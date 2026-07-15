Premium|Monsoon Fashion Tips : पावसाळ्यात स्टायलिश दिसण्यासाठी फॉलो करा या फॅशन टिप्स

सोनिया उपासनीपावसाळा हा फॅशनला मर्यादा घालणारा नाही, तर नव्या प्रयोगांची संधी देणारा ऋतू आहे. योग्य फॅब्रिक, हवामानाला अनुरूप फुटवेअर, ट्रेंडी रंग आणि ॲक्सेसरीजची योग्य काळजी घेतल्यास तुम्ही या हंगामातही स्टायलिश आणि कॉन्फिडंट दिसू शकता. फॅशनसोबतच स्वच्छता, आराम आणि सुरक्षितता यांनाही तितकेच महत्त्व द्यावे.पावसाळा म्हणजे निसर्गाची हिरवाई, गारवा आणि प्रसन्न वातावरण. या ऋतूत फॅशन करताना केवळ स्टायलिश दिसणे पुरेसे नसते, तर आरामदायी, टिकाऊ आणि हवामानाला अनुरूप कपड्यांची निवड करणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. योग्य फॅशन सेन्स आणि साध्या पण महत्त्वाच्या खबरदारीनेही तुम्ही पावसाळ्यात आकर्षक दिसू शकता. त्यासाठी आत्मविश्वासही महत्त्वाचा आहेच. चला तर मग, जाणून घेऊ या, मॉन्सूनसाठी फॅशन कशी करावी, यंदाचे ट्रेंड्स कोणते आहेत आणि ॲक्सेसरीजची काळजी कशी घ्यावी....Premium|Overcoming Cognitive Traps in Investment Management : भावनांचा खेळ की तर्काचा अभाव? जाणून घ्या काय आहे ‘निग्लेक्ट ऑफ प्रोबॅबिलिटी बायस’.१. हलक्या आणि पटकन सुकणाऱ्या फॅब्रिकची निवडपावसाळ्यात कॉटन, रेयॉन, पॉलिएस्टर ब्लेंड, नायलॉन किंवा ड्राय-फिट फॅब्रिकचा वापर अधिक श्रेयस्कर ठरतो. हे कपडे ओले झाले, तरी लवकर सुकतात आणि दिवसभर आरामदायी वाटतात. जड डेनिम किंवा इतर फॅब्रिक कटाक्षाने टाळणेच योग्य ठरते.२. गडद आणि प्रिंटेड रंगांना पसंतीया हंगामात नेव्ही ब्लू, ऑलिव्ह ग्रीन, मरून, चॉकलेट ब्राऊन, चारकोल ग्रे यांसारखे गडद रंग अधिक वापरले जातात. पावसामुळे पडणारे चिखलाचे डाग यांवर कमी दिसतात. याशिवाय फ्लोरल, ट्रॉपिकल आणि जिओमेट्रिक प्रिंट्सही मॉन्सूनमध्ये आकर्षक दिसतात.३. आरामदायी कपड्यांची निवडखूप लांब पँट, फ्लेअर्ड पलाझो किंवा पायघोळ कपडे टाळावेत. त्याऐवजी क्रॉप्ड ट्राउझर्स, अँकल-लेंथ पँट्स, शॉर्ट कुर्ते, ए-लाइन ड्रेसेस किंवा मिडी ड्रेस हे उत्तम पर्याय ठरतात.४. लेयरिंगचा स्मार्ट वापरहलक्या वजनाचे श्रग, वॉटर-रेझिस्टंट जॅकेट किंवा रेनकोट हे केवळ संरक्षणच देत नाहीत, तर तुमचा स्टाइल कोशंटही वाढवतात. त्यामुळे फॅशन करताना त्यांचा वापर नक्की करा.५. योग्य फुटवेअरपावसाळ्यात लेदर शूज किंवा सुएड फुटवेअर टाळा. त्याऐवजी रबर सँडल्स, क्रॉक्स, पीव्हीसी स्लिपर्स, वॉटरप्रूफ फ्लोटर्स किंवा अँटी-स्लिप सोल असलेले शूज वापरा. यामुळे घसरण्याचा धोका कमी होतो..मॉन्सूनमधील लेटेस्ट फॅशन ट्रेंड्स को-ऑर्ड सेट्सहलके, रंगीत आणि आरामदायी को-ऑर्ड सेट्स यंदाही लोकप्रिय आहेत. ऑफिस, कॅज्युअल आउटिंग आणि ट्रॅव्हलसाठी हे उत्तम पर्याय ठरतात.