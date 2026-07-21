Premium|Monsoon Fashion : पावसाळी फॅशनचा नवा ट्रेंड; स्टायलिश लुकसाठी काय घ्याल?

वैष्णवी वैद्य-मराठेपूर्वी पावसाळा या ऋतूसाठी वेगळ्या फॅशनचा फारसा विचार केला जात नव्हता, मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे. पावसाळ्यासाठी स्वतंत्र वॉर्डरोब तयार करण्याकडे तरुणाईसह सर्वच वयोगटांचा कल वाढत आहे. फॅशन विश्वात रेनवेअर्स आणि रेनी डे लुक हा एक स्वतंत्र पैलू होत चालला आहे. स गळीकडे पावसाला सुरुवात झाली असल्याने आता सगळ्यांच्याच पावसाळी गोष्टी बाहेर पडायला लागल्या असतील. पावसाळी फॅशन गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रचलित झाली आहे. पूर्वी जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून ठेवणीतले रेनकोट आणि छत्र्या एवढंच बाहेर यायचं. पण आता ट्रेंडी, फॅशनेबल दिसतील आणि खास पावसाळ्यात वापरता येतील अशा विविध ॲक्सेसरीज बाजारात येऊ लागल्या आहेत. लोकांची विशेषतः तरुणांची पावसाळ्यासाठीची तयारी काही दिवस आधी नाही, तर महिनोन््महिने आधीपासून सुरू होते. या तयारीमध्ये कपड्यांपासून बॅग्जपर्यंत आणि चपलांपासून मोबाईल कव्हर्सपर्यंत सगळ्याच बाबतीत आपला लुक स्टायलिश आणि ट्रेंडी कसा करता येईल, याकडे त्यांचे लक्ष असते. जीवनशैलीत झालेल्या बदलांमुळे प्रत्येक वयोगटासाठी आणि प्रत्येकाच्या गरजेनुसार वेगवेगळे पर्याय बाजारात उपलब्ध आहेत. ऑफिसला जाणारे कर्मचारी, महाविद्यालयीन तरुणाई, प्रवास करणारे, ट्रेकिंगप्रेमी किंवा लहान मुलांसाठीही खास डिझाईन केलेल्या पावसाळी वस्तूंना मोठी मागणी आहे. फॅशन, सुरक्षितता, सोय आणि टिकाऊपणा या चार गोष्टी लक्षात घेऊन ॲक्सेसरीजची निवड केली जाते.पावसाळ्यातील आवश्यक वस्तूंचे वर्गीकरण करून ही फॅशन समजून घेऊ या. .रेनवेअर्सरेनकोट या मुख्य प्रकारात इतके असंख्य प्रकार पाहायला मिळतायेत, की ते आपण दुर्लक्षित करूच शकत नाही. पाँचो, रेन जॅकेट, क्विक-ड्राय कपडे, हलके श्रग, विंडचीटर, वॉटर-रेझिस्टंट ट्राउझर्स, को-ऑर्ड सेट्स, बेल्टेड रेन जॅकेट्स आणि लाँग रेनकोट्स यांना पसंती मिळत आहे. हल्ली ही रेनवेअर्स आपल्या आवडीप्रमाणे कस्टमाइज्ड पद्धतीने शिवूनसुद्धा मिळतात. म्हणजे महिलांसाठी ए-लाइन आणि को-ऑर्ड््स प्रकारातही रेनकोट्स आजकाल मिळायला लागेल आहेत. त्यामुळे ऑफिसवेअर, वेस्टर्न किंवा इंडो-वेस्टर्न पोशाखांवरही रेनवेअर सहज परिधान करता येते. रेनवेअर्सचा एक महत्त्वाचा मुद्दा विसरून चालत नाही तो म्हणजे रंगसंगती! हल्लीच्या पिढीला पेस्टल, न्यूट्रल रंग आवडतात, हे त्यांच्या प्रत्येक चॉइसमधून कळते. फिकट पिवळा, ऑलिव्ह ग्रीन, आकाशी निळा, लव्हेंडर, बेज आणि पारदर्शक डिझाइन्समध्ये रेनवेअर्स जास्त पाहायला मिळतात. रेनवेअर्ससह छत्र्यासुद्धा नावीन्यपूर्ण डिझाईन्सच्या बघायला मिळतात. ट्रान्स्परंट छत्र्या, एलईडी लाइट्स असलेल्या छत्र्या, छत्रीवर पावसाचे पाणी पडल्यावर त्यावर डिझाईन तयार होणाऱ्या ग्रेडिएंट इफेक्टच्या छत्र्या, असे बरेच प्रकार बाजारात दिसू लागले आहेत.