Premium|Monsoon Memories : जिभेवर उतरणारा पाऊस

मंगेश साखरदांडेप्रत्येक गावातून बाहेर जाणाऱ्या वाटेवर बहुधा पावसाळ्यात मिनी-माथेरानं उगवलेली असतात. उभ्या-आडव्या घाटवाटांतून पाऊस झेलीत हिंडण्याइतकं नशीब जोरावर असेल, तर चिंब भिजवणारा पाऊस, दऱ्यांतून वर येत लपेटून टाकणारे ढगांचे पुंजके, हिरव्या रंगाच्या असंख्य छटा आणि कुरकुरीत भज्यांच्या आधी नाकाशी रेंगाळणाऱ्या गंधांचं आणि मग जिभेवर रेंगाळणाऱ्या खमंग चवीचं दुसरं नाव म्हणजे स्वर्गीय आनंद...!हा पाऊस कधीच एकटा येत नाही. असंख्य गोष्टी आणतो तो स्वतःबरोबर. खळाळणारे झरे, धबाबा धावणारे धबधबे, हरित तृणांच्या मखमालीचे हिरवेगार गालिचे तो आणतोच आणतो; पण असंख्य आठवणीही आणत असतो तो बरोबर... ओल्याकंच. सुखावणाऱ्या. ‘अजून आठवेऽऽ...’ची सय जागवणाऱ्या. काही गहिऱ्या, मनाच्या तळाशी रुतून बसलेल्या. काही नकोशा, काही शेवाळलेल्या आणि सरदलेल्याही. पाऊस आणखीही काय काय आणतो... भुरभुरणारा, झिमझिमणारा, टपटपणारा, कोसळणारा, अवखळ, नाचरा, लडिवाळ, बेभान पाऊस प्रत्येक थेंबाबरोबर मातीचा वेड लावणारा गंध आणतो. मग कल्पनांबरोबर उन्हाळाभर कोरड्या मातीचं पांघरूण ओढून शांतपणे पहुडलेल्या असंख्य बियांना धुमारे फुटतात, कवींना कविता होतात; लहान-लहान बेडकं उड्या हाणायला लागतात (ही हल्लीच्या शहरांमधल्या चकचकीत स्टारमस्टार कॉम्प्लेक्सांच्या ओपन स्पेसेसमधूनही दिसतात); बाल्कनीतल्या कुंड्यांतून रात्रभर झोपलेल्या गोगलगायांची हजेरी त्यांनी ओढलेल्या चंदेरी रेषांमधून जाणवायला लागते... आणखीही खूप काही घडत असतं आसमंतात! .पाऊस मग उतरत जातो - तनात आणि मनातही. तसाच तो जिभेवरही उतरत जातो... एरवीच्या चहा-भज्यांना, मक्याच्या कणसांना, अमसुलाच्या गरमागरम साराला, फोडणी दिलेल्या ताकाला, पाणीदार नूडल्सना, वाफाळत्या मोमोजना, खरपूस भाजलेल्या किंवा मस्तपैकी खारवून उकडलेल्या किंवा उकडून मग मंद आचेवर परतलेल्या भुईमुगाच्या शेंगांना आणि फक्त पावसाशी नाते सांगणाऱ्या रानभाज्यांना पावसाची म्हणून एक चव येत असते.वेट... वेट... (म्हणजे थांबा... थांबा! पावसाळ्यातल्या ‘ओल्या... ओल्या... वेट... वेट’शी याचा काही संबंध नाही...) हे पांडित्य अस्मादिकांचं नव्हे, बन्याचं आहे. म्हणजे तसं आधार कार्डावर त्याचं नाव चांगलं बळवंत वगैरे आहे, पण पहिल्यापासून यत्र-तत्र-सर्वत्र हा बन्याच. (त्याच्या बायकोच्या, बनीच्या मते बन्या म्हणजे एक पात्र आहे; म्हणजे एक चांगलं ‘फुल’पात्र आहे. आता या ‘फुल’चं स्पेलिंग तुम्ही एफयूडबलएल करा किंवा एफडबलओएल करा, बन्या आणि बनीचं त्यावर काही म्हणणं नाही. असो.)