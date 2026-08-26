Premium|Mercury Planet : खगोलातील गमतीजमती...

तन्वी सुषमा परेशकल्पना करा, अंधाऱ्या रात्री तुम्ही डोंगरमाथ्यावर पहुडले आहात. कुठलाही गोंगाट नाही. काळाकुट्ट अंधार, डोक्यावर असंख्य लुकलुकणारे तारे आणि मनात प्रश्नांचा कल्लोळ! काय असेल तिकडे? कसे निर्माण झाले हे विश्व? कसे चालत असेल विश्व? खगोलशास्त्राचा अभ्यास करणे खूप रोमांचक आहे. ग्रह-तारे आपल्यापासून खूप दूर आहेत. त्यामुळे त्यांना जीवशास्त्र किंवा रसायनशास्त्रासारखे प्रयोगशाळेत तपासून पाहता येत नाही. तरीही वैज्ञानिकांनी त्याबद्दल महत्त्वाचे शोध लावले ते केवळ निरीक्षणाच्या जोरावर! याच खगोलशास्त्रातील काही गमतीजमती पाहू या...एकाच वर्षात दोन वाढदिवस! जगातील प्रत्येक व्यक्ती आपल्या वाढदिवसाची आतुरतेने वाट बघते. प्रत्येकाचा पृथ्वीवर वर्षभरात केवळ एकदाच वाढदिवस येतो. पण बुध या ग्रहावर एका वर्षात दोन वेळा वाढदिवस येतो. पृथ्वीला स्वतःच्या आसाभोवती एक फेरी पूर्ण करायला २४ तास लागतात, तर सूर्याभोवती एक फेरी पूर्ण करायला ३६५ दिवस लागतात. बुधाला स्वतःभोवती फिरायला ५९ दिवस लागतात, तर सूर्याभोवती एक प्रदक्षिणा पूर्ण करायला ८८ दिवस लागतात. म्हणजेच बुध ग्रहाचा स्वतःभोवती फिरण्याचा वेग अत्यंत मंद आहे आणि सूर्याभोवती फिरण्याचा वेग खूप जास्त आहे. बुधाच्या परिवलन आणि परिभ्रमण या दोन्ही गतींच्या विशिष्ट कॉम्बिनेशनमुळे सूर्याला पुन्हा त्याच ठिकाणी येण्यासाठी (एका सूर्योदयापासून पुढच्या सूर्योदयापर्यंतचा कालावधी) १७६ दिवस लागतात. या दिवसांच्या हिशेबानुसार बुधावर एका वर्षात दोन वाढदिवस येतात. .आकाश म्हणजे भूतकाळाची खिडकीरात्रीच्या आकाशात दिसणारे ग्रह आणि तारे ते त्यांचा प्रकाश आपल्या डोळ्यांपर्यंत पोहोचल्यामुळे दिसतात; पण हा प्रकाश आपल्यापर्यंत पोहोचायला थोडा वेळ लागत असल्यामुळे आपण भूतकाळात पाहत असतो! उदाहरणार्थ, सूर्याचा प्रकाश पृथ्वीवर यायला सुमारे आठ मिनिटे लागतात, म्हणजेच आपण आकाशात जो सूर्य पाहतो, तो आताचा नसून आठ मिनिटांपूर्वीचा असतो. विश्व अफाट आणि अथांग पसरलेले असल्यामुळे तारे-ग्रह आपल्यापासून अब्जावधी किलोमीटर दूर आहेत. हे अफाट अंतर मोजण्यासाठी ‘प्रकाशवर्ष’ (प्रकाशाने एका वर्षात कापलेले अंतर) हे परिमाण वापरले जाते. त्यामुळे आज आकाशात चमकणारे अब्जावधी वर्षांपूर्वी तयार झालेले तारे आपण पाहतो, तेव्हा आपण एका अर्थी अब्जावधी वर्षांपूर्वीचा इतिहास आणि भूतकाळच डोळ्यांनी पाहत असतो!