Premium|Summer Drink Recipes : उन्हाळ्यातील रंगीबेरंगी, थंडगार मॉक्टेल्स आणि कूलर्स; घरच्या घरी बनवा ताजेतवाने समर ड्रिंक्स

मृणाल तुळपुळे आजच्या बदलत्या जीवनशैलीबरोबर आपल्या पेयसंस्कृतीत काही बदल झाले आहेत. कूलर्स, शेक्स आणि मॉक्टेल्स ही आजच्या पेयसंस्कृतीचा अविभाज्य भाग झाली आहेत. या पेयांमध्ये फळांची ताजगी, बर्फाचा थंडावा, हर्ब्जचा सुगंध आणि कल्पक सादरीकरण यांचा सुरेख संगम दिसून येतो. त्यामुळेच घरगुती स्वयंपाकघरापासून ते आधुनिक कॅफे आणि पार्टीजपर्यंत या पेयांची वेगवेगळी रूपे आपल्याला पाहायला मिळतात. गेल्या काही वर्षांत या पेयांची लोकप्रियता खूपच वाढली आहे.मॉक्टेल्सउन्हाळ्याच्या दिवसांत शरीराला थंडावा देणारी, डोळ्यांना मोहवणारी आंबट-गोड चवीची पेये म्हणजे मॉक्टेल्स. थंडगार मॉक्टेलचा सजवलेला ग्लास बघूनच उन्हाळ्याची निम्मी तीव्रता कमी होते आणि ते प्यायल्यावर एकदम ताजेतवाने आणि प्रफुल्लित वाटायला लागते. बरेच वेळा मॉक्टेल्स आणि कॉक्टेल्समध्ये मात्र गल्लत केली जाते.फळांचा रस, शीतपेये व हर्ब्ज यांचे अल्कोहोल घालून केलेले मिश्रण म्हणजे कॉक्टेल. कॉक्टेल संस्कृतीमध्ये अल्कोहोल न घेणाऱ्या लोकांना फळांचा रस किंवा शीतपेयावर समाधान मानावे लागते. यातूनच मॉक्टेल्सचा उगम झाला व अल्कोहोल सोडून इतर सर्व घटक वापरून केलेले पेय ‘मद्यविरहित कॉक्टेल’ किंवा ‘व्हर्जिन कॉक्टेल’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. याच पेयाला कालांतराने मॉक्टेल हे नाव पडले व तेच नाव आज प्रचलित आहे. मॉक्टेलमधील ‘मॉक’ या शब्दाचा अर्थ नक्कल करणे किंवा अनुकरण करणे असा होतो. त्यामुळे कॉक्टेलचे अनुकरण करून केलेले मद्यविरहित पेय म्हणजे मॉक्टेल, असे म्हटले जाते.फळांचा रस, शीतपेये, फळांचे तुकडे, हर्ब्ज ह्या सर्वांचे योग्य प्रमाणात मिश्रण करून मॉक्टेल्स केली जातात. ती काचेच्या ग्लासमध्ये घालून फळांच्या तुकड्यांनी किंवा हर्ब्जनी नटवली जातात. अशा प्रकारे तयार केलेल्या मॉक्टेल्सचे वेगवेगळे रंग, त्याचा स्वाद आणि चव सगळेच उन्हाळ्यात मनाला आनंद व ताजगी देणारे असतात. म्हणूनच मॉक्टेल हे उन्हाळ्याच्या दिवसांत ब्रंच, दुपारच्या जेवणाच्यावेळी, संध्याकाळी अथवा रात्रीच्या जेवणाआधी अशा दिवसाच्या कोणत्याही वेळी सर्व्ह करण्यासाठी अतिशय योग्य असे पेय आहे..विविध प्रकारची मॉक्टेल्स तयार करणे तसे काही फार अवघड नाही. आपली कल्पनाशक्ती वापरून आपण घरी एकदम मस्त चवीची मॉक्टेल्स करू शकतो. मॉक्टेल्स करण्यासाठी काही विशिष्ट गोष्टींची आवश्यकता असते. त्या गोष्टी म्हणजे मॉक्टेल शेकर, मडलर, वेगवेगळ्या आकाराचे काचेचे ग्लास व सजावटीसाठी कागदाच्या लहानशा छत्र्या, टूथपिक्स व रंगीत स्ट्रॉज. उत्तम चवीच्या जोडीला मॉक्टेलची सजावटही खूप महत्त्वाची असते. सजावटीसाठी लिंबाच्या चकत्या, फळांच्या फोडी, कलिंगडाचे गोळे व पुदिना, रोझमेरी अशी हर्ब्ज वापरली जातात.