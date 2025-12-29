Premium|Unusual Perfume Fragrances : ओल्या मातीचा सुगंध आता बाटलीत; बाजारात आलेत 'हे' जगावेगळे परफ्युम्स!

श्रुती भागवत परफ्युम म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर फुलं किंवा चंदनाचा सुवास येतो. पण आधुनिक परफ्युमर्सनी आता सुगंधाची व्याख्या बदलली आहे. काही कलाकार आपल्या रोजच्या जीवनातील, पण एरवी सुगंधी म्हणून न गणल्या जाणाऱ्या गंधांना बाटलीत बंद करण्याचे धाडस करत आहेत. अशाच काही जगावेगळ्या परफ्युम्सवर नजर टाकू या...निसर्ग आणि भावनांशी जोडलेले सुगंध काही सुगंध थेट आपल्या आठवणींना उजाळा देतात. डेमेटर फ्रेग्रन्स लायब्ररी परफ्युम्सच्या क्षेत्रात आघाडीवर आहे. त्यांनी तयार केलेले फ्रेगरन्सेस .Premium|Aditya Sarpotdar Director Interview : ‘पुढची संधी हेच यश...’.ओलसर मातीचा सुगंध हा परफ्युम थेट बागेतील ओल्या मातीचा अनुभव देतो. पावसाचा पहिला थेंब मातीवर पडल्यानंतर येणारा तो विशिष्ट नैसर्गिक वास आणि मातीच्या दमटपणाचा वास परफ्युमच्या रूपात वारंवार अनुभवता येतो. हा केवळ सुगंध नाही, तर मातीशी जोडलेली एक जिवंत आठवणच आहे.नवजात बाळाचा सुवासया परफ्युममध्ये लहान बाळाच्या टॅल्कम पावडरचा, बाळाच्या त्वचेचा अत्यंत स्वच्छ आणि छान गंध येतो. हा सुगंध निरागसता, प्रेम आणि मायेची भावना निर्माण करतो..गॅरेजचा गंधकाही परफ्युम्स हे नैसर्गिक नसलेल्या, पण आपण नेहमी अनुभवत असलेल्या काही गंधांना कलात्मक रूप देतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, गॅरेजचा गंध असलेला परफ्युम. गॅरेजमध्ये न जाताही या परफ्युमच्या वासानं एखाद्या गॅरेजमधलं संपूर्ण दृश्य डोळ्यासमोर उभं राहतं. यात रॉकेल, रबर आणि चामड्याच्या वासाचं मिश्रण आहे, ज्यामुळे पेट्रोल आणि जळालेल्या तेलाचा विशिष्ट अनुभव मिळतो.थंड हवेची तीव्रता जाणवणारा परफ्युमहिवाळ्यातील कडक थंडी आणि लोखंडाचा स्पर्श सुंगधी असू शकतो का? काहींच्या मते ‘हो’! काही लोकांना या वासाचा परफ्युम आवडतो आणि ते खरेदीदेखील करतात. या परफ्युममध्ये कस्तुरी (Musk) आणि ओक मॉससोबत तीव्र ओझोन आणि धातूचा (Metallic) वास वापरला जातो, जो शरीराला थंडीची जाणीव करून देतो..पेपर पॅशन परफ्युमनवीन पुस्तक उघडल्यानंतर येणारा सुगंध हा कोणत्याही पुस्तकप्रेमीसाठी जगातील सर्वोत्तम सुवास असतो. जर्मन प्रकाशक स्टेडल यांनी कार्ल लेजरफेल्ड आणि गेझा शोएन यांच्या सहकार्यानं पेपर पॅशन हा परफ्युम विकसित केला.हा सुगंध नव्याने छापलेलं पुस्तक उघडल्यानंतर येणाऱ्या शाई आणि कागदाच्या अनुभवाचा भास निर्माण करतो. वाचनाची आवड असणाऱ्यांसाठी हा परफ्युम म्हणजे एक अमूल्य भेटच आहे.ब्लू चीज परफ्युमनावीन्यपूर्ण सुगंधांच्या जगात स्टिल्टन ब्लू चीज उत्पादकांनी एक मोठा प्रयोग केला. त्यांनी ब्लू चीजचा विशिष्ट वास आणि फुलांचा वास यांचे मिश्रण करून ‘इयु द स्टिल्टन’ हा परफ्युम तयार केला आहे. ब्लू चीजचा मातीसारखा आणि फळांसारखा सुगंध निर्माण करण्यासाठी यात यारो, अँजेलिका सीड, क्लेरी सेज आणि वॅलेरियन यांसारख्या वनस्पतींचा वापर केला जातो. हा एक असामान्य पण आनंद देणारा अनुभव असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.