Premium|Marathi Children’s Literature : सामाजिक भान देणारा कथासंग्रह!

डॉ. श्रीकांत पाटील‘कावळ्यांच्या एकीचे बळ’ कथेत संकटात सापडलेल्या कावळ्यासाठी हजारो कावळे एकत्र आल्याचे दाखवून पक्ष्यांमधील निष्ठा आणि एकोप्याचा धडा माणसाला दिला आहे. तर ‘सर्जा-राजाने वाचविले प्राण’ ही कथा वीज पडून बेशुद्ध झालेल्या मालक-मालकिणीला समयसूचकतेने सुरक्षित घरी पोहोचवणाऱ्या बैलांच्या स्वामिभक्तीचे हृदयस्पर्शी वास्तव मांडून मुक्या प्राण्यांमधील भावनिक नात्यांचा आविष्कार घडवते.मराठी बालसाहित्यात डॉ. सुरेश सावंत हे अत्यंत आदराचे आणि मानाचे नाव आहे. बालशिक्षण, बालसाहित्य आणि मूल्याधिष्ठित लेखन या तिन्ही क्षेत्रांत त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आहे. त्यांच्या लेखणीतून बालकथा, बालकादंबऱ्या, बालकविता आणि समीक्षात्मक साहित्याची समृद्ध परंपरा निर्माण झाली आहे. मुलांचे भावविश्व समजून घेत त्यांच्यामध्ये मानवी मूल्ये, वैज्ञानिक दृष्टी, पर्यावरणप्रेम, सामाजिक जबाबदारी आणि राष्ट्रप्रेम जागवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य त्यांनी सातत्याने केले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील योगदानाबद्दल त्यांना भारत सरकारचा राष्ट्रपती पुरस्कार आणि आभाळमाया या प्रयोगशील बालसाहित्यकृतीसाठी साहित्य अकादमीचा सन्मान प्राप्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकाशित झालेला मटकासुर आणि बिजली कथासंग्रह त्यांच्या समृद्ध साहित्यप्रवासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो..मटकासूर आणि बिजली या कथासंग्रहातील प्रत्येक कथा मुलांचे मनोरंजन करतानाच त्यांच्या मनात संस्कारांची बीजे पेरते. लेखकाने निवडलेले विषय मुलांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेले असल्यामुळे कथा सहजपणे त्यांच्या मनात घर करतात. कथानकात कुठेही कृत्रिमता आढळत नाही; उलट वास्तव जीवनातील प्रसंगांना कल्पकतेने गुंफून त्यातून समृद्ध जीवनमूल्यांचा संदेश दिला आहे. त्यामुळे या कथा वाचकाला केवळ आनंदाची अनुभूती देत नाहीत, तर विचार करायलाही भाग पाडतात. या कथासंग्रहाचा पट अत्यंत व्यापक असून त्यातील कथा एकमेकांशी मूल्यांच्या सूत्राने जोडलेल्या आहेत. निसर्ग-पर्यावरण, भूतदया, सामाजिक सुधारणा, धैर्य, सहकार्य आणि राष्ट्रप्रेम अशा विविध पैलूंचा वेध घेताना लेखकाची जीवनदृष्टी दिसून येते.कथासंग्रहाची सुरुवात निसर्ग आणि प्राण्यांबद्दलच्या संवेदनशीलतेने होते. ‘धाकटी होळी’ कथेत मकरसंक्रांतीच्या नायलॉन मांजामुळे पक्षी व मानवी जीवनाला होणाऱ्या धोक्याची दाहक जाणीव करून दिली आहे. पतंग उडवताना जखमी झालेल्या कावळ्याची सुटका करताना अथांगचे बाबा मुलांना पर्यावरणपूरक विचारांची शिकवण देतात आणि सर्व मुले मांजामुक्तीची शपथ घेतात. हाच भूतदयेचा धागा ‘कबुतरांची शाळा सुटली’ या कथेत अधिक विवेकनिष्ठ होतो. शौर्यचे कबुतरांवरील प्रेम आणि कबुतरांच्या विष्ठेमुळे होणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांची शास्त्रीय माहिती मिळाल्यावर त्याने त्यांना मुक्त करण्याचा घेतलेला निर्णय मुलांमध्ये विज्ञाननिष्ठा रुजवणारा ठरतो; कारण ‘प्रेम म्हणजे केवळ जवळ ठेवणे नव्हे, तर योग्य ते स्वातंत्र्य देणे’ हा विचार येथे मिळतो..Premium|Maharashtra Drought : श्रावणातील हिरव्या शिवारापासून दुष्काळाच्या भयाण वास्तवापर्यंतची शेतकऱ्यांची व्यथा.