तर बन्या. त्याच्यासाठी पावसाळा हा ऋतू नसतो. तो तर (आणखी एक) खाद्योत्सव असतो. पण पाऊस कसा हवा... वळीवबिळीव दांडगाई त्याला मंजूर नाही. त्याच्या मते पाऊस म्हणजे एखाद्या ख्यालासारखा असला पाहिजे. सुरुवात आलापीने करायची, मग अंतऱ्यामार्गे स्वरविस्तार, द्रुत लय वगैरे... पाऊस असा त्या ख्यालासारखा मुरला पाहिजे, आणि पाऊस नावाचा खाद्योत्सवही तसाच बहरत गेला पाहिजे. (बन्याच्या पावसाळी पांडित्याचा ना हाच प्रॉब्लेम आहे. जरा शिडकावा झाला की शेवाळ्यासारखं पसरत जातं. तरीही बन्यानं केलेली पावसाळी खाण्याची व्याख्या सांगायचा मोह आवरत नाहीये - पावसाळी खाणं म्हणजे वाफाळतं काहीही...!)आषाढाच्या पहिल्या दिवशी विरहाग्नीत पोळणाऱ्या एका यक्षानं पर्वताच्या शिखराला बिलगलेला, मातीने माखलेल्या विशाल हत्तीप्रमाणे सुंदर दिसणारा मेघ पाहिला; त्या मेघाच्या हाती आपल्या प्रियतमेला संदेश पाठवण्याची कल्पना त्याला सुचली, आणि एका महाकाव्याचा जन्म झाला. आपल्या सगळ्यांच्या सुदैवानं बन्या देशाटन, पंडित मैत्री, सभेत संचार वगैरे करणाऱ्या चतुरांच्या कॅटॅगरीत असला तरी तो कवीबिवी नाहीये. नाहीतर, ‘आषाढस्य प्रथमदिवसे...’च्या चालीवर त्यानं .Premium|Seasonal changes in nature : ग्रीष्माच्या प्रगल्भतेचा अनुभव: ऋतूंच्या बदलांचा मानवी भावनांशी संबंध .आषाढाच्या प्रथम दिवशी नभ गडद धूसर दाटे ।मेघांच्या कुशीतून पावसाचा मंद स्वर वाहे ॥वाऱ्याच्या कुजबुजीत चुलीपाशी चहा उकळतो सुगंधी ।भज्यांच्या सुवासात साजरे जीवन क्षणभंगुर आनंदी ॥पर्जन्य-गीतांमध्ये विरघळे मन हळुवार ।आषाढाच्या पहिल्या दिवशी, सुख नवे अनिवार ॥असं काहीतरी रचून तमाम रसिकांना काव्यफेफरं आणलं असतं.पण मला विचाराल, तर काही अंशी मी बन्याशी सहमत आहे. ‘पाऊऽऽऽऽस’ असं म्हटल्यावर ज्यांच्या डोळ्यांसमोर वाफाळता चहा आणि कांदा भजी येत नाहीत; त्यांनी पाऊस अनुभवलाच नाही! उगाच काय?तर पुन्हा बन्या.बन्याचं ना पावसाळी खाण्याबद्दल एक स्वतंत्र तत्त्वज्ञान आहे. ते नैऋत्येकडून का कुठूनसे पाऊस आणणारे वारे बन्याला सामील असावेत. कारण वळवाच्या पावसाबरोबर वाऱ्याचा दंगा सुरू झाला की जगातल्या साऱ्या खंडांमधले सारे पर्वत, सारी वाळवंटे, साऱ्या नद्या, महासागरांमधल्या साऱ्या संस्कृतींमधले अन्नपूर्णांचे साऽऽरे अवतार त्याच्या मनात फेर धरतात. ‘नेमेची येतो मग पावसाळा...’ याच चालीवर बन्याच्या आयुष्यात गेल्या दोनअडीच दशकांपासून हे नियमाने घडते आहे. पावसाळी खाणं म्हणजे बन्यावर चढत जातं. आता चहा आणि भजी खरंतर वर्षभर अक्षरशः कोपऱ्याकोपऱ्यावर मिळणारे पदार्थ. चहाबाजांनी केलेल्या ‘चहाला वेळ नसते पण वेळेला चहा(च) लागतो’ वगैरे फुळकवणी कोट्या या अशा कोपऱ्याकोपऱ्यावर पाहायला मिळतील, पण बन्याच्या तत्त्वज्ञानात मात्र पावसाळ्यातला चहाचा कपही आत्मविश्वासाने भरलेला असतो. इतरवेळी चहा आणि भजी हा निव्वळ टाइमपास असू शकतो. पण पावसाळ्यात? पावसाळ्यात चहा आणि भजी हे द्वैतशून्य व्यक्तिमत्त्व असतं. चहाच्या वाफेत आणि कढईतून परातीत पडणाऱ्या भज्यांचा गंधातली खुमारी काही औरच. (इथे चहाच हवा, कॉफी पावसाळी खाण्यात तशी फारशी बसत नाही - इति बन्या.) काही गाठी स्वर्गातच बांधल्या जातात हेच खरं!.पावसाळी खाणं म्हणजे ‘अबरचबर’ हा जगातल्या असंख्य माणसांनी निष्कारण करून घेतलेला गैरसमज आहे, हे बन्याच्या अनेक लाडक्या मतांपैकी एक. पावसाळी खाण्याची ‘निव्वळ अरबटचरबट’ म्हणून संभावना करणाऱ्या संभावितांवर बन्यानं एका वर्षाऋतू व्याख्यानमालेत शब्दांचा असा काही पाऊस पाडला होता की यंव रे यंव. ‘पावसाच्या दिवसात कुठेही उगवणाऱ्या कुत्र्याच्या छत्र्यांसारखे उगवणारे हे संभावित आपल्याला सुखानं खाऊ देणार नाहीत असे आपली पंचेंद्रियतृप्ती करणारे पदार्थ म्हणजे अबरचबर,’ हा बन्यानं मांडलेला व्याख्यानाचा पूर्वपक्ष. ‘‘पण असल्या खाण्यानं पोटं बिघडतात असं आपले पूर्वज सांगून गेलेत...’’ वगैरे कुरकुर करणाऱ्या एका संभाविताला बन्यानं ‘‘अहो, अति सर्वत्र वर्जयेत, असंही आपलेच पूर्वज सांगून गेलेत,’’ अशी शाब्दिक चाट घालून आडवं केल्यावर तर म्हणजे फक्त छप्पर पडायचं राहिलं होतं. व्याख्यानानंतर त्या एका संभाविताने बन्याला तिसऱ्याच एका संभाविताच्या खर्चानं आख्खं कणीस खाऊ घातलं होतं म्हणतात.कणसावरून आठवलं. कणसं हा पावसाळ्यातला बन्याचा आणखी एक वीकपॉइंट. भज्यांप्रमाणेच पावसात कणीस खाणं हा पडत्या पावसात भिजून चिडीचूप झालेल्या रस्त्याच्या कडेला खासगीरित्या - शक्यतो दोघादोघांनीच - साजरा करण्याच्या आनंदाचा भाग आहे, या मतावरून बन्या गेले वीसेक पावसाळे ढळलेला नाही.पण बन्याला विचाराल तर पडत्या किंवा पडून गेलेल्या पावसात कणीस खावं ते रस्त्याच्या कडेलाच. घरात हा पदार्थ तितकासा चविष्ट लागत नाही. आणि भुट्टभर्जनतन्त्राबाबतीत बन्या भलताच कर्मठ आहे. जरा इकडेतिकडे झालं की कणीस (पक्षी, आनंद) बिघडलंच म्हणून समजायचं. पावसानं रस्त्यावरच्या बाकीच्यांना आडोशाला ढकललेलं असताना एखाद्या ओल्याकंच