उन्हाळ्यात केली जाणारी मॉक्टेल्स थंडगार आणि ताजगी देणारी असावीत. त्यामध्ये आंबट फळांच्या रसाचा, लिंबाचा व पुदिन्याच्या पानांचा मुद्दाम वापर करावा. उन्हाळ्यात शहाळे, कलिंगड, टरबूज, संत्री, अननस अशी फळे मिळतात व त्याचा रस शरीराला थंडावा देण्यास उपयुक्त ठरतो. बाजारात विविध फळांचे ज्यूस मिळतात, तेदेखील आपण मॉक्टेल करताना वापरू शकतो. हल्ली बाजारात आंबा, स्ट्रॉबेरी अशा फळांचे पल्प, तसेच अननस, लिची, संत्रे यांची सरबते उपलब्ध असतात व ती मॉक्टेल्स करताना उपयोगी पडतात. मॉक्टेल्स करताना वेगवेगळ्या फळांचे ज्यूस एकत्र केले जातात व त्यामुळे त्याला एक प्रकारची वेगळीच चव मिळते. त्याचबरोबर हल्ली तयार मॉक्टेल्सच्या बाटल्यादेखील मिळू लागल्या आहेत. त्यात फक्त सोडा, बर्फ व काही ताजे पदार्थ घालावे लागतात व त्याबद्दलच्या सूचना बाटलीवर लिहिलेल्या असतात.मॉक्टेल्सची खासियत म्हणजे त्यांना दिलेली गमतीदार आणि आगळीवेगळी नावे. त्या नावांवरून त्या मॉक्टेलमध्ये काय काय घातले आहे, याचा कधीच पत्ता लागत नाही. रेस्टॉरंटच्या मेन्यूकार्डवर मात्र त्या मॉक्टेलमधले घटक लिहिलेले असतात. मॉक्टेल्स करण्याच्या एका कार्यशाळेत गेले असताना, तिथे ‘सी ब्रीझ’ नावाचे मॉक्टेल करायला शिकवले. नावावरून त्यात काय असेल ह्याचा अंदाज करता आला नाही. पण त्या नावाबद्दल असे सांगण्यात आले, की समुद्रावरच्या वाऱ्याची झुळूक आल्यावर जसे प्रसन्न आणि ताजेतवाने वाटते, तसेच हे मॉक्टेल प्यायल्यावर वाटते. म्हणून त्याचे नाव सी ब्रीझ. अशी आहे ही मॉक्टेल्सच्या नावांमधली मजा..त्याच कार्यशाळेत मॉक्टेल्स करताना पाळायच्या काही मूलभूत गोष्टी सांगण्यात आल्या. त्या तुम्हालाही सांगते. सर्वप्रथम ज्या ग्लासमध्ये मॉक्टेल सर्व्ह करायचे आहे, तो ग्लास रेडी करायचा. त्यामध्ये ग्लासच्या रिमला मीठ किंवा पेप्रिका लावणे, ग्लासमध्ये फळांचे तुकडे वा हर्ब्ज घालून तो ग्लास फ्रीजमध्ये थंड करायला ठेवणे अशा गोष्टींचा सामावेश होता. ताज्या फळांचा रस किंचित आंबट असतो व तो आंबटपणा कमी करण्यासाठी मॉक्टेल करताना त्यात साखरेचे सिरप वापरणे योग्य ठरते. मॉक्टेलमध्ये सोडा घातला तर ते जरासे पातळ होऊन त्याला ‘फिझ’ मिळते व त्यामुळे मॉक्टेलची लज्जत वाढते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मॉक्टेलमध्ये वापरायचे सर्व घटक शेकरमध्ये घालून खूप हलवावे लागतात, म्हणजे ते एकमेकांमध्ये व्यवस्थित मिसळतात.