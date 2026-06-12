Premium|Migraine Symptoms and Causes : वारंवार डोकेदुखी होतेय? मायग्रेनची लक्षणे ओळखा वेळेत

डॉ. सुबोध देशमुखमायग्रेनवर विजय मिळवण्यासाठी स्वतःचे ट्रिगर्स शोधणे, ही सर्वात पहिली पायरी आहे. यासाठी रुग्णाने एक डायरी ठेवावी, ज्यामध्ये डोकेदुखी कधी सुरू झाली, तिची तीव्रता किती होती, हे लिहून ठेवावे. डोके दुखण्यापूर्वी काय खाल्ले होते, किती तास झोप झाली होती आणि किती वेळ स्क्रीन वापरली होती याची नोंद करावी. हे ट्रिगर्स एकदा समजले, की ते टाळणे रुग्णाला सहज शक्य होते. डॉक्टरांना योग्य उपचार ठरवण्यासाठीसुद्धा या डायरीची खूप मोठी मदत होते.डोकेदुखी ही आजच्या काळात अत्यंत सामान्य वाटणारी, पण माणसाला हतबल करणारी एक मोठी समस्या आहे. अनेक लोक कोणत्याही तीव्र डोकेदुखीला सामान्य समजून वेदनाशामक गोळ्या घेतात आणि तात्पुरता आराम मिळवतात. मात्र जेव्हा ही डोकेदुखी वारंवार असह्य रूप धारण करते, तेव्हा तो अर्धशिशी अर्थात मायग्रेनचा आजार असण्याची शक्यता जास्त असते. बदलती जीवनशैली, कामाचा वाढता ताण, अपुरी झोप आणि वाढलेला स्क्रीन टाइम यांमुळे मायग्रेनचे रुग्ण वेगाने वाढत आहेत. विशेषतः महिलांमध्ये हार्मोनल बदलांमुळे हा त्रास पुरुषांच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात पाहायला मिळतो. केवळ गोळ्यांवर अवलंबून न राहता आपल्या सवयी बदलल्यास या त्रासावर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येते.मायग्रेन आणि साधी डोकेदुखी यातील फरकसाधी डोकेदुखी ही सामान्यतः संपूर्ण डोक्यात किंवा कपाळावर दोन्ही बाजूंना हलक्या किंवा मध्यम स्वरूपात जाणवते. ही डोकेदुखी विश्रांती घेतल्यावर किंवा चहा-कॉफी प्यायल्यावर काही वेळात बरी होते. याउलट मायग्रेन ही केवळ डोकेदुखी नसून, तो एक न्यूरॉलॉजिकल म्हणजेच मज्जासंस्थेशी संबंधित आजार आहे. यामध्ये डोक्याच्या एकाच बाजूला टोचल्यासारख्या किंवा धडधडल्यासारख्या तीव्र कळा येतात. हा त्रास काही तासांपासून ते सलग दोन-तीन दिवसांपर्यंत राहू शकतो. मायग्रेनच्या वेदना इतक्या तीव्र असतात, की व्यक्तीला त्याची दैनंदिन कामे करणेसुद्धा अशक्य होऊन बसते. साध्या डोकेदुखीपेक्षा मायग्रेनची तीव्रता आणि त्याची लक्षणे पूर्णपणे वेगळी असतात..मायग्रेनची पूर्वलक्षणे आणि ‘ऑरा’ची स्थितीमायग्रेनचा झटका येण्यापूर्वी शरीराला काही पूर्वसंकेत मिळतात, ज्याला वैद्यकीय भाषेत ‘ऑरा’ (Aura) असे म्हणतात. काही रुग्णांना डोळ्यांसमोर अंधारी येणे किंवा चमकणारे प्रकाशकिरण दिसणे असा त्रास होतो. काहींना हातापायाला सुया टोचल्यासारखे वाटते किंवा बोलताना शब्द अडखळतात. डोकेदुखी सुरू होण्याच्या काही तास आधी चिडचिडेपणा वाढणे, भूक लागणे किंवा वारंवार जांभया येणे अशी लक्षणे दिसतात. ही पूर्वलक्षणे समजल्यास रुग्ण आधीच सावध होऊन आवश्यक ती काळजी घेऊ शकतो. प्रत्येक रुग्णामध्ये ऑराची लक्षणे दिसतातच असे नाही. काही लोकांना थेट तीव्र डोकेदुखी सुरू होते. ही लक्षणे ओळखणे मायग्रेनच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी खूप महत्त्वाचे मानले जाते.