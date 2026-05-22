Premium|Loneliness and Technology Addiction Youth : तंत्रज्ञानाच्या नादात नाती पोरकी: ‘गूगलवर सर्च कर ना’ म्हणणाऱ्या पिढीचा वाढता एकाकीपणा

डॉ. वैशाली देशमुखएकाकीपणा ही बरीचशी व्यक्तिनिष्ठ बाब आहे. म्हणजे एखादी व्यक्ती माणसांच्या गराड्यात असेल, पण तरीही तिला एकाकी वाटू शकतं. एखाद्या स्थिर नात्यात असतानासुद्धा एकटं वाटू शकतं. त्यासाठी प्रत्यक्षात एकटं असायला हवं असं नाही. आजच्या मुलांना या दोन्ही प्रकारे, दोन्ही आघाड्यांवर एकाकीपणाचा सामना करावा लागतोय, प्रत्यक्ष असलेला आणि अप्रत्यक्षरित्या जाणवणारा! सुमित्राला तिच्या ऑफिससाठी एक प्रेझेंटेशन तयार करायचं होतं. त्यात तिला काही माहिती विशिष्ट प्रकारे द्यायची होती आणि ते कसं करायचं हे तिला कळत नव्हतं. नुकत्याच कॉम्प्युटर सायन्समध्ये इंजिनिअर झालेल्या तिच्या मुलाच्या दारावर तिनं टकटक केली. तो त्याच्या मोबाईलवर चॅट करत होता. त्यानं नाइलाजानं मोबाईलमधली नजर काढून घेत तिच्याकडे बघितलं आणि तिला विचारलं, ''काय गं?'' ''अरे मला जरा हे कसं करायचं सांग ना...'' ''गूगलवर सर्च कर ना! हजार व्हिडिओज मिळतील तुला.'' सुमित्रा जरा गोंधळली. एकतर हा पर्याय तिच्या लक्षात आला नव्हता. आणि आपल्या घरात हे सगळं शिकलेला मुलगा आहे, तर त्याला विचारायचं हे तिच्या दृष्टीनं अगदी सरळ होतं. शिवाय त्यानिमित्तानं सदा स्वतःच्याच विश्वात असलेल्या आपल्या मुलाशी जरा बोलणं होईल, हा छुपा हेतूही होता त्यामागं. पण यातलं काहीच झालं नाही. कधी बरं त्याच्यासोबत आपल्या छान गप्पा झाल्या होत्या, तिला आठवेचना. तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...किती साधी गोष्ट आहे! आपल्याला काहीतरी शंका आली, की जवळच्या माणसाला ती विचारायची. काही कमी पडत असेल, तर शेजारच्या व्यक्तीकडून ते मागून घ्यायचं. रस्ता सापडत नसेल, तर कुणालातरी विचारायचं. आत्ता आत्तापर्यंत असंच तर करत आलोय आपण! आजची पिढी मात्र शक्यतो अशा पायऱ्या टाळते आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणं पसंत करते. ‘कशाला उगीच इतरांना त्रास?’ ही वृत्ती किती बोकाळली आहे ना! आपल्या घरातलं मीठ संपलं, तर शेजाऱ्यांकडून मागण्यापेक्षा आपण ऑनलाइन मागवतो आता. अभ्यासातलं काही अडलं, तर प्राध्यापकांना विचारण्याऐवजी एआयला विचारण्याला प्राधान्य देतो.नुकतंच एका तरुणानं मला सांगितलं, की पूर्वी ऑफिसमध्ये त्याला त्याच्या सीनियरला काही शंका विचारायची लाज वाटायची, तो आपल्याकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेनं पाहिलं की काय, त्याचा आपल्या नोकरीवर परिणाम होईल की काय, अशी त्याला भीती वाटायची. आता मात्र तो सरळ एआयचा आधार घेतो आणि वेळ निभावतो. कुणाशी काही बोलायचा प्रश्नच नको. आजची मुलं एकत्र बसून परीक्षेचा अभ्यास