Premium|Zohran Mamdani NYC Mayor : झोहरान ममदानी; न्यूयॉर्कच्या महापौरपदी भारतीय वंशाचे पहिले मुस्लिम

आपल्या राज्यात सर्वत्र महापालिका निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना मुंबई महापालिकेइतक्याच महत्त्वपूर्ण अशा अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्क महापालिकेच्या महापौरपदाची सूत्रे झोहरान ममदानी यांनी स्वीकारली. ममदानींचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते भारतीय वंशाचे असून, न्यूयॉर्कच्या महापौरपदी विराजमान झालेले पहिले मुस्लिम व्यक्ती आहेत. आपल्याकडे मुंबईला स्वप्नांची नगरी, मोहमायेचे शहर असे संबोधले जाते. न्यूयॉर्कची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. व्यापारीदृष्ट्या मुंबई आणि न्यूयॉर्कचे स्थान त्या त्या देशातल्या अर्थक्षेत्रात पहिल्या क्रमांकाचे आहे. राज्याच्या राजकारणात मुंबईच्या महापौरपदी ‘खान’ येणार असा प्रचार चालू असताना न्यूयॉर्कच्या महापौरपदी मुस्लिम व्यक्तीची निवड होणे हा योगायोगच! मुंबई आणि न्यूयॉर्कची तुलना करण्याचा किंवा दोन्ही शहरातील राजकारणाची सांगड घालण्याचा हेतू येथे मुळीच नाही, मात्र सर्वाधिक मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या या दोन महापालिकांच्या वाटचालीचा आणि साम्यस्थळांचा विचार करावाच लागेल. .Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .न्यूयॉर्कची लोकसंख्या अवघी ८० लाखांच्या आसपास आहे, तर मुंबईची लोकसंख्या त्याच्यापेक्षा अडीचपटीने जास्त आहे. मुंबई महापालिकेचे बजेट ७५ हजार कोटींचे आहे. त्याचे अप्रूप आपल्याला वाटत असते. मात्र न्यूयॉर्क महापालिकेचे बजेट ९ लाख ५२ हजार ८४० कोटी रुपये एवढे प्रचंड आहे. भारत आणि अमेरिका या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेत जितका मोठा फरक आहे, तेवढाच मोठा फरक या दोन महापालिकांच्या अर्थसंकल्पांत दिसतो. मात्र या दोन महानगरांमधले साम्य बऱ्याच घटकांमध्ये आहे. नोकरदारांची संख्या किंवा घरांचा प्रश्न, तसेच वाहतूक आणि विभिन्न जातीधर्मांचे लोक या दोन्ही महानगरांमध्ये गुण्यागोविंदाने राहतात. ‘मुंबई स्पिरीट’ म्हणून जशी मुंबईची ओळख आहे तशी ‘न्यूयॉर्क कल्चर’ ही वेगळी ओळख आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ममदानी यांची महापौरपदी निवड होणे हा गेल्या वर्षभरातील अमेरिकेच्या राजकारणातला महत्त्वाचा टप्पा होता. ममदानी यांचा २०२५च्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीतील विजय ही कितीही सुखद आणि धक्कादायक घटना असली, तरी आता सूत्रे स्वीकारल्यानंतर ममदानी यांच्या कर्तृत्वाचा कस लागणारा कालखंड नव्या वर्षात सुरू झाला, हे विसरता येणार नाही. .ममदानी यांची तुलना आपल्या देशातील दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संस्थापक अरविंद केजरीवाल यांच्याशी करता येईल. नागरिकांना लुभावणारी, लोकानुनयाचा कळस गाठणारी व प्रसंगी अर्थशास्त्राच्या पुस्तकात न बसणारी आणि अर्थतज्ज्ञांना गोंधळात टाकणारी रेवडी संस्कृतीची विविध आश्वासने ममदानी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारात दिली होती. या आश्वासनांचा विसर तिथली जनता त्यांना पडू देणार नाही आणि ही आश्वासने प्रत्यक्षात आणताना ममदानी यांना प्रचंड त्रास होईल यात शंका नाही. प्रचंड मोठ्या हितशत्रूंच्या लॉबीला धक्का देत ममदानी यांची निवड झाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धटिंगशाहीला धक्का देत निवडणूक जिंकणाऱ्या ममदानी यांचा सत्वपरीक्षेचा कालखंड आता सुरू झाला आहे, असे म्हणता येईल. सगळ्या आव्हानांना ते कसे तोंड देतात, यावर त्यांचे आणि त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाचे यश अवलंबून आहे..ममदानी यांना निवडणुकीत सर्वाधिक विरोध अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. मात्र नंतर त्यांनी विरोधाची तलवार म्यान केली. ममदानी यांनी शपथ घेताना भारताने सेक्युलर आहोत हे सिद्ध करण्याची संधी गमावली, तसेच भारतातील उमर खालिदच्या सुटकेबाबत पत्र पाठवून आपण फक्त एकाच धर्माच्या नागरिकांची काळजी घेतो अशी टीका करायची संधी दिली. न्यूयॉर्कच्या महापौराचा आपल्याशी काय संबंध असे आपण सहज विचारू शकतो, पण आता जग इंटरनेटमुळे व माध्यमांच्या सुलभीकरणामुळे फारच जवळ आले आहे. तिथल्या शेअर बाजाराचे पडसाद येथल्या शेअर बाजारात उमटत असतात, त्यामुळे न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाची दखल घेणे आपल्याला गरजेचे ठरते. मुळात नागरीकरणाच्या वाटेवरची ही शहरे आहेत. न्यूयॉर्क हे जसे अमेरिकेतील ‘मेल्टिंग पॉट’ गटातले महानगर आहे तसेच मुंबईचे आहे. त्यामुळे या दोन शहराची तुलना करत आहोत. मात्र आपण त्यांच्यापासून काय शिकायचे यासाठी तरी न्यूयॉर्ककडे पाहायला हवे. व्यापारी बाबतीत न्यूयॉर्कमध्ये जसे व्यवसाय करणे प्रतिष्ठेचे मानले जाते तसेच मुंबईचे आहे..ममदानी यांना आपली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी नियोजनबद्धरितीने काम करावे लागणार आहे. त्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांच्या त्यांच्यावर खूपच अपेक्षा आहेत. त्यांच्या राजकारणाची ही सुरुवात आहे, उद्या महापौरपदानंतर त्यांना गव्हर्नरपदाची निवडणूक लढवता येईल, त्यांनी दोन्ही ठिकाणी चांगले काम केले तर त्यांना डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून अध्यक्षीय पदाच्या निवडणुकीतही उतरता येईल. हा सारा प्रवास खूप दूरचा असला तरी फार अशक्य नाही. ममदानी यांनी आपल्या सध्याच्या पदाची प्रतिष्ठा सांभाळत नवे काही घडवले, तर त्यांना आकाशाला गवसणी घालता येईल मात्र त्यासाठी जमिनीवरची लढाई त्यांना जिंकावी लागेल आणि त्या लढाईतले यश लोकांपर्यंत पोहचावे लागले. न्याय झाला हे जसे दिसावे लागले, तसे बदल झालाय हे न्यूयॉर्कवासियांना जाणवले पाहिजे. तरच ममदानी यांचा मार्ग सुखाचा होईल आणि त्यांच्यावर ज्या लोकांनी अपेक्षा ठेवून मोठी स्वप्ने पाहिली आहे त्यांचा अपेक्षाभंग होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.