तीव्र प्रकाश आणि मोठ्या आवाजाचा त्रासमायग्रेन सुरू असताना रुग्णाची त्वचा आणि नसा अत्यंत संवेदनशील होतात. अशा वेळी खोलीतील तीव्र प्रकाश किंवा मोबाईलचा स्क्रीन डोळ्यांना अजिबात सहन होत नाही. मोठ्या आवाजामुळे डोक्यातील धडधड आणि वेदना अधिक वाढतात. म्हणूनच मायग्रेनचे रुग्ण वेदना सुरू झाल्यावर शांत आणि कमी प्रकाशाच्या ठिकाणी राहणे पसंत करतात. कडक ऊन किंवा वाहनांचे हॉर्न यांमुळे हा त्रास अचानक वाढू शकतो. बाह्य वातावरणातील हे बदल नसांवर थेट ताण आणतात. संवेदनशीलतेमुळे रुग्णाला अशा वातावरणापासून लांब राहणे सुरक्षित वाटते.मळमळ, उलट्या आणि अन्नावरील वासना उडणेमायग्रेनच्या तीव्र वेदनांबरोबरच रुग्णाला मळमळणे किंवा उलट्या होणे हा त्रास प्रामुख्याने जाणवतो. पोटात अस्वस्थता निर्माण झाल्यामुळे काहीही खाण्याची इच्छा होत नाही. अनेकदा एकदा उलटी झाल्यानंतर डोक्यावरचा दाब थोडा कमी होतो आणि रुग्णाला आराम मिळतो. पचनसंस्थेची गती मंदावल्यामुळे हा त्रास होतो, असे वैद्यकीय संशोधनातून समोर आले आहे. तीव्र डोकेदुखीसोबत मळमळ असणे, हे मायग्रेनचे एक अत्यंत स्पष्ट आणि मोठे लक्षण आहे. या त्रासामुळे रुग्ण शारीरिकदृष्ट्या खूप जास्त खचून जातो.अपुरी झोप आणि विस्कळीत वेळापत्रकझोपेचे चक्र बिघडणे हे मायग्रेनचा झटका येण्याचे सर्वात मोठे आणि मुख्य कारण आहे. रात्री उशिरापर्यंत जागणे किंवा सकाळी खूप उशिरा उठणे या दोन्ही सवयी मेंदूसाठी घातक ठरतात. सात ते आठ तासांची गाढ झोप न मिळाल्यास मेंदूतील नसांना विश्रांती मिळत नाही आणि त्या अतिसंवेदनशील होतात. काही रुग्णांमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त झोप घेतल्यामुळेसुद्धा डोकेदुखी सुरू होते. त्यामुळे झोपण्याची आणि उठण्याची एक निश्चित वेळ ठरवणे अत्यंत आवश्यक आहे. झोपेची गुणवत्ता सुधारल्यास मायग्रेनचे झटके येण्याचे प्रमाण निम्म्याने कमी होऊ शकते..डिजिटल उपकरणांचा अतिवापरमोबाईल, लॅपटॉप आणि टीव्हीच्या स्क्रीनमधून निघणारा निळा प्रकाश (ब्लू लाइट) डोळ्यांवर प्रचंड ताण आणतो. तासन्तास स्क्रीनकडे एकटक पाहिल्यामुळे डोक्याच्या मागच्या भागातील नसा आखडतात. आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या किंवा सतत सोशल मीडिया वापरणाऱ्या लोकांमध्ये हा त्रास अधिक दिसतो. स्क्रीनच्या सततच्या वापरामुळे डोळे कोरडे पडतात आणि डोकेदुखी वाढते. कामाच्या दरम्यान डोळ्यांना विश्रांती देणे आणि रात्री झोपण्यापूर्वी काही वेळ स्क्रीन बंद करणे आवश्यक आहे. डिजिटल उपकरणांचा मर्यादित वापर मेंदूचे आरोग्य जपण्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे.मानसिक तणाव आणि कॉर्टिसोलचा परिणामसततची चिंता, कामाचा व्याप आणि मानसिक तणाव यांमुळे शरीरात स्ट्रेस हार्मोन्स वाढतात. तणावाच्या काळात मेंदूतील रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात आणि तणाव कमी झाल्यावर त्या अचानक रुंदावतात. या प्रक्रियेमुळे डोक्यात तीव्र कळा येण्यास सुरुवात होते. अनेक लोकांना आठवडाभर कामाचा ताण असतो आणि सुट्टीच्या दिवशी डोके दुखते, ज्याला ‘वीकएंड डोकेदुखी’ म्हणतात. मनाला शांत ठेवण्यासाठी तणाव व्यवस्थापन शिकणे, हा या आजारावरील कायमस्वरूपी उपाय आहे. मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहिल्यास नसांची संवेदनशीलता नियंत्रणात राहते.