ओव्हरसाइझ्ड शर्ट््सडेनिम किंवा कॉटनचे ओव्हरसाइज्ड शर्ट््स टी-शर्टसोबत किंवा ड्रेसवर लेयरिंगसाठी वापरले जातात. हे स्टायलिश आणि आरामदायी असल्याने त्यांना पसंती आहे.ट्रॉपिकल आणि फ्लोरल प्रिंट्सपावसाळ्याच्या हिरवाईशी सुसंगत फ्लोरल, लीफ प्रिंट्स आणि ट्रॉपिकल डिझाईन्स या हंगामात विशेष आकर्षण ठरत आहेत.पेस्टल आणि ब्राइट रंगांचा संगमजरी गडद रंग उपयुक्त असले, तरी लव्हेंडर, मिंट ग्रीन, स्काय ब्लू, कोरल आणि यलो यांसारख्या ब्राइट व पेस्टल शेड्सही मॉन्सून लुकला ताजेपणा देतात.वॉटरप्रूफ बॅग्जनायलॉन, पीव्हीसी किंवा वॉटर-रेझिस्टंट मटेरियलपासून तयार केलेल्या बॅग्ज सध्या ट्रेंडमध्ये आहेत. या बॅग्स स्टायलिश दिसतात आणि वस्तूही सुरक्षित ठेवतात.छत्रीही असू द्या स्टायलिशआजकाल विविध रंग, प्रिंट्स आणि कॉम्पॅक्ट डिझाईन्सच्या छत्र्या उपलब्ध असतात. आपल्या पोशाखाला अनुरूप छत्री निवडल्यास तीही फॅशनचा भाग होते.मिनिमल फॅशनहलके कपडे, कमी ॲक्सेसरीज आणि साधा पण आकर्षक लुक हा सध्या अनेकांचा पसंतीचा ट्रेंड आहे..पावसाळ्यात ॲक्सेसरीजची काळजी कशी घ्यावी?१. लेदर बॅग्जची विशेष काळजीलेदर बॅग सतत पावसात भिजल्यास तिचे नुकसान होऊ शकते, त्यामुळे शक्यतो वॉटरप्रूफ बॅग वापरा. लेदर बॅग वापरल्यास घरी आल्यानंतर मऊ कापडाने पुसून ती कोरड्या जागी ठेवा.२. दागिने कोरडे ठेवाआर्द्रतेमुळे कृत्रिम दागिन्यांचा रंग उडू शकतो किंवा गंज लागू शकतो, त्यामुळे ते वापरल्यानंतर कोरड्या कापडाने पुसून एअरटाइट बॉक्समध्ये ठेवा. सिलिका जेल पाऊच ठेवला तर ओलावा कमी राहतो.३. घड्याळाची काळजीवॉटर-रेझिस्टंट घड्याळ असले, तरी सतत पाण्याच्या संपर्कात ठेवू नका. लेदर स्ट्रॅपऐवजी सिलिकॉन किंवा मेटल स्ट्रॅप अधिक योग्य.४. चष्मा जपामात्र चष्म्यावर पाण्याचे डाग राहू नयेत, म्हणून मायक्रोफायबर कापडाने तो नियमित स्वच्छ करत राहावा.५. स्कार्फ आणि स्टोलहलके आणि पटकन सुकणारे स्कार्फ पावसाळ्यात वापरावेत. जाड लोकरी किंवा सिल्क स्टोल पावसाळ्यात टाळलेले बरे.पावसाळा हा फॅशनला मर्यादा घालणारा नाही, तर नव्या प्रयोगांची संधी देणारा ऋतू आहे. योग्य फॅब्रिक, हवामानाला अनुरूप फुटवेअर, ट्रेंडी रंग आणि ॲक्सेसरीजची योग्य काळजी घेतल्यास तुम्ही या हंगामातही स्टायलिश आणि कॉन्फिडंट दिसू शकता. फॅशनसोबतच स्वच्छता, आराम आणि सुरक्षितता यांनाही तितकेच महत्त्व द्यावे. स्मार्ट निवड, योग्य निगा आणि थोडीशी सर्जनशीलता यांमुळे तुमचा मॉन्सून लुक इतरांपेक्षा वेगळा आणि आकर्षक ठरेल.पावसाळ्यात कपड्यांची निगा कशी राखाल?कपडे पूर्णपणे सुकल्यानंतरच कपाटात ठेवा.कपाटात नॅफ्थलीन बॉल्स किंवा सिलिका जेल ठेवल्यास बुरशीचा वास कमी होतो.ओले कपडे जास्त वेळ एकत्र ठेवू नका.पांढरे कपडे वेगळे धुवा, जेणेकरून इतर कपड्यांचा रंग त्यांना लागत नाही.लेखिका पुणेस्थित फॅशन डिझायनिंग तज्ज्ञ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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