झाडाच्या पानांवरून पडणारे थेंब चुकवत कणसं विकायला बसलेला बहाद्दर पाहावा. उत्तम दाणेदार मोतिया रंगाचं कणीस असावं. ते कोळशांवरच भाजलेलं असायला हवं. कोळसे म्हणजे निव्वळ निखारे नव्हेत, त्याचा धूर व्हायला हवा आणि कणीस त्यात चांगलं लपेटता आलं पाहिजे. भाजणाऱ्याच्या हातावर भाजण्याच्या अनुभवी खुणा असल्यास उत्तम. लिंबू अर्धं कोरडं असावं. तिखट-मीठ लावताना ‘तिखट किती?’ असल्या फ़िज़ूल चौकशा न करता कणीसवाल्यालाच ते योग्य मापात लावता आलं पाहिजे. एवढ्या व्यापानंतर कणसाच्याच पोपटी पानात लपेटून येणारं कणीस म्हणजे पावसाळी खाण्याचा आनंद.बनीनं एकदा पडत्या पावसात घरात गॅसवर कणसं भाजायला घेतली होती. पण काहीतरी बिनसलं होतं त्या दिवशी. काही केल्या कणसांचा सूर लागेना. मग एकदम बन्याच्या लक्षात आलं, धूर कमी पडतोय. दुसऱ्या दिवशी ओल्या अंगणात बन्यानं चुलीचा घाट घातला. चारीबाजूंनी नुस्ता धूर. पाचव्या मिनिटाला सायरन वाजवत धुराच्या पडद्यातून वाट काढत साक्षात एक आगीचा बंब बन्याच्या अंगणात उभा राहता झाला. कुणीतरी शेजाऱ्यानं धूर बघून घाबरून त्यांना फोन केला होता. बंबवाले पायपावगैरे जोडून घेईपर्यंत बन्यानं आगबंबसाहेबाला कणसाच्या पानात गुंडाळला होता. त्या दिवशी बंबवाल्यांनाही बन्याच्या भुट्टभर्जनतन्त्राची झलक शब्दशः चाखायला मिळाली.पडत्या पावसात भजी खायची असतील तर बन्या हवाच. चांगला ओला दिवस बघावा. ऑफिसात बॉस ठणाणा करेल याची पत्रास न बाळगता बन्याला गाडीत घालावं आणि गावाबाहेर नेणारी वाट पकडावी. प्रत्येक गावातून बाहेर जाणाऱ्या वाटेवर बहुधा पावसाळ्यात मिनी-माथेरानं उगवलेली असतात. उभ्या-आडव्या घाटवाटांतून पाऊस झेलीत हिंडण्याइतकं नशीब जोरावर असेल, तर चिंब भिजवणारा पाऊस, दऱ्यांतून वर येत लपेटून टाकणारे ढगांचे पुंजके, हिरव्या रंगाच्या असंख्य छटा आणि कुरकुरीत भज्यांच्या आधी नाकाशी रेंगाळणाऱ्या गंधांचं आणि मग जिभेवर रेंगाळणाऱ्या खमंग चवीचं दुसरं नाव म्हणजे स्वर्गीय आनंद..Premium|Asha Bhosle Life Story : "माझा एक मुलगा गेला तरी चालेल, पण भाऊ वाचला पाहिजे!" आशाताईंच्या त्या शब्दांनी हृदयनाथ मंगेशकरांना कसे दिले जीवनदान?.