पुढे ‘कावळ्यांच्या एकीचे बळ’ कथेत संकटात सापडलेल्या कावळ्यासाठी हजारो कावळे एकत्र आल्याचे दाखवून पक्ष्यांमधील निष्ठा आणि एकोप्याचा धडा माणसाला दिला आहे. तर ‘सर्जा-राजाने वाचविले प्राण’ ही कथा वीज पडून बेशुद्ध झालेल्या मालक-मालकिणीला समयसूचकतेने सुरक्षित घरी पोहोचवणाऱ्या बैलांच्या स्वामिभक्तीचे हृदयस्पर्शी वास्तव मांडून मुक्या प्राण्यांमधील भावनिक नात्यांचा आविष्कार घडवते. पर्यावरण आणि भूतदयेकडून हा कथासंग्रह पुढे सामाजिक वास्तव व मूल्यांकडे वळतो. ‘नकोशी झाली हवीशी’ ही कथा बालविवाहासारख्या गंभीर सामाजिक प्रश्नाला स्पर्श करते. गोरमाटी समाजातील रेखा ही मुलगी डॉ. अक्षता यांच्या संघर्षातून प्रेरणा घेऊन स्वतःच्या बालविवाहाला ठाम नकार देते आणि शिक्षणाचा मार्ग स्वीकारते. एका मुलीचा आत्मविश्वास संपूर्ण कुटुंबाची मानसिकता बदलवू शकतो, हा आशावादी संदेश येथे मिळतो.सामाजिक एकोप्याचे हे मूल्य ‘एकीचे सामर्थ्य’ या कथेत रूपकात्मक पद्धतीने येते; जिथे हाताच्या बोटांमधील संवादातून अहंकार व मत्सर यांवर भाष्य करत मनगटाच्या माध्यमातून खरी ताकद संघटितपणामध्ये असते, हे साध्या प्रतीकांतून पटवून दिले आहे. या सामाजिक जाणिवेसोबतच ‘साहसी लक्ष्मी’ ही कथा बालधैर्याचे प्रेरणादायी उदाहरण मांडते. विजेचा धक्का बसलेल्या चुलतभावाचे प्राण वाचवण्यासाठी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता लक्ष्मीने दाखविलेले प्रसंगावधान आणि धाडस मानवी मूल्यांची उच्चता अधोरेखित करते.कथासंग्रहाचा शेवटचा टप्पा शिक्षणाची खरी व्याख्या आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या विचारांशी जोडणारा आहे. ‘परिसर अभ्यास आणि सौरभचा निबंध’ या कथेत पुस्तकाबाहेरील अनुभवाधारित शिक्षणाचे महत्त्व सांगताना विटांच्या भट्ट्यांमुळे होणारे प्रदूषण व वाळू उपशाच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. शेवटी ‘माळावरची बाग’ कथेत स्वातंत्र्यपूर्व काळातील हिप्परगा येथील राष्ट्रीय विचारांच्या शाळेचे आणि व्यंकटेश भवानराव खेडगीकर गुरुजींच्या त्यागी व्यक्तिमत्त्वाचे चित्रण करून, शिक्षण म्हणजे केवळ ज्ञानदान नसून राष्ट्रनिर्मितीची प्रक्रिया आहे हा विचार अत्यंत प्रभावीपणे मांडला आहे. मटकासुर आणि बिजली कथासंग्रहाचे वाङ््मयीन मूल्य तपासताना लेखकाची सिद्धहस्त लेखणी आणि बालमानसशास्त्राची पकड ठळकपणे जाणवते..या कथासंग्रहाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे लेखकाची भाषा. साधी, सोपी, प्रवाही आणि मुलांच्या आकलनाला अनुरूप अशी भाषाशैली प्रत्येक कथेला वाचनीय करते. संवाद अत्यंत नैसर्गिक आहेत. कथानकात कुठेही कृत्रिम उपदेश नसून प्रसंगांच्या ओघातून मूल्ये सहजपणे वाचकांच्या मनात पोहोचतात.पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टी, सामाजिक समता, स्त्रीशिक्षण, प्राणिमात्रांवरील प्रेम, धैर्य, एकोपा, राष्ट्रप्रेम आणि अनुभवाधारित शिक्षण अशा विविध जीवनमूल्यांचा प्रभावी संगम या कथांमध्ये आढळतो.मुलांच्या मानसशास्त्राचा अभ्यास आणि कथावस्तूची नेमकी मांडणी यांमुळे प्रत्येक कथा स्वतंत्रपणे प्रभाव पाडते. एकत्रितपणे पाहिल्यास हा संग्रह बालमनाच्या सर्वांगीण विकासाचा एक संस्कारग्रंथ ठरतो. मनोरंजन आणि प्रबोधन यांचा सुंदर समतोल साधण्यात लेखकाला उल्लेखनीय यश मिळाले आहे.एकंदरीत मटकासुर आणि बिजली हा केवळ कथासंग्रह नसून मुलांच्या मनात संवेदनशीलता, विवेक, संस्कार आणि सामाजिक उत्तरदायित्व जागवणारी प्रेरणादायी कलाकृती आहे. प्रत्येक पालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि बालसाहित्यप्रेमी यांनी हा संग्रह अवश्य वाचावा आणि मुलांच्या हातात द्यावा, असा हा मूल्यसमृद्ध कथासंग्रह आहे.लेखक उत्तम वक्ते, कवी, कादंबरीकार आणि बालसाहित्यकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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