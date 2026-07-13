Premium|Monsoon Pet Care : आला आला पावसाळा, पेट्सना सांभाळा!

डॉ. सुनील रामकृष्ण देशपांडे‘नेमेची येतो मग पावसाळा’ हे खरेच आहे. पाऊस येणारच, आणि आजारपण घेऊनच येणार. मग आपण आपल्या पाळीव प्राण्यांना आणि पक्ष्यांना शक्य तितके जपावे. आजारांपासून, अशक्तपणापासून दूर ठेवावे. काळजी ‘करू’ नये, पण काळजी ‘घ्यावी’!उशिरा का होईना, यावर्षीचा पावसाळा सुरू झाला. अनेक भागांत मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पावसामुळे वातावरणही आल्हाददायक झालेले आहे. पावसाने माणूस आणि प्राणी दोघांच्याही चित्तवृत्ती प्रफुल्लित होत असल्या, तरी अशा वातावरणात पावसात भिजल्यामुळे, गारठ्यामुळे मनुष्यप्राण्याच्या आणि पाळीव प्राण्यांच्याही आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. पावसाळा अनेक आजारांना आमंत्रण देतो. पावसाचे दर्शन म्हणजे जणू रोगजंतू वाढीचा सुकाळ अशी जीवाणू-विषाणू-परजीवींची अवस्था होते. त्यांची संख्या आणि कारवाया या मोसमात वाढतात. पावसाळा उष्णतेपासून दिलासा देत असला, तरी पाळीव प्राण्यांच्या पालकांसाठी तो अनेक नवी आव्हानेही घेऊन येतो आणि या आव्हानांकडे योग्य प्रकारे लक्ष न दिल्यास आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. अनेक संसर्गजन्य आजार होण्याचा धोका संभवतो. पावसाळ्यात आपली स्वतःची आणि कुटुंबीयांसोबतच आपल्या पाळीव प्राण्यांचीही काळजी घेणे अतिशय गरजेचे आहे. त्यासाठी काय काय करावे लागेल ते पाहू या. .पावसाळ्यात घरात शक्य होईल तितका कोरडेपणा ठेवणे महत्त्वाचे.पाळीव प्राण्यांना शक्यतो कोरड्या जागी ठेवावे.बाहेरून आल्यानंतर त्यांना सुती कपड्याने किंवा मायक्रोफायबर टाॅवेलने स्वच्छ पुसून घ्यावे.उष्णतेचा दाह जाणवणार नाही अशा हेअर ड्रायरने त्यांना पूर्णपणे कोरडे करावे.जास्त पाणी शोषून घेणारा टॉवेल वापरावा.त्यांना झोपण्यासाठी उबदार चादर व पांघरूण ठेवावे.पावसाळ्यात वातावरणातील ओलाव्यामुळे त्वचेवर बुरशीजन्य संसर्ग होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तुमच्या पेटचे शरीर कोरडे ठेवण्यासाठी रेनकोट हाही एक उत्तम मार्ग आहे.पावसाळ्यात लांब फेरफटका मारायला जाताना वॉटरप्रूफ पेट बूट्स नाजूक पंजांना चिखल, डबके आणि घाण पाण्यातील संसर्गापासून वाचवू शकतात.पावसाळ्यात पेट्सना फिरायला नेताना या वस्तू विशेषतः महत्त्वाच्या असतात.‘स्वच्छता पाळावी, रोगराई टाळावी’ हा या काळातला परवलीचा शब्द ठरू शकतो. घरात सर्वत्र साफसफाई करणे पाळीव प्राण्यांसाठीही अत्यंत गरजेचे असते. शक्यतो फायबर किंवा स्टीलच्या भांड्यात पेट्सना खायला द्यावे. प्राण्यांचे खाण्याचे आणि पाण्याचे भांडे नेहमी स्वच्छ ठेवावे. फूड नुसते फरशीवर किंवा वर्तमानपत्रावर ठेवणे योग्य नाही. त्यातूनही जंतुसंसर्ग होऊ शकतो.वेळेवर गोचीड निर्मूलन करणे पाळीव प्राण्यांसाठी फायदेशीर ठरते. नेहमी पावसाळ्यात ओलसर वातावरणामुळे गोचीड आणि पिसवांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. यामुळे आपल्या पाळीव प्राण्याला वेळेत गोचीडनाशक इंजेक्शन द्यावे.तुमच्या पाळीव प्राण्याला पोषक, हलका आणि पचनाला सुलभ असा आहार द्यावा. पावसाळ्यात त्यांचीही पचनक्रिया मंदावलेली असते. त्यामुळे प्राण्यांना हलके, पचण्यास सोपे आणि जास्तीत जास्त फायबरयुक्त अन्न द्यावे. आपल्या पाळीव प्राण्यांची प्रतिकारशक्ती टिकून राहण्यासाठी त्यांना वेळेवर आणि पुरेसे जेवण मिळेल याची सतत खात्री करत राहावी.