सध्या आपल्याकडे पार्टीमध्ये मॉक्टेल्स सर्व्ह करण्याची फॅशन आली आहे. त्यापैकी मोइतो, व्हर्जिन मेरी, पिना कोलाडा, ऑरेंज फिझ ही मॉक्टेल्स खूपच लोकप्रिय झाली आहेत. त्यापैकी व्हर्जिन मेरी हे मॉक्टेल लालचुटुक रंगाचे असून, त्यात टोमॅटो ज्यूस वापरलेला असतो. तर पिना कोलाडा हे मॉक्टेल पांढऱ्या रंगाचे असते आणि ते नारळाचे दूध, अननसाचा ज्यूस व व्हॅनिला आइस्क्रीम वापरून केलेले असते.आजच्या आरोग्य-जागरूक जीवनशैलीत, अल्कोहोलमुक्त असूनही समाधान देणारी मॉक्टेल्स खूप लोकप्रिय होत आहेत. रंग, चव आणि सादरीकरण यांचा सुंदर संगम साधणारी मॉक्टेल्स ही केवळ पेये नसून, एक अनुभव ठरली आहेत. अशी ही मॉक्टेल्सची दुनिया जितकी रंगीबेरंगी, तितकीच चवीने समृद्ध अशी आहे. साध्या घटकांपासून तयार होणारी ही पेये केवळ तहान भागवत नाहीत, तर प्रत्येक क्षणाला एक वेगळा अनुभव देतात. घरगुती समारंभ असो, खास पाहुणचार असो किंवा स्वतःसाठी मिळालेला निवांत क्षण असो, मॉक्टेल्स प्रत्येक प्रसंगाला ताजातवाना आणि आनंददायी स्पर्श देतात.घरच्या घरी सहज करता येणाऱ्या आणि प्रत्येक प्रसंगाला रंगत आणणाऱ्या रंगीबेरंगी, थंडगार आणि चवदार मॉक्टेल्सच्या काही रेसिपीजव्हर्जिन मोइतोमोइतो ह्या जगभर लोकप्रिय असलेल्या कॉक्टेलचा उगम क्यूबा देशातला असून, या कॉक्टेलचा नॉन-अल्कोहोलिक अवतार म्हणजे व्हर्जिन मोइतो.साहित्य : एका लिंबाचे ६ ते ८ तुकडे, ८ ते १० पुदिन्याची पाने,१ लहान चमचा शुगर सिरप, १ ग्लास सोडा, ४ ते ५ बर्फाचे तुकडे व हवे असल्यास काळे मीठ.कृती : ग्लासमध्ये बिया काढलेल्या लिंबाचे तुकडे आणि पुदिन्याची पाने घालून चमच्याने किंवा मडलरने हलकेच कुटावे. त्यामुळे त्यांचा स्वाद आणि चव पेयात छान मिसळते. त्यात शुगर सिरप आणि सोडा घालून चांगले ढवळावे. बर्फाचे तुकडे घालून पुदिन्याच्या पानांनी सजवावे..ऑरेंज जिंजर एल मॉक्टेलजिंजर एल म्हणजे आले वापरून केलेले हलके, ताजेतवाने, किंचित तिखट-गोड असे फसफसणारे पेय. पारंपरिक जिंजर एल हे आल्याचा रस, लिंबाचा रस, साखर व सोडा असे एकत्र करून केले जाते.साहित्य : एक कप संत्र्याचा रस, १ कप तयार जिंजर एल, १ लहान चमचा मध व बर्फाचा चुरा.कृती : संत्र्याचा रस, जिंजर एल आणि मध एकत्र करावे. ग्लासमध्ये बर्फ घालून त्यावर हे मिश्रण ओतावे. लागला तर वरून थोडा सोडा घालून हलके ढवळावे.फ्रूट सरप्राइजसाहित्य : अर्धा कप संत्र्याचा रस, अर्धा कप अननसाचा रस, २ चमचे डाळिंबाचा रस, १ कप स्प्राइट किंवा लिमका, बर्फाचा चुरा, लिंबाच्या चकत्या व १ कप कलिंगडाचे बारीक तुकडे.कृती : सर्व फळांचे रस व स्प्राइट/लिमका एकत्र मिसळावे. ग्लासमध्ये बर्फाचा चुरा व कलिंगडाच्या फोडी घालून त्यावर हे मिश्रण ओतावे. ग्लासला लिंबाची चकती लावून सजवावे.