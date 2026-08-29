Premium|Skin Care Tips : कायम राहा दरवळत!

स्वप्ना सानेअंघोळीच्या पाण्यात इयु द कोलोनचे काही थेंब टाकावेत. अंघोळीनंतर लगेच ओलसर त्वचेवर बॉडी लोशन लावावे. वॉटर बेस्ड बॉडी मिस्ट वापरावे. जास्मिन, गुलाबसारखे फ्लोरल सुगंध किंवा ऑरेंज किंवा लाइमसारखे सिटरस सुगंध असे प्रॉडक्ट्स वापरावेत, म्हणजे बॉडीवर सुगंध दीर्घकाळ टिकतो. पावसाळा सुरू झाला की सगळीकडे हिरवळ बहरते, वातावरणात गारवा जाणवतो, पण तरीही वातावरणात उष्णता थोडीफार असतेच. त्यामुळे हवेतील आर्द्रता कमी-जास्त होत असते. या हवामान बदलाचा परिणाम त्वचेवरदेखील होत असतो आणि तो आपल्याला लगेच जाणवायलाही लागतो. एखाद्या व्यक्तीची ड्राय स्कीन असेल, तर ती पावसाळ्यात नॉर्मल जाणवू शकते, नॉर्मल स्कीन थोडीफार ऑयली जाणवू शकते आणि ऑयली स्कीन आहे तशीच किंवा कमी तेलकट जाणवू शकते. हे त्वचेत होणारे बदल प्रत्येकाला वेगवेगळे जाणवू शकतात. .Premium|Natural Face Oils : होममेड फेस पॅक्स आणि फेस ऑइल्स.पावसाळ्यात एक गोष्ट मात्र सगळ्यांना जाणवते, ती म्हणजे त्वचा चिपचिप होणं आणि केस फ्रिझी होणं. हवेतल्या आर्द्रतेमुळे घाम खूप येतो, विशेषतः समुद्राच्या ठिकाणी असाल, तर तिथे खूप घाम येतो. बॉडी डीहायड्रेट होते. सतत येणाऱ्या घामामुळे चिपचिप तर होतंच, शिवाय घामाला दुर्गंधीही अधिक येते. कोणाची प्रकृती जास्त घाम येण्याची असेल तर त्यांना जास्त त्रास होतो. कपाळावर, हनुवटीवर, नाकावर आणि काखेत त्यांना सतत घाम येत असतो. त्यामुळे त्यांना फ्रेशही वाटत नाही. घरी असल्यास घामाचे कपडे बदलता तरी येतात, पण कामाच्या ठिकाणी किंवा ग्रुपमध्ये सगळ्यांसोबत असल्यावर अवघडल्यासारखं वाटतं.बरेच लोक परफ्युम आणि डिओड्रंटचा मारा करतात. परफ्युम मारला की घामाची दुर्गंधी तात्पुरती थांबवता येईल, असा विचार ते करत असतात. पण हे अत्यंत चुकीचं आहे. असं केल्यानं थोड्या वेळात आणखी जास्त खराब वास यायला लागतो. वासाच्या बाबतीत एक वैशिष्ट्य आहे; ते तुम्हीही अनुभवलं असेल; सुगंध असो किंवा दुर्गंध, तो स्वतःपेक्षा आजूबाजूच्या इतर लोकांना आधी येत असतो. त्यामुळे योग्य ती स्वच्छता प्रत्येकानेच पाळायला हवी..पुढील काही टिप्स फॉलो केल्यास कुठल्याही सीझनमध्ये तुम्हाला कायम फ्रेश वाटेल -अगदी बेसिक पहिली टीप म्हणजे रोजची अंघोळ. आपण अंघोळ सकाळी तर करतोच, पण संध्याकाळीही अंघोळीची सवय लावा. सकाळी घाईची वेळ असते, त्यामुळे संध्याकाळी पाच मिनिटे जास्त घेऊन नीट हायजीन फॉलो करा. खूप गरम पाण्याने अंघोळ करू नये, नॉर्मल किंवा कोमट पाणी वापरावे.खूप जास्त सुगंधी साबण वापरला म्हणजे घामाला वास येणार नाही ही समजूत चुकीची आहे. ज्यांना खूप घाम येतो, त्यांनी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन मेडिकेटेड डिओड्रंट साबण किंवा बॉडी वॉश वापरावा.अंडर आर्म्स क्लीन करावेत. वॅक्सिंग किंवा शेव्हिंग करावं. इथं घामाच्या ग्रंथी जास्त प्रमाणात असतात, त्यामुळे त्या भागाची स्वच्छता करणे आवश्यक आहे.