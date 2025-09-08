Premium|Micronations: सूक्ष्मराष्ट्रांची वाढती संख्या; आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचा अभाव आणि धोके काय आहेत.?

रोहित वाळिंबेएखादा भूप्रदेश, जमिनीचा तुकडा किंवा अगदी घराचा परिसरही सार्वभौम आणि स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करण्याचा प्रकार गेल्या तीन दशकांपासून घडतो आहे. कोणतीही आंतरराष्ट्रीय मान्यता नसलेली अशी स्वयंघोषित सूक्ष्मराष्ट्रे सध्या जगासाठी डोकेदुखी ठरत नसली, तरी भविष्यात तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून लोकांना फसविण्यासाठी अशा स्वयंघोषित पिटुकल्या राष्ट्रांचा वापर होण्याची शक्यता असल्याने, त्यावर वेळीच अंकुश ठेवणे गरजेचे आहे. आलिशान इमारत... तिच्या परिसरात फडकणारे चार देशांचे ध्वज... याच परिसरात उभ्या असलेल्या आलिशान मोटारी आणि त्या मोटारींवर वाणिज्यदूतासाठी असणाऱ्या विशेष नंबरप्लेट... उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमधील हे चित्र. कोणालाही आकर्षक वाटेल अशा या चित्रातील रंग, पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने मागील महिन्यात केलेल्या कारवाईमध्ये उडून गेले. वाणिज्यदूत असल्याचे सांगत लाखो रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या एका उच्चशिक्षित व्यक्तीला पोलिसांनी या प्रकरणात ताब्यात घेतले आहे. या ठकसेनाने चार राष्ट्रांचा वाणिज्यदूत असल्याचे सांगत स्वतःच्या बंगल्यातच त्या देशांचा दूतावास सुरू केला होता. पोलिस तपासात ही सर्व सूक्ष्मराष्ट्रे (मायक्रोनेशन्स) असल्याचे उघडकीस आले असून, हा दूतावासही बेकायदा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर या स्वयंघोषित पिटुकल्या राष्ट्रांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. .‘मायक्रोनेशन’ म्हणजे काय?‘मायक्रोनेशन’ म्हणजे असा भूभाग ज्यावर काही व्यक्ती अधिकार सांगत, ते एक स्वतंत्र राष्ट्रच असल्याची घोषणा करतात. यापैकी काही भूभाग असे असतात, ज्यांवर कोणत्याच देशाने अधिकृतपणे दावा केलेला नसतो. काही ठिकाणी दोन देशांमध्ये ज्या भूभागावरून वाद सुरू आहे, त्यावरही काहीजण दावा करत, तो भूभाग मायक्रोनेशन असल्याचे घोषित करतात. मजेशीर बाब म्हणजे काहीजणांनी तर शेतीचा मोठा भाग, निर्मनुष्य भूभाग आणि प्राचीन किल्ले हेदेखील स्वतंत्र राष्ट्र असल्याचे घोषित केले आहे. मात्र हे दावे एकतर्फी असतात. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून किंवा विविध देशांच्या सरकारांकडून अशा स्वयंघोषित पिटुकल्या राष्ट्रांना अधिकृतपणे मान्यता नसते. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रे किंवा अन्य प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्येही या स्वयंघोषित पिटुकल्या राष्ट्रांना स्थान देण्यात येत नाही. त्यांच्या प्रतिनिधींना कोणत्याही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे सदस्यही करून घेतले जात नाही.ही पिटुकली राष्ट्रे, त्यांचे संस्थापक आणि त्या तथाकथित देशांतील नागरिक यांनी त्यांच्या भूभागाला सार्वभौम घोषित केले असले, तरी प्रत्यक्षात इतर कोणतेच देश त्यांचे सार्वभौमत्व मान्य करत नाहीत. त्याचप्रमाणे जगाला आपले सार्वभौमत्व मान्य करण्यास भाग पाडावे एवढे मनुष्यबळ तसेच आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्य या स्वयंघोषित पिटुकल्या राष्ट्रांकडे नसते. मात्र तरीही काही पिटुकले स्वयंघोषित देश त्यांचे स्वतंत्र चलन, पासपोर्ट आणि राष्ट्रध्वज जारी करतात. .