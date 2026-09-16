Premium|Modak Recipes : गणपती बाप्पासाठी बनवा चार हटके मोदक; उकडीपासून चॉकलेटपर्यंत सोप्या रेसिपी

अस्मिता पोकळेगणपती बाप्पाला मोदक अत्यंत प्रिय, असं म्हटलं जातं. अलीकडच्या काळात पारंपरिक उकडीच्या आणि तळणीच्या मोदकांबरोबरच अनेक नावीन्यपूर्ण पण स्वादिष्ट मोदकांचे प्रकार गणरायासाठी प्रेमानं केले जातात. यंदाच्या गणेशोत्सवात करता येतील अशा मोदकांच्या पारंपरिक आणि नव्या रेसिपीज...उकडीचे मोदक साहित्यपारीसाठी ः एक कप तांदळाचे पीठ, १ कप पाणी, १ चमचा तूप, चिमूटभर मीठ. सारणासाठी ः एक कप ताजा नारळ, पाऊण कप गूळ, अर्धा चमचा वेलची पूड, चिमूटभर जायफळ पूड, १ चमचा खसखस.कृतीकढईत पाणी, तूप आणि मीठ घालून उकळून घ्यावे. उकळी आल्यावर त्यात तांदळाचे पीठ घालून लगेच ढवळावे. झाकण ठेवून दोन मिनिटे वाफ येऊ द्यावी. मिश्रण गरम असतानाच मऊ मळून घ्यावे. सारणासाठी नारळात गूळ घालून मिश्रण मंद आचेवर शिजवावे. त्यात वेलची, जायफळ व खसखस घालावी. उकडीचा छोटा गोळा घेऊन त्याला हाताने वाटीचा आकार द्यावा. त्यात सारण भरून पाकळ्या पाडत मोदक बंद करावा. मोदकांना तुपाचा हात लावून मोदकपात्रात दहा ते वीस मिनिटे वाफवून घ्यावेत.चॉकलेट मोदक साहित्यदोन चमचे कोको पावडर, २ चमचे चॉकलेट चिप्स, १ कप डेसिकेटेड कोकोनट, अर्धा कप खवा, अर्धा कप पिठीसाखर, २ चमचे मिल्क पावडर, अर्धा चमचा वेलची पूड, १ चमचा तूप.कृतीकढईत तूप घालून मावा आणि डेसिकेटेड कोकोनट मंद आचेवर परतून घ्यावे. गॅस बंद करून मावा थोडा थंड होऊ द्यावा. त्यात पिठीसाखर, कोको पावडर, मिल्क पावडर आणि वेलची घालावी. सर्व मिश्रण एकजीव करून त्यात चॉकलेट चिप्स मिसळाव्यात. मिश्रण मोदकाच्या साच्यात भरून घट्ट दाबावे. साच्यातून बाहेर काढल्यानंतर अर्धा तास फ्रीजमध्ये ठेवून मोदक सेट करावेत..Premium|Continental potato recipes : युरोपीय-अमेरिकी स्टाइल बटाट्यांच्या झटपट, यमी आणि हेल्दी रेसिपीज.आंबा मोदकसाहित्यअर्धा कप आंब्याचा गर, १ कप डेसिकेटेड कोकोनट, अर्धा कप खवा, अर्धा कप पिठीसाखर, २ चमचे मिल्क पावडर, अर्धा चमचा वेलची पूड, १ चमचा तूप, २ चमचे काजू-बदाम.कृतीआंब्याचा गर आणि डेसिकेटेड कोकोनट एकत्र करून घट्ट होईपर्यंत मंद आचेवर शिजवून घ्यावे. दुसऱ्या कढईत मावा मंद आचेवर परतून घ्यावा. मावा थंड झाल्यावर त्यात पिठीसाखर, मिल्क पावडर आणि वेलची पूड घालावी. मग त्यात आंब्याचा गर मिसळावा. मिश्रण एकजीव करून मोदकाच्या साच्यात भरून आकार द्यावा. वर काजू-बदाम किंवा आंब्याचे छोटे तुकडे लावून सजवावे.विड्याच्या पानांचे मोदकसाहित्यदहा विड्याची पाने, १ कप डेसिकेटेड कोकोनट, अर्धा कप खवा, अर्धा कप पिठीसाखर, २ चमचे गुलकंद, १ चमचा बडीशेप, अर्धा चमचा वेलची पूड, २ चमचे काजू-बदाम, हिरवा फूड कलर (ऐच्छिक).