Premium|Renewable Energy Projects : जीवाश्म इंधनाचे साठे संपण्यापूर्वीच जगाची पावले अपारंपरिक ऊर्जेकडे; सौदी, इजिप्तचे मोठे लक्ष्य!

मधुबन पिंगळेजीवाश्म इंधनाचे मर्यादित साठे आणि हवामान बदलाविरोधातील उपाय यांमुळे जगभरात अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी वेगाने होत आहे. आतापर्यंत जीवाश्म इंधनावरच भर देणाऱ्या पश्चिम आशिया व उत्तर आफ्रिका या भागातही अपारंपरिक ऊर्जेचे प्रमाण वाढत आहे. हा बदल आश्वासक असला, तरीही भ्रष्टाचार व अस्थिरता यांमुळे या प्रदेशातील काही देशांमध्ये अद्याप पुरेसा वेग दिसून येत नाही, हा चिंतेचा विषय आहे. सुरुवातीला कच्चे तेल आणि गेल्या काही दशकांमध्ये नैसर्गिक वायूचे साठे सापडल्यामुळे पश्चिम आशिया व उत्तर आफ्रिका प्रदेशाचे नशीबच पालटले. या नैसर्गिक साधनसंपत्तीमुळे या देशांकडे आर्थिक ओघ वाढू लागलाच, त्याचबरोबर इंधनाचे शस्त्र हाती आल्यामुळे या देशांचे जागतिक राजकारणातील महत्त्वही वाढले आहे. १९७३मध्ये झालेल्या अरब-इस्राईल युद्धामध्ये तेल उत्पादक देशांनी पाश्चिमात्य देशांविरोधात इंधन निर्यातीचे शस्त्र उगारले होते. त्यावेळी पहिल्यांदा जागतिक राजकारणातील तेलपुरवठ्याचे महत्त्व लक्षात आले होते. जागतिक हवामान बदलामुळे अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापरासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव वाढू लागला आहे. त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांसह अनेक देशांनी लक्ष्य निर्धारित करताना अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात चालना दिली. त्या तुलनेमध्ये अद्यापही जीवाश्म इंधनावरच अवलंबून असणाऱ्या पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिका प्रदेशातही आता अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीला चालना मिळाली आहे. या देशांमधील अपारंपरिक ऊर्जेचे प्रमाण अद्यापही कमी असले, तरीही प्रकल्पांच्या उभारणीच्या वेग जगामध्ये सर्वाधिक आहे..जगाच्या कच्च्या तेलापैकी ३० ते ३१ टक्के साठे पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेच्या प्रदेशामध्ये आहेत. तर, जागतिक साठ्यांपैकी २२ ते २३ टक्के नैसर्गिक वायू याच प्रदेशांमध्ये आहे. जगातील कच्च्या तेलाचे सर्वाधिक उत्पादन करणाऱ्या पहिल्या १० देशांमध्ये पाच देश या भागातील आहेत. कच्च्या तेलाच्या जागतिक पुरवठ्यामध्ये पश्चिम आशिया-उत्तर आफ्रिकेतील देशांचा वाटा ४० टक्के आहे, तर नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यामध्ये हा वाटा २९ टक्के आहे. या भागातील कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाचा प्रति बॅरल खर्चही सर्वांत कमी आहे, त्यामुळे या देशांकडून विशेषतः सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती यांच्याकडून तेलाचे उत्पादन कमी-जास्त करून जागतिक बाजारपेठेतील तेलाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होत असतो.सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी त्यांच्या धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल केला आहे. तेल उत्पादनावर आधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थित्यंतर घडवून आणत, उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये वैविध्य आणण्यावर या देशांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या प्रमुख देशांकडून अपारंपरिक उर्जास्रोतांमध्ये गुंतवणूक करण्यात येत आहे. देशांतर्गत विजेसह अन्य इंधनाची मागणी अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या माध्यमातून पूर्ण करायची आणि जीवाश्म इंधनाच्या निर्यातीतून जास्तीत जास्त महसूल मिळवायचा, हा त्यांच्या या धोरणाचा एक भाग आहे. त्याचबरोबर मर्यादित स्वरूपात असणाऱ्या जीवाश्म इंधनावर दीर्घकाळ अवलंबून राहता येणार नाही. हे साठे संपण्यापूर्वी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आतापासून तयारी करणे, याचा विचारही या धोरणामध्ये आहे..Premium|Climate Change: गेल्या दहा वर्षांत वादळांच्या संख्येत ११ टक्क्यांनी वाढ; शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा नेमका काय..?.