साप्ताहिक

Premium|Unusual Perfume Fragrances : ओल्या मातीचा सुगंध आता बाटलीत; बाजारात आलेत 'हे' जगावेगळे परफ्युम्स!

Avant-garde Perfumery Trends. : आधुनिक परफ्युमर्सनी सुगंधाची व्याख्या बदलली असून, आता ओलसर मातीपासून ते नवीन पुस्तकाच्या सुगंधापर्यंतचे 'जगावेगळे' गंध बाटलीत बंद झाले आहेत.
Unusual Perfume Fragrances

Unusual Perfume Fragrances

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

श्रुती भागवत

परफ्युम म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर फुलं किंवा चंदनाचा सुवास येतो. पण आधुनिक परफ्युमर्सनी आता सुगंधाची व्याख्या बदलली आहे. काही कलाकार आपल्या रोजच्या जीवनातील, पण एरवी सुगंधी म्हणून न गणल्या जाणाऱ्या गंधांना बाटलीत बंद करण्याचे धाडस करत आहेत. अशाच काही जगावेगळ्या परफ्युम्सवर नजर टाकू या...

निसर्ग आणि भावनांशी जोडलेले सुगंध काही सुगंध थेट आपल्या आठवणींना उजाळा देतात. डेमेटर फ्रेग्रन्स लायब्ररी परफ्युम्सच्या क्षेत्रात आघाडीवर आहे. त्यांनी तयार केलेले फ्रेगरन्सेस

Loading content, please wait...
Newspaper
Book
public library staff
Perfume
Soil
New Baby

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com