पावसाळा, भजी आणि बन्या हे रसायन म्हणजे निथळत्या भवतालात जमून आलेल्या कांदा भज्यांच्या पिठाइतकंच खमंग असतं. वेळ आणि ऐकणाऱ्याचं स्वतःचं वय, ज्ञान, अनुभव आणि कर्तुत्वाचा मुलाहिजा न ठेवता बन्या भजी या विषयावर कोणाचीही शाळा घेऊ शकतो. पडत्या पावसात एखाद्या घाटमाथ्यावरच्या किंवा डोंगर उतारावरच्या भणाण वाऱ्यात तग धरून उभ्या असणाऱ्या छपरात तुम्ही बन्याबरोबर असाल तर... प्रचंड पावसात आता अंगावर भिजण्याजोगं काहीही राहिलेलं नाही अशा अवस्थेपर्यंत पोहोचून भिजून स्वतःचाच ‘खेकडा’ करून घेतलेला असताना खेकडा भजी या विषयावरचं रसभरलं व्याख्यान ऐकण्याची कल्पना करून पाहा. पण बन्या आता कम्प्लिट भजीमय झालेला असतो. खरंतर त्या वाऱ्या-पावसानं त्याचाही खेकडा केलेला असतो, पण भज्यांपुढे नो अपील. पलीकडे चुलीवरच्या तापल्या तेलात सोडल्या जाणाऱ्या भज्यांची चुरचूर आणि झाऱ्यावर बसून बाहेर येणाऱ्या भज्यांच्या गात्रं चाळवणाऱ्या गंधामुळे आपल्याही नकळत आपल्या ‘खेकडावस्थेचा’ विसर पडलेला असतो.त्या आनंदाच्या भरात बन्या रेसिपीत शिरतो. ‘‘रेसिपी सोप्पीय,’’ इति बन्या. ‘‘चार-पाच चांगले कांदे घ्यायचे, ते मस्त कापायचे. उभे कापायचे बरं का, नाहीतर करून ठेवाल चकत्या. मग कापलेला कांदा सुटा सुटा करून घ्यायचा. आणि डोळे कितीही चुरचुरले तरी कांद्याच्या आणि तिखटा-मिठाच्या हातांनी डोळे चोळायचे नाहीत. नाहीतर खेकडा भजी राहतील लांबच, आधी कापणाऱ्याचाच ‘खेकडा’ होईल. मग तो छान सुटा केलेला कांदा मीठ-हळद-तिखटात छानपणे घोळवून घ्यायचा. आता एकीकडे तेल तापायला ठेवायचं. या मिश्रणात पाणी घालायचं नाही, मिठामुळं कांदा मस्त झरत असतो. आता त्यात पीठ घालायचं, चवीला ओवा-जिरं, कोथिंबीर घालायची. सगळं मिश्रण पुन्हा छॉन एक्जीव कऽऽ रूऽऽ... हायऽऽ... स्स...स्स...’’ बस्स बरोबर या पॉइंटला खेकडा भजी हातात आलेली असतात आणि समस्त कंपनीबरोबर बन्याही भजानंदात डुंबत असतो.‘‘आता इतक्या सगळ्या आनंदाच्या होल्डॉलला तुम्ही ‘निव्वळ अबरचबर’ म्हणणार असाल, तर तुमच्यासारखे कमनशिबी, बदकिस्मत, अभागी तुम्हीच,’’ या बन्याच्या स्टेटमेंटला काय उत्तर देणार तुम्हीतरी.गरमागरम भजी समोर आल्यावर झटकन तुकडा तोंडात टाकल्यावर भज्यांतला उष्णतेचा ज्वालामुखी जिभेवर फुटण्याच्या आनंदापेक्षा त्या भज्यांचे फोटो काढून कुठकुठे डकवणारे लोक बन्याच्या डोक्यात जातात. भज्यांची चव आणि जिभेला बसणाऱ्या चटक्यापेक्षा अंगठे आणि लाइक्स महत्त्वाचे मानणाऱ्या ह्या मंडळींशी बन्याचं जमत नाही. ‘‘अरे, शिळी भजीसुद्धा फोटोत गरम दिसतात. उपयोग काय त्यांचा, भजी कशी उचलताना हात पोळला पाहिजे,’’ अशासारख्या एखाद्या शेलक्या शेऱ्यानिशी तो या ‘अंगठे बहाद्दरांना’ उडवून लावतो.