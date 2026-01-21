Premium|Eri Silk Meghalaya : एरी सिल्क; मेघालयातील स्त्रियांच्या कौशल्याची परंपरा

वस्त्रनिर्मितीची ही स्थानिक कला मेघालयातल्या स्त्रियांनी अनेक शतकं जपली आहे ती मौखिक परंपरेद्वारे. पिढ्यान्पिढ्या आज्या, आया आणि काकवा-आत्यांकडून नाती, मुली आणि पुतण्या-भाच्या ही कला शिकत आल्या आहेत. मेघालयातले सगळे समुदाय वर्षानुवर्षं आपले पॅटर्न्स आणि रंग निष्ठापूर्वक जपतात, आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांमधल्या विणकरांसाठी वारशानं चालत आलेल्या कलावैशिष्ट्यामागची रहस्यं अबाधित ठेवतात.मेघालय! सप्तभगिनींपैकी एक असलेला भारताच्या ईशान्येकडचा हा नितांत सुंदर प्रदेश. ब्रह्मपुत्रेच्या विशाल खोऱ्याचा एक भाग असलेली ही मेघभूमी आजही निसर्ग आणि संस्कृती यांचं अद्वैत राखून आहे. इथल्या खासी, गारो, जैंतिया, भोई अशा वेगवेगळ्या समुदायांनी निसर्ग आणि संस्कृतीचे परस्परांत गुंतलेले धागे ज्या अनेक मार्गांनी घट्ट बांधलेले आहेत, त्यातलाच एक म्हणजे इथली हस्तकला - एरी सिल्क. एरी रेशीमनिर्मितीची ही कला म्हणजे मेघालयातल्या टेकड्यांमध्ये कित्येक शतकांपासून सांगितली जाणारी, या प्रदेशाची ओळख झालेली सुंदर कथा आहे. अर्थात ईशान्य भारतातल्या आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमध्येही ही हस्तकला रुजलेली आहे. पण गेल्या वर्षी म्हणजे २०२५मध्ये एरी सिल्कनिर्मितीसाठी भौगोलिक नामांकन मिळालं आहे ते मात्र मेघालयाला!.Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...ख्रिस्तपूर्व २५०० वर्षांपासून एरी सिल्कची कला मेघालयात अस्तित्वात आहे, असं स्थानिक लोकं सांगतात. या हस्तकलेचं वैशिष्ट्य म्हणजे पिढ्यान्पिढ्या तिच्या राखणदार आहेत त्या इथल्या स्त्रिया. रेशीम किड्यांची पैदास करणं, कोशापासून रेशीम मिळवणं, सूत तयार करणं, आणि त्याला नैसर्गिक रंग देणं या सगळ्या प्रक्रिया करून निरनिराळी वस्त्रं विणण्याच्या या कलेत मेघालयातल्या फक्त स्त्रियाच पारंगत आहेत. इतिहास बघितला, तर अगदी सुरुवातीला ही हस्तकला व्यावसायिक स्वरूपाची नव्हती. रेशीमनिर्मिती, सूत काढणं, वस्त्र विणणं हे सगळं स्त्रिया आपापल्या कुटुंबांच्या गरजेपुरतं करत होत्या. सण-उत्सव किंवा पारंपरिक विधिविधानांच्यावेळी एरी सिल्कची विशिष्ट वस्त्रं परिधान करण्याच्या प्रथेमुळे ही हस्तकला आपोआपच टिकून राहत होती. हळूहळू एरी सिल्कनिर्मितीच्या या पारंपरिक कलेचं रूपांतर हस्तोद्योगात होत गेलं. पारंपरिक पद्धतीनं केली जाणारी रेशीमनिर्मिती आजही ईशान्य भारतातल्या अगदी लहान लहान गावांतल्या घरांमध्येच होते. प्रचंड यंत्रसामग्री आणि मोठमोठ्या कारखान्यांच्या आहारी हा उद्योग गेलेला नाही. शून्य कचरानिर्मिती आणि अगदी नगण्य असा कर्ब पाऊलठसा असलेला हा हस्तोद्योग म्हणूनच शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक आहे. आज मेघालय आणि आसाम ही दोन राज्यं मिळून ऐंशी टक्के एरी सिल्कची निर्मिती करतात. त्यानंतर मणिपूर आणि नागालँड या दोन्ही राज्यांचा क्रमांक लागतो.एरी नावाच्या किड्यांपासून रेशीम मिळतं, म्हणून हे एरी सिल्क. Samia ricini आणि Philosamia ricini या दोन प्रजातींच्या किड्यांची पैदास करून हे रेशीम मिळवतात. ‘एरी’ हा मूळ आसामी भाषेतला शब्द आहे. आसामी भाषेत एरी म्हणजे ‘एरंड’. एरंडाच्या झाडाची पानं खाऊन रेशमाचे किडे वाढत असल्यामुळे या रेशमाला एरी सिल्क हे नाव मिळालं आहे. खासी भाषेत या किड्यांना नियांग रिंडिया म्हणतात; त्यामुळे एरी सिल्कला मेघालयातले स्थानिक लोक, विशेषतः खासी लोक रिंडिया सिल्क म्हणून ओळखतात..