सी ब्रीझसाहित्य : एक कप ॲपल ज्यूस, १ कप नारळ पाणी, १ कप संत्र्याचा गर, २ ते ३ लिंबाच्या चकत्या, १ लहान चमचा लिंबाचा रस, अर्धा कप सोडा व बर्फाचा चुरा.कृती : ग्लासच्या तळाशी संत्र्याचा गर व लिंबाच्या चकत्या घालाव्यात. शेकरमध्ये ॲपल ज्यूस, नारळ पाणी, लिंबाचा रस व बर्फ घालून खूप हलवावे. हे मिश्रण ग्लासमध्ये ओतावे व त्यात सोडा घालावा.स्पायसी बीटरूट मॉक्टेलहे मॉक्टेल रंगाने आकर्षक, चवीला वेगळे आणि आरोग्यासाठी उत्तम असे आहे.साहित्य : एक मध्यम बीटरूट (उकडून तुकडे करून), अर्धा ग्लास संत्र्याचा रस, १ ग्लास थंडगार सोडा, १ लहान चमचा लिंबाचा रस, १ लहान चमचा शुगर सिरप, अर्धा चमचा मिरपूड, चिमूटभर काळे मीठ व २ हिरव्या मिरच्या चीर पाडून.कृती : बीटरूट मिक्सरमध्ये घालून त्याची प्युरी तयार करावी. त्यात लिंबाचा रस, संत्र्याचा रस, शुगर सिरप, मीठ व मिरपूड घालून पुन्हा फिरवावे. हे मिश्रण गाळून घ्यावे. ग्लासमध्ये ओतून त्यात सोडा घालावा. हिरवी मिरची आणि बर्फ घालून सजवावे..कूलर्सकूलर हा शब्द साधारणपणे उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणाऱ्या पेयांसाठी वापरला जातो. कूलर्स ही थंडावा, ताजेपणा देणारी आणि हलक्या चवींची पेये असून, ती करताना फळांचा रस, सोडा, पुदिना, लिंबू किंवा विविध हर्ब्ज यांचा वापर केला जातो. या पेयांमध्ये जडपणा नसतो आणि त्यामुळे ती प्यायल्यावर लगेच ताजेतवाने वाटते. फळांचानैसर्गिक स्वाद आणि हलकी आंबट-गोड चव हे कूलर्सचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे, त्यामुळे कूलर्स ही उन्हाळ्यातील सर्वोत्तम तहानशामक पेये मानली जातात. नैसर्गिक पदार्थ वापरून केलेली काही सोपी, चविष्ट आणि उन्हाळ्यात आरोग्य जपणारी कूलर्स घरच्या घरी सहज करता येतात.लेमन-बेसिल कूलरसाहित्य : एक मोठा चमचा लिंबाचा रस, ५ ते ६ बेसिलची पाने,१ ते २ लहान चमचे पिठीसाखर किंवा साखरेचा पाक, पाव चमचा सब्जाचे बी, चवीनुसार मीठ, सोडा आणि बर्फाचा चुरा.कृती : सब्जाचे बी अर्धा तास पाण्यात भिजवून ठेवावे. ग्लासमध्ये बर्फाचा चुरा व कुस्करलेली बेसिलची पाने घालावीत. त्यात भिजलेला सब्जा घालून ढवळावे. लिंबाचा रस, साखर, मीठ आणि सोडा एकत्र करून त्यात हलके मिसळावे. बेसिलच्या पानाने सजवून सर्व्ह करावे. ह्या कूलरमध्ये वापरलेले सब्जाचे बी व पुदिना उष्णता कमी करण्यास मदत करते.टरबूज कूलरसाहित्य : एक कप टरबुजाचे तुकडे, १ कप संत्र्याचा रस, १ लहान चमचा लिंबाचा रस, १ लहान चमचा साखर, २ ते ३ पुदिन्याची पाने व बर्फ.कृती : टरबुजाचे तुकडे मिक्सरमध्ये वाटून घ्यावेत. बारीक झाल्यावर त्यात लिंबाचा रस, संत्र्याचा रस आणि साखर घालून पुन्हा एकदा फिरवावे. मिश्रण गाळून घ्यावे. ग्लासमध्ये बर्फ घालून त्यावर हे मिश्रण ओतावे. वरून पुदिन्याची पाने कुस्करून घालावीत. या कूलरला अतिशय छान रंग येतो.