, की त्याला आयुष्यभर आई आणि बाप दोघांचेही प्रेम मिळत राहावे. त्याने शिकून चांगला माणूस व्हावे आणि आपल्या आई-वडिलांचे नाव मोठे करावे. प्रत्येक आई-वडिलांची हीच तर इच्छा असते, मग तो मुलगा असो वा मुलगी.’’पुन्हा एकदा अविनाशचे डोळे भरून आले. त्याने आपल्या रुमालाने अश्रू पुसले. हे पाहून शोभा म्हणाली, ‘‘भाऊजी, तुम्ही फारच हळव्या मनाचे आहात. यांच्या प्रत्येक बोलण्यावर तुम्ही अश्रू ढाळत आहात.’’ अविनाशने उत्तर दिले, ‘‘माझे बाबा मला बालपणीच सोडून निघून गेले. मला कधीच वडिलांचे प्रेम मिळू शकले नाही. जेव्हा मला समजायला लागले, तेव्हापासून लोकांच्या तोंडून एकच वाक्य ऐकले, की ते जबाबदारीपासून दूर पळून गेले.’’ विक्रमने अविनाशचा हात आपल्या हातात घेतला, ‘‘नक्कीच त्यांची काहीतरी अडचण किंवा हतबलता असेल. त्याशिवाय कोणताही बाप आपल्या लेकाला सोडून जाणार नाही.’’ आपल्या वडिलांचा तो स्पर्श होताच अविनाश अत्यंत भावुक झाला. त्याचा धीर सुटत गेला आणि डोळ्यांतून पुन्हा अश्रू वाहू लागले. आपल्यासमोर एका वृद्धाला रडताना पाहून विक्रम उठून उभा राहिला. त्याने अविनाशचा हात धरून त्यालाही उभे केले आणि प्रेमाने मिठी मारली. या क्षणासाठी अविनाश आयुष्यभर आसुसलेला होता. अविनाशनेही विक्रमला आपल्या मिठीत सामावून घेतले..त्या रात्री अविनाश विक्रमसोबत तिथेच थांबला. आपल्या जन्माच्यावेळी बाबांच्या चेहऱ्यावर फुलणारा आनंद त्याला पाहायचा होता. रात्री तीनच्या दरम्यान शोभाजींना प्रसववेदना सुरू झाल्या. अर्ध्या तासानंतर विक्रम आणि अविनाश सरकारी रुग्णालयात खोलीच्या बाहेर उभे होते. विक्रम खूप अस्वस्थ होता, पण अविनाशला ठाऊक होते, की सर्व ठीकच होणार आहे. अविनाश म्हणाला, ‘‘काळजी करू नका विक्रमजी, सर्व ठीक होईल.’’ विक्रमने हसून अविनाशकडे पाहिले. तेवढ्यात नर्सने आली व म्हणाली, ‘‘अभिनंदन, मुलगा झाला आहे. आई आणि बाळ दोघेही सुरक्षित आहेत.’’ विक्रम आनंदाने प्रफुल्लित झाला. तो आनंदात अविनाशला म्हणाला, ‘‘भाऊ, मी बाप झालो! माझ्या घरी मुलगा आला आहे.’’ एवढे बोलून विक्रमने अविनाशला पुन्हा एकदा घट्ट मिठी मारली. तो खूपच आनंदाचा प्रसंग होता.थोड्या वेळाने विक्रम आणि अविनाश शोभाजवळ गेले. विक्रमने बाळाला जवळ घेतले आणि त्याला खेळवू लागला. अविनाशने उत्सुकतेने विचारले, ‘‘तुम्हा दोघांनी आपल्या मुलाचे काही नाव ठरवले आहे की नाही?’’ विक्रमच्या गालावर स्मित होते. तो म्हणाला, ‘‘होय, मी आधीच विचार करून ठेवलेला आहे - ‘अविनाश’ ज्याचा कधीही विनाश होणार नाही. हा मोठा होऊन खूप नाव कमवेल आणि आम्हा दोघांचेही नाव मोठे करेन.’’ विक्रमच्या तोंडून हे शब्द ऐकून अविनाशचे डोळे पुन्हा एकदा भरून आले. विक्रमने विचारले, ‘‘काय झाले भाऊ?’’ अविनाश गहिवरलेल्या आवाजात म्हणाला, ‘‘मला माझे नाव आठवले.’’ विक्रम आणि शोभा चकित होऊन पाहू लागले. विक्रमने उत्सुकतेने विचारले, ‘‘काय नाव आहे तुमचे?’’ अविनाशने हळूच उत्तर दिले, ‘‘योगायोगच आहे... माझेही नाव अविनाश आहे. तुम्ही जेव्हा तुमच्या मुलाला अविनाश नाव दिले, ते ऐकून मला माझे नाव आठवले.’’ विक्रमने बाळाला अविनाशच्या हातात दिले आणि शोभाच्या शेजारी बसून म्हणाला, ‘‘शोभा, आता हे दृश्य पाहण्यासारखे आहे बघ, अविनाशच्या हातात अविनाश!’’ सगळे हसू लागले.अविनाशने स्वतःच्याच बालरूपाला प्रेमाने मनसोक्त पाहिले आणि त्याला हातातच झुलवत म्हणाला, ‘‘तुमचा मुलगा खरेच तुमच्यासारखाच चांगला माणूस होईल विक्रमजी. मी तुमच्यासोबत एक फोटो काढू शकतो का?’’ विक्रम म्हणाला, ‘‘हो, नक्कीच!’’ आपल्या जॅकेटमधून एक छोटा डिजिटल कॅमेरा काढून अविनाशने समोरच्या टेबलावर ठेवला आणि हळूच म्हणाला, ‘‘कूपर, तयार हो.’’ ‘‘एवढा छोटा कॅमेरा?’’ विक्रमने आश्चर्यचकित होऊन विचारले. अविनाशने उत्तर दिले, ‘‘हो, हा परदेशी आहे.’’ अविनाश स्वतःच्या बालरूपाला जवळ घेऊन आपले वडील विक्रम यांच्यासोबत बेडजवळ उभा राहिला. तो आपल्या आई-वडिलांना म्हणाला, ‘‘स्माइल प्लीज.’’ सगळे हसत त्या छोट्या कॅमेऱ्याकडे पाहू लागले. कूपरचा आवाज आला, ‘‘छायाचित्र काढले गेले, सर.’’बाळाला शोभाच्या शेजारी ठेवून अविनाश म्हणाला, ‘‘आता मला निघायला हवे विक्रमजी. तुम्हा दोघांसोबत घालवलेले हे क्षण माझ्या आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण राहतील.’’ विक्रम म्हणाला, ‘‘आम्हीसुद्धा तुम्हाला नेहमी आठवणीत ठेवू अविनाशजी.’’ अविनाश म्हणाला, ‘‘अविनाशजी नाही, फक्त अविनाश म्हणा. तुम्ही कालपासून माझा अगदी मुलासारखा सांभाळ करत आहात. जर तुम्ही मला अविनाश म्हणून हाक मारली, तर माझ्या आयुष्यातली वडिलांची कमतरता भरून निघेल. आणखी एक गोष्ट, असे म्हणतात, म्हातारपण बालपणासारखेच असते, तर मी तुम्हा दोघांना आई-बाबा म्हणू शकतो का?’’ विक्रम कोणताही किंतु-परंतु न करता अविनाशच्या डोळ्यांत बघत म्हणाला, ‘‘हो नक्कीच! अविनाश, आम्ही तुला कधीच विसरू शकणार नाही.’’ विक्रमचे शब्द ऐकताच अविनाशने विक्रमला मिठी मारली आणि रडू लागला. हे पाहून शोभाचे आणि विक्रमचेही डोळे पाणावले.अविनाश आणि विक्रम खोलीबाहेर आले. विक्रम अविनाशचा हात धरून म्हणाला, ‘‘तू म्हणत असशील, तर मी तुला कुठे सोडू का?’’ अविनाश म्हणाला, ‘‘नाही बाबा, मला खूप दूर जायचे आहे, अगदी काळाच्या पलीकडे आणि तुम्हाला आईची आणि नवीन बाळाची काळजी घेण्याची गरज आहे. येतो मी.’’ ‘‘तुझे पाकीट चोरीला गेले आहे ना. काही पैसे तरी घेऊन जा,’’ असे म्हणत विक्रमने काही पैसे अविनाशला देऊ केले. अविनाश दाटून आलेल्या कंठाने म्हणाला, ‘‘नको, मी मॅनेज करेन.’’ एवढे बोलून अविनाशने पुन्हा एकदा विक्रमला मिठी मारली आणि आपले अश्रू लपवत तिथून निघून गेला. विक्रम त्याला जाताना एकटक पाहत राहिला. रुग्णालयाच्या बाहेर पडताच अंधारात अविनाश गायब झाला आणि वर्तमानात पोहोचला.यावेळी त्याला ना चक्कर आली, ना कोणता त्रास झाला. तो आपले अश्रूभरले डोळे घेऊन आपल्या खोलीत बेडवर जाऊन बसला. कूपरने विचारले, ‘‘सर, तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले का?’’ रडत रडत गहिवरलेल्या आवाजात अविनाश म्हणाला, ‘‘हो, मला मिळाले. माझे बाबा खूप चांगले व्यक्ती होते. ते आम्हाला सोडून गेले नव्हते, तर कोणीतरी त्यांना कायमचे आमच्यापासून दूर केले होते.’’ कूपरने रुग्णालयात काढलेले ते डिजिटल छायाचित्र त्याच्या फोनच्या स्क्रीनवर फ्लॅश केले होते. त्या छायाचित्राकडे पाहत अविनाश ढसाढसा रडू लागला. त्याला त्याच्या आईने रुग्णालयातली त्याच्या जन्माच्यावेळची सांगितलेली एक गोष्ट आठवली. त्याच्या आईने त्याला सांगितले होते, ‘‘तू जन्माला आलास त्या वेळी एक ५० ते ५२ वर्षांचे वृद्ध आमच्या घरी आले होते. त्यांना विसरायचा आजार होता. आणि त्यांचे नावसुद्धा अविनाशच होते. त्यांनी आमच्याबरोबर परदेशी कॅमेऱ्यात फोटोही काढला होता. पण ते तुझ्या जन्मानंतर परत कधीच आम्हाला भेटले नाहीत. अविनाशला ते छायाचित्र पाहून लक्षात आले, की हे सगळे पूर्वनियोजित आहे आणि सगळेच एका अखंड काळचक्रात फिरत आहेत. त्याला कळून चुकले, की आईने ज्या व्यक्तीची गोष्ट सांगितली होती, ती दुसरी-तिसरी कोणी नसून तो स्वतःच होता. तो कितीही वेळा भूतकाळात गेला, तरी तो त्या काळाचा केवळ एक भाग होऊ शकत होता, लोकांच्या आठवणींत राहू शकत होता. पण स्वतःचे भविष्य बदलणे मात्र त्याच्या हातात नव्हते.रडत रडत तो बेडवर पडला, त्याला केव्हा झोप लागली त्याला कळलेच नाही. सकाळी दारावर थाप पडली आणि अविनाशला जाग आली. अविनाशला उठवायला मधू आली होती. अविनाशने टाइम मशिनचे जॅकेट काढून पुतळ्यावर टांगले आणि कूपरला म्हणाला, ‘‘कूपर, हे गॅजेट डीॲक्टिव्हेट कर आणि टाइम मशिन तयार करण्यासाठी गोळा केलेला डेटा नष्ट करून टाक.’’ कूपर म्हणाला, ‘‘सर, हा डेटा तुमची वीस वर्षांची मेहनत आहे. तुम्ही खरेच हा नष्ट करू इच्छिता?’’ अविनाश एक क्षण विचार करून म्हणाला, ‘‘जर आपण भूतकाळात जाऊन आपले भविष्य बदलू शकत नाही, आणि सर्वच ठरल्याप्रमाणेच घडणार असेल, तर या मशिनला काहीही अर्थ उरत नाही. मला माझ्या बाबांना भेटायचे होते आणि मी माझे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. आता मला या मशिनकडून काहीही नको. त्यामुळे सगळा डेटा नष्ट कर.’’ एवढे बोलून अविनाश दार उघडून गॅलरीच्या दिशेने गेला, तिथे सकाळचे कोवळे ऊन पडले होते. मधू आणि प्रिया तिथेच उभ्या होत्या. अविनाशला येताना पाहून मधू हसली आणि तिने त्याला विचारले, ‘‘भेटले का तुमचे बाबा?’’ अविनाशने मधूचा हात हळूच आपल्या हातात घेतला. त्याच्या डोळ्यांत आता एकटेपणा नव्हता, तर समाधान होते. तो म्हणाला, ‘‘हो मधू, ते नेहमीच माझ्यात सामावलेले होते. शेवटी मी त्यांचाच तर अंश आहे.’’ एवढे बोलून अविनाशने मधू आणि प्रियाला मिठीत घेतले.अविनाशला बालपणापासून तरुणपणापर्यंतचे सर्व प्रसंग आठवले. लहान वयात इतर मुलांचे वडील त्यांना खांद्यावर उचलायचे, मुलांना यश मिळाले की मिठी मारायचे, चुकांवर रागावायचे, तेव्हा मात्र अविनाशला नेहमी एकटेपणाला सामोरे जावे लागले. मग त्याला त्याच्या कॉलेजचा पदवीदान समारंभ आठवला. सर्व मुले आपापल्या आई-वडिलांसोबत आलेली होती, पण अविनाशच्या डोळ्यांत फक्त एकटेपणा होता. संपूर्ण राज्यात पहिला आल्याबद्दल अविनाश आणि त्याची आई शोभा यांना पुरस्कारासाठी मंचावर बोलावण्यात आले, तेव्हा टाळ्यांच्या कडकडाटाने संपूर्ण मैदान हादरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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