महिलांमधील हार्मोनल बदलमहिलांमध्ये मायग्रेनचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा तिप्पट जास्त असण्यामागे हार्मोन्स कारणीभूत असतात. मासिक पाळीच्या आधी किंवा दरम्यान शरीरातील इस्ट्रोजेन या हार्मोनची पातळी अचानक कमी होते. या बदलामुळे मेंदूतील वेदना नियंत्रित करणाऱ्या केंद्रांवर थेट परिणाम होतो आणि मायग्रेनचा झटका येतो. गर्भधारणा किंवा मेनोपॉजच्या (रजोनिवृत्ती) काळातसुद्धा हा त्रास कमी-अधिक होऊ शकतो. काही स्त्रियांना गर्भनिरोधक गोळ्यांमुळेसुद्धा मायग्रेनचा त्रास वाढल्याचे दिसून येते. महिलांनी आपल्या आरोग्याकडे आणि मासिक पाळीच्या चक्राकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.आहारातील काही विशिष्ट पदार्थ आणि ट्रिगर्सआपण जे अन्न खातो त्यातील काही घटक मायग्रेन वाढवण्यास कारणीभूत ठरू शकतात, त्यांना ‘डाएटरी ट्रिगर्स’ म्हणतात. जुने चीज, डार्क चॉकलेट आणि अतिप्रक्रिया केलेले मांस यांमुळे काहींचे डोके दुखू शकते. चायनीज अन्नामध्ये वापरले जाणारे अजिनोमोटो (एमएसजी) हा मायग्रेनचा मोठा शत्रू मानला जातो. कृत्रिम गोडवा आणण्यासाठी आणि अन्न टिकवण्यासाठी वापरली जाणारी रसायने नसांना उत्तेजित करतात.प्रत्येक व्यक्तीचे ट्रिगर्स वेगळे असू शकतात, त्यामुळे आपल्याला कोणत्या पदार्थाने त्रास होतो हे शोधणे आवश्यक आहे. आहारातील हे धोके टाळल्यास आजाराची तीव्रता कमी होते.चहा-कॉफीचे अतिसेवन आणि कॅफिनचा प्रभावकॅफिनचा मेंदूच्या रक्तवाहिन्यांवर खूप वेगवान आणि थेट परिणाम होतो. डोके दुखत असताना मर्यादित प्रमाणात चहा किंवा कॉफी प्यायल्यास तात्पुरता आराम मिळतो हे खरे आहे. मात्र वारंवार चहा-कॉफी पिण्याची सवय मायग्रेनला आमंत्रण देते. जेव्हा शरीराला वेळेवर कॅफिन मिळत नाही, तेव्हा ‘कॅफिन विथड्रॉवल’मुळे तीव्र डोकेदुखी सुरू होते. अतिप्रमाणात चहा किंवा कॉफी पिणे रक्तवाहिन्यांची लवचिकता बिघडवते. कॅफिनचा वापर मर्यादित ठेवणे हे नसांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत हिताचे आहे..डिहायड्रेशनकमी पाणी पिणे हे डोकेदुखी सुरू होण्याचे एक अत्यंत साधे, पण दुर्लक्षित कारण आहे. शरीरात पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यास रक्ताभिसरण मंदावते आणि मेंदूला होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा घटतो. यामुळे मेंदूच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये तात्पुरते आकुंचन होऊन तीव्र डोकेदुखी सुरू होते. उन्हाळ्याच्या दिवसांत घाम जास्त आल्यामुळे डिहायड्रेशनचा धोका वाढतो आणि मायग्रेनचे झटके येतात. दिवसभरात नियमित अंतराने पुरेसे पाणी पिणे हा यावरील सर्वात सोपा उपाय आहे. पाणी शरीरातील उष्णता नियंत्रित ठेवून नसांना शांत ठेवण्याचे काम करते.जेवणाच्या वेळा चुकवणे आणि रक्तातील कमी साखरसकाळचा नाश्ता न करणे किंवा दुपारचे जेवण उशिरा करणे यांमुळे रक्तातील साखरेची पातळी अचानक खालावते. या स्थितीला ‘हायपोग्लायसेमिया’ म्हणतात, ज्यामुळे मेंदूला मिळणारी ऊर्जा कमी होते. ऊर्जा कमी झाल्याचे संकेत म्हणून मेंदू डोकेदुखी सुरू करतो. उपवास करणे किंवा दीर्घकाळ उपाशी राहणे हे मायग्रेनच्या रुग्णांसाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. दिवसातून तीन वेळा वेळेवर संतुलित आहार घेणे, नसांना स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. भुकेमुळे वाढणारा ताण मायग्रेनच्या वेदनांना वेगाने उत्तेजित करतो.