पाइनॲपल कूलरसाहित्य : एक कप अननसाचा रस, १ लहान चमचा लिंबाचा रस,१ चमचा साखर, अर्धा लहान चमचा किसलेले आले, चिमूटभर काळे मीठ, १ कप सोडा व बर्फ.कृती : अननसाचा रस, लिंबाचा रस, साखर, आले आणि काळे मीठ एकत्र करून त्यात सोडा घालावा. एका उंच ग्लासमध्ये बर्फ घालून त्यावर हे मिश्रण ओतावे. अननस आणि आले एकत्र केले असता कूलरला वेगळीच पण छान चव मिळते.जांभूळ कूलरसाहित्य : एक कप जांभळाचा गर, १ चमचा मध, १ चमचा लिंबाचा रस, चिमूटभर काळे मीठ, सोडा व बर्फ.कृती : जांभळाचा गर मिक्सरमध्ये वाटून गाळून घ्यावा. त्यात मध, लिंबाचा रस आणि काळे मीठ घालून नीट मिसळावे. ग्लासमध्ये बर्फ घालून त्यावर हे मिश्रण ओतावे आणि थंड पाणी किंवा सोडा घालून सर्व्ह करावे. जांभळाचा हलका आंबट-गोड स्वाद या कूलरला वेगळी चव देतो.काकडी-पुदिना कूलरसाहित्य : दोन काकड्या, ६-७ पुदिन्याची पाने, १ चमचा लिंबाचा रस, चिमूटभर काळे मीठ, सोडा आणि बर्फ.कृती : काकडीचे साल काढून तुकडे करून मिक्सरमध्ये वाटावी. त्यात पुदिन्याची पाने, लिंबाचा रस आणि मीठ घालावे. हे सर्व मिश्रण गाळून घ्यावे. त्यात सोडा व बर्फ घालून सर्व्ह करावे. आणखी एक लोकप्रिय पेय म्हणजे मिल्कशेक. या पेयाला शेक हे नाव इंग्रजीतील 'शेक' म्हणजे हलवणे, ढवळणे, जोरात मिसळणे ह्या शब्दापासून मिळाले आहे. पूर्वी हे पेय करताना दूध, फळे, साखर हे सर्व बाटली किंवा भांड्यात एकत्र करून जोरात हलवून मिसळले जायचे. या प्रक्रियेमुळेच त्या पेयाला शेक असे नाव पडले असावे .शेक म्हणजे रंगीबेरंगी, क्रीमी आणि मनाला आनंद देणारे चवदार पेय. दूध, आइस्क्रीम आणि फळांचा वापर करून तयार केलेले शेक्स थोडे जड पण पौष्टिक असतात. पारंपरिक पद्धतीपासून ते आधुनिक कॅफे संस्कृतीपर्यंत विविध शेक्सची खास ओळख आहे. ताजी फळे वापरून केलेले फ्रुट शेक्स; बदाम, काजू, खजूर वापरून केलेले ड्रायफ्रुट शेक्स; ओट्स, सीड्स किंवा प्रोटीनयुक्त घटक वापरून केलेले हेल्थ शेक्स व डिझर्ट्स शेक्स हे शेक्सचे काही प्रकार आहेत.मिल्कशेक्सचा उगम पाश्चिमात्य देशांत झाला असला, तरी आज ते जगभर लोकप्रिय झाले आहेत. शेक्सची खासियत म्हणजे त्यांची विविधता. त्यात वापरलेल्या प्रत्येक घटकाची स्वतःची एक खास चव आणि गुणधर्म असतात, त्यामुळे प्रत्येक शेक एक वेगळा अनुभव देतो. दूध हा कॅल्शियम आणि प्रोटीनचा उत्तम स्रोत आहे, तर फळांमुळे शरीराला आवश्यक जीवनसत्त्वे मिळतात. योग्य प्रमाणात आणि योग्य घटकांसह तयार केलेला मिल्कशेक हा केवळ चविष्टच नव्हे, तर आरोग्यदायीही ठरतो.अशाच काही आगळ्यावेगळ्या शेक्सच्या रेसिपीज-अरेबिक स्टाइल खजूर शेकमध्यपूर्वेत खजूर हा रोजच्या आहारातील महत्त्वाचा भाग असतो. तिथला खजूर शेक म्हणजे पोटभरीचा आणि नैसर्गिक गोडीने भरलेला असतो. हा शेक रमजानच्या उपवासानंतर शरीराला ताकद मिळण्यासाठीही प्यायला जातो.