करत नाहीत, तर एआयला सगळी माहिती पुरवतात, आपल्याला कशाप्रकारे नोट्स हव्या आहेत ते स्पष्ट करतात आणि मिळालेल्या माहितीवर आपापला अभ्यास करतात. एखादा प्रकल्प करायचा असेल, तर मुलं तो सर्रास ऑनलाइन शोधतात. एकत्र बसायचं, हिरिरीनं चर्चा करायची, कल्पनांची देवाणघेवाण करायची, चुका करायच्या आणि त्या दुरुस्त करायच्या असं दृश्य दुर्मीळ झालंय आता. छोटी मुलं आपल्या खडू-पेन्सिलींचीसुद्धा देवाणघेवाण करत नाहीत, त्यांच्याकडे आपापले सेट्स असतात. मुलांना झोपताना गोष्टी सांगण्यापेक्षा खूपदा ऑडिओ गोष्टी लावल्या जातात. यातून माहिती मिळेल, करमणूकही होईल, पण ती ऊब मिळणार नाही. त्यावरून गप्पाटप्पा होणार नाहीत, आठवणी निघणार नाहीत की एरवी कधी निघाले नसते असे विषय चर्चिले जाणार नाहीत. आजचे अनेक समारंभ इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्यांकडे आउटसोर्स होतात. मग ते अगदी चित्रातल्यासारखे आखीवरेखीव, देखणे होतात. पण मग त्यानिमित्तानं आप्तेष्टांच्या भेटीगाठी व्हायच्या, आपुलकीची आणि मदतीची देवाणघेवाण व्हायची, ते सगळं जरा बाजूला पडतं. या वरवर छोट्या वाटणाऱ्या अनेक बदलांमुळे माणसामाणसांतली वीण घट्ट होण्याची एकेक संधी गमावली जाईल, नव्हे आपण ती गमावत चाललो आहोत. आपण विश्वकेंद्रित, समाजकेंद्रित न होता अधिकाधिक कुटुंबकेंद्रित, व्यक्तिकेंद्रित होत आहोत बहुधा..माणसाला एकाकीपणा काही नवा नाही. पण साधारण २०१०नंतर याचं प्रमाण वाढलं आणि कोविडच्या साथीमधल्या विलगीकरणाच्या आपरिहार्यतेमध्ये ते आणखी चिघळलं. मे २०२३मध्ये अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ती यांनी एकाकीपणा आणि एकांतवास यासंदर्भात सावधगिरीची सूचना जाहीर केली. पाठोपाठ नोव्हेंबर २०२३मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेनं एकाकीपणा ही एक जागतिक आरोग्य समस्या असल्याचं जाहीर केलं. ती फक्त सामाजिक नव्हे, तर आरोग्याचीही समस्या झाली आहे! एकाकीपणा जागतिक पातळीवर दाखल घेण्याजोगा लक्षणीय झालाय. अनेक सर्वेक्षणांमधून दिसून आलंय, की चक्क ७० टक्के झूमर्सना कधी ना कधी एकाकीपणाचा सामना करायला लागतो आहे. जगभरात १२५ कोटींहून अधिक लोकांना हा त्रास जाणवतोय. तंत्रज्ञानावरचं वाढतं अवलंबित्व, समाज माध्यमं, प्रत्यक्षात ऑफिसमध्ये न जाता दुरून किंवा घरून काम, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अतिरेक, बदलती कुटुंबव्यवस्था आणि अनेक कारणांनी इतर माणसांशी कमी झालेला संपर्क ही याची काही कारणं.एकाकीपणा ही बरीचशी व्यक्तिनिष्ठ बाब आहे. म्हणजे एखादी व्यक्ती माणसांच्या गराड्यात असेल, पण तरीही तिला एकाकी वाटू शकतं. एखाद्या स्थिर नात्यात असतानासुद्धा एकटं वाटू शकतं. त्यासाठी प्रत्यक्षात एकटं असायला हवं असं नाही. आजच्या मुलांना या दोन्ही प्रकारे, दोन्ही आघाड्यांवर एकाकीपणाचा सामना करावा लागतोय, प्रत्यक्ष असलेला आणि अप्रत्यक्षरित्या जाणवणारा!