वेळेवर स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी पाळीव प्राण्यांना मिळावे. घरातील पाणी रोज उकळून घेऊन मगच पेट्सना द्यावे. आपल्या पाळीव प्राण्याचे पाण्याचे भांडे स्वच्छ आणि नियमित धुऊन ठेवावे. अशुद्ध आणि दूषित पाण्यातून त्यांना अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे संसर्गजन्य आजार होण्याची शक्यता असते. या काळात प्राण्यांंमध्ये गॅस्ट्रोसारखा आजार अगदी सहज आणि वेगाने पसरतो, त्याचे कारण दूषित पाणी हेच असते. लेप्टोस्पायरोसिस हाही पावसाळ्यात होणारा सामान्य आजार आहे.पावसाळ्यात कीटकांचे प्रमाण वाढते. यामुळे अनेक आजार बळावतात. त्यामुळे कीटकनाशके आणि इतर रसायनांचा वापर वाढतो. घरातील पाळीव प्राण्यांना कीटकनाशकांपासून दूर ठेवा. कुत्रा किंवा मांजरीच्या संपर्कात कीटकनाशके आल्यास त्यांना अनेक प्रकारच्या ॲलर्जी होण्याचा धोका असतो. पशुवैद्यकांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना अँटी-टिक स्प्रे, स्पॉट ऑन किंवा तोंडावाटे औषधे द्या. पावसाळ्यात तुम्ही पेट्सना बाहेर फिरायला घेऊन जात नसाल, तर त्यांच्याकरता घरातच खेळण्याची सोय करा. तसेच तुम्ही एखाद्या अपार्टमेंटमध्ये राहत असाल तर त्यांना पायऱ्यांवर खेळू द्या. जेणेकरून त्यांचा आवश्यक शारीरिक व्यायाम होईल..Premium|Sinhagad Valley Winter Bird Watching Spots : पालापाचोळ्यात दडणारा देखणा 'रानपरीट'; थंडीच्या दिवसांत पक्षी निरीक्षकांसाठी खास पर्वणी.ग्रूमिंगनिसरडे रस्ते, चिखलाने माखलेले पंजे हे अपघातांना आणि ओले केस त्वचारोगांना निमंत्रण देतात. त्यामुळे पावसाळ्यात पाळीव प्राण्यांची स्वच्छता राखण्यात ग्रूमिंगची मोठी भूमिका असते. नियमितपणे ब्रश केल्याने त्यांचे केस गुंतत नाहीत आणि ओलावा अडकवणारा गुंता होण्यास प्रतिबंध होतो. दर १०-१५ दिवसांनी एकदा किंवा तुमच्या पशुवैद्याच्या सल्ल्यानुसार तुमच्या पाळीव प्राण्याला अँटी-फंगल पेट शाम्पूने आंघोळ घालावी आणि त्यांना पूर्णपणे कोरडे करायला विसरू नये. फिरायला नेल्यानंतर तुमच्या कुत्र्याला कसे कोरडे करावे, हा आम्हाला नेहमी विचारला जाणारा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जरासा ओलेपणा फंगल इन्फेक्शन, ताप अशा आजारांना कारणीभूत ठरतो. हे टाळण्यासाठी या काही ग्रूमिंग टिप्स महत्त्वाच्या ठरतात.मॉर्निंग वॉकला जाऊन आल्यावर पेट्सच्या पंजांचा भाग कोमट पाण्याने आणि पेट-फ्रेंडली वाइप्सने स्वच्छ करावा. पंजांची निगा राखणे खूप गरजेचे असते.दिवसातून दोन वेळा त्यांना कोरड्या फडक्याने पुसावे. यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचा संसर्ग होणार नाही.चिखल आणि दूषित पाण्यामुळे त्वचेची जळजळ होऊ शकते. सुरक्षित जंतुनाशक औषधात बुडवलेला मऊ टॉवेल वापरावा.त्यांना ओल्या फडक्याने पुसून घेतल्यावर त्यांच्या केसांवर ओलावा जास्त काळ टिकू नये म्हणून पटकन कोरड्या टॉवेलने पुसून घ्यावे.पावसाळ्यात प्राण्यांच्या फरमध्ये ओलावा साचल्यामुळे पाळीव प्राण्यांना, विशेषतः त्यांच्या कानाजवळ, पंजांवर आणि काखेत बुरशीजन्य संसर्ग होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी ग्रूमिंग आवश्यक ठरते.पाऊस खूप जास्त असेल, बाहेर सगळं पाणी पाणी झालं असेल, हवामान खूप खराब असेल, तर पेट्सना फिरायला नेणे टाळा. अशा दिवसांत तुमच्या पाळीव प्राण्याला सक्रिय ठेवण्यासाठी घरातील खेळांचे पर्याय निवडा..