साहित्य : बिया काढलेले ५-६ मोठे खजूर, १ ग्लास थंड दूध, ४ ते ५ बदाम, चिमूटभर वेलची पूड, २-३ बर्फाचे तुकडे, १ मोठा चमचा कंडेन्स्ड मिल्क. (खजूर नैसर्गिक गोड असल्यामुळे सहसा वेगळी साखर घालावी लागत नाही, पण कंडेन्स्ड मिल्कमुळे या शेकला अधिक रिच चव येते.)कृती : खजूर आणि बदाम १०-१५ मिनिटे कोमट पाण्यात भिजत ठेवावेत. नंतर बदामाची साले काढून, बदाम, खजूर, कंडेन्स्ड मिल्क व दूध मिक्सरमध्ये फिरवावे. त्यात वेलची पूड आणि बर्फ घालून पुन्हा एकदा फिरवावे. तयार झालेला खजूर शेक ग्लासमध्ये ओतून वरून थोडे चिरलेले बदाम घालून सर्व्ह करावे.मँगो केशर शेकउन्हाळा आणि आंबा यांचे अतूट नाते आहे. या दिवसांत घराघरातून मँगो शेक केला जातो; पण नेहमीच्या मँगो शेकला जर ट्विस्ट दिला, तर त्याची लज्जत नक्कीच वाढते. त्यात केशर व क्रीम घातले तर एक प्रकारचा राजेशाही टच मिळेल.साहित्य : एक कप हापूस आंब्याचे तुकडे, १ कप थंड दूध, १ मोठा चमचा क्रीम, चवीनुसार साखर, ८-१० काड्या केशर आणि चिमूटभर वेलची पूड.कृती : चमचाभर कोमट दुधात केशराच्या काड्या ५-१० मिनिटे भिजवून ठेवाव्यात. सजावटीसाठी आंब्याचे २ तुकडे बाजूला ठेवावेत. मिक्सरमध्ये उरलेले आंब्याचे तुकडे, थंड दूध, भिजवलेले केशर, वेलची पूड आणि साखर घालून स्मूथ वाटून घ्यावे. तयार शेक ग्लासमध्ये ओतावा आणि वरून हलक्या हाताने क्रीम घालावे. क्रीमवर आंब्याचे तुकडे व केशराच्या काड्या घालून सजवावे.स्ट्रॉबेरी शेकसाहित्य : एक कप स्ट्रॉबेरीचे तुकडे, १ ग्लास थंड दूध, १ चमचा साखर, ३ ते ४ थेंब व्हॅनिला इसेन्स, १ स्कूप व्हॅनिला किंवा स्ट्रॉबेरी आइस्क्रीम.कृती : स्ट्रॉबेरीचे तुकडे, दूध, साखर, व्हॅनिला इसेन्स व अर्धा स्कूप आइस्क्रीम मिक्सरच्या भांड्यात घालून शेक तयार करावा. तयार शेक ग्लासमध्ये ओतून त्यावर उरलेले आइस्क्रीम घालावे व वरून स्ट्रॉबेरीचे तुकडे ठेवून सजवावे..चॉकलेट-ड्रायफ्रूट शेकसाहित्य : एक कप दूध, १ मोठा चमचा चॉकलेट सिरप, ६ बदाम,६ काजू, ४ अक्रोड, १ लहान चमचा ड्रायफ्रुट्सचा चुरा, १ स्कूप चॉकलेट आइस्क्रीम व चवीनुसार साखर.कृती : बदाम, काजू आणि अक्रोड २-३ तास भिजवून मऊ करून घ्यावेत. दूध, चॉकलेट सिरप, भिजलेले ड्रायफ्रुट्स व अर्धा स्कूप आइस्क्रीम मिक्सरच्या भांड्यात फिरवून शेक तयार करावा. हा शेक ग्लासमध्ये ओतून त्यावर उरलेले आइस्क्रीम घालावे व वरून ड्रायफ्रुट्सचा चुरा घालावा.प्रोटीन शेकप्रोटीन शेक म्हणजे शरीराला आवश्यक असलेली प्रोटीन्स चविष्ट पद्धतीने मिळवण्याचा उत्तम पर्याय.साहित्य : दीड कप लो फॅट दूध, १ लहान केळे, भिजवून सोललेले ५ 