चहाचंही तेच. प्रचंड पावसात भिजल्यावर हाता-पायाची बोटं आखडायच्या बेतात असताना वाफाळत्या चहाच्या कपाभोवती हात गुंफून चहाच्या त्या कपाची ऊब गारठलेल्या हातात मुरवून घेण्यात काय सुख असतं, ते फक्त भिजून काकडल्यावरच कळतं... या बन्याच्या मताचा तरी प्रतिवाद कसा करणार. चहाशिवाय भजी म्हणजे वाजंत्रीशिवायचं लग्न. बन्याची पावसाळी चहाचीही एक एसओपी आहे. हलका पाऊस असेल तर साधा चहा. मुसळधार असेल तर आल्याचा. विजा चमकत असतील तर वेलचीचा. पण घरात कांदे नसतील, तर मात्र बन्याच्या चहाला दुःखाची किनार असते, चहा कितीही चांगला जमला असला तरी...बन्यासाठी पावसाळी खाणं हे निव्वळ अटळ सत्याच्या पार जाणारा, त्यानं त्याच्या जगण्याशी केलेला एक सांस्कृतिक करार आहे. त्याच्या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे पावसाळी खाण्याचीही एक टेस्ट डेव्हलप होत जात असते, आणि त्यातही भजी हा बन्याच्या दृष्टीनं फक्त एक तळलेला पदार्थ नसून ती एक पूर्ण भावना आहे.तरीही फक्त भजी, कणसं आणि वाफाळते पदार्थ म्हणजे पावसाळी खाणं नव्हे, याची जाणीव बन्याला आहे. एरवी बन्या आणि भाज्या यांचा छत्तीसचा आकडा. खवय्या असला तरी काय खायचं याबद्दल बन्याची मतं अगदी ठाम आहेत. भुकेनं व्याकूळ झाला म्हणून वाघ जसा गवत खात नाही, तसा बन्याही ‘काय खायचं नाही’ यावर विलक्षण ठाम असतो. त्यातूनच बटाट्याची भाजी कशी शंभरप्रकारे करता येते यावरचं त्याचं संशोधन आकाराला आलं आहे. (त्यावर पीएच.डी. होईल का यावर सध्या त्याचा विचार सुरू आहे.) पण पावसाळ्यात काही भाज्यांना वेगळीच प्रतिष्ठा मिळते - घोळ, फोडशी, शेवळं, करटुलं, चिवलाचे कोंब, केना, कुरडू, भारंगी, आघाडा, टाकळा, आंबट चुका, तांदुळजा, लाल माठ, चवळी, तेर अळू, चंदनबटवा किंवा चाकवतही. बन्या खरंतर यातल्या कोणाच्याच वाटेला जात नाही. पण केवळ त्या पावसाळी भाज्या आहेत म्हणून दोडका, कारली, शेपू, घोसाळीबिसाळींच्या तुलनेत या भाज्यांबद्दल त्याच्या मनात एक सॉफ्ट कॉर्नर आहे.एरवी बन्या बरा माणूस आहे बरं. डाएट फ्रिक नसला तरी कॉन्शस म्हणता येईल एवढं बरं वागतो तो बाकी वर्षभर. उरलेलं वर्ष बनीकडे, तेल नको गं फार, तळण जरा कमीच हवं, किंवा साखर, मैदा वगैरे पांढरी ‘विषं’ असली भुणभुण करणारा बन्या पावसाळ्यात मात्र भज्याबिज्यांबद्दल एक शब्दही ऐकून घेत नाही. पावसाच्या पहिल्या सरीबरोबर तो इतक्या प्रेमाने भजी खातो की एखाद्याला वाटावं जणू डॉक्टरांनीच चिठ्ठीवर लिहून दिलं आहे - ‘प्रत्येक सरीबरोबर एक-दोन प्लेटी हाणाव्यात...’ त्यातल्या त्यात डॉक्टरांचा सल्ला ऐकायचा म्हणून कोणत्याही टपरीवर भजी खाताना बन्या, ‘तेल स्वच्छ आहे ना रे?’ अशी चौकशी न चुकता करतो..