कृतीएका लहान वाटीमध्ये गुलकंद, बडीशेप, वेलची पूड, सुकामेव्याचे तुकडे एकत्र करून घ्यावेत. या सारणाचे लहान लहान गोळे तयार करून बाजूला ठेवावेत. विड्याची पाने स्वच्छ धुऊन बारीक चिरावीत. मिक्सरच्या भांड्यात चिरलेली विड्याची पाने वाटून घ्यावीत. वाटलेल्या पानांत चवीनुसार पिठीसाखर, खवा, डेसिकेटेड कोकोनट घालावे आणि मंद आचेवर ४-५ मिनिटे परतावे. मिश्रण थंड होऊ द्यावे. तोपर्यंत मोदकाच्या साच्याला आतून थोडे साजूक तूप लावावे, जेणेकरून मिश्रण साच्याला चिकटणार नाही. साचा बंद करून त्यात पानांचे तयार केलेले मिश्रण थोडे दाबून भरावे. मध्यभागी बोटाने थोडा खड्डा पाडावा. त्यामध्ये गुलकंदाचा लहान गोळा ठेवावा आणि वरून पुन्हा पानांचे मिश्रण लावून साचा पूर्ण बंद करावा. साचा हळूच उघडून मोदक बाहेर काढावा. अशा प्रकारे सर्व मोदक तयार करून घ्यावेत. मिश्रणामध्ये आवडीनुसार टुटीफ्रुटी किंवा चेरीही घालू शकता.उकडीचे आंबा मोदकसाहित्यएक कप आंब्याचा पल्प (रस), १ कप किसलेला नारळ, अर्धा कप गूळ, पाव चमचा वेलची पूड, २ चमचे तूप, १ कप तांदळाचे पीठ, १ कप पाणी, चिमूटभर मीठ.कृतीकढईत एक चमचा तूप गरम करून किसलेले ओले खोबरे आणि आंब्याचा पल्प परतून घ्यावा. त्यात गूळ, वेलची पूड घालून मिश्रण एकजीव घट्ट होईपर्यंत शिजवावे. आवरणासाठी पाणी उकळत ठेवावे, त्यात मीठ व तूप घालावे. त्यात तांदळाचे पीठ घालून झाकण ठेवावे. थोडे थंड झाल्यावर तांदळाचे पीठ मऊसर मळावे. या पिठाचे छोटे गोळे करावेत. मोदकाच्या साच्याला तूप लावून पीठ आणि सारण भरून मोदक करावेत. मोदक दहा ते वीस मिनिटे वाफवून घ्यावेत. मोदक वाफवताना केळीचे पान वापरल्यास छान सुगंध येतो..तळणीचे मोदकसाहित्यपारीसाठी ः एक कप गव्हाचे पीठ, २ चमचे मैदा, २ चमचे रवा, १ चमचा तूप, चिमूटभर मीठ, आवश्यकतेनुसार पाणी, तळण्यासाठी तेल.सारणासाठी ः एक कप किसलेले खोबरे, पाऊण कप गूळ,१ चमचा खसखस, अर्धा चमचा वेलची पूड, चिमूटभर जायफळ पूड, २ चमचे काजू-बदाम.कृतीगव्हाचे पीठ, मैदा, रवा, मीठ आणि तूप एकत्र करून घट्ट पीठ मळून घ्यावे आणि वीस मिनिटे झाकून ठेवावे. कढई तापवून त्यात खोबरे घालावे. मग गूळ, खसखस, वेलची पूड, जायफळ पूड आणि सुकामेवा घालून सारण तयार करावे. पिठाचे छोटे छोटे गोळे करावेत व एकेका गोळ्याची पातळ पुरी लाटून त्यात सारण भरावे. मोदकाचा आकार देऊन कडा व्यवस्थित बंद कराव्यात. तेल तापवून त्यात सोनेरी होईपर्यंत मध्यम आचेवर मोदक तळावेत.गुलकंद मोदकसाहित्यदोन कप डेसिकेटेड कोकोनट, अर्धा कप कंडेन्स्ड मिल्क, ४ चमचे रोझ सिरप, ४ चमचे गुलकंद, २ चमचे मिल्क पावडर, अर्धा चमचा वेलची पूड, १ चमचा तूप, २ चमचे काजू-बदाम-पिस्ते, सजावटीसाठी बारीक चिरलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या (ऐच्छिक).कृतीएका कढईत तूप गरम करून त्यात डेसिकेटेड कोकोनट घालावे आणि मंद आचेवर दोन मिनिटे हलके परतावे. त्यात कंडेन्स्ड मिल्क, रोझ सिरप, मिल्क पावडर आणि वेलची पूड घालून सर्व मिश्रण एकजीव करावे. मिश्रण मंद आचेवर सतत हलवत राहावे. मिश्रण घट्ट होऊन कढईच्या कडा सोडू लागले की गॅस बंद करावा. मिश्रण थोडे थंड होऊ द्यावे. हाताला थोडे तूप लावून मोदकाच्या साच्यात तयार मिश्रण भरावे. मधोमध थोडा गुलकंद आणि बारीक चिरलेले काजू-बदाम-पिस्ते घालून वरून पुन्हा नारळाचे मिश्रण भरून मोदक बंद करावा. साच्यातून मोदक हलक्या हाताने काढावेत व वरून गुलाबाच्या पाकळ्या आणि सुकामेव्याने सजवावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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