या एकाकीपणाला आपण का बरं इतकं घाबरतो? जागतिक आरोग्य संघटना तिला आरोग्य समस्या आणि साथ का म्हणत आहे? तर संघटनेच्या अहवालात म्हटलं आहे, की एकाकीपणामुळे होणारी जीवितहानी ही जवळजवळ दिवसाला पंधरा सिगारेट्स ओढल्यावर जितका धोका असतो, तितकी धोकादायक आहे. स्थूलपणा आणि शारीरिक निष्क्रियता यांच्यापेक्षाही अधिक धोकादायक! मानवाधिकाराच्या दृष्टिकोनातून तुरुंगातही एकांतवासाची शिक्षा सर्वात जास्त खचवणारी, दूरगामी दुष्परिणाम करणारी समजली जाते. सामाजिक एकांतवास प्रत्यक्षात नसला, पण त्या व्यक्तीला तो जाणवत असला, तरीही शरीरात मोठ्या प्रमाणात ऊतींचा दाह होतो. यातून कॅन्सरसारखे अनेक आजार उद्भवू शकतात. खूप काळ एकाकी राहिल्यामुळे अनेक शारीरिक व मानसिक विकृती दिसतात - विस्मृती, हृदयविकार, लकवा, नैराश्य आणि चिंता इत्यादी. शिवाय त्यावर मात करण्यासाठी अनैसर्गिक, रोगट उपाय केले जातात. अविवेकीपणे दिसेल त्याच्या, जमेल तितक्या वेळा प्रेमात पडणं, व्यसनांद्वारे सुटका शोधण्याचा प्रयत्न करणं, गुन्हेगारीसारख्या नको त्या गोष्टींमधून आधार शोधणं किंवा आत्मक्लेश करणं असे प्रसंग आपल्या नजरेसमोर नेहमी दिसतात. या सगळ्यांचा दुष्परिणाम त्या व्यक्तीवर तर होतोच, पण त्याचे सामाजिक, आर्थिक परिणामही व्यापक आहेत. आरोग्यव्यवस्था अधिक महाग होत आहे, लोकांची कार्यक्षमता कमी होत आहे, शैक्षणिक निकालांवर त्याचा परिणाम होत आहे, आणि ही समस्या दिवसेंदिवस ‘वाढता वाढता वाढे’ अशी झाली आहे..माहितीच्या आणि करमणुकीच्या रूपात आजची पिढी जी अतिउत्तेजना अनुभवत आहे, त्यामुळे एकाकीपणात वाढ होत नसेल ना, असा एक विचारप्रवाह आहे. मुलांचं चित्त सतत कशात ना कशात गर्क झालेलं असतं, विचलित झालेलं असतं. त्या व्यग्रतेमुळे शेजारच्या, समोरच्या व्यक्तीकडे पूर्णपणे, सजगपणे पाहिलंही जात नाही, आणि पाहिलं तरी ते तात्पुरतं, क्षणिक असतं; लक्ष लगेच दुसरीकडे वळतं. एकाकीपणा आहेच की मुलं त्यापासून दूर पळण्यासाठी स्वतःला या उत्तेजनेत गुरफटून टाकताहेत? कोंबडी आधी की अंडं आधी? पण यातलं काहीही असलं, तरी त्यामुळे त्यातून सुटका होण्याऐवजी एकाकीपणा अधिकच त्यांच्या मानगुटीवर बसत आहे, हे खरं.वरवर पाहता समाज माध्यमांचा वापर लोकांना एकमेकांच्या अधिक संपर्कात आणतोय. पण त्यामुळे सामाजिकीकरण कमी होऊन माणसं एकमेकांपासून दूर ढकलली जात आहेत हेही दिसतंय. समारंभांची आमंत्रणं देणं, चांगले मार्क्स पडले की पेढे देणं, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणं अशा अनेक कारणांनी माणसं एकमेकांना भेटायची, त्या भेटी आता या माध्यमांद्वारे केल्या जातायत. माहिती-तंत्रज्ञानानं जग इतकं जवळ आलंय, पण तरीही ते इतक्या लोकांना दुरावल्याची जाणीव करून देतंय हा विरोधाभास आहेच, पण ती आजची सत्यता आहे. रॉजर पटूल्नी या ऑस्ट्रेलियन प्राध्यापकाच्या मते, समाज माध्यमं या दुराव्यासाठी पूर्णपणे जबाबदार नाहीयेत. कारण असं दिसून आलंय, की त्यांचा वापर आपल्या पूर्वीपासून असलेल्या नात्यांची जोपासना करण्यासाठी केला तर फायदेशीरच ठरतो. पण तोच वापर त्या नात्यांना पर्याय म्हणून केला, प्रत्यक्ष भेटी टाळण्यासाठी केला, तर मात्र त्याचा उलटा परिणाम होतो. चाकूच्या वापराप्रमाणेच माध्यमंही आपल्या हाताळण्यानुसार वागतात..