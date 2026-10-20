Premium|Mental Health and Wellbeing : मानसिक स्वास्थ्यासाठी सीमोल्लंघन महत्त्वाचे; मनाच्या मर्यादा ओलांडण्याचा प्रवास

भक्ती क्षीरसागरमानसिक स्वास्थ्यासाठी सीमोल्लंघनाची व्याख्या करायची, तर मनानं आखलेल्या मर्यादांच्या पलीकडे स्वतःला पाहण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे सीमोल्लंघन! हा प्रवास अर्थातच एका दिवसात होत नाही. त्याला काही पायऱ्या असतात. मानसिक स्वास्थ्यासाठी सीमा ओलांडताना आपण स्वतःपासून दूर जात नाही, उलट स्वतःच्या अधिक जवळ पोहोचत असतो. कधी विचार केलायत, आपल्या आयुष्यातील सगळ्यात अवघड विजय कोणता असतो? इतरांवर मिळवलेला विजय? परिस्थितीवर मिळवलेला विजय? की स्वतःच स्वतःवर मिळवलेला विजय? खरंतर अनेकदा सगळ्यात अवघड असतं ते स्वतःच्या मनानं आखलेल्या मर्यादांच्या पलीकडे जाणं, आपला कम्फर्ट झोन सोडणं, भीती वाटत असूनही एक पाऊल पुढे टाकणं.‘मला हे करायचं आहे, पण माझ्याकडून होईल का?’, ‘मला हे जमणारच नाही’, ‘लोक काय म्हणतील?’, ‘मी आधी प्रयत्न केला होता, पण जमलं नाही’ अशा अनेक विचारांतून आपण स्वतःलाच पटवून देत असतो, की आपल्याला अमुक एक गोष्ट जमणारच नाही, आणि हळूहळू ही वाक्यं केवळ विचार न राहता आपल्या जगण्याच्या सीमा कधी होतात हे आपल्याला कळतच नाही. आपल्याला अडवणारी भिंत नेहमी बाहेर नसते, अनेकदा ती आपल्या मनातच उभी असते हे बऱ्याचदा आपल्याला लक्षातही येत नाही. ता. १० ऑक्टोबर हा जागतिक मानसिक आरोग्य दिवस. मानसिक आरोग्याबद्दल जागरूकता निर्माण व्हावी, गैरसमज आणि संकोच कमी व्हावा आणि गरज असताना मदत घेणं ही कमजोरी नसून स्वतःची काळजी घेण्याचा एक भाग आहे ही जाणीव वाढावी, यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा आहे. पण मानसिक स्वास्थ्याचा विचार केवळ एका दिवसापुरता मर्यादित राहू नये. मानसिक स्वास्थ्य म्हणजे आपण आपल्या विचारांकडे, भावनांकडे, निर्णयांकडे आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःकडे आपण कसं पाहतो याचा प्रवास आहे. या दसऱ्याच्या निमित्तानं स्वस्थ मानसिक आरोग्याच्या वाटेवर चालण्यासाठी सीमोल्लंघन करायला हवं. सीमोल्लंघनाचा ढोबळ अर्थ होतो सीमा ओलांडणं. पण मानसिक स्वास्थ्यासाठी सीमोल्लंघनाची व्याख्या करायची, तर मनानं आखलेल्या मर्यादांच्या पलीकडे स्वतःला पाहण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे सीमोल्लंघन! हा प्रवास अर्थातच एका दिवसात होत नाही. त्याला काही पायऱ्या असतात..Premium|Bank Statement Transaction Details : बँक स्टेटमेंटमधील अस्पष्ट नोंदींचा फटका; जुन्या व्यवहारांचा हिशेब कसा द्याल?.पहिली पायरी : आपली सीमा ओळखणंसीमोल्लंघनाची पहिली पायरी म्हणजे आपण नेमकं कशामुळे अडतोय हे ओळखणं. कारण जोपर्यंत आपली सीमा कुठे आहे हेच समजत नाही, तोपर्यंत तिच्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्नही करता येत नाही. कधी ही सीमा भीतीची असते, कधी कमी आत्मविश्वासाची, कधी सततच्या अतिविचाराची; तर कधी ती एखाद्या जुन्या अनुभवातून तयार झालेली असते. अनेकदा या सगळ्यांच्या मुळाशी एक वाक्य दडलेलं असतं - ‘मी हे करू शकत नाही’. म्हणूनच ‘ही माझी खरी मर्यादा आहे की माझ्या मनानं स्वीकारलेली मर्यादा आहे?’ हे स्वतःला प्रामाणिकपणे विचारणं गरजेचं असतं. कदाचित आपल्याला वाटत असलेली प्रत्येक मर्यादा ही वस्तुस्थिती नसेलही. काही मर्यादा आपण अनुभव, भीती किंवा इतरांच्या मतांमधून स्वीकारलेल्या असू शकतात.दुसरी पायरी : कळतं पण वळत नाही‘मला सगळं कळतंय, पण तरीही माझ्याकडून बदल होत नाही’, ‘मला माहितीय की मी ओव्हरथिंकिंग कमी करायला हवंय’, ‘रागावर नियंत्रण ठेवायला हवंय हे कळतंय मला’, ‘मी स्वतःवर विश्वास ठेवायला हवाय’ अशी वाक्यं आम्हाला समुपदेशनाच्या प्रक्रियेत अनेकदा ऐकायला मिळतात. काय चुकतंय हे माहिती असूनही बदल होत नाहीत, कारण एखादी गोष्ट कळणं आणि प्रत्यक्षात वळणं यात मोठं अंतर असतं. आपल्या वर्तनामागे अनेक वर्षांचे अनुभव, आठवणी आणि त्यातून तयार झालेली मतं असतात. त्यामुळे बदलासाठी केवळ सल्ला पुरेसा नसतो; आपल्या आत नेमकं काय घडतंय, हे समजून घेणं गरजेचं असतं..तिसरी पायरी : विचारांना प्रतिप्रश्न विचारणं‘मी हे करू शकत नाही’ हा विचार मनात आला, तर लगेच त्यावर विश्वास ठेवण्याऐवजी ‘खरंच मी हे करू शकत नाही की मला तसं वाटतंय?’ असं स्वतःला विचारता येईल. ‘मी अशीच/असाच आहे’ याऐवजी ‘मी बदलू शकते/शकतो का?’; ‘मला आधी जमलं नाही’ याऐवजी ‘यावेळी वेगळ्या पद्धतीनं प्रयत्न करता येईल का?’ असे प्रतिप्रश्न मनाला विचारावे लागतील. आपल्याला पुढं नेणारी काही मतं असतात आणि आपल्याला थांबवणारीही काही मतं असतात. आधी म्हटल्याप्रमाणे अनेक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आपली मतं तयार झालेली असतात. अशा वेळी ‘मी शिकू शकते’ हा विचार शक्यतांचा दरवाजा उघडतो, पण ‘माझ्याकडून हे होणारच नाही’ हा विचार प्रयत्न करण्याआधीच तो दरवाजा बंद करतो, हे लक्षात ठेवायला हवं.चौथी पायरी : भूतकाळातून शिकणंआपल्या सगळ्या सीमा वर्तमानातल्या घटनांमुळे तयार झालेल्या असतात असे नाही, तर बरेचदा त्या भूतकाळातील घटनांमुळेही तयार झालेल्या असतात. एखादा अपमान, अपयश, नकार, तुटलेलं नातं, सतत झालेली टीका किंवा एखादा कठीण अनुभव यांमुळे या सीमा तयार झालेल्या असतात. घटना भूतकाळात घडून गेलेली असते, पण तिचा परिणाम मात्र वर्तमानात सुरू राहू शकतो. भूतकाळ बदलता येत नाही, पण त्याकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन नक्कीच बदलता येतो. प्रत्येक अनुभव सुखद असेलच असं नाही. काही अनुभव आपल्याला दुखावतात, काही आपल्याला थांबवतात, पण आपण त्यातून काहीतरी शिकू शकतो. या अनुभवानं मला काय शिकवलं? या अनुभवातून मला स्वतःबद्दल काय समजलं? पुढच्यावेळी मी काय वेगळं करू शकते/शकतो? असा दृष्टिकोन ठेवणं उपयुक्त ठरू शकतं. याचा अर्थ भूतकाळ योग्य होता किंवा जे घडलं ते विसरून जायचं, असा नाही. तर त्या अनुभवाला आपल्या व्यक्तिमत्त्व विकासाचा एक भाग करायचं. समुपदेशन आणि योग्य मानसशास्त्रीय मार्गदर्शन या प्रक्रियेत उपयोगी ठरू शकतं.