एरी सिल्कची ओळख ‘अहिंसा सिल्क’ किंवा ‘शांती सिल्क’ म्हणूनही आहे. याचं कारण रेशमाच्या किड्यांपासून हे रेशीम मिळवलं जात असलं तरी या किड्यांना मारलं जात नाही. आपलं जीवनचक्र पूर्ण करून, कोषातून पतंग बाहेर पडला, की मग ते अर्धवट उघडलेलं कोष पाण्यात उकळून रेशीमधागा मिळवतात. आसाम आणि मेघालयातल्या काही स्थानिक समुदायांसाठी एरी सिल्कचे किडे हा प्रथिनं देणारा, दैनंदिन पारंपरिक आहारातला पोषक अन्नघटकही आहे. पण रेशमासाठी किड्यांची पैदास करताना मात्र पतंग बाहेर पडण्याची वाट पाहिली जातेच. किड्यांची पैदास करताना स्त्रिया काळजीपूर्वक हे संतुलन राखतात.कोष मुख्यतः फिकट पिवळे किंवा लालसर तपकिरी रंगाचे असतात. अनेकदा गडद लाल रंगाचं रेशीम मिळवण्यासाठी एरंडाच्या पानांखेरीज विशिष्ट प्रजातीच्या वडाची लालसर पानंही या किड्यांना खायला घातली जातात. कोषांपासून मिळणाऱ्या रेशमापासून सूत काढलं जातं. मग पारंपरिक पद्धतीनं हातमागावर रोज वापरण्याची पारंपरिक वस्त्रं, रेशमी कापड किंवा साड्या, शाली, स्टोल विणले जातात. मुळातल्या फिकट पिवळ्या रंगाचं कापड तर विणतातच, शिवाय वेगवेगळ्या वनस्पतींची पानं, फुलांच्या पाकळ्या, कांद्याची साल, हळद, लाख, लोहासारखी काही विशिष्ट खनिजं असे नैसर्गिक घटक वापरून अनेक रंगांचं रेशीम तयार केलं जातं. एरी सिल्कचं वैशिष्ट्य म्हणजे हे रेशीम उन्हाळ्यात थंडावा आणि थंडीत ऊब देतं. सगळ्या हवामानात उपयुक्त असल्यामुळे जगभरात त्याला मागणी आहे. एरी सिल्कच्या वस्त्रांना रेशमाची तकाकी तर आहेच, पण इतर रेशमांसारखं हे रेशीम गुळगुळीत नाही. त्याला एक पोत आहे आणि त्यामुळे ते अधिक टिकाऊही असतं.. समुदाय वर्षानुवर्षं आपले पॅटर्न्स आणि रंग निष्ठापूर्वक जपतात, आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांमधल्या विणकरांसाठी वारशानं चालत आलेल्या कलावैशिष्ट्यांमागची रहस्यं अबाधित ठेवतात.विसाव्या शतकाच्या मध्यात १९५४मध्ये आसामला अभूतपूर्व पुरानं तडाखा दिला. जवळपास ४० लाख लोकं विस्थापित झाले. यातले काही मारवाडी व्यापारी कामरूप जिल्ह्यातल्या बिजॉयनगरमध्ये (विजयनगर) जाऊन स्थिरावले. त्यांना तिथं तयार होणाऱ्या एरी रेशमाची व्यावसायिक क्षमता लक्षात आली. व्यापाराच्या उद्देशानं होणाऱ्या एरी सिल्कच्या निर्मितीची ही सुरुवात होती. तेव्हापासून आसाम हे एरी सिल्कनिर्मितीचं मुख्य केंद्र बनलं. आजही बिजॉयनगरमध्ये एरी सिल्कच्या कोषांची सर्वाधिक निर्मिती होते. पारंपरिक पद्धतीनं केली जाणारी एरी रेशमाची व्यावसायिक निर्मिती हा सुरुवातीला स्थानिक स्त्रियांसाठी वर होता. व्यापाऱ्यांना रेशीम विकून त्यांना बरे पैसे मिळत होते. उद्योजकता रक्तात नसताना, त्याविषयी कुणाचं मार्गदर्शनही नसताना या स्त्रिया चालत किंवा बसने जिल्ह्याच्या ठिकाणी आपलं उत्पादन विकत होत्या. पण छोटे यंत्रमाग आले, आणि मग बहुसंख्य स्त्रियांना या व्यवसायातून बाहेर पडावं लागलं. खरंतर यंत्रमागावर तयार होणारं रेशीम हातमागावरच्या रेशमापेक्षा महाग होतं, पण निर्मितीला लागणारा वेळ कमी होत होता. शिवाय व्यापाऱ्यांनी अधिक टिकाऊ, सुबक, तलम म्हणून त्या सिल्कची जाहिरात करायला सुरुवात केल्यामुळे एरी रेशमाच्या पारंपरिक हस्तोद्योगावर आणि स्थानिक स्त्रियांच्या उपजीविकेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला. शिवाय