पावसाळी खाण्यापिण्याच्या यमनियमांबद्दल एखादवेळी त्याला छेडून पाहा. तो तुमच्या अंगाबिंगावर येणार नाही, अत्यंत दयार्द्र नजरेने तो तुमची कीव तेवढी करेल. ऋतुबदलाबरोबर शरीराच्या गरजा कशा बदलतात, उन्हाळ्यात शरीरात साचलेल्या पित्तामुळं वाढलेला वातदोष पावसानं बरोबर आणलेल्या थंडाव्यामुळे कसा उफाळून येतो, मग आपल्या शरीराला स्निग्धतेचं प्रमाण वाढवावंसं कसं वाटतं वगैरे व्हॉट्सॲपी ज्ञान तो असं फेकेल, की एखादा तज्ज्ञही एखादा सेकंद विचारात पडावा.बन्या म्हणतोच, ‘वर्षाकाले जनाः सर्वे, पथ्यं वाक्येन भाषते। भज्यपात्रं समालोक्य, सर्वशास्त्रं विस्मरन्ति॥’ (पावसाळ्यात सगळे पथ्याच्या गप्पा मारतात; पण भजी दिसताच सगळी शास्त्रे विसरतात.)कल्पना करा. गर्द ओलं रान असावं... थंडी अंगाशी लगट करत असावी... काचेपलीकडे लयबद्ध पाऊस असावा... हातात वाफाळत्या चहाचा कप असावा.... पावसाच्या बाहेर राहून तुम्ही केवळ मनानंच भिजता आहात... ‘डिटॅच्ड ॲटॅचमेंट’ची आणखी वेगळी अनुभूती ती काय...! ‘जगी सर्व सुखी असा कोण आहे?’ या समर्थांच्या प्रश्नाला त्या क्षणापुरता हात वर करावा, असे जे मोजके क्षण आपल्या आयुष्यात येऊन जातात, त्यातलाच हा एक... म्हटलं ना बन्याच्या पावसाळी पांडित्याचा हाच प्रॉब्लेम आहे - जरा शिडकावा झाला की शेवाळ्यासारखं पसरत जातं!!पावसाळी खाणं म्हणजे ‘अबरचबर’ हा जगातल्या असंख्य माणसांनी निष्कारण करून घेतलेला गैरसमज आहे, हे बन्याच्या अनेक लाडक्या मतांपैकी एक. पावसाळी खाण्याची ‘निव्वळ अरबटचरबट’ म्हणून संभावना करणाऱ्या संभावितांवर बन्यानं एका वर्षाऋतू व्याख्यानमालेत शब्दांचा असा काही पाऊस पाडला होता की यंव रे यंव. ‘पावसाच्या दिवसात कुठेही उगवणाऱ्या कुत्र्याच्या छत्र्यांसारखे उगवणारे हे संभावित आपल्याला सुखानं खाऊ देणार नाहीत असे आपली पंचेंद्रियतृप्ती करणारे पदार्थ म्हणजे अबरचबर,’ हा बन्यानं मांडलेला व्याख्यानाचा पूर्वपक्ष. ‘‘पण असल्या खाण्यानं पोटं बिघडतात असं आपले पूर्वज सांगून गेलेत...’’ वगैरे कुरकुर करणाऱ्या एका संभाविताला बन्यानं ‘‘अहो, अति सर्वत्र वर्जयेत, असंही आपलेच पूर्वज सांगून गेलेत,’’ अशी शाब्दिक चाट घालून आडवं केल्यावर तर म्हणजे फक्त छप्पर पडायचं राहिलं होतं. व्याख्यानानंतर त्या एका संभाविताने बन्याला तिसऱ्याच एका संभाविताच्या खर्चानं आख्खं कणीस खाऊ घातलं होतं म्हणतात.लेखक पुणेस्थित ललित लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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