काळ आणि वयाचा पेचआइन्स्टाईनच्या सापेक्षतावादानुसार, एखादी वस्तू किंवा व्यक्ती जितक्या प्रचंड वेगाने प्रवास करते, तितका तिच्यासाठी वेळेचा वेग मंदावतो. याला ‘टाइम डायलेशन’ म्हणतात. सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर एखादा अंतराळवीर प्रकाशाच्या वेगाने किंवा त्या वेगाच्या जवळ जाणाऱ्या वेगाने अंतराळात प्रवास करून आला, तर त्याच्यासाठी कदाचित फक्त पाचच वर्षे सरलेली असतील; पण त्याच वेळी पृथ्वीवर मात्र ५० किंवा त्याहून अधिक वर्षे उलटून गेलेली असतील. म्हणजेच, अतिप्रचंड वेगामुळे अंतराळवीराच्या घड्याळातील वेळ पृथ्वीवरील घड्याळाच्या तुलनेने हळू चालते. त्यामुळे त्या अंतराळवीराच्या वयात आणि पृथ्वीवरच्या लोकांच्या वयात फरक असेल..Premium|History of Clocks : सूर्याच्या सावलीपासून स्मार्टवॉचपर्यंत; माणसाने वेळ मोजायला कधी आणि का सुरुवात केली?.गुरूवर वाढेल वजन!डाएट न करताही क्षणात वजन वाढवण्याचा एकमेव ‘कॉस्मिक’ उपाय म्हणजे थेट गुरू ग्रहावर जाणे! समजा, तुमचे पृथ्वीवर वजन ६० किलो असेल, तर गुरूवर ते थेट १५० किलो भरेल! कारण गुरू हा पृथ्वीपेक्षा आकाराने खूप मोठा असून, त्याचे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीच्या तुलनेत सुमारे अडीचपट अधिक आहे. पृथ्वीवरील गुरुत्वीय बल सुमारे ९.८ m/s² आहे, तर गुरूवर ते सुमारे २४.८ m/s² आहे. त्यामुळे गुरुत्वाकर्षणाच्या या खेळात तिथल्या वजनकाट्यावर उभे राहताच वजन थेट अडीचपटींनी वाढेल.शनी पाण्यावर तरंगतोपाण्यात हलके पान टाकले तर ते तरंगते, आणि लहानसे नाणेही पाण्यात बुडते, पण तब्बल ७६४ पृथ्वी सामावून घेणारा प्रचंड शनी ग्रह पाण्यात टाकला, तर तो बुडण्याऐवजी पानासारखा चक्क पाण्यावर तरंगेल! यामागे घनतेचा साधा नियम आहे. शनीची सरासरी घनता पाण्याच्या घनतेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे एखादी वस्तू कितीही विशाल असली, पण तिची सरासरी घनता पाण्यापेक्षा कमी असेल, तर ती वस्तू पाण्यात बुडण्याऐवजी पाण्यावर तरंगते. याच नियमामुळे शनी सूर्यमालेतील पाण्यावर तरंगू शकणारा एकमेव अद्भुत ग्रह ठरतो..लहानसा चंद्र सूर्याला झाकतोखग्रास सूर्यग्रहणाच्यावेळी आकाशातील इवलासा चंद्र महाकाय सूर्याला झाकतो. याचे गुपित चंद्र आणि सूर्याच्या आकार आणि अंतराच्या गणितात दडलेले आहे. सूर्य चंद्रापेक्षा जवळजवळ ४००पट मोठा आहे, पण योगायोगाने तो पृथ्वीपासून चंद्राच्या तुलनेत सुमारे ४००पट दूरही आहे! या थक्क करणाऱ्या योगायोगामुळेच पृथ्वीवरून पाहताना सूर्य आणि चंद्र दोघांचाही आकाशात दिसणारा आकार अगदी सारखाच वाटतो. म्हणूनच, परिभ्रमण करताना चंद्र जेव्हा सूर्याच्या अगदी समोर येतो, तेव्हा तो सूर्याच्या तेजाला पूर्णपणे झाकून टाकतो आणि आपल्याला खग्रास सूर्यग्रहणाचा नेत्रदीपक नजारा पाहायला मिळतो.आपल्या अथांग विश्वात अशा अनेक अद्भुत गोष्टी घडत असतात, या गोष्टी आपल्याला एखाद्या जादूसारख्या वाटतात; पण या जादूमागे निसर्गाची हातचलाखी असते, तिलाच आपण विज्ञान म्हणतो. जिज्ञासू आणि शोधक वृत्ती जपली, तर विश्वाचे गूढ उलगडणे अजिबात कठीण नाही. म्हणूनच म्हटले जाते, ‘या अथांग विश्वाबद्दलचे सर्वात मोठे आश्चर्य हेच, की आपल्या मानवी बुद्धीला हे संपूर्ण विश्व सहज समजून घेता येऊ शकते!’लेखिका ॲस्ट्रॉफिजिक्सच्या मुंबईस्थित विद्यार्थिनी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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