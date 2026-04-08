Premium|Mental compartmentalization techniques : घरचा ताण कामावर आणि कामाचा घरी येतोय का? शिका 'या' सोप्या पद्धतींनी मिळवा मानसिक शांतता आणि स्थैर्य!

डॉ. ज्योती शेंडगे (मोरे)कम्पार्टमेंटलायझेशन ही आजच्या काळात मानसिक आरोग्य टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेली जीवनशैली आहे. समाधान आणि असमाधान यामध्ये संतुलन राखत, आपल्या विचारांचे आणि भावनांचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास जीवन अधिक शांत, स्थिर आणि आनंदी होऊ शकते. आज गरज आहे ती बाह्य यशाच्या मागे धावण्यापेक्षा अंतर्गत शांततेला प्राधान्य देण्याची. कारण शेवटी खरे सुख बाहेर नसून, आपल्या मनातच असते. फक्त त्याला योग्य 'कप्प्या'त ठेवण्याची कला आपण आत्मसात करायला हवी. आजच्या धावपळीच्या, स्पर्धात्मक आणि तणावग्रस्त जीवनात मन शांत कसे ठेवावे? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात उभा राहतो. करिअर, कुटुंब, नातेसंबंध, आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि स्वतःच्या अपेक्षा या सगळ्यांच्या गर्दीत माणूस अनेकदा गोंधळून जातो. अशा वेळी 'कम्पार्टमेंटलायझेशन' म्हणजेच विचारांचे विभाजन करण्याची पद्धत माणसाला मानसिक स्थैर्य देणारी एक प्रभावी किल्ली ठरू शकते. याच संदर्भात 'समाधानी' आणि 'असमाधानी' वृत्तीचा विचार करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..विचारांचे विभाजन म्हणजे काय?कम्पार्टमेंटलायझेशन अर्थात विचारांचे विभाजन करायचे म्हणजे आपल्या आयुष्यातील वेगवेगळ्या गोष्टी - काम, कुटुंब, भावना, समस्या यांना वेगवेगळ्या 'कप्प्यां'मध्ये ठेवणे. म्हणजेच, एका क्षेत्रातील तणावाचा किंवा समस्यांचा दुसऱ्या क्षेत्रावर परिणाम होऊ न देणे. उदाहरणार्थ, कामाच्या ठिकाणी आलेल्या अडचणींचा घरी जाऊनही विचार करणे किंवा वैयक्तिक समस्यांचा कामावर परिणाम होऊ न देणे. ही एक मानसिक शिस्त आहे, आणि ही शिस्त आपल्याला संतुलित राहण्यास मदत करते. कामाचा वाढता ताण, स्पर्धा, अनिश्चितता आणि वेगवान जीवनशैली यामुळे मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत कम्पार्टमेंटलायझेशन माणसाला मानसिक तणाव कमी करण्यास मदत करते.कम्पार्टमेंटलायझेशनचे फायदेहे आपल्याला एका वेळी एका गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करायला शिकवते.यामुळे भावनांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते.नातेसंबंध सुधारतात, कारण आपण एका ठिकाणचा राग दुसरीकडे नेत नाही.कामातील कार्यक्षमता वाढते.कम्पार्टमेंटलायझेशन कसे करावे?कम्पार्टमेंटलायझेशन ही एक सवय आहे आणि ती सरावाने विकसित करता येते. खालील काही सोप्या पद्धती त्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात -स्पष्ट सीमा (Boundaries) ठरवा ः काम आणि वैयक्तिक जीवन यामध्ये स्पष्ट सीमा ठेवा. कामाचा वेळ संपल्यानंतर कामाच्या गोष्टींपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा.वर्तमानात राहण्याची सवय लावा ः 'आत्ता'च्या क्षणावर लक्ष केंद्रित करा. भूतकाळातील चुका किंवा भविष्याची चिंता यामध्ये अडकू नका.भावना ओळखा आणि स्वीकारा ः आपल्या भावनांना दडपण्याऐवजी त्या ओळखायला शिका. राग, दुःख किंवा चिंता या भावना नैसर्गिक आहेत. पण त्या योग्य 'कप्प्या'त ठेवणे महत्त्वाचे आहे.वेळेचे व्यवस्थापन करा ः वेळेचे योग्य नियोजन केल्याने गोंधळ कमी होतो. प्रत्येक कामासाठी ठरावीक वेळ दिल्यास मानसिक स्पष्टता मिळते.विश्रांती घ्या, स्वतःसाठी वेळ द्या ः स्वतःसाठी वेळ देणे अत्यंत आवश्यक आहे. ध्यान, योग, वाचन किंवा एखादा छंद हे सगळे मन शांत ठेवण्यासाठी मदत करतात.'नाही' म्हणायला शिका ः प्रत्येक गोष्टीला होकार देणे आवश्यक नाही. आपल्या मर्यादा ओळखा आणि गरज पडल्यास नकार द्या..समाधानी आणि असमाधानी वृत्तीमानसिक आरोग्यासाठी 'समाधान' ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. समाधानी व्यक्ती तीच असते जी परिस्थिती स्वीकारते, कृतज्ञ राहते आणि उपलब्ध गोष्टींमध्ये आनंद शोधते. उलट असमाधानी व्यक्ती सतत अधिकाची अपेक्षा ठेवते, तुलना करत राहते आणि त्यामुळे अशा व्यक्तीचा तणाव, असंतोष आणि अस्वस्थता वाढते.परंतु, येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. असमाधान पूर्णपणे वाईट नाही. प्रगती साधायची असेल, तर थोडे असमाधानी असलेच पाहिजे. जर माणूस पूर्णपणे समाधानी असेल, तर तो पुढे जाण्याचा प्रयत्नच करणार नाही. त्यामुळे समाधान आणि असमाधान यामध्ये योग्य संतुलन राखणे गरजेचे आहे. आजच्या काळात तर हे संतुलन राखण्याची नितांत गरज आहे. या डिजिटल युगात माणूस सतत माहितीच्या आणि अपेक्षांच्या दबावाखाली आहे. सोशल मीडियामुळे इतरांच्या जीवनाशी तुलना वाढली आहे. 'त्याच्याकडे ते आहे, माझ्याकडे का नाही?' हा विचार मनात घर करतो आणि असमाधान वाढते. त्यामुळे आपल्या गरजा ओळखून, खरा आनंद कशात आहे हे समजून घेऊन समाधान आणि असमाधान यात संतुलन राखता आले पाहिजे..समाधानी वृत्ती कशी विकसित करावी?दररोज कृतज्ञता व्यक्त करण्याची सवय लावा, आपल्याकडे जे आहे त्याची जाणीव ठेवा.तुलना टाळा. प्रत्येकाची वाट वेगळी असते.लहान गोष्टींमध्ये आनंद शोधा.स्वतःच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करा.असमाधानाचा सकारात्मक उपयोग करा. ते प्रेरणा म्हणून वापरा.आपल्या उद्दिष्टांसाठी काम करा, पण त्याचवेळी स्वतःवर अनावश्यक दबाव टाकू नका.थोडक्यात काय, तर कम्पार्टमेंटलायझेशन ही आजच्या काळात मानसिक आरोग्य टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेली जीवनशैली आहे. समाधान आणि असमाधान यामध्ये संतुलन राखत, आपल्या विचारांचे आणि भावनांचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास जीवन अधिक शांत, स्थिर आणि आनंदी होऊ शकते. आज गरज आहे ती बाह्य यशाच्या मागे धावण्यापेक्षा अंतर्गत शांततेला प्राधान्य देण्याची. कारण शेवटी खरे सुख बाहेर नसून, आपल्या मनातच असते. फक्त त्याला योग्य 'कप्प्या'त ठेवण्याची कला आपण आत्मसात करायला हवी.डॉ. ज्योती शेंडगे (मोरे) बीडस्थित मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत. 