लसीकरणलसीकरण करणे हे कठीण काळात कवचकुंडले जपण्यासारखेच आहे. जीवनरक्षक ठरू शकणारी लसीकरणे वेळच्यावेळी आपल्या पाळीव प्राण्यांना द्यायलाच हवीत. पावसाळ्यात किंवा त्याच्या थोडे आधीच नाइन-इन-वन, सीसीव्ही, केसी आणि रेबीज या लशी द्यायला हव्यात. मॉन्सूनमध्ये संसर्गजन्य आजार बळावतात. त्यातच श्वानांचा ब्रीडिंग सीझन असेल, तर त्यांच्यातली आपापसातली भांडणे आणि एकमेकांना चावणे अशा घटना खूपदा दिसतात. अशा चावण्यामधून रेबीजचा प्रसार होण्याचा संभव असतो. त्यामुळे व्हेटच्या सल्ल्यानुसार पाळीव प्राण्याचे लसीकरण न विसरता, न चुकता सर्वांनी करावे.श्वानांना चवीत बदल म्हणून गवत खाण्याची, चघळण्याची सवय असते. अशावेळी कृमींची अंडी पोटात जाऊन जंतूंचे संसर्ग होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे डी-वर्मिंग औषधे देणे गरजेचे ठरते.अशी घ्या पक्ष्यांची काळजी...पावसाळ्यात विदेशी पक्ष्यांचे संरक्षण करण्यासाठी, बाहेर असलेले पिंजरे घरामध्ये हलवा किंवा थंड वाऱ्याचा झोत नसलेली एखादी जागा बघून तिथे हे पिंजरे ठेवा. जास्त आर्द्रता आणि दमट वातावरणामुळे बुरशीचे बीजाणू आणि जीवाणू वाढतात. सभोवतालचे तापमान नियंत्रित ठेवा. अन्न खराब होऊ नये म्हणून पक्ष्यांनी न खाल्लेले अन्न त्वरित टाकून द्या आणि पाण्याची भांडी दिवसातून अनेक वेळा बदला. पोपट, मकाऊ आणि कॉकाटीएल यांसारख्या विदेशी पक्ष्यांना मुसळधार पावसाळ्यात श्वसनाच्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे या काळात विशेष लक्ष द्यावे. तसेच पौष्टिकतेची कमतरता टाळण्यासाठी या पक्ष्यांच्या अन्नात विशिष्ट पदार्थ असावे लागतात.आर्द्रता आणि तापमान नियंत्रित ठेवणे विदेशी पाळीव पक्ष्यांसाठी उपकारक ठरते. जास्त आर्द्रतेमुळे ॲस्परजिलोसिस यासारखा प्राणघातक बुरशीजन्य संसर्ग होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी घरातील पिंजरे दमट भिंतींपासून दूर ठेवावेत. आर्द्रता सुमारे ४०-५० टक्के ठेवण्यासाठी डी-ह्युमिडिफायरचा वापर करावा आणि स्थिर तापमान राखण्यासाठी पक्ष्यांसाठी सुरक्षित हीटर वापरावा.आहारातील सकारात्मक बदल पक्ष्यांच्या हिताचे असतात. दमट हवामानामुळे रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणाऱ्या, जीवनसत्त्वयुक्त ताज्या भाज्या आणि फळे त्यांना द्यावीत. परंतु जिवाणूंचा संसर्ग टाळण्यासाठी ती पूर्णपणे धुऊन कोरडी केली आहेत ना, याची खात्री करावी. स्थानिक पशुवैद्यकाच्या शिफारशीनुसार त्यांच्या पाण्यात पक्ष्यांसाठीचे मल्टी-व्हिटॅमिन्स किंवा प्रोबायोटिक्स घालावीत. पक्ष्यांसाठीसुद्धा स्वच्छता पाळीव प्राण्यांइतकीच महत्त्वाची आहे. पक्ष्यांसाठी सुरक्षित असणारी क्लिनिंग प्रॉडक्ट्स वापरून दर दोन-तीन दिवसांनी पिंजरे, खेळणी आणि खाद्याची भांडी स्वच्छ व निर्जंतुक करावीत. पिंजऱ्यात कधीही ओले बी किंवा उरलेली फळे ठेवू नयेत, कारण कुजणाऱ्या पदार्थांमुळे कीटक आकर्षित होतात आणि रोगजंतू वेगाने पसरतात.पक्ष्यांच्या पिंजऱ्यात हवा खेळती ठेवणे अत्यंत गरजेचे असते. हवेचा चांगला प्रवाह त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचा असतो. थंड वाऱ्याची झुळूक टाळण्यासाठी किंवा पावसाचे पाणी आत येऊ नये म्हणून खिडकी बंद करत असाल, तर पिंजरा असलेल्या खोलीतील हवा कोंडलेली नाही ना, याची खात्री करावी. कुबट, दमट हवा श्वसनाच्या अनेक आजारांसाठी कारणीभूत ठरते.‘नेमेची येतो मग पावसाळा’ हे खरेच आहे. पाऊस येणारच, आणि आजारपण घेऊनच येणार. मग आपण आपल्या पाळीव प्राण्यांना आणि पक्ष्यांना शक्य तितके जपावे. आजारांपासून, अशक्तपणापासून दूर ठेवावे. काळजी ‘करू’ नये, पण काळजी ‘घ्यावी’!लेखक सातारास्थित अंकुर क्लिनिक ॲण्ड मॅटर्निटी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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