अचानक होणारा हवामान बदल आणि प्रवासअतिउष्णता, प्रचंड दमट हवामान किंवा अचानक थंड पडणारे वातावरण यांमुळे मायग्रेनचा त्रास उद्भवू शकतो. कडक उन्हात जास्त वेळ फिरल्यामुळे किंवा थंड हवेचा झोत थेट डोक्याला लागल्याने नसा आखडतात. डोंगराळ भागात प्रवास करताना हवेचा दाब बदलल्यामुळेसुद्धा डोकेदुखी सुरू होते. प्रवासादरम्यान होणारी धावपळ, झोपेचा अभाव आणि जेवणाच्या बदललेल्या वेळा यांमुळे आजार बळावतो. अशा वेळी प्रवास करताना डोक्याला रुमाल बांधणे आणि डोळे सुरक्षित ठेवण्यासाठी गॉगल वापरणे फायदेशीर ठरते. वातावरणातील बदलांचा अंदाज घेऊन आधीच खबरदारी घेणे केव्हाही उत्तम ठरते.मायग्रेन डायरी ठेवण्याचे महत्त्वमायग्रेनवर विजय मिळवण्यासाठी स्वतःचे ट्रिगर्स शोधणे, ही सर्वात पहिली पायरी आहे. यासाठी रुग्णाने एक डायरी ठेवावी, ज्यामध्ये डोकेदुखी कधी सुरू झाली, तिची तीव्रता किती होती, हे लिहून ठेवावे. डोके दुखण्यापूर्वी काय खाल्ले होते, किती तास झोप झाली होती आणि किती वेळ स्क्रीन वापरली होती याची नोंद करावी. काही आठवड्यांच्या नोंदीवरून तुम्हाला कोणत्या गोष्टीमुळे त्रास होतो याचा नेमका पॅटर्न समजतो. हे ट्रिगर्स एकदा समजले, की ते टाळणे रुग्णाला सहज शक्य होते. डॉक्टरांना योग्य उपचार ठरवण्यासाठीसुद्धा या डायरीची खूप मोठी मदत होते.औषधांशिवाय व्यवस्थापनमायग्रेनचा झटका आल्यावर औषधांशिवाय काही सोपे उपाय करून वेदनांची तीव्रता कमी करता येते. डोक्याच्या ज्या बाजूला वेदना होत आहेत तिथे बर्फाचा शेक (Ice Pack) दिल्याने रक्तवाहिन्या शांत होतात. शांत आणि पूर्णपणे अंधाऱ्या खोलीत झोपणे हा नसांवरील ताण कमी करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. कपाळावर आणि मानेच्या मागे पुदिना किंवा निलगिरीचे तेल लावून हलका मसाज केल्यास आराम मिळू शकतो. डोकेदुखी सुरू होताच भरपूर पाणी पिणे आणि दीर्घ श्वास घेणे फायदेशीर ठरते. हे नैसर्गिक उपाय शरीराला गोळ्यांच्या दुष्परिणामांपासून वाचवतात..जीवनशैलीतील सकारात्मक बदलनियमित व्यायाम आणि योगासने केल्यामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण प्रक्रिया सुधारते आणि ताण कमी होतो. अनुलोम विलोम आणि भ्रामरी यांसारखे प्राणायाम मेंदूतील नसांना शांत करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी मानले जातात. योगामुळे शरीरात एन्डॉर्फिनसारखी नैसर्गिक वेदनाशामक संप्रेरके तयार होतात. रोज किमान ३० मिनिटे चालणे किंवा ध्यानधारणा केल्यामुळे मायग्रेनचे झटके येण्याची वारंवारिता खूप कमी होते. शिस्तबद्ध दिनचर्या, संतुलित आहार आणि सकारात्मक दृष्टिकोन हीच मायग्रेनमुक्तीची खरी त्रिसूत्री आहे. आपल्या शरीराला निसर्गाच्या नियमानुसार चालवणे, हाच दीर्घकालीन आरोग्याचा एकमेव मार्ग आहे.मायग्रेन हा जरी तीव्र त्रास देणारा आजार असला तरी आपण जीवनशैलीत बदल करून त्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवू शकतो. गोळ्यांचा अतिवापर टाळून डोकेदुखी वाढविणाऱ्या कारणांना दूर ठेवणे हाच यावरचा खरा उपाय आहे. नियमित झोप, योग्य आहार आणि मनाची शांतता यामुळे नसांचे आरोग्य सुधारते. शरीराने दिलेल्या छोट्या संकेतांकडे लक्ष देऊन स्वतःची काळजी घेणे, हे आपले कर्तव्य आहे. आजच आपली जीवनशैली बदलण्याचा संकल्प करू या आणि मायग्रेनमुक्त आनंदी आयुष्य जगू या.डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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