एकाकीपणाच्या या साथीला मवाळ करण्यासाठी काही कृती करता येतील, असं अभ्यासातून समोर आलं आहे. गंमत म्हणजे यातल्या बहुतेक गोष्टी अगदी साध्या व मूलभूत असतात, आपल्याला माहिती असतात. आपल्या लहानपणी त्या आपल्या आयुष्याचा इतका सहज भाग असायच्या, की आता मुद्दामहून त्या करायला हव्यात असं काही लक्षात येत नाही. मग ते मुलांना सुरक्षितपणे आणि काटेकोर देखरेखीविना खेळता येण्यासारखी मैदानं आणि बागा उपलब्ध करणं असो किंवा सार्वजनिक वाचनालयं बांधणं असोत. मुलांनी स्क्रीनची साथ सोडून मुक्त खेळायला हवं असेल, इतरांशी संवाद साधायला त्यांना शिकवायचं असेल, तर आधी या सोई उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. पालकांनी तिथं मुलांना घेऊन जायला हवं. त्यासाठी आपले प्राधान्यक्रम ठरवायला हवेत. मुलांना कुठेही न्यायचं तर जवळ अशा जागा सापडत नाहीत आणि नोकरीतून वेळ मिळत नाही, या अडचणी नेहमी सांगितल्या जातात, म्हणून यावर विचार करणं आवश्यक आहे. स्लो लिव्हिंग किंवा जगण्याचा वेग संथ करणं, थोडी उसंत घेणं, जगण्याला काहीसा ठेहराव आणणं हेही माणसं जोडण्यासाठी आवश्यक आहे. एकमेकांमधला संवाद सुधारण्यासाठी अगदी छोटी-छोटी पावलं टाकता येतील. उदाहरणार्थ, दैनंदिन जीवनात संवादाच्या संधी शोधणं, समाज माध्यमांचा वापर नियंत्रणात ठेवणं (वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायच्या, तर त्या व्हॉट्सॲपवर पाठवण्यापेक्षा प्रत्यक्षात भेटून, फोनवर बोलून किंवा हातानं शुभेच्छापत्र लिहून देऊन करणं), सामाजिक कार्यक्रमांना एकत्र भेटणं, छोट्या कौटुंबिक मेळाव्यांमधून सामाजिकीकरणाच्या संधी निर्माण करणं, पण त्यात मोबाईलचा किंवा इतर स्क्रीनचा वापर टाळणं, स्क्रीनशिवाय आणि त्यापलीकडेही करमणुकीचे पर्याय असतात हे दाखवून देणं इत्यादी. यातलं काहीही सहज, सोपं नाही, उलट कष्टप्रद आणि वेळखाऊ आहे. पण त्याला दुसरा पर्याय अजून तरी लक्षात आलेला नाही.मुलांचं एकाकीपण पालकांना बघवत तर नाहीच, पण ते त्यांना स्वतःलाही काहीसं एकाकी पाडतं, कारण एकतर्फी संवाद किती करत राहणार? इतरांशी जोडून राहणं म्हणजे काय, ते कसं जमवायचं, ते का आवश्यक आहे हे जर या पिढीला कळलंच नाही, तर ती पुढच्या पिढीला काय आणि कसं शिकवणार? एकाकीपणा आणि एकांतवासाची ही साथ मग काहीसं अक्राळविक्राळ स्वरूप घेईल की काय? किंवा कुणी सांगावं... आशा आहे, यातून नवी पिढी काहीतरी वेगळा मार्ग काढेल, जो आपल्या कुणाला याआधी कधी सुचलेला नसेल!डॉ. वैशाली देशमुख पुणेस्थित बालरोगतज्ज्ञ व किशोरस्वास्थ्य तज्ज्ञ आहेत. 