पाचवी पायरी : मदत स्वीकारणंमानसिक स्वास्थ्याबद्दल अजूनही अनेक गैरसमज आहेत. एखादी मोठी समस्या निर्माण झाली की मगच समुपदेशन घ्यायचं, अशी धारणा अनेकांच्या मनात आहे. पण समुपदेशन म्हणजे फक्त समस्या सोडवणं नाही. स्वतःला समजून घेणं, स्वतःच्या भावना आणि विचारांची जाणीव होणं, आपल्या क्षमतांना ओळखणं आणि स्वतःमध्ये सकारात्मक बदल करणं हादेखील त्याच प्रवासाचा भाग आहे. मदत मागणं म्हणजे आपण कमकुवत आहोत, असं नाही. उलट, मला स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायचं आहे, हे मान्य करण्याचं धैर्य असलं की मदत मागायला संकोच वाटत नाही.मानसिक स्वास्थ्याची काळजी घेण्यासाठी एखादी मोठी समस्या निर्माण होण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. मन थकलं आहे का? एखादी गोष्ट सतत मनात फिरते आहे का? स्वतःबद्दलचे नकारात्मक विचार वाढत आहेत का? अशा छोट्या संकेतांकडेही वेळेवर लक्ष देणं गरजेचं आहे..Premium|Bureaucratic Accountability : असंतोष, नोकरशाही आणि लोकशाहीचा अपुरा आशय.सहावी पायरी : विचारातून कृतीकडेसीमा ओळखणं, विचार तपासणं आणि भूतकाळ समजून घेणं महत्त्वाचं आहेच. पण सीमोल्लंघनाची खरी सुरुवात होते ती छोट्या कृतीतून. ज्या गोष्टीची भीती वाटते, तिच्याकडे एक छोटं पाऊल टाकणं म्हणजे सीमोल्लंघन. जिथं ‘नाही’ म्हणता येत नव्हतं, तिथं योग्य वेळी ‘नाही’ म्हणण्याचा प्रयत्न करणं, स्वतःसाठी वेळ काढणं, एखादं जुनं कौशल्य पुन्हा शिकायला सुरुवात करणं, मदतीची गरज असेल तर ती मागणं अशा छोट्या छोट्या कृतींपासून सुरुवात करावी लागते. या छोट्या कृतींमधून मनाला ‘मी हे करू शकते/शकतो’ हा नवा विश्वास मिळतो, आणि अनेकदा हाच अनुभव जुन्या मतांपेक्षा अधिक ताकदवान ठरतो.शेवटची पायरी : नव्या ‘मी’ला स्वीकारणंया पायरीवर पोहोचल्यावर मागे वळून पाहिलं की जाणवतं, की पूर्वीची/पूर्वीचा मी आणि आजची/आजचा मी किती वेगळी/वेगळा आहे. कधीकाळी एखादी गोष्ट खूप घाबरवायची, आता त्याच परिस्थितीकडे अधिक शांतपणे पाहता येऊ लागतं. पूर्वी दुसऱ्यांचं मत स्वतःच्या मतापेक्षा जास्त महत्त्वाचं वाटायचं, पण आता स्वतःचा आवाजही ऐकू येऊ लागतो. पूर्वी अपयश म्हणजे शेवट वाटायचा, आता त्यातून शिकता येईल हे समजतं. हा बदल म्हणजे आपल्या आत आधीपासूनच असलेल्या शक्यतांना मोकळं करणं. आजची/आजचा ‘मी’ कालच्या अनुभवातून शिकून अधिक जागरूक, अधिक सकारात्मक आणि अधिक सक्षम होऊ शकते/शकतो याची जाणीव होऊ लागते.शेवटी प्रत्येक व्यक्तीला हवं तरी काय असतं? पैसा, करिअर, घर, सुरक्षितता, यश आणि सुखसोयी यांच्याबरोबरच मला शांतपणे जगता यावं अशीही प्रत्येकाची इच्छा असतेच की. म्हणून मानसिक स्वास्थ्य ही चैनीची गोष्ट नाही, तर ती आपल्या जगण्याची गरज आहे असं म्हणावसं वाटतं. मानसिक स्वास्थ्यासाठी सीमा ओलांडताना आपण स्वतःपासून दूर जात नाही, उलट स्वतःच्या अधिक जवळ पोहोचत असतो. चला, या दसऱ्याच्या निमित्तानं आत्मआविष्काराच्या दिशेनं सीमोल्लंघन करू या!लेखिका पुणेस्थित समुपदेशक, एनएलपी मास्टर प्रॅक्टिशनर आणि लाइफ कोच आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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