बॅग्ज आणि प्रवासी अॅक्सेसरीजपावसाळ्यात घराबाहेर पडताना कपड्यांइतकीच बॅगेचीही काळजी घ्यावी लागते. मोबाईल, लॅपटॉप, कागदपत्रे, चार्जर, पाकीट किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे भिजू नयेत, यासाठी आता केवळ बॅगवर रेनकव्हर चढवणे पुरेसे मानले जात नाही. वॉटरप्रूफपेक्षा वेदर रेडी बॅग्ज जास्त महत्त्वाच्या ठरत आहेत. तसेच मल्टी-फंक्शन बॅग्जसुद्धा प्रचलित आहेत. म्हणजे एकच ट्रेंडी बॅग जी ऑफिसला, वीकएंड ट्रिपला, सहज बाहेर फिरायला जाताना वापरता येईल अशा बॅग्जची चलती आहे. बॅगेत वेगवेगळ्या सुविधा असतात, म्हणजे स्वतंत्र लॅपटॉप कंपार्टमेंट, ओले आणि कोरडे साहित्य वेगळे ठेवण्यासाठी वेट-ड्राय विभाग, बाटलीसाठी इन्सुलेटेड पॉकेट, केबल ऑर्गनायझर आणि छुपे सुरक्षा कप्पे असलेले बॅकपॅक्स लोकप्रिय होत आहेत. ही संकल्पना विशेषतः ‘हायब्रिड लाइफस्टाइल’ जगणाऱ्या तरुण व्यावसायिकांमध्ये पसंत केली जात आहे..Premium|Monsoon Fashion Tips : पावसाळ्यात स्टायलिश दिसण्यासाठी फॉलो करा या फॅशन टिप्स.छोट्या पण महत्त्वाच्या ॲक्सेसरीजबॅगेइतक्याच उपयुक्त ठरत आहेत काही स्मार्ट ट्रॅव्हल ॲक्सेसरीज. वॉटरप्रूफ डॉक्युमेंट पाऊच, पासपोर्ट कव्हर, केबल ऑर्गनायझर, झिप पाऊच, कॉस्मेटिक बॅग, शू बॅग, फोल्डेबल टॉयलेट्री किट आणि इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्ससाठी स्वतंत्र पाऊच यांचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे सामान व्यवस्थित राहते आणि गरजेची वस्तू पटकन मिळते.बकेट हॅट्स आणि कॅप्सबकेट हॅट्स आता केवळ प्रवास किंवा ट्रेकिंगपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. हलक्या, वॉटर-रेझिस्टंट फॅब्रिकमधील बकेट हॅट्स पावसाच्या हलक्या सरींपासून केसांचे संरक्षण करतात आणि कॅज्युअल लुकला थोडा आधुनिक टच देतात. त्याचप्रमाणे क्विकड्राय कॅप्सही तरुणांमध्ये लोकप्रिय होत आहेत. या ॲक्सेसरीजमुळे छत्री नसतानाही हलक्या पावसात काही प्रमाणात संरक्षण मिळते आणि केसांवर आर्द्रतेचा परिणाम कमी होतो..स्कार्फ - सर्वाधिक उपयुक्त ॲक्सेसरीएकेकाळी केवळ गळ्याभोवती वापरला जाणारा स्कार्फ आज स्टायलिंगचा बहुपयोगी भाग झाला आहे. हलक्या वजनाचे सॅटिन, कॉटन-ब्लेंड किंवा जलद सुकणारे स्कार्फ केसांवर हेडस्कार्फ म्हणून, गळ्याभोवती, बॅगेच्या हँडलला बांधून किंवा अगदी बेल्टचा पर्याय म्हणूनही वापरले जात आहेत. पावसाळ्यात दमट हवेमुळे केस विस्कटण्याची समस्या कमी करण्यासाठीही स्कार्फचा वापर वाढत आहे. फ्लोरल, जिओमेट्रिक, बंडाना आणि ॲब्स्ट्रॅक्ट प्रिंट्स यंदाच्या हंगामात विशेष लोकप्रिय आहेत.रिफ्लेक्टिव्ह ॲक्सेसरीजपावसाळ्यात कमी दृश्यमानता आणि रात्रीचा प्रवास यामुळे रिफ्लेक्टिव्ह ॲक्सेसरीजची मागणी लक्षणीय वाढत आहे. २०२६मध्ये ‘सेफ्टी फॅशन’ महत्त्वाचा ट्रेंड ठरत असून रेन जॅकेट्स, बॅकपॅक, छत्र्या, कॅप्स, सॉक्स, स्नीकर्स, शूज आणि बेल्ट्समध्ये रिफ्लेक्टिव्ह डिटेलिंगचा वापर वाढला आहे. पूर्वी फक्त सुरक्षा उपकरणांमध्ये दिसणारे हे घटक आता दैनंदिन फॅशनचाही भाग ठरत आहेत. दिवसा साध्या आणि स्टायलिश दिसणाऱ्या या ॲक्सेसरीज रात्री वाहनांच्या प्रकाशात सहज उठून दिसतात. विशेषतः दुचाकीस्वार, सायकलस्वार, विद्यार्थी, डिलिव्हरी पार्टनर्स आणि नियमित प्रवास करणाऱ्यांसाठी अशा ॲक्सेसरीज सुरक्षिततेबरोबरच आधुनिक लुकही देत असल्याने त्यांची लोकप्रियता सातत्याने वाढत आहे..