हळूहळू या रेशमात टसर सिल्क आणि पॉलिस्टर धागे मिसळून भागलपूरसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये वस्त्रनिर्मितीला सुरुवात झाली. यामुळे चीन, भूतान, तिबेट, नेपाळमध्ये अशा वस्त्रांना मोठी बाजारपेठ मिळाली. त्यामुळेही एरी सिल्कच्या पारंपरिक निर्मितीला फटका बसला. या टप्प्यावर पारंपरिक कलेत प्रवीण असलेल्या बहुसंख्य स्त्रिया वयस्क झालेल्या होत्या आणि व्यापाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आलेल्या कलेचा वारसा पुढे चालवण्यात मध्यमवयीन किंवा तरुण स्त्रियांना रस वाटेनासा झाला होता. हा कालखंड या वैशिष्ट्यपूर्ण कलेसाठी निराशाजनक होता..Premium|Maharashtra APMC Reform : ‘योग्य बाजारपेठ, जलद विक्री’.मात्र या हस्तकलेचं सांस्कृतिक महत्त्व, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतलं तिचं स्थान आणि स्थानिक स्त्रियांच्या उपजीविकेला असणारा तिचा आधार लक्षात घेत राज्य आणि केंद्र सरकारनंही वेळेवर पावलं उचलली. आता गावागावांत स्त्रियांच्या सहकारी संस्था स्थापन होण्याच्या दृष्टीनं मेघालय सरकारनं पुढाकार घेतला आहे. रेशीमनिर्मितीसाठी छोट्या शेड्सना जागा देणं, शोषण करणाऱ्या व्यावसायिकीकरणाला कंटाळून या कलेपासून दूर गेलेल्या तरुण पिढीतल्या स्त्रियांना पुन्हा या कलेकडे वळवणं, त्यांच्यासाठी डिझाईन ट्रेनिंग कॅम्प आयोजित करणं, सहकारी संस्थांमार्फतच उत्पादनांच्या विक्रीची साखळी उभी करणं, असे अनेक प्रयत्न सरकारी पातळीवर किंवा काही इतरही काही खासगी संस्था आणि व्यक्तींमार्फत सुरू आहेत. त्यामुळे या पारंपरिक हस्तोद्योगाला पुन्हा एकदा चालना मिळाली आहे. या सहकारी उद्योगांत प्रत्येक स्थानिक स्त्री भागधारक आहे आणि मिळणाऱ्या लाभांचं वितरण समान पद्धतीनं होत असल्यामुळे कलानिर्मितीची त्यांची ऊर्जा कायम राहत आहे. शिवाय आता भौगोलिक नामांकन मिळाल्यामुळे ही कला जगभरात प्रतिष्ठित तर झाली आहेच, पण त्याबरोबरच कलेचा वारसा जपणाऱ्या या स्त्रियांचा अभिमान आणि अस्मिताही उजळून निघाली आहे.स्थानिक समुदायांनी पारंपरिक पद्धतीनं निर्माण केलेल्या एरी सिल्कसारख्या शाश्वत उत्पादनांची देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतली मागणी आता वाढते आहे. पण अशी उत्पादनं तयार करण्यामागे असलेले कष्टं, निर्मितीची दीर्घ प्रक्रिया, त्यात कलाकारांच्या अवघ्या जगण्याचंच गुंतलेलं मूल्य हे सगळं ग्राहकांनी, विशेषतः देशी ग्राहकांनी, समजून घेतलं आणि या कलानिर्मितीच्या नैतिक आणि शाश्वत पद्धतींचा त्यांनी सजगतेनं पुरस्कार केला, तरच हे कलाकार आणि बाजारपेठ यांना जोडणारा चिरंतन दुवा आकार घेईल..एरी सिल्क हे फक्त एक वस्त्र किंवा उत्पादन नाही! असं म्हणण्यामागे आणखीही एक कारण आहे. मेघालयातले जे समुदाय हे रेशीम विणतात, त्यांच्या प्रमुखांपासून समुदायातल्या सर्वसामान्य व्यक्तीपर्यंत सगळेजण हीच रेशमी वस्त्रं वापरतात. त्यामुळे आजच्या जागतिकीकरणाच्या झंझावातात या समुदायांना शतकानुशतकं एकत्र जोडून ठेवणारा धागा म्हणूनही एरी सिल्कचं महत्त्व आहे. हे रेशीम म्हणजे निसर्गाशी संवादी असलेल्या शाश्वत पद्धती आणि पारंपरिक कारागिरीचं लखलखीत प्रतीक आहे. दर्जा, नैतिकता आणि वारसा यांचा असा मेळ एरवी क्वचितच पाहायला मिळेल.वर्षा गजेंद्रगडकर पुणेस्थित पर्यावरणाच्या अभ्यासक, ललित लेखिका, वर्षा गजेंद्रगडकर पुणेस्थित पर्यावरणाच्या अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत.. 