अपेक्षेप्रमाणे सौदी अरेबियाकडून या ऊर्जास्रोतांवर सर्वाधिक भर देण्यात येत आहे. २०३०पर्यंत १३० गिगावॉट वीजनिर्मिती करण्याचे ध्येय सौदी अरेबियाने ठेवले आहे. सौदी अरेबियाने सध्या नवतंत्रज्ञान आणि अॅग्रो-फूड उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये पाण्याची टंचाई हासुद्धा सौदी अरेबियासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सध्याची टंचाई अशीच राहिली, तर सौदी अरेबियातील कृषी उत्पादन २०५०पर्यंत ६५ टक्क्यांनी कमी होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. कृषीसिंचनातील ४४.७ टक्के क्षेत्रावरील सिंचनासाठी विजेचा वापर करण्यात येतो. अन्य तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक विकासाबरोबरच अपारंपरिक ऊर्जेवर आधारित भूजल उपसा, क्षारनिर्मूलन आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमध्येही वाढ करणे शक्य होणार आहे.अन्य देशांच्या तुलनेत इजिप्त आणि मोरोक्को या दोन देशांमध्ये अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या निर्मितीमध्ये वेगाने वाढ होत आहे. इजिप्तने २०३०पर्यंत ऊर्जेच्या गरजेपैकी ४२ टक्के, तर २०४०पर्यंत ६० टक्के गरज अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांतून पूर्ण करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. तापमानवाढीमुळे वीजवितरण व्यवस्थेवर ताण येतो. मात्र, वीजपुरवठा सक्षम करण्यासाठी इजिप्तने पावले उचलली. अनुदानातील सुधारणा आणि परकी कर्जफेड केल्यामुळे इजिप्तच्या चलनाच्या दरात सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक वातावरण असून, त्यातून परिस्थिती सुधारली आहे. दुसऱ्या बाजूला युरोपच्या दरवाजावर असणाऱ्या मोरोक्कोने २०३०पर्यंत ५२ टक्के वीजनिर्मिती अपारंपरिक स्रोतांतून निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. विशेष म्हणजे समुद्राखालून मोठ्या वायरींच्या मदतीने युरोपला वीज निर्यात करण्याचे मोरोक्कोचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी युरोपकडूनही मोरोक्कोला मदत करण्यात येत आहे. या वीजनिर्मितीसाठी मोरोक्कोला ५२ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची गरज असून, युरोपीय देशांकडून ही गुंतवणूक केली जाऊ शकते, असे मानले जाते.संघर्ष आणि अस्थिरता यांमुळे या प्रदेशातील बहुतांश देश ग्रासलेले आहेत. तसेच, भ्रष्टाचार ही या देशांसमोरील मोठी समस्या आहे. तेथे आर्थिक गैरव्यवस्थापनामुळे थेट परकी गुंतवणूक येत नाही. त्यामुळे इराक, लेबॅनॉन, लिबिया अशा देशांमधील ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीचा वेगही संथ आहे. इराकसारख्या देशामध्ये उन्हाळा तीव्र असताना वातानुकूलन यंत्रणेची गरज निर्माण होते. त्यातून विजेची मागणी वाढते आणि वीजपुरवठ्याची यंत्रणा दरवर्षी कोलमडते. मात्र, अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी तेथे पुरेशी गुंतवणूक येण्यात अडचणी आहेत. लेबॅनॉनमध्ये कर्जफेडीतील आर्थिक सुधारणांचा अभाव आणि कर्जफेडीतील अपयश यांमुळे गुंतवणुकीसाठी अडथळे आहेत..चीनचा प्रभावअपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीमध्ये चीनवर वाढणारे अवलंबित्व हे पश्चिम आशिया-उत्तर आफ्रिका या देशांबरोबरच जगभरातील देशांसमोरील आव्हान असणार आहे. चीनने २०१८पासून बॅटरी, सौर उपकरणे, विजेवरील वाहने आणि पवनऊर्जा यंत्रणा यांची सुमारे एक हजार अब्ज डॉलरची निर्यात केली आहे. यामध्ये बॅटऱ्यांची निर्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. या सात वर्षांच्या काळात चीनने ३३० अब्ज डॉलरच्या बॅटऱ्यांची निर्यात केली आहे, तर २४२ अब्ज डॉलरच्या सोलार पॅनेलचा पुरवठा केला आहे. याशिवाय, ग्रिड व्यवस्थापन उपकरणे (७७ अब्ज डॉलर) आणि पवनचक्क्यांची उपकरणे (२७ अब्ज डॉलर) चीनकडूनच निर्यात होत असतात. युरोप आणि आशिया हेच या देशांच्या निर्यातीचे मुख्य केंद्र असले, तरीही अन्य देशही या पुरवठ्यासाठी चीनवरच अवलंबून आहेत.जागतिक हवामान बदलाविरोधातील उपाययोजनांमध्ये सर्वच देशांवर स्वच्छ ऊर्जेसाठी दबाव वाढत आहे. कोळशाचा वापर वेगाने कमी करण्याची हमी सर्वच देशांनी दिली असून, ही वीजनिर्मितीची गरज अन्य पर्यायांतून भरून काढणे गरजेचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर जीवाश्म इंधनाचे साठे मर्यादित असल्यामुळे भविष्यामध्ये अन्य पर्यायांवर विचार करणे आवश्यकच ठरणार आहे. त्यामुळे जगभरात अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे. आतापर्यंत जीवाश्म इंधनावरच भर देत असलेले पश्चिम आशिया-उत्तर आफ्रिकेतील देशही या बदलांमध्ये सहभागी होत आहेत, ही जगासाठी आश्वासक गोष्ट आहे.(मधुबन पिंगळे दै. सकाळचे पुणेस्थित उपवृत्तसंपादक अाहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.