अंघोळीच्या पाण्यात इयु द कोलोनचे काही थेंब टाकावेत. अंघोळीनंतर लगेच ओलसर त्वचेवर बॉडी लोशन लावावे. वॉटर बेस्ड बॉडी मिस्ट वापरावे. शक्यतो लेयरिंग द्यावे. म्हणजे इयु द कोलोन, बॉडी वॉश, बॉडी लोशन आणि बॉडी मिस्ट ह्यांचा सुगंध जवळपास सारखा असावा. जास्मिन, गुलाबसारखे फ्लोरल सुगंध किंवा ऑरेंज किंवा लाइमसारखे सिटरस सुगंध असे प्रॉडक्ट्स वापरावेत. म्हणजे बॉडीवर तो सुगंध दीर्घकाळ टिकतो.नैसर्गिक अत्तर किंवा चांगल्या क्वालिटीचा परफ्युम आपल्या पल्स पॉइंट्सला लावावा. जसं कानाच्या मागे, मनगटावर आणि क्लिवेजच्या मधे. काही सेकंद थांबून तो सुगंध सेट होऊ द्यावा.अंडर आर्म्ससाठी चांगल्या क्वालिटीचे डिओ वापरावेत. तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन त्याप्रमाणे प्रॉडक्ट्स घ्यावेत. जाहिराती बघून कुठलेही प्रॉडक्ट वापरू नये. त्वचेवर रॅश येऊ शकतो किंवा त्वचा काळी पडू शकते.ऑफिसमध्ये किंवा इतर कामाच्या ठिकाणी काही सोप्या टिप्स वापरता येऊ शकतात.एक छोट्या डबीत फेस टिशूच्या घड्या ठेवून थोडे रोज वॉटर त्यावर घालावे. लव्हेंडर किंवा रोज इसेन्शियल ऑइलचे काही थेंबही घालावेत. हे टिशूचे वाइप्स गरज भासेल तेव्हा चेहरा, गळा, मान आणि अंडर आर्म्ससाठी वापरता येऊ शकतात. त्यानंतर डिओ किंवा मेडिकेटेड अँटी-पर्सपीरंट पावडर लावावी. याच प्रकारे कॉटनचे छोटे फेस टॉवेल्स असेच तयार करावेत. शक्य असल्यास फ्रीझ करून ठेवावेत, म्हणजे टिशू किंवा टॉवेल वापरताना जास्त फ्रेश वाटेल.खूप घाम येऊन कपड्यांवर, अंडर आर्म्सवर स्टेन दिसत असतील, तर बाजारात सहज उपलब्ध असलेले अंडर आर्म्स पॅड्स वापरावेत.पर्समध्ये नेहमी छोटी अत्तर किंवा नॅचरल परफ्युमची बाटली ठेवावी. ऑफिसमध्ये मेकअपसाठी किंवा टच-अपसाठी बेसिक प्रॉडक्ट्सचा पाऊच कॅरी करत असाल तर त्यातच हे अत्तर आणि वेट वाइप्स ठेवावेत. जेणेकरून वापरायला सोपे जाते.शक्य असल्यास जास्तीचा शर्ट किंवा टॉप बॅगमध्ये कॅरी करावा, म्हणजे गरज भासल्यास वेळेवर बदलता येतो. शक्य झाल्यास नेहमी कॉटन आणि लिननचे कपडे वापरावेत, थोडे सैल असतील तर अधिक चांगलं. कारण घट्ट कपड्यांमध्ये जास्त घाम येतो. रोज स्वच्छ धुतलेले कपडे वापरावेत.या काही टिप्स फॉलो करण्याबरोबरच पर्सनल हायजीनकडेही लक्ष द्यावे. नियमित वॅक्सिंग करावे, त्वचा क्लीन असावी, ब्लॅकहेड्स, व्हाइट हेड्स असल्यास ब्यूटी थेरपिस्टकडून क्लीनअप करून घ्यावं. केसांची नीट काळजी घ्यावी, आठवड्यातून दोन वेळेस शाम्पू करावा. घामाने केस ओले होत असतील, तर हेअर मिस्ट स्प्रे करावा आणि केस ड्राय करावेत. आठवड्यातून एकदा उटणं लावून आंघोळ करावी. त्यामुळे मृत त्वचेचा थर निघून जातो आणि त्वचा फ्रेश जाणवते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भरपूर पाणी प्यायला हवं. तेलकट, मसालेदार पदार्थ खाणं कटाक्षानं टाळावं.स्वप्ना साने नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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