स्टायलिश बेल्ट्सबेल्ट हा आता फक्त कपडे व्यवस्थित ठेवण्याचा भाग राहिलेला नाही. पुरुषांचेसुद्धा मिनिमल डिझाईन, टेक्स्चर्ड फिनिश, ब्रेडेड आणि आकर्षक बकल असलेले बेल्ट्स विशेष ट्रेंडमध्ये आहेत. पावसाळ्यात लेदरऐवजी वॉटर-रेझिस्टंट सिंथेटिक किंवा कोटेड बेल्ट अधिक टिकाऊ ठरतात. हे बेल्ट्स ड्रेस, शर्ट, को-ऑर्ड सेट्स आणि रेन जॅकेट्ससोबतही सहज स्टाइल करता येतात.पावसाळा सुरू झाला, की रेनवेअरबरोबर दैनंदिन पेहरावातही मोठे बदल दिसून येतात. पूर्वी या ऋतूसाठी वेगळ्या फॅशनचा फारसा विचार केला जात नव्हता, मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे. पावसाळ्यासाठी स्वतंत्र वॉर्डरोब तयार करण्याकडे तरुणाईसह सर्वच वयोगटांचा कल वाढत आहे. फॅशन विश्वात रेनवेअर्स आणि रेनी डे लुक हा एक स्वतंत्र पैलू होत चालला आहे. विविध फॅशन शो आणि रनवेवर पावसाळी फॅशन प्रचलित होत आहे. यंदाच्या हंगामात हलक्या, पटकन सुकणाऱ्या आणि आरामदायी कापडांना विशेष पसंती मिळत असून, गुडघ्यापर्यंतची बर्मुडा किंवा क्रॉप्ड जीन्स, शॉर्ट कुर्ते, ओव्हरसाइज्ड टी-शर्ट्््स, रिलॅक्स्ड-फिट ट्राउझर्स, को-ऑर्ड सेट्स, ए-लाइन कुर्ते आणि इंडो-वेस्टर्न पोशाख हे विशेष ट्रेंडमध्ये आहेत. विशेषतः जेन-झीच्या प्रभावामुळे स्टाइल आणि उपयुक्तता यांचा समतोल साधणाऱ्या पेहरावाला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे आजचा पावसाळी पेहराव केवळ हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी नसून आराम आणि उपयुक्ततेबरोबरच आधुनिक फॅशनची ओळखही ठरत आहे.मोबाईल आणि टेक ॲक्सेसरीजवॉटरप्रूफ मोबाईल कव्हर्स, मोबाईल हॅण्डल्स, स्टँड्स, टच-फ्रेंडली मोबाईल पाऊच, स्मार्टवॉच कव्हर्स आणि इअरबड्ससाठी वॉटर-रेझिस्टंट केस यांची मागणी वाढली आहे. सध्या पारदर्शक किंवा मॅट फिनिश मोबाईल कव्हर्स, मजबूत कोपऱ्यांचे डिझाईन आणि पावसातही सहज वापरता येणारे टच-सेंसिटिव्ह पाऊच लोकप्रिय ठरत आहेत. अनेक स्मार्टफोन वॉटर-रेझिस्टंट असले, तरी ते पूर्णपणे वॉटरप्रूफ नसतात. त्यामुळे मुसळधार पावसात अतिरिक्त संरक्षण देणारी कव्हर्स आणि पाऊच वापरणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. त्याचबरोबर पॉवर बँक, चार्जिंग केबल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी स्वतंत्र वॉटरप्रूफ पाऊच ठेवण्याचा ट्रेंडही वाढत आहे. या सगळ्यामध्ये मोनोक्रोम किंवा हायलाइट कलर्स यांचा ट्रेंड अाहे.मोबाईल आणि टेक ॲक्सेसरीजवॉटरप्रूफ मोबाईल कव्हर्स, मोबाईल हॅण्डल्स, स्टँड्स, टच-फ्रेंडली मोबाईल पाऊच, स्मार्टवॉच कव्हर्स आणि इअरबड्ससाठी वॉटर-रेझिस्टंट केस यांची मागणी वाढली आहे. सध्या पारदर्शक किंवा मॅट फिनिश मोबाईल कव्हर्स, मजबूत कोपऱ्यांचे डिझाईन आणि पावसातही सहज वापरता येणारे टच-सेंसिटिव्ह पाऊच लोकप्रिय ठरत आहेत. अनेक स्मार्टफोन वॉटर-रेझिस्टंट असले, तरी ते पूर्णपणे वॉटरप्रूफ नसतात. त्यामुळे मुसळधार पावसात अतिरिक्त संरक्षण देणारी कव्हर्स आणि पाऊच वापरणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. त्याचबरोबर पॉवर बँक, चार्जिंग केबल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी स्वतंत्र वॉटरप्रूफ पाऊच ठेवण्याचा ट्रेंडही वाढत आहे. या सगळ्यामध्ये मोनोक्रोम किंवा हायलाइट कलर्स यांचा ट्रेंड अाहे.लेखिका पुणेस्थित ललित लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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