सीलँडची गोष्टसन १९६७मध्ये सर्वांत पहिल्यांदाच सूक्ष्मराष्ट्र ही संकल्पना अस्तित्वात आली असे मानले जाते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटनच्या किनाऱ्याजवळ उत्तर समुद्रात ‘एच. एम. फोर्ट रफ्स’ हा लोखंडी समुद्री किल्ला बांधण्यात आला होता. अवघ्या दोन बुरुजसदृश रचनेवर उभारण्यात आलेल्या या समुद्री किल्ल्याचा ताबा युद्ध संपल्यानंतर ब्रिटिशांनी सोडून दिला. त्यानंतर १९६७मध्ये ब्रिटिशांच्याच सैन्यातील पॅडी रॉय बेट्स नावाच्या एका माजी अधिकाऱ्याने हा किल्ला ताब्यात घेत त्याला ‘सीलॅंड’ असे नाव दिले आणि स्वतंत्र राज्य म्हणून जाहीर केले. सुरुवातीला त्याचा उद्देश स्वतःचे रेडिओ केंद्र चालवण्याचा होता. कारण, त्या काळात ब्रिटिश सरकारच्या परवानगीशिवाय चालणारी स्वतंत्र रेडिओ केंद्रे बंद करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारचा कायदा आपल्यावर लागू होऊ नये, या हेतूने बेट्स याने हा किल्ला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित केला. पुढे त्याने स्वतःचा ध्वज, चलन आणि पासपोर्ट जारी केले आणि स्वतःलाच सीलँडचा ‘राजकुमार’ घोषित केले. या सूक्ष्मराष्ट्राची लोकसंख्या अवघी २५ ते ३० आहे. आजही सीलँडला कोणत्याही राष्ट्राने मान्यता दिलेली नाही. परंतु यानंतर सूक्ष्मराष्ट्रांची संकल्पना अस्तित्वात आली. क्रिश्चनिया हे सूक्ष्मराष्ट्राचे असेच एक उदाहरण म्हणता येईल. १९७१मध्ये डेन्मार्कमधील कोपनहेगन शहरातील डेन्मार्कच्या सैन्याच्या मालकीच्या पण वापरात नसलेल्या काही इमारतींमध्ये हिप्पींनी राहायला सुरुवात केली आणि तेव्हापासून त्यांनी त्या जागेला फ्रीटाऊन ख्रिश्चनिया असे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करत, स्वतःचे चलन, राष्ट्रध्वज, पासपोर्ट इत्यादी जारी केले. परंतु डेन्मार्क सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याला अद्यापही मान्यता मिळालेली नाही. येथे सुमारे ८५० ते एक हजार नागरिक राहतात. ९०च्या दशकापर्यंत सूक्ष्मराष्ट्रे ही सत्तेला आव्हान देण्यासाठी किंवा प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधातील असंतोषातून घोषित होत होती. मात्र, त्यानंतरच्या काळात याचे स्वरूप अगदी मवाळ आणि काही प्रसंगी तर विनोदीदेखील ठरू लागले. .Premium|Bollywood Cars: चित्रपटांमधील क्लासिक कार्स; शेतीलाच घोषित केले राष्ट्रऑस्ट्रेलियातील सरकारने १९७०मध्ये गव्हाच्या उत्पादनावर कठोर निर्बंध लादले होते. त्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी लिओनार्ड जॉर्ज कॅस्ले या शेतकऱ्याने त्याचे शेत आणि त्याच्या मालकीचा भूभाग ऑस्ट्रेलियापासून वेगळा करत 'प्रिन्सिपॅलिटी ऑफ हट रिव्हर' या स्वतंत्र राष्ट्राची घोषणा केली आणि स्वतःला 'प्रिन्स लिओनार्ड' अशी पदवी दिली. जवळपास ७५ चौरस किलोमीटर भूभाग असलेल्या या 'राष्ट्रा'ने तेथे स्वतःचे तिकीट, चलन, पासपोर्ट जारी केले. विशेष म्हणजे तेथे पर्यटकही जाऊ लागले आणि हळूहळू हे ठिकाण प्रसिद्ध झाले. जगातील कोणत्याही देशाने हट रिव्हरला अधिकृत मान्यता दिली नाही. अखेर २०२०मध्ये प्रिन्सिपॅलिटी ऑफ हट रिव्हरचे अस्तित्व संपुष्टात आले.सूक्ष्मराष्ट्रांच्या बाबतीत काही विनोदी उदाहरणेही आहेत. अमेरिकेतील मोलोसिया जेम्स बॉन्डपासून 'दिल चाहता है' पर्यंतचा प्रवास.सत्ताविरोधी असंतोष किंवा प्रस्थापित व्यवस्थेहून काहीतरी हटके करण्याच्या विचारातून जन्म घेतलेल्या या सूक्ष्मराष्ट्रांची जगाला सध्यातरी काही डोकेदुखी नसली, तरी आज तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने विकास होत असताना लोकांना फसविण्यासाठी अशा राष्ट्रांचा वापर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गाझियाबादमधील उदाहरण त्यासाठी पुरेसे बोलके आहे. त्यामुळे स्वयंघोषित पिटुकल्या राष्ट्रांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे आता जगासाठी धोक्याचेही ठरू शकते. त्यामुळे भविष्यात अशा पद्धतीने एखाद्या भूभागाला सार्वभौम राष्ट्र घोषित करणाऱ्यांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कठोर कायदे केले जातील का, हे पाहावे लागणार आहे.(रोहित वाळिंबे दै. सकाळच्या पुणे